Premium|Paithani Saree Tradition : मोर, कमळ आणि सुवर्ण जरीकाम; पैठणीच्या नक्षीत जिवंत आहे महाराष्ट्राची परंपरा

वर्षा गजेंद्रगडकर प्रत्येक पैठणी वेगळी असते. पहिली दुसरीसारखी नसते. प्रत्येक नमुना वेगळा, त्याचं सौंदर्य वेगळं. विणीतले किरकोळ बदल, जरीच्या धाग्यांची घनता आणि बुट्टीची रचना यांमुळे प्रत्येक पैठणी ती तयार करणाऱ्या कारागिराच्या हातांचा वेगळा ठसा घेऊन येते. पैठणी एखाद्या संचितासारखी आजीकडून आईकडे, आईकडून लेकीकडे जाते. भारताच्या समृद्ध संस्कृतीचं ठळक प्रतिनिधित्व करणारं राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहता येतं. विविध लोकपरंपरा, लोकजीवन, कला, भाषा, साहित्य आणि श्रद्धा-समजुती यांच्या सुंदर संगमातून महाराष्ट्राची संस्कृती घडत आली आहे. सातवाहनांपासून वाकाटक, राष्ट्रकूट, शिलाहार, आधुनिक इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पेशव्यांपर्यंत महाराष्ट्रातल्या सगळ्या साम्राज्यांनी कला, साहित्य, उत्सव यांना पाठबळ देत महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला वर्धिष्णू केलं. महाराष्ट्रातला प्रत्येक प्रांत आपापल्या कलावैशिष्ट्यासाठी नावाजलेला आहे. शिल्पकला, धातुकाम, बांबूकौशल्य, तसंच घोंगडी आणि पैठणीपर्यंतचा मोठा पैस व्यापणारी इथली वस्त्रकला अशा विविध हस्तकला महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक वैभव आजही वाढवत आहेत. महाराष्ट्राच्या या सांस्कृतिक वैभवाला रंग, रेशीम आणि सुवर्ण धाग्यांची किनार लाभते, तेव्हा ते वैभव पैठणीतून प्रतीत होताना दिसतं. पैठणी म्हणजे केवळ एक साडी नाही; ती महाराष्ट्राच्या कलापरंपरेनं विणलेली एक जिवंत कथा आहे. तिच्या तलम रेशमी पोतावर खुलणारे मोर, कमळं, वेलबुट्टी आणि जरतारी पदर म्हणजे जणू कुशल हातांनी विणलेली स्वप्नं असतात. निसर्गातून प्रेरणा घेऊन पैठणीवरच्या काही प्रतिमा जशा तयार झाल्या आहेत, तसंच पुराणातल्या कथा, राजघराण्यातल्या कलापरंपरा यांतूनही नक्षीकामासाठी कारागिरांना कल्पना सुचत आल्या आहेत. पैठणीच्या प्रत्येक धाग्यात कारागिराच्या सर्जनशील बोटांचं कौशल्य, पिढ्यान्पिढ्या जपलेली परंपरा आणि रंगांविषयीची विलक्षण जाण सामावलेली आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|Sustainability in India : शाश्वततेची संकल्पना भारतीय संस्कृतीत कशी रुजली? इतिहास आणि निसर्गाचा अनोखा मेळ.पैठणी साड्यांच्या विणकामाला दोन हजारांहून अधिक वर्षांचा वारसा आहे. ‘दक्षिण गंगा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोदावरीच्या तीरावर सातवाहनांची राजधानी असलेल्या प्रतिष्ठान म्हणजेच पैठण नगरीमध्ये या कलेचा उदय झाला, तो ख्रिस्तपूर्व २००च्या सुमारास. सातवाहनांनी या वस्त्रकलेला राजाश्रय दिला आणि नंतर संपूर्ण दख्खन प्रांतात तिचा विस्तार होत गेला. पैठणी विणकामाच्या प्राचीन तंत्रामध्ये सोनं आणि चांदीसह अनेक रंगांचे धागे एकत्र विणले जातात आणि त्यातून होणारी रेशमी वस्त्रनिर्मिती भुरळ पडावी इतकी सुंदर असते. स्त्रियांच्या साजशृंगारामध्ये एखाद्या दागिन्याला जेवढं महत्त्व असावं, तेवढंच पैठणीलाही आहे. पैठणीत सौंदर्य तर आहेच, पण त्याखेरीज प्रतिष्ठा आहे, खानदानी रुबाब आहे आणि कुणालाही सहज आकर्षित करेल, अशी अत्युत्तम कारागिरी आहे.पैठणमध्ये तयार होणारी रेशमी वस्त्रं प्राचीन काळातही जगभरात अनेक ठिकाणी निर्यात व्हायची. रोमन लोक तेवढ्याच वजनाच्या सोन्याच्या बदल्यात हे भरजरी वस्त्र आयात करायचे. हैदराबादचा निजामही पैठणीचा चाहता होता. सातवाहनांनंतरच्या राज्यकर्त्यांनीही या वस्त्रकलेला प्रोत्साहन दिलं. अगदी औरंगजेबाच्या काळातही ही हस्तकला जपली गेली आणि त्यात नावीन्यही आणलं गेलं. विशेषतः पैठणीवरची वेलबुट्टी मुघलांची देणगी आहे, असं म्हणतात. मुघल साम्राज्याचा अस्त झाल्यानंतर पेशव्यांनी ही कला आपल्या छत्रछायेखाली घेतली. शिर्डीजवळच्या येवला इथंही त्यांनी पैठणी विणणाऱ्या कारागिरांना वसवलं. डिझाईन आणि लोकप्रियतेच्या बाबतीत येवल्याच्या पैठणीला आणखी वेगळे पैलू मिळाले. प्रारंभीची अनेक शतकं पैठणी साड्या शाही विवाहकार्यांमध्ये भेट दिल्या जायच्या. राजनैतिक भेटींमध्ये अमूल्य वस्तूंची देवघेव होताना त्यात पैठणी हमखास असायची आणि केवळ राण्या किंवा उमराव स्त्रियाच हे रेशमी वस्त्र परिधान करायच्या. आज महाराष्ट्रातल्या जवळपास प्रत्येक वधूकडे पैठणीची ठेव असली, तरी अजूनही तिच्याभोवतीचं राजेशाही वलय कायम आहे.भारतातल्या इतर रेशमी साड्यांच्या तुलनेत पैठणी अनेक कारणांमुळे वेगळी आहे. अस्सल पैठणीची खूण म्हणजे सोन्याच्या किंवा चांदीच्या व जरीच्या नाजूक धाग्यांनी विणलेले काठ. त्यावर पोपट, मोर, कमळ अशा प्रतिमा विणलेल्या असतात किंवा कोयरीची बुट्टी असते. भरजरी पदर हा पैठणीच्या सौंदर्याचा कळस मानला जातो. त्यावर मोर, पोपट, कमळ किंवा वेलबुट्टी असते. बांगडी-मोराची प्रतिमा विशेष लोकप्रिय आहे. बांगडी ही सौभाग्याचं प्रतीक मानली जाते, तर मोर सौंदर्य, रुबाब, शहाणीव, परिपूर्णता आणि प्रतिष्ठा सूचित करतो. भारतीय संस्कृतीत तो रक्षणकर्ताही आहे. मोराची पिसं दरवर्षी झडतात आणि त्याला नवी पिसं मिळतात. यामुळे ऊर्जेच्या पुनर्निर्माणाचं प्रतीक म्हणूनही मोराकडे पाहिलं जातं. देवी सरस्वतीचं वाहन असल्यामुळे तो औदार्य आणि दयाळूपणाशीही निगडित आहे. कमळालाही पैठणीच्या विणकामात महत्त्वाचं स्थान आहे. ते रात्री मिटतं आणि सकाळी पुन्हा फुलतं, म्हणूनच भारतीय संस्कृती त्याला पुनर्जन्माशी जोडते. जरीची बारीक चौकट असलेले नारळी काठ पैठणीची खासियत आहेत. नारळ म्हणजेच श्रीफळ. ते शुभ मानलं जातं. भारतीय परंपरेत देवांचं फळ म्हणून त्याची ओळख आहे. शिवाय त्याच्या झाडाचा प्रत्येक भाग कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे उपयुक्त ठरतो. भारतीय परंपरेत नारळाचं झाड इच्छापूर्ती करणारा कल्पवृक्ष आहे. म्हणूनच उपयुक्तता, संपन्नता, औदार्य यांचं प्रतीक असलेल्या श्रीफळाला पैठणीवर अढळ स्थान मिळणं साहजिक आहे. हे सगळं पाहिलं तर लक्षात येतं, की पारंपरिक भारतीय वस्त्रं थंडी, वारा, उन्हापासून रक्षण करणारी म्हणजे केवळ माणसाची मूलभूत गरज पूर्ण करणारी नाहीत, तर ती भारतीय संस्कतीचे लखलखते कवडसे पकडणारी आहेत. माणसाच्या सांस्कृतिक वाटचालीचं दर्शन घडवणारी आहेत..काही वेळा पैठणीच्या पदरावर परस्परविरुद्ध रंगांचं भौमितिक नक्षीकामही असतं. फक्त पदर तयार करायलाच काही आठवडे लागू शकतात. पारंपरिक पैठणीच्या विणकामात ‘कडियल’ तंत्राचा वापर करतात. यात काठ आणि बाकी साडीचं विणकाम स्वतंत्रपणे केलं जातं आणि मग या दोन्ही गोष्टी एकत्र जोडल्या जातात. यातून जी निर्मिती होते, ती लक्षातही येऊ नये इतकी अखंड दिसते आणि उलट्या बाजूला बघितलं, तरी जरीचे एका नक्षीतून दुसऱ्या नक्षीपर्यंत जाणारे धागे कुठेही दिसत नाहीत. यामुळे अस्सल पैठणीच्या उलट्या-सुलट्या बाजूत फार मोठा फरक नसतो.पैठणी साड्यांचे रंग अत्यंत उठावदार आणि झळाळी असलेले असतात. गुलबक्षी, मोरपंखी, गर्द हिरवा, आंब्याचा पिवळा आणि लाल हे खास पैठणीचे रंग. काही रंग फिरते असतात. म्हणजे प्रकाशानुसार रंगांच्या छटा बदलतात. काठ सहसा विरुद्ध रंगांचे असतात आणि त्यामुळेच पैठणी पाहताक्षणी डोळ्यांत भरते. हे सगळे रंग पारंपरिकरित्या नैसर्गिक स्रोतांपासून मिळवले जातात. झाडांची फुलं, पानं, मुळं आणि काही खनिजांपासून हे रंग मिळतात. फणस, साग, जांभूळ, नीळ, बाभूळ, चिंच, आवळा, गुलमोहोर, शेवगा, पारिजात, आलं, करडई, रक्तचंदन, आंबा अशा वेगवेगळ्या झाडांच्या विविध भागांपासून हे रंग तयार केले जातात. आता काही प्रमाणात रासायनिक रंगांचा वापरही केला जातो. नैसर्गिक रंगांमुळे साडीचं सौंदर्य तर वाढतंच, पण तिचं आयुष्यही वाढतं. त्यामुळेच पैठणी एखाद्या संचितासारखी आजीकडून आईकडे, आईकडून लेकीकडे जाते. स्त्रियांच्या आयुष्याची वीण या पैठणीशी किती घट्ट जुळलेली आहे, याचं लोभस चित्र उलगडणारी कवयित्री शांताबाई शेळके यांची ‘पैठणी’ या शीर्षकाची कविता हेच अधोरेखित करते.एक पैठणी तयार करायची म्हटली, तरी अमाप संयम आणि कौशल्य आवश्यक असतं. पारंपरिकरित्या गड्डा किंवा खड्डा मागावर पैठणी विणली जाते. म्हणजे जमिनीत थोडा खड्डा खणून माग बसवला जातो. आपल्या पायांच्या साहाय्यानं विणकर तो चालवतो. साडीवरच्या नक्षीकामानुसार एक पैठणी तयार व्हायला चार आठवडे ते सहा महिने लागू शकतात. पदरावर जरीची खूप बारीक कलाकुसर असेल, तर एक वर्षही लागू शकतं. पैठण आणि येवला या दोन्ही ठिकाणचे कारागीर पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेलं हे तंत्र वापरतात. प्रमुख विणकराकडे सात ते आठ हातमाग असतात आणि तेवढीच शिकणारी मुलं त्याच्या हाताखाली काम करतात. बाराव्या-चौदाव्या वर्षीच हे कसब मुलांना शिकवायला सुरुवात होते. सर्वात आधी रेशमाची वर्गवारी करण्याचं आणि बॉबीन भरण्याचं काम या मुलांना दिलं जातं. त्यांची शिकण्याची क्षमता आणि वेग पाहून पुढच्या टप्प्यांवरच्या गोष्टी त्यांना शिकवल्या जातात. हुशार व कला वेगानं आत्मसात करणाऱ्या मुलामुलींना पैठणीचं संपूर्ण तंत्र शिकायला अंदाजे सहा ते आठ महिन्यांचा काळ लागतो..Premium|Large and Mid Cap Mutual Funds : SIP गुंतवणुकीचा विक्रम; लार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप शेअर्समध्ये अजूनही संधी?.शुद्ध रेशीम हा या हस्तकलेचा मुख्य पाया आहे. तुतीच्या झाडावर तयार होणारं रेशीम पैठणीसाठी वापरलं जातं. ते बंगळूर आणि म्हैसूरवरून मागवतात. सोन्या-चांदीची जर सूरतवरून येते. जरीचे तलम तंतू साडीच्या काठ-पदरात विणले जातात. रेशीम किलोवर मागवतात. त्याची किंमत तीन ते चार रुपये किलो असते. एका साडीला अंदाजे ७०० ते ८०० ग्रॅम रेशीम आवश्यक असतं. गुणवत्ता आणि अस्सलता तपासण्यासाठी थोडं रेशीम जाळून बघतात. जळल्यावर केस जळल्यासारखा वास यायला हवा आणि त्याचा गोळा होऊन सहज चुरला जायला हवा, तर ते रेशीम उत्तम प्रतीचं असल्याचा विश्वास कारागिरांना पटतो. सोन्याच्या टक्केवारीनुसार तांबंमिश्रित सोन्याची जर दोन ते चार रुपये किलो असते, तर चांदीची जर पाच ते सहा रुपये किलो असते. अर्थात, सोन्याचांदीचे भाव जसे बदलतात, तशी या जरीची किंमतही कमी-जास्त होते. प्रत्येक साडीला १५० ते २५० ग्रॅम जर गरजेची असते. जरीच्या प्रमाणानुसार पैठणीची किंमत ठरते. प्रत्येक पैठणी वेगळी असते. पहिली दुसरीसारखी नाही. प्रत्येक नमुना वेगळा, त्याचं सौंदर्य वेगळं. विणीतले किरकोळ बदल, जरीच्या धाग्यांची घनता आणि बुट्टीची रचना यांमुळे प्रत्येक पैठणी ती तयार करणाऱ्या कारागिराच्या हातांचा वेगळा ठसा घेऊन येते.प्राचीन काळी पैठण व्यापाराचं केंद्र होतं. गोदावरीकाठची प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी अशीही पैठणची ओळख होती; मध्ययुगात संत एकनाथांची नगरी म्हणून तिचा लौकिक होता आणि आधुनिक काळात पैठणीच्या विणकामामुळे या गावाला वेगळी ओळख मिळाली. आज पैठणच्या वेगवेगळ्या भागांत पैठणीच्या निर्मितीशी जोडलेले अनेक समुदाय राहतात. साळीवाडा, रंगरहाटी, चापडे गल्ली अशी त्यांच्या विशिष्ट व्यवसायाशी निगडित नावं त्यांच्या वसाहतींना मिळाली आहेत. धाग्यांना रंग देणारे कारागीर रंगरहाटीमध्ये राहतात. सोन्याचांदीचे धागे किंवा बारीक तारा तयार करणारे तारू लोक तारू गल्लीत राहतात. जर गल्लीतले कारागीर सोन्याच्या धाग्यांभोवती रेशीम गुंडाळण्याचं काम करतात. पावटा या ठिकाणी सोन्याच्या आणि चांदीच्या पट्ट्या तयार करण्याचं काम चालतं. साळी, कोष्टी, मोमीन अशा अनेक समुदायांमध्ये पैठणी विणण्याचं कसब पिढ्यान्पिढ्या चालत आलं आहे.आता मात्र यंत्रमागावर तयार होणाऱ्या पैठण्यांनी बाजारपेठ भरली आहे. अशा पैठण्या तयार करणं सोपं आहे आणि कमी वेळात जास्त उत्पादन तयार करण्याची सोय त्यात आहे. अशी पैठणी पाच ते सहा तासांत तयार होते. संगणकाला डिझाईन्स पुरवली जातात आणि या डिझाईन्सची नक्कल करण्याची क्षमता यंत्रमागात असते. यामुळे या पैठण्यांच्या किमतीही कमी असतात. अस्सल पैठणीच्या खुणा माहिती नसतील, तर अनेक ग्राहक अशा पैठण्यांकडे वळतात. किंमत कमी असल्यामुळेही ग्राहक किफायतशीर दरात पैठणी मिळाल्याचा आनंद घेतात. मात्र पैठणच्या मूळ पैठणीला भौगोलिक मानांकन मिळालेलं आहे. वस्त्रकलेचं, रेशमाच्या पोताबाबतचं, विणीचं ज्ञान असणारे रसिक अजूनही पैठणची अस्सल पैठणीच आवर्जून खरेदी करतात. अर्थात आधुनिक काळात नेसायला, वावरायला सोयीची इतर वस्त्रं उपलब्ध असल्यामुळे एकूणच साड्या नेसणाऱ्यांची संख्या थोडीशी रोडावली आहे. त्यामुळे साड्यांच्या बरोबरीनं सलवार-कमीज, पर्सेस, बॅग्ज, पाऊचेस, कुशन कव्हर्स अशा पैठणी डिझाईनच्या इतर वस्तूही कारागीर तयार करू लागले आहेत आणि त्यांना चांगली मागणीही आहे..पैठणी विणणारा विणकर समुदायही आता काहीसा रोडावत चालला आहे. त्यामुळे पारंपरिक विणकर किंवा पैठणीचं संपूर्ण ज्ञान आणि तंत्र अवगत असणारे विणकर मिळणं थोडं अवघड होऊ लागलं आहे. विणकामाची प्रक्रिया कष्टप्रद आणि संथ असल्यामुळे तरुण वर्ग हे पारंपरिक काम करायला फारसा उत्सुक नाही. तो शहरांमध्ये इतर संधी शोधण्यासाठी स्थलांतरित होऊ लागला आहे. यामुळे पैठणी विणकामाशी निगडित पारंपरिक ज्ञानव्यवस्था धोक्यात आली आहे. हे संकट रोखण्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि काही खासगी संस्था नव्या विणकरांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते आहे. मराठा पैठणी सेंटर ही संस्था कोष्टी, साळी, मोमीन आणि इतरही काही समुदायातल्या विशेषतः स्त्रियांना माग तयार करण्याचं आणि प्रत्यक्ष विणकामाचं प्रशिक्षण देते. यामुळे कारागिरांमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण वाढताना दिसतं आहे आणि ही बाब नक्कीच सकारात्मक आहे.काळ बदलला, फॅशन बदलली, तरी पैठणीचं आकर्षण मात्र आजही कायम आहे, कारण तिच्यामध्ये वस्त्रापलीकडे जाणारं पुष्कळ काहीसं दडलेलं आहे. एका कलासंपन्न भूमीची ओळख तिच्यात सामावली आहे. एका देखण्या हस्तकलेचा अभिमान तिच्यामधून डोकावतो आहे आणि अनेक पिढ्यांना जोडणारा रेशमी वारसा ती मनःपूत जपते आहे.लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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