Premium|Perfect Philippines: फिलिपिन्स: निसर्ग, इतिहास आणि साहसाचा परिपूर्ण अनुभव

विशाल येवलेमनिला शहराची गडबड, बोराकायची शांतता आणि सेबूची साहसी अनुभूती, या तिन्ही गोष्टींनी माझा प्रवास परिपूर्ण केला. प्रवास संपून भारतात परत आलो असलो, तरी मन मात्र अजूनही त्या निळ्याशार समुद्रात, पांढऱ्या वाळूच्या किनाऱ्यावर आणि हसतमुख लोकांमध्येच अडकलेलं आहे. माझ्यासाठी फिलिपिन्स म्हणजे केवळ एक देश नाही, तर एक सुंदर अनुभव आहे. म्हणूनच मनापासून सांगावंसं वाटतं, ‘परफेक्ट फिलिपिन्स’ हे नाव या देशाला अगदी शोभून दिसतं..पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित असल्यामुळे अनेक देश पाहण्याचा योग आला. अनेक दिवसांपासून फिलिपिन्स या देशाबद्दल ऐकत होतो. निळाशार समुद्र, पांढऱ्या वाळूचे किनारे आणि हजारो बेटं, हे सगळं फक्त फोटोपुरतं मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्षात अनुभवायचं ठरवलं, आणि गेल्या महिन्यात मी फिलिपिन्सला जाऊन आलो. या प्रवासात मनिला, बोराकाय आणि सेबू ही तीन ठिकाणं पाहिली. या प्रवासात निसर्ग, संस्कृती आणि माणुसकी जवळून अनुभवता आली.मनिला - इतिहास आणि आधुनिकतेचा संगममाझा प्रवास फिलिपिन्सची राजधानी मनिलामधून सुरू झाला. विमानतळावर उतरताच हे शहर किती आधुनिक आहे, याची जाणीव झाली. उंच इमारती, गजबजलेले रस्ते, मोठे मॉल्स आणि एक वेगळीच ऊर्जा. मनिला कधीही झोपत नाही, असं वाटतं. मात्र या आधुनिक शहरात इतिहासही तितकाच जिवंत आहे. इंट्राम्युरोस या जुन्या किल्ल्याच्या परिसरात फिरताना स्पॅनिश वारसा स्पष्टपणे जाणवतो. दगडी रस्ते, जुनी चर्चेस आणि किल्ल्यांच्या भिंती इतिहासाच्या कथा सांगत असल्यासारख्या वाटतात. मनिला आधुनिकतेतही आपली ओळख जपणारे शहर आहे..Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.बोराकाय - स्वप्नातला समुद्रमनिलानंतर मी बोराकाय या जगप्रसिद्ध बेटावर गेलो. खरं सांगायचं तर फोटोमध्ये पाहिलेल्या सौंदर्यापेक्षा बोराकाय प्रत्यक्षात कितीतरी पटींनी सुंदर आहे. पांढरीशुभ्र वाळू, स्वच्छ निळा समुद्र आणि शांत वातावरण. बोराकाय म्हणजे निवांतपणाची व्याख्या आहे. व्हाइट बीचवर चालताना मन आपोआप शांत होतं. संध्याकाळी सूर्यास्तावेळी समुद्रात सूर्याचं उमटलेलं प्रतिबिंब आणि हलक्या लाटा हा दृश्य आयुष्यभर लक्षात राहील! शहराच्या गडबडीतून बाहेर पडून थोडा वेळ स्वतःसाठी घालवायचा असेल, तर बोराकाय परफेक्ट आहे.सेबू - निसर्ग, इतिहास आणि साहसपुढचा टप्पा होता सेबू. हे ठिकाण मला विशेष भावलं, कारण इथे निसर्ग, इतिहास आणि साहस यांचा सुंदर मेळ आहे. सेबू हे फिलिपिन्समधील महत्त्वाचं ऐतिहासिक ठिकाण मानलं जातं. जुन्या चर्चेसमधून आणि स्मारकांतून इथला इतिहास समोर येतो. सेबूमध्ये मला समुद्राखालचं जग पाहण्याची संधी मिळाली. स्नॉर्कलिंग आणि स्कूबा डायव्हिंग करताना रंगीबेरंगी मासे, प्रवाळभित्ती पाहून निसर्ग किती अद्भुत आहे, याची जाणीव झाली. ज्यांना साहसी पर्यटनाची आवड आहे, त्यांच्यासाठी सेबू हे ठिकाण अगदी योग्य आहे..Premium|Travel Planning: पर्यटनाचं नियोजन: जगभरातील आकर्षक स्थळांची सफर.प्रवास सुंदर करणारे फिलिपिन्सचे लोकया संपूर्ण प्रवासात मला सर्वात जास्त भावले ते म्हणजे फिलिपिन्समधील लोक. अतिशय हसतमुख, नम्र आणि मदतीस तत्पर असे लोक मला सर्वत्र भेटले. इंग्रजी भाषा सहज बोलली जात असल्यामुळे संवादात कधीच अडचण आली नाही. स्थानिकांचा साधेपणा आणि आनंदी स्वभाव, प्रवास अधिक सुखद करतो. लहानसहान गोष्टींत आनंद मानणं हीच त्यांच्या जीवनशैलीची खासियत आहे.खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव फिलिपिन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावरसीफूड खाल्लं जातं. इथं अडोबो, सिनीगांग यांसारखे स्थानिक पदार्थ चाखायला मिळाले. मोठ्या शहरांमध्ये शाकाहारी आणि भारतीय जेवणही सहज उपलब्ध असल्यामुळे भारतीय पर्यटकांना फारशी अडचण जाणवत नाही..माझ्यासाठी ‘परफेक्ट फिलिपिन्स’या प्रवासातून एक गोष्ट नक्की समजली, फिलिपिन्स हा प्रत्येक प्रकारच्या पर्यटकांसाठी परफेक्ट देश आहे. कुटुंब, मित्रमंडळी, हनिमून कपल्स किंवा साहसी प्रवासी अशा सगळ्यांसाठीच इथं काहीना काही खास आहे.मनिला शहराची गडबड, बोराकायची शांतता आणि सेबूची साहसी अनुभूती, या तिन्ही गोष्टींनी माझा प्रवास परिपूर्ण केला. प्रवास संपून भारतात परत आलो असलो, तरी मन मात्र अजूनही त्या निळ्याशार समुद्रात, पांढऱ्या वाळूच्या किनाऱ्यावर आणि हसतमुख लोकांमध्येच अडकलेलं आहे. म्हणूनच माझ्यासाठी फिलिपिन्स म्हणजे केवळ एक देश नाही, तर एक सुंदर अनुभव आहे. म्हणूनच मनापासून सांगावंसं वाटतं, ‘परफेक्ट फिलिपिन्स’ हे नाव या देशाला अगदी शोभून दिसतं.विशाल येवले अन्विशा हॉलिडेज प्रा. लि.चे संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.