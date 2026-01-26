Premium|Fashion And Self Confidence: फॅशनमध्ये सहजता वैष्णवी पटवर्धनचा 'मन का रेडिओ' मंत्र

वैष्णवी पटवर्धनमाझ्या डोक्यात नेहमी नुकतंच ऐकलेलं एखादं गाणं सुरू असतं. एखादा ड्रेस घातल्यावर खूश होऊन मी ते गाणं गुणगुणायला लागल्यावर मला आपोआप लक्षात येतं, की आपल्या मनासारखा लुक झालाय. टिपिकल बॉलिवूड फील येतो! मी त्याला ‘मन का रेडिओ’ म्हणते, तो वाजू लागला की मी खूश! मला असं वाटतं, तुम्हीही तुमच्या ‘मन का रेडिओ’चं ऐका, तो तुमच्याशी सगळ्यात जास्त खरं बोलत असतो..Millennials transition Analog to Digital : अनालॉग ते डिजिटल; मिलेनियल्सच्या प्रवासाची कहाणी.मी लहान असताना आजूबाजूच्या बायकांचं बारीक निरीक्षण करायचे. काही बायका इतक्या सहज केस वर बांधायच्या, तितक्याच सहजतेनं क्लॉ क्लिप लावायच्या आणि क्षणात खूप ग्रेसफुल दिसायच्या! मला ते खूप आवडायचं, मॅजिकल वाटायचं. आपलेही केस असे असायला हवेत, आपल्यालाही असे केस बांधता येणं जमायला हवं असं मनोमन वाटायचं. अशा खूप छोट्या छोट्या गोष्टी मला लहानपणापासूनच ‘फॅशनेबल’ वाटायच्या. त्यातूनच हे समजत गेलं की तुम्ही जितक्या सहजतेनं, एफर्टलेसली फॅशनेबल राहाल, तितकं तुम्ही जास्त सुंदर दिसता. कारण आपण जेव्हा फॅशनमध्ये सहजता ठेवतो, तेव्हा स्वतःला नीट प्रेझेंट करू शकतो आणि ते नीट जमलं तर आपल्या व्यक्तिमत्त्वातसुद्धा खूप फरक पडतो. आत्मविश्वास वाढण्यात खूप मदत होते.मी शाळा-कॉलेजमध्ये असताना माझा फॅशनशी फारसा संबंध नव्हता. खरंतर जरा टॉमबॉयच होते. मला वर्गात एखादा प्रश्न विचारल्यावर पटकन सुधरायचंच नाही. स्टेजवर जाऊन काही करण्याचा वगैरे आत्मविश्वास नव्हता माझ्यात. पण कुठेतरी फॅशनविषयी जिव्हाळाही वाटायचा. आवड तर सगळ्याची होती, पण माहिती कसलीच नव्हती. पण पाण्यात पडलं की पोहायला शिकतो, तसंच काहीसं झालं. एखाद्या पॅजंटमध्ये मला भारताचं प्रतिनिधित्व करायचंय हे माझं स्वप्न होतं. २०१६मध्ये मिस इंडियाच्या टॉप टेन नॅशनल फायनलिस्ट्समध्ये जाण्याची संधी मला मिळाली आणि त्या ट्रेनिंगदरम्यान फॅशनबरोबरच इतरही अनेक गोष्टी समजल्या. माझं पर्सनॅलिटी ट्रान्झिशन झालं ते या ट्रेनिंगदरम्याच. त्यानंतर हळूहळू माझी वैयक्तिक स्टाइल डेव्हलप होऊ लागली. पण ट्रेनिंगदरम्यान हे मात्र कळलं, की कलाकार किंवा कुठल्याही पब्लिक पर्सनॅलिटी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि दिसण्यावर किती काम करतात! त्यामुळे आम्हालाही सगळ्यात आधी हेच शिकवलं गेलं, की प्रेझेंटेबल दिसणं महत्त्वाचं..मला असं वाटतं, फर्स्ट इम्प्रेशन रिअली इज द लास्ट इम्प्रेशन. तुमचा पहिला लुकच जर प्रेझेंटेबल नसेल, तर तुमचे विचार काय आहेत, तुम्ही काय बोलता आहात, इथपर्यंत गोष्ट पोहोचतच नाही. पण याचा अर्थ फॅशनकडे अतिलक्ष देऊन तुम्ही अतिमहाग किंवा साजेसं नसणाऱ्या कपड्यांत वावरणं असा अर्थातच होत नाही. किंवा उगाचच लक्ष वेधून घेणारे कपडे घातले पाहिजेत असंही नाही. छान प्रेझेंटेबल आणि ग्रूम केलेला लुक असला तरी फर्स्ट इम्प्रेशनमध्ये खूप फरक पडतो. योग्य आणि उठावदार लुकमुळे वाढलेला तुमचा आत्मविश्वास तुमच्यासोबत इतरांनाही जाणवतो. पण हेच तुम्ही कम्फर्टेबल नसाल, सतत ड्रेसकडे लक्ष जात असेल, सारखं ओढणी नीट करण्याकडे लक्ष असेल, कपडे ठीक करण्याकडे लक्ष असेल, तर तुम्ही अनकम्फर्टेबल आहात हेसुद्धा लगेच जाणवतं.माझ्या दृष्टीनं फॅशन म्हणजे तुम्ही स्वतःला कसं एक्सप्रेस करता! त्यात कपडे तर आलेच, पण तुम्ही ते कसे कॅरी करता यालाही महत्त्व असतं. त्याचबरोबर इतर छोट्या छोट्या गोष्टीही खूप महत्त्वाच्या असतात. तुम्ही केलेली फॅशन तुमच्या स्वतःच्या स्टाइलमध्ये व्यवस्थित बसते आहे ना याकडे लक्ष द्यावं लागतं..Premium|Funny shopping experiences : खरेदीचे अतरंगी किस्से.खरंतर फॅशन व्यक्तीसापेक्ष गोष्ट आहे, असं वाटतं मला. प्रत्येकाची स्टाइल वेगळी असते. कधीकधी आपण पटकन रिमार्क देऊन जातो, ‘अमुक एक व्यक्ती जरा ओव्हर दिसतीय’ असं सहज म्हणून जातो. पण मला वाटतं की हा फक्त आपला दृष्टिकोन झाला. बघणाऱ्याच्या फॅशनच्या व्याख्येत त्या व्यक्तीचे कपडे बसले नाहीत, म्हणून ती फॅशनच चुकीची ठरते असं नाही होत. ती फॅशन करणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःसाठी जे योग्य वाटतं, ज्यातून तिची ओळख तयार होईल असं त्यांना वाटतं, ज्यात तिला कम्फर्टेबल वाटतं तीच त्या व्यक्तीसाठी परफेक्ट फॅशन असते. पण एक मात्र आहे, जेव्हा तुम्ही तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसं नसतानाही ट्रेंड्सच्या आहारी जाऊन फॅशन करता, तेव्हा फॅशन दिखावा होत जाते असं वाटतं. एखादा लुक तुम्हाला पटत नसताना, केवळ ट्रेंड आहे म्हणून फॉलो करत असाल तर ते दिसून येतं. तुमच्या आयुष्याच्या प्रत्येक फेजमध्ये तुमची स्टाइल बदलत जातेच, पण ती केवळ ट्रेंड म्हणून बदललीत तर त्यात सहजता येत नाही, तुम्ही ‘फिट इन’ होण्यासाठी अतिप्रयत्न करताय हे दिसून येतं आणि फॅशन दिखावा होऊ लागते. तुम्ही स्ट्रीट शॉपिंग करा किंवा मॉलमध्ये जाऊन हजारो रुपयांची खरेदी करा, जेव्हा तुम्ही आत्मविश्वासानं फुलून जाल, तेव्हाच तुम्ही उठून दिसाल. आपल्याला काय छान दिसतंय हे ओळखायला हवं. ट्रायल ॲण्ड एररवर भर द्यायला हवा. त्यातूनच कळत जातं आपलं रूप सगळ्यात जास्त कशात खुलून दिसतंय!.आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दुसऱ्या कोणाच्या फॅशन सेन्सला नावं ठेवणं टाळावं. खरंतर असं नावं ठेवण्यामागे थोडी इनसिक्युरिटीही असते. एखादी व्यक्ती हवे तसे कपडे घालत असेल आणि ते आत्मविश्वासानं वागवत असेल, तर काहीजणांना त्यातून इनसिक्युअर वाटतं आणि अशी लोकं इतरांना नावं ठेवतात. नशिबानं मला माझ्या घरूनच एवढा पाठिंबा मिळाला की मला चार लोक काय म्हणतील याचा कधीच विचार करावा लागला नाही. माझ्या आईनं मला कायम पाठबळ दिलं. मला हवं ते आणि हवं तसं करण्याची मुभा घरूनच मिळाल्यामुळे मला या क्षेत्रात करिअर घडवताना फारसा प्रॉब्लेम आला नाही. अर्थात काही वेळा जनरेशन गॅप जाणवते, पण मला वाटतं आपणही काही गोष्टी सोडून द्याव्यात. आपल्या आधीच्या पिढ्यांचं आयुष्यच वेगळं होतं. त्यामुळे साहजिकच त्यांचा आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही वेगळा आहे. अनेकजण आपल्या पिढीला समजून घ्यायचा प्रयत्न करतात, पिढ्यांमधलं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे आपणही त्यांना थोडं समजून घ्यायला हवं. पूर्वीच्या पिढ्यांमधल्या अनेकजणांना खूप छोट्या गोष्टींसाठी झगडावं लागलं होतं, त्यांच्या काळात करिअरच्या तीन-चार पर्यायांपलीकडे काहीच नव्हतं. त्यामुळे त्यांना फॅशनचं विश्व एवढं मोठं असू शकतं, प्रत्येकाची फॅशन वेगवेगळी असू शकते, फॅशनमध्ये करिअरसुद्धा होऊ शकतं हे समजून घ्यायला जड जाऊच शकतं, हे आपणही लक्षात घ्यायला हवं.कधीकधी एखाद्या मैत्रिणीला बघून माझ्याकडून पटकन कॉम्प्लिमेंट दिली जाते आणि अचानक असं जाणवतं, की मी स्वतः अशी फॅशन कधीच करू शकणार नाही, तिचा ड्रेस माझ्या स्टाइलमध्ये बसणारा नाही आणि मला छानही दिसणार नाही, पण ती तो लुक इतक्या आत्मविश्वासानं कॅरी करत असते, की ती उठून दिसते. माझ्या एका मैत्रिणीनं भरपूर टॅटूज काढलेत, नाकही टोचलेलं आहे, आता हे सगळं मी स्वतः कधीच करणार नाही, पण ती ज्या पद्धतीनं सगळं स्टाइल करते ना, प्रचंड ग्रेसफुल दिसते! दरवेळी तिला वेगवेगळ्या लुक्समध्ये बघितलं की थक्क व्हायला होतं! सांगायचा मुद्दा हा, की प्रत्येकाची स्टाइल वेगवेगळी असू शकते, आपण आपला दृष्टिकोन डेव्हलप करायला हवा..खरंतर आपल्याला काय छान दिसतंय हे ओळखण्यासाठीची ट्रायल ॲण्ड एरर फेज आयुष्यभरही सुरू राहू शकते. पण हल्ली सोशल मीडियामुळे खूप फायदा होतो. बरीचशी स्टायलिंग पेजेस तुम्हाला यात मदत करू शकतात. रील्समध्ये बघितलेल्या टिप्स आजमावून बघू शकता, कपडे विकत घेण्याआधी ते तुमच्यावर कसे दिसतील याची कल्पना करू शकता. हल्ली तुमची चण कशी आहे त्यानुसार तुम्हाला काय चांगलं दिसेल हे सांगणारीही अनेक पेजेस असतात. पण एक लक्षात घ्यायला हवं, की या सगळ्या टिप्स फक्त गाइडलाइन्स असतात. त्या तुम्हाला केवळ तुमची स्टाइल कशी असू शकते हे शॉर्टलिस्ट करण्यात मदत करतात. बॉडी टाइपनुसार कपडे वापरणं चांगलं असलं तरी त्याकडे अतिलक्ष दिलं, तर त्यातूनही न्यूनगंड येऊ शकतो. अनेकदा या रील्समधून वगैरे ‘तुमची पेअर शेप्ड बॉडी आहे, ॲपल शेप्ड बॉडी आहे, मग अमुक एक वापरा, तमुक एक टाळा’ हे असं ऐकून ऐकून ज्या गोष्टींचा आपण विचारही करत नसतो अशा गोष्टींचीही इनसिक्युरिटी येऊ लागते. त्यामुळे सोशल मीडियावरच्या टिप्सचा फक्त गाइडलाइन्स म्हणून वापर करणंच श्रेयस्कर ठरतं. हल्ली कलर थिअरी रील्सही व्हायरल होताहेत. तुमच्या स्किन टोननुसार तुम्हाला कोणते रंग छान दिसताहेत हे सांगणारी ती रील्स असतात. मीही ते करून बघितलं. त्याप्रमाणे मलाही जाणवलं की मला काही ठरावीक रंग खूप छान दिसतील. पण म्हणून तेवढेच रंग वापरायचे का, तर अर्थातच नाही. खरंतर मला वाटतं, की शेवटी आरशात बघितल्यानंतर ‘मी खूप भारी दिसतीय’ असं वाटणंच तर महत्त्वाचं असतं.मी छान दिसते हे मला कसं कळतं, याचं एक सिक्रेट आहे. माझ्या डोक्यात नेहमी नुकतंच ऐकलेलं एखादं गाणं सुरू असतं. एखादा ड्रेस घातल्यावर खूश होऊन मी ते गाणं गुणगुणायला लागल्यावर मला आपोआप लक्षात येतं, की आपल्या मनासारखा लुक झालाय. टिपिकल बॉलिवूड फील येतो! मी त्याला 'मन का रेडिओ' म्हणते, तो वाजू लागला की मी खूश! मला असं वाटतं, तुम्हीही तुमच्या 'मन का रेडिओ'चं ऐका, तो तुमच्याशी सगळ्यात जास्त खरं बोलत असतो.वैष्णवी पटवर्धन मुंबईस्थितकंटेन्ट क्रिएटर व अभिनेत्री आहेत.. 