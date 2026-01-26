Premium|Fashion And Self Confidence: फॅशनमध्ये सहजता वैष्णवी पटवर्धनचा 'मन का रेडिओ' मंत्र

साप्ताहिक

Fashion: मन का रेडिओ” या लेखातून वैष्णवी पटवर्धन यांनी फॅशन आणि आत्मविश्वास यांचा अतिशय सुंदर संबंध मांडला आहे. लुक ठरवताना ट्रेंडपेक्षा स्वतःची सहजता आणि कम्फर्ट महत्त्वाची असल्याचे त्या सांगतात. फॅशन म्हणजे केवळ कपडे नाहीत, तर स्वतःला व्यक्त करण्याची पद्धत आहे.
वैष्णवी पटवर्धन

माझ्या डोक्यात नेहमी नुकतंच ऐकलेलं एखादं गाणं सुरू असतं. एखादा ड्रेस घातल्यावर खूश होऊन मी ते गाणं गुणगुणायला लागल्यावर मला आपोआप लक्षात येतं, की आपल्या मनासारखा लुक झालाय. टिपिकल बॉलिवूड फील येतो! मी त्याला ‘मन का रेडिओ’ म्हणते, तो वाजू लागला की मी खूश! मला असं वाटतं, तुम्हीही तुमच्या ‘मन का रेडिओ’चं ऐका, तो तुमच्याशी सगळ्यात जास्त खरं बोलत असतो.

