Premium|Vegetarian protein diet : शाकाहारी आहारातून प्रोटीन मिळवणे आता सोपे; स्नायूंच्या बळकटीसाठी करा 'या' पदार्थांचा समावेश

डॉ. सुबोध देशमुखशाकाहारी आहारातून प्रथिने मिळवणे कठीण आहे, हा केवळ एक गैरसमज आहे. योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास आपण आपल्या रोजच्या जेवणातून शरीराच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतो. प्रत्येक जेवणात प्रथिनांचा किमान एक स्रोत असणे आवश्यक आहे. केवळ एकाच अन्नावर अवलंबून न राहता आहारामध्ये विविधता ठेवावी. पुरेशी झोप आणि नियमित व्यायाम केल्यास हे अन्न शरीराला अधिक चांगले लागते. आपल्या पारंपरिक भारतीय अन्नामध्ये प्रथिनांचे खूप चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत. गरज आहे ती फक्त जागरूक राहून त्यांचा योग्य वापर करण्याची!भारतीय आहार पद्धतीमध्ये प्रामुख्याने पिष्टमय पदार्थांचा भरणा जास्त असतो, पण शरीराच्या बांधणीसाठी प्रोटीन म्हणजेच प्रथिनांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचे स्रोत मर्यादित आहेत, असा एक समज समाजामध्ये पसरलेला आहे. मात्र योग्य माहिती आणि नियोजनाद्वारे आपण शाकाहारी अन्नातूनही मुबलक प्रमाणात प्रथिने मिळवू शकतो. स्नायूंची झीज भरून काढण्यासाठी आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी प्रथिनांची गरज भासते. प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तीसाठी प्रथिनांचे प्रमाण हे त्याच्या वजनावर आणि कामाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. सकाळच्या नाश्त्यापासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत प्रथिनांचा समावेश केल्यास शरीराची कार्यक्षमता वाढते..प्रथिनांची दैनंदिन गरजआपल्या शरीरातील प्रत्येक पेशी प्रथिनांपासून तयार झालेली असते. त्यामुळे केसांपासून नखांपर्यंत प्रोटीन आवश्यक आहे. एका सामान्य व्यक्तीला त्याच्या शरीराच्या वजनाच्या प्रतिकिलो एक ग्रॅम प्रथिनांची गरज असते. जर तुमचे वजन ६० किलो असेल, तर तुम्हाला दररोज ६० ग्रॅम प्रथिनांची आवश्यकता भासते. मुलांच्या वाढीसाठी आणि वयोवृद्ध व्यक्तींच्या स्नायूंच्या मजबुतीसाठी प्रथिनांचे महत्त्व अधिक वाढते. शरीरात प्रथिनांची कमतरता असल्यास लवकर थकवा येणे आणि वारंवार आजारी पडणे यांसारखे त्रास जाणवतात. प्रथिनांमुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित राहण्यास मदत होते आणि भूक लवकर लागत नाही.प्रथिनांचा मुख्य स्रोतभारतीय स्वयंपाकघरात डाळी आणि कडधान्ये हे प्रथिनांचे सर्वात मोठे आणि नैसर्गिक भांडार मानले जाते. मूग, मसूर, चणा, तुरीची डाळ आणि उडीद यांमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण उत्तम असते. दररोजच्या जेवणात किमान एक वाटी डाळ किंवा वरण असणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरते. कडधान्यांमध्ये फायबरचे प्रमाणही जास्त असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि रक्तातील कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते. वेगवेगळ्या डाळींचे मिश्रण करून खाल्ल्यामुळे शरीराला सर्व प्रकारची आवश्यक अमिनो ॲसिड्स मिळतात. डाळींचे सूप किंवा आमटी हा प्रथिनांची पूर्तता करण्याचा सर्वात सोपा आणि चविष्ट मार्ग आहे..मोड आलेली कडधान्येकडधान्यांना मोड आणल्यामुळे त्यातील प्रथिनांची गुणवत्ता आणि प्रमाण अनेक पटीने वाढते. मोड आलेल्या मुगाची किंवा मटकीची उसळ हा शाकाहारी लोकांसाठी एक उत्कृष्ट आहार आहे. मोड आणण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यातील पोषक घटक शरीरात सहजपणे शोषले जातात आणि पचनाचा त्रास होत नाही. सकाळच्या नाश्त्यामध्ये कच्ची किंवा वाफवलेली कडधान्ये खाल्ल्यामुळे शरीराला दिवसभर पुरेशी ऊर्जा मिळते. यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि लोहदेखील मुबलक प्रमाणात असते. ज्यामुळे रक्ताची कमतरता दूर होते. कडधान्यांची भेळ किंवा सॅलड करून खाणे हा एक चविष्ट आणि पौष्टिक पर्याय आहे.पनीर आणि दुग्धजन्य पदार्थशाकाहारी आहारात पनीर हा प्रथिनांचा सर्वात लोकप्रिय आणि उत्तम स्रोत मानला जातो. १०० ग्रॅम पनीरमधून साधारणपणे १८ ते २० ग्रॅम प्रथिने मिळतात. दुधामुळे शरीराला कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन बी १२देखील मिळते, ते शाकाहारी लोकांसाठी आवश्यक आहे. पनीरचे सेवन करताना ते कमी तेलात किंवा ग्रिल करून खाणे जास्त आरोग्यदायी ठरते. ताक, दही आणि लस्सी यांसारख्या पदार्थांमुळे प्रथिनांसोबतच शरीराला चांगले बॅक्टेरिया मिळतात, यामुळे पचन सुधारते. आहारात दररोज पनीर किंवा दह्याचा समावेश केल्यास शरीराची प्रथिनांची गरज सहजपणे पूर्ण होऊ शकते.सोयाबीन आणि सोयामिल्कसोयाबीन हे शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचे ‘सुपरफूड’ मानले जाते. कारण यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण इतर कोणत्याही कडधान्यापेक्षा जास्त असते. सोया चंक्स किंवा सोयाबीनच्या डाळीचा वापर आहारात केल्यास कमी खर्चात जास्त प्रथिने मिळतात. सोयामिल्क किंवा टोफू हा दुग्धजन्य पदार्थांना एक उत्तम पर्याय असून तो पचायला हलका असतो. सोयाबीनमध्ये सर्व आवश्यक अमिनो ॲसिड्स असतात, ते मांसहाराच्या तोडीचे प्रथिन मानले जाते. सोयाबीनचे पीठ गव्हाच्या पिठात मिसळून वापरल्यास रोजच्या पोळीतूनही प्रथिनांचे प्रमाण वाढवता येते. आठवड्यातून किमान दोनदा सोयाबीनच्या पदार्थांचा समावेश करणे हितकारक आहे..Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.हिरवे वाटाणे आणि शेंगाहिवाळ्याच्या दिवसांत मिळणारे हिरवे वाटाणे हे प्रथिनांचा एक चांगला आणि चविष्ट स्रोत आहे. वाटाण्यामध्ये प्रथिनांसोबतच अँटी-ऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, ती शरीराचे संरक्षण करतात. घेवडा, पावटा आणि फरसबी यांसारख्या शेंगांमधूनही शरीराला आवश्यक प्रथिने मिळतात. सॅलड किंवा पुलावमध्ये या भाज्यांचा समावेश करून आपण अन्नाचे पोषणमूल्य वाढवू शकतो. शेंगांमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने वजनावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. कमी कॅलरीज आणि जास्त प्रथिने असल्यामुळे वजन कमी करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी वाटाणे एक उत्तम आहार आहे.सुकामेवासुकामेवा केवळ चवीसाठी नसून तो प्रथिनांचा एक नैसर्गिक आणि ऊर्जायुक्त स्रोत आहे. बदाम आणि अक्रोड दररोज भिजवून खाल्ल्यास शरीराला प्रथिनांसोबतच चांगले मेद म्हणजेच हेल्दी फॅट्स मिळतात. बदामामध्ये व्हिटॅमिन-ई भरपूर असते, ते त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. पाच ते सहा बदाम दररोज खाल्ल्यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता वाढते आणि प्रथिनांची कमतरता भरून निघते. काजू आणि पिस्ता यांचे सेवनदेखील मर्यादित प्रमाणात केल्यास फायदेशीर ठरते. प्रवासात किंवा कामाच्या ठिकाणी भूक लागल्यास सुकामेवा खाणे हा आरोग्यदायी पर्याय आहे.शेंगदाणे आणि पीनट बटरशेंगदाणे हे बदामाच्या तोडीचे मानले जातात, कारण शेंगदाण्यांमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण खूप जास्त असते आणि ते सगळीकडे सहज उपलब्ध होतात. पीनट बटरचा वापर पोळी किंवा ब्रेडसोबत केल्यास नाश्त्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण वाढवता येते. भाजलेले शेंगदाणे हा संध्याकाळचा एक उत्तम नाश्ता होऊ शकतो. शेंगदाण्यांमध्ये असणारे हेल्दी फॅट्स हृदयाच्या आरोग्यासाठीदेखील चांगले असतात. मात्र जास्त मीठ लावलेले किंवा तळलेले शेंगदाणे टाळावेत. त्याचे मूळ पोषण टिकून राहणे आवश्यक आहे.तृणधान्येगहू आणि तांदळाच्या तुलनेत नाचणी आणि बाजरी यांमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असते. नाचणीमध्ये प्रथिनांसोबतच कॅल्शियमचे प्रमाणही भरपूर असते, जे महिलांच्या हाडांच्या मजबुतीसाठी आवश्यक आहे. बाजरी उष्ण असल्यामुळे हिवाळ्यात बाजरीचे सेवन करणे शरीरासाठी फायदेशीर ठरते. तृणधान्यांची भाकरी किंवा खिचडी करून खाल्ल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि ऊर्जा टिकून राहते. पिष्टमय पदार्थांचे प्रमाण कमी करून तृणधान्यांचा वापर वाढवल्यास मधुमेह आणि लठ्ठपणावर नियंत्रण मिळवता येते. आपल्या पारंपरिक आहारात या धान्यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. बियांचे महत्त्वअनेकांना माहीत नाही, की भोपळ्याच्या बिया प्रथिनांचा एक अतिशय समृद्ध स्रोत आहेत. या बियांमध्ये झिंक आणि मॅग्नेशियमदेखील मुबलक प्रमाणात असते, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात. जवस, तीळ आणि सूर्यफुलाच्या बियांचा समावेश सॅलड किंवा दह्यामध्ये करून खाल्ल्यास प्रथिनांची पातळी वाढते. या बियांमध्ये ओमेगा ३ फॅटी ॲसिड्स असतात, जी मेंदू आणि हृदयासाठी उत्तम असतात. दररोज एक चमचा या बियांचे मिश्रण खाल्ल्यामुळे शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यास मदत होते. कोणत्याही रासायनिक पावडरपेक्षा या बिया नैसर्गिक प्रथिने देण्याचे काम करतात.डाळ आणि भातभारतीय आहारात डाळ आणि भात किंवा खिचडी हे समीकरण अत्यंत शास्त्रोक्त आहे. तांदळामध्ये काही ठरावीक अमिनो ॲसिड्स नसतात, ती डाळींमध्ये असतात आणि डाळींमध्ये नसलेले घटक तांदळात असतात. जेव्हा आपण डाळ आणि भात एकत्र खातो ,तेव्हा शरीराला पूर्ण प्रथिने (Complete Protein) मिळतात. शरीरातील स्नायूंच्या वाढीस मदत होते आणि संतुलित आहार होतो. खिचडीमध्ये भरपूर भाज्या टाकल्यास तिचे पोषणमूल्य अधिक वाढते. हे अन्न पचायला हलके असून ते सर्व वयोगटातील लोकांसाठी सुरक्षित आणि आरोग्यदायी मानले जाते.दह्याचे महत्त्वदही हे केवळ प्रथिनांचा स्रोत नसून ते शरीरातील पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. दह्यामध्ये कॅसिन आणि व्हे प्रोटीन हे दोन्ही प्रकारची प्रथिने आढळतात. दुपारच्या जेवणात एक वाटी दही खाल्ल्यामुळे अन्नाचे पचन व्यवस्थित होते आणि शरीराला थंडावा मिळतो. दह्यातील कॅल्शियम हाडांची झीज रोखण्यासाठी मदत करते. ज्या लोकांना दूध पचत नाही त्यांच्यासाठी दही हा एक उत्तम पर्याय आहे. ताजी लस्सी किंवा ताक पिण्यामुळे शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते आणि प्रथिनांची गरज पूर्ण होते. घरगुती दही लावणे हा सर्वात स्वस्त आणि शुद्ध प्रथिनांचा मार्ग आहे.ओट्स आणि दलियाओट्स हे पाश्चात्त्य अन्न वाटत असले, तरी ते प्रथिनांच्या बाबतीत खूप श्रेष्ठ आहे. ओट्समध्ये रक्तातील साखरेवर नियंत्रण ठेवणारे विद्रव्य फायबर असते. दुधामध्ये ओट्स घालून खाणे हा एक झटपट तयार होणारा प्रथिनांचा नाश्ता आहे. तसेच गव्हाचा दलिया म्हणजेच लापशी हादेखील भारतीय घरातील एक पौष्टिक पर्याय आहे. दलियामध्ये प्रथिने आणि लोह भरपूर असते, ज्यामुळे शरीराला ताकद मिळते. यामध्ये भाज्या घालून तयार केलेला उपमा किंवा खिचडी चविष्ट लागते. प्रथिनांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी हे पदार्थ शाकाहारी लोकांसाठी अत्यंत प्रभावी ठरतात..चणा आणि हरभराभाजलेले चणे हा प्रथिनांचा सर्वात शुद्ध आणि नैसर्गिक प्रकार आहे. चण्यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने ते खाल्ल्यानंतर बराच वेळ भूक लागत नाही. चणा डाळ किंवा हरभऱ्याची उसळ घराघरांत आवडीने खाल्ली जाते. यामध्ये लोहदेखील मुबलक असते, जे रक्ताचे प्रमाण वाढवण्यास मदत करते. प्रवासात किंवा ऑफिसमध्ये चणे खाणे हा बिस्किटांपेक्षा कितीतरी पटीने चांगला पर्याय आहे. हरभऱ्याच्या पिठापासून केलेले बेसन हेदेखील प्रथिनांचा एक भाग आहे. प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे येणारा थकवा घालवण्यासाठी चणे खाणे हा रामबाण उपाय आहे.शाकाहारी आहारातून प्रथिने मिळवणे कठीण आहे, हा केवळ एक गैरसमज आहे. योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास आपण आपल्या रोजच्या जेवणातून शरीराच्या सर्व गरजा पूर्ण 