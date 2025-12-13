Premium|Organic Farming India Benefits : नैसर्गिक शेतीकडे वळा; आरोग्य व जमिनीचे पोत जपा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच तमिळनाडूमध्ये बोलताना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले. कोइमतूर येथे झालेल्या दक्षिण भारतीय नैसर्गिक शेती संमेलनाला त्यांनी हजेरी लावली होती, त्यात त्यांनी हे आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या थोड्या थोड्या भागापासून ही सुरुवात करावी आणि रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्यावरचे अवलंबित्व कमी करावे असे त्यांनी सांगितले. मोदी यांनी एका महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे हरितक्रांती किंवा भरघोस उत्पादन घेण्याच्या स्पर्धेत देशी शेतीकडे दुर्लक्ष झाले. दुर्लक्ष अशाकरिता झाले, की त्यावेळची आपली गरज वेगळी होती. वाढती लोकसंख्या आणि परदेशातून मागवण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याची संख्या यांचे गणित जुळत नव्हते. त्यामुळे आपण परदेशी वाणाची बरीच उत्पादने स्वीकारली. मात्र या सगळ्यात आपल्या देशी वाणाकडे व इथल्या शेतीपद्धतीकडे आपले दुर्लक्ष झाले, कारण आपल्याला उत्पादन सर्वाधिक हवे होते. त्याचबरोबर उत्पादन खर्च कमी हवा होता व अन्नधान्यावर पडणारी कीड नको होती. त्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी आपण परदेशातून आलेली हायब्रीड पद्धतीची वाणे स्वीकारली. येथे धान्याचे तसेच भाजीपाल्याचे उत्पादन वाढवले. मात्र या सगळ्यात आपण कमी दर्जाचे धान्य तयार करत आहोत व ते आपल्या आरोग्याला उपकारक नाही याचे भान सुटले. .परदेशातली धान्यबीजे किंवा तिथल्या भाजीपाल्याची बियाणे त्या हवामानाला उपकारक असतीलही पण आपल्याकडे ती योग्य नव्हती. पंतप्रधानांनी या महत्त्वाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधून सगळ्यांनाच सावध केले आहे. नैसर्गिक शेती ही केवळ शेतकऱ्यांचीच जबाबदारी नसून, देशातील प्रत्येक नागरिकाची आहे. कारण विकत घेणाऱ्या ग्राहकांनी त्या उत्पादनांना योग्य पैसे देण्याची तयारी दाखवली तरच शेतकरी ते उत्पादन घेतील. याचे कारण शेतीतून मिळणारे धान्य व त्यापासून आपण तयार करत असलेले अन्न यावरच आपले आरोग्य अवलंबून आहे. हे अन्न चांगले आणि शरीराला उपकारक असेल, तर आपला औषधावरचा खर्च वाचणार आहेच, पण आपल्या निरोगी आयुष्याचा तो योग्य मार्ग असेल. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी आपल्या लेखनात त्यावेळी असे आवाहन केले होते, की महिलांनी व्रतवैकल्ये करण्यापेक्षा म्हणजे देवाला बेल किंवा फुलांचा लक्ष वाहण्यापेक्षाआपल्या बागेत भाज्या, फळे लावावीत व ती जवळच्या अनाथाश्रमात द्यावीत जेणेकरून तिथल्या मुलांना चांगले अन्न मिळेल. महात्मा गांधीजींनी तर खेड्याकडे अर्थात निसर्गाकडे चला असे सातत्याने आवाहन केले होते..Premium|Alcohol and health insurance premium : आरोग्य विमा नववर्षाचे स्वागत करू या, जबाबदारीपूर्वक! .मुळात चांगल्या आहारासाठी आपल्याला चांगले धान्य मिळाल्यास ते योग्य मार्गावरचे पहिले पाऊल होय. शेतकऱ्यांनी हायब्रीड वाणाची वाट का चोखाळली याचे उत्तर आपल्या बदललेल्या प्राधान्यक्रमात आहे. आपण आपल्या आहारात या बाबी महत्त्वाच्या असूनही धान्य, भाजीपाला यांसाठी कमीत कमी पैसे कसे द्यावे लागतील याचा विचार करायला लागलो, आणि त्यातूनच शेतकऱ्याला कमी पैशात भरपूर उत्पादन घेता येईल अशी बियाणे निवडण्याची गरज भासायला लागली. या सगळ्यातून आपणच निकृष्ट धान्य आणि भाजीपाला खरेदी करायला लागलो.या सगळ्याचे एक दुष्टचक्र तयार झाले, नैसर्गिकरित्या पिकवलेले अन्नधान्य आपल्या जीवनशैलीतून आपण वजा केले आणि कृत्रिम शीतपेये व मैदा घातलेले बेकरी पदार्थ तसेच पिझ्झा, बर्गरसारख्या घटकांचा आपण आपल्या जेवणात समावेश केला, त्यातून आपल्या आरोग्याची हानी आपणच करत आहोत याचेही भान सुटले. परदेशी वाणाची धान्ये आणि फळे लावल्यामुळे आपल्याला कीटकनाशकांची व त्याच्या भरघोस उत्पादनासाठी रासायनिक खतांची गरज भासू लागली, त्यातून आपल्या जमिनीचा पोत कमी होत गेला आणि त्याची उत्पादनक्षमता कमी होत आहे, याचाही आपल्याला विसर पडला. त्यामुळे उत्पादन व मागणीचे सगळेच चक्र बिघडले..अर्थात त्याची जाणीव आपल्याला गेल्या काही वर्षांत होऊ लागली आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती करायची असल्यास आपल्याला आपल्या सवयी बदलाव्या लागणार आहेत. आता कृषी विद्यापीठ आणि शेतकरी व त्यांचा माल घेणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांनी याचा नेमका विचार करून हायब्रीड उत्पादनांना फारशी पसंती न देता देशी वाण आपल्या रोजच्या वापरात कसे येतील मग त्यासाठी प्रसंगी जास्त किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, असा विचार करून आपले खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवले पाहिजेत, तरच ही चळवळ यशस्वी होईल. ही चळवळ किंवा नैसर्गिक शेतीतून येणाऱ्या उत्पादनांचा अवलंब ही आपल्या आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे हे लक्षात ठेवूनच आपण आपली जीवनशैली निश्चित केल्यास शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा पर्याय स्वीकारता येईल हे लक्षात ठेवले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.