Premium|Nepal Social media ban: नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेचा भारतावर काय परिणाम..?

योगेश परळेचीनचा अपवाद वगळता भारताच्या शेजारी देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय अस्थिरता तयार झाली आहे. या अस्थिरतेने भारतासमोर नवी आव्हाने निर्माण केली आहेत. या देशांमधील पडसाद भारतामध्ये उमटून येथील व्यवस्थेस धोका निर्माण होऊ न देण्याबरोबरच या देशांमध्येही भारतविरोधी ‘नॅरेटिव्ह’ तयार होऊ नये, यासाठी भारताला प्रयत्नशील राहावे लागेल.गेल्या दशकभरातील जागतिक राजकारणाची स्थिती आणि गती पाहता, राजकीय व्यवस्थेसंदर्भातील शक्यतांचा एखादा ‘पँडोरा बॉक्स’ अचानक उघडला गेल्याचे भासू लागले आहे! या कालावधीत जागतिक भूराजकीय परिस्थितीचा प्रवास अचानक चित्राकडून चलचित्राकडे झाल्यासारख्या गोष्टी झपाट्याने घडू व बदलू लागल्या आहेत. नेपाळमधील राजकीय अराजक म्हणजे याच मालिकेमधील नवा अध्याय म्हणावा लागेल. जगभरातील तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम अशा समाजमाध्यमांनी सरकारने नेमून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत नेपाळमधील सरकारने या संकेतस्थळांवर बंदी आणली. या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या आंदोलनावेळी सरकारच्या गोळीबारात वीसपेक्षा अधिक आंदोलक ठार झाल्याने या व्यवस्थाविरोधी असंतोषाच्या ठिणगीचे रूपांतर अचानक वडवानलात झाले. यानिमित्ताने नेपाळमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सुप्तावस्थेत असलेल्या राजकीय व्यवस्थेविरोधातील नैराश्याचा भडका उडाला आणि त्याने येथील संसद, न्यायव्यवस्थेसहित महत्त्वपूर्ण आस्थापनांचाच घास घेतला. .या भडक्याचे प्रमाण एवढे होते, की आंदोलकांनी नेपाळमधील पाच पंतप्रधानांची निवासस्थाने जाळली, एका पंतप्रधानांच्या पत्नीस जिवंत जाळले, अर्थमंत्र्यांसह इतर लोकप्रतिनिधींची नग्न धिंड काढली आणि एकंदरीत व्यवस्थेसच भयकंपित केले. इतक्या जहाल प्रतिक्रियेमागील पार्श्वभूमी नेमकी माहिती असणे आवश्यक आहे; कारण भारताच्या परराष्ट्र व राष्ट्रीय धोरणाशी नेपाळमधील घडामोडींचा थेट संबंध आहे.राजकीय-सामाजिक विषमतातब्बल २३९ वर्षांची प्रदीर्घ राजेशाही लाभलेल्या सुमारे साडेतीन कोटी लोकसंख्येच्या या देशात १९९०मध्ये देण्यात आलेल्या बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या परवानगीनंतर लोकशाही हळूहळू रांगू लागली. १९९६मध्ये कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर नेपाळमधील राजकीय व्यवस्थेला मोठा हादरा बसला. त्यापुढील अस्वस्थ दशकाची परिणती म्हणजे, २००८मध्ये राजेशाही व्यवस्था पूर्णतः रद्द होऊन देशाचे नेतृत्व लोकशाही व्यवस्थेकडे येण्यामध्ये झाली. मात्र नेपाळमधील राजेशाही संपून लोकशाही आणण्याचे स्वप्नील दृश्य आता अवघ्या दीड दशकातच भेसूर भासू लागले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळ महागाई, भ्रष्टाचार, राजकीय सत्ताखेच अशा अधिकाधिक नुकसानकारक गर्तेत सापडला असून देशातील राजकीय पक्षांना त्याचे फारसे सोयरसुतक नसल्याची भावना येथील तरुणाईमध्ये प्रबळ आहे.देशातील बेरोजगारीचा दर विक्रमी झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत दर १२.६ टक्क्यांवर, म्हणजेच सर्वोच्चस्थानी जाऊन पोहोचला आहे. सुमारे साडेतीन कोटी लोकसंख्येच्या या देशामध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमधील एक चतुर्थांश भाग देशाबाहेरील उत्पन्नाचा (रेमिटन्स) आहे. याचबरोबर नेपाळमध्ये राजकीय व्यवस्थेचे लाभार्थी एकीकडे आणि उर्वरित जनता एकीकडे अशी परिस्थिती झपाट्याने तयार होते आहे. राजकीय नेते, त्यांचे कुटुंबीय, सगेसोयरे, राजकीय वर्तुळातील इतर लाभार्थी असा एक गट सातत्याने विलासी आयुष्य उपभोगतो आहे; तर दुसऱ्या गटाकडे अत्यंत मर्यादित रोजगाराच्या संधी असल्याने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात विषमता तयार झाली आहे. नेपाळमध्ये उडालेल्या राजकीय भडक्याशी या सगळ्या घटकांचा अर्थातच संबंध आहे.दोन-तीन महिन्यांपूर्वी या विषमतेवर बोचरी टीका करणारी ‘फेसबुक पेजेस’ प्रभावी ठरू लागली. नेपाळमधील भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेचे फायदे उकळणाऱ्या ‘नेपो किड्स’वर ही पेजेस आगपाखड करू लागली. नेपो किड्स वा नेपो बेबीज हा नेपाळमधील व्हायरल ट्रेंड झाल्याने सरकारला त्याची दखल घेणे भाग पडले. यानंतर सरकारने फेसबुक, इन्स्टा वा अशा अन्य सामाजिक संकेतस्थळांना सरकारी नोंदणीची प्रक्रिया करणे अनिवार्य असल्याची घोषणा केली. या संकेतस्थळांवरील माहिती सरकारी व्यवस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा हा एक प्रयत्न म्हणावा लागेल. याचे कारण म्हणजे यासंदर्भातील कायदा नेपाळमधील संसदेने संमत करण्याआधीच सरकारने या सामाजिक संकेतस्थळांवर बंदी घातल्याची घोषणा केली. सोशल मीडिया हे भारताप्रमाणेच नेपाळमध्येही केवळ मनोरंजनाचे माध्यम राहिलेले नाही. राजकीय अभिव्यक्तिसहितच नेपाळमधील अनेक लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा स्रोतही या माध्यमांशीच जोडला गेलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकार दडपशाही करत असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने उसळलेल्या जनक्षोभाने नेपाळमधील राजकीय व्यवस्थेची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली आहेत. .आंतरराष्ट्रीय राजकीय संघर्षाचे पडसादनेपाळमधील राजकीय-सामाजिक विषमता हे या घडामोडीमागील एकमेव कारण निश्चितच नाही. गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या अमेरिका-चीन, अमेरिका-रशिया अशा बड्या देशांमधील राजकीय संघर्षाचे पडसाद छोट्या देशांमधील छुप्या युद्धांमधून (प्रॉक्सी वॉर) उमटत असल्याचे दिसून येत आहे. नेपाळमधील संघर्षाचे विश्लेषणही या पार्श्वभूमीवर करणे आवश्यक आहे. नेपाळमधील सद्यःस्थितीतील अशांततेचा संबंध येथील नेतृत्वाच्या चीनशी वाढणाऱ्या सख्याशीही अर्थातच आहे. डिसेंबर २०२४मध्ये नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी चीनचा दौरा केला. या दौऱ्यामध्ये चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनेसंदर्भातील करारावर स्वाक्षरी केल्याचे नेपाळकडून जाहीर करण्यात आले. २०१७मध्येच चीनशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचेच हे पुढील पाऊल म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर नेपाळमधील पोखरा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भातही चीनकडून अर्थसाहाय्य घेण्याविषयी चर्चा झाल्याचेही जाहीर करण्यात आले. आधी प्रचंड (पुष्पा कमल दहल) आणि नंतर ओली यांनी गेल्या काही वर्षांत नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये चीनला अग्रक्रम दिल्याचे दिसून येत आहे. नेपाळमधील राज्यप्रमुखांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिली भेट भारतास देण्याची परंपरा आहे! भारताची नाराजी ओढवण्याचा धोका सहजी दुर्लक्षून ओली यांनी या परंपरेस छेद दिला आणि कम्युनिस्ट विचारानुसार चीनशी सलगी अधिक वाढविण्याचे धोरण स्पष्टपणे अंगीकारले. या नव्या धोरणानुसार पाकिस्तान, श्रीलंका या देशांप्रमाणेच भारतीय उपखंडातील आणखी एका देशामधील चिनी प्रभाव अधिक दृढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने नेपाळमधील चिनी प्रभाव कमी करण्याच्या हेतूने देऊ केलेल्या ५०० दशलक्ष डॉलर मदतनिधीसंदर्भातील निर्णयही ओली यांच्या डिसेंबरमधील चीन भेटीनंतर फिरवण्यात आला. यानंतरही ओलीप्रणित धोरणात विशेष फरक पडल्याचे दिसून आले नाही. मात्र, नेपाळमधील लोकमत या धोरणास फारसे अनुकूल नाही, हे भान येथील नेतृत्वाने ठेवल्याचे दिसत नाही. .भारतासमोरील आव्हानेभारताच्या दृष्टिकोनामधून नेपाळचे महत्त्व अमूल्य आहे. सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटर लांबी असलेल्या भारत-चीन सीमारेषेचे ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर आणि वेस्टर्न सेक्टर असे तीन भाग पडतात. यातील सेंट्रल सेक्टरजवळ नेपाळ आणि भूतान या दोन्ही देशांचे स्थान आहे. याशिवाय भारत आणि नेपाळमध्ये सुमारे साडेसतराशे किलोमीटर लांबीची सीमारेषा आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीम अशा चार महत्त्वपूर्ण राज्यांना लागून असलेली ही सीमारेषा आहे. ही राज्ये राजकीय आणि सुरक्षा अशा दोन्ही दृष्टिकोनांमधून अत्यंत महत्त्वाची आहेत. गेल्या सात दशकांपासून भारताचे नेपाळशी सौहार्दपूर्ण राजकीय संबंध असले, तरी गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळची चीनशी वाढणारी सलगी भारतीय राष्ट्रहितास सुखकर ठरणारी नाही.समुद्रसपाटीपासून १६,७८० फूट उंचीवर असलेल्या लिपुलेख खिंडीमधून शतकानुशतके भारत व चीनमध्ये (तिबेट) व्यापार होत असल्याचे अनेक दाखले आहेत. उत्तराखंडमधील या खिंडीजवळच भारत, चीन आणि नेपाळ या तिन्ही देशांची सीमारेषा एकत्र येते. २०२०मध्ये नवीन नकाशे प्रकाशित करीत नेपाळने लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या तिन्ही भागांवर हक्क सांगितला. उत्तराखंडमधील पिठोरागड भाग येथून जवळच असून, भारताने नुकताच येथे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला रस्ता बांधला आहे. हिमाचल प्रदेश आणि .Premium| Online Selling Guide: दिवाळीच्या sales मध्ये तुम्ही खरेदी तर केलीच असेल, पण यातून तुम्ही कमाईही करू शकता! ती अशी... .उत्तराखंड राज्यांचा सीमावर्ती भाग चीनबरोबरील सीमारेषेमधील सेंट्रल सेक्टरमध्ये येतो. चीनच्या सामरिक आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर या भागात भारत नवीन लष्करी पायाभूत सुविधा तयार करत आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळचा हा दावा म्हणजे या देशाचे चीनबरोबरील सख्य स्पष्ट करणारा तर आहेच; शिवाय भारतास नवे आव्हान निर्माण करणाराही आहे. याबरोबरच, २०१५मध्ये नेपाळने नवीन राज्यघटना स्वीकारल्याची घोषणा केल्यानंतर तेथील मधेसी लोकसंख्येच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासंदर्भात आव्हान निर्माण झाले होते. मधेसी समुदाय नेपाळी लोकसंख्येचा भाग नसल्याची तेथील नेतृत्वाची भावना आहे. मात्र हा समुदाय देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तीस टक्क्यांहून जास्त आहे. या नव्या राज्यघटनेनंतर बिहारला लागून असलेल्या नेपाळमधील तराई भागामध्ये सरकारविरोधी लाट तयार झाली. संतप्त मधेसी समुदायाने तब्बल १३५ दिवस नेपाळ आणि भारतामधील दळणवळण ठप्प केले. हिंसाचाराचे हे लोण भारतीय भूभागांमध्येही पसरण्याची भीती असल्याने भारतीय नेतृत्वाने या प्रकरणी शांततापूर्वक तोडगा काढण्याचे आवाहन केले होते. भारतीय दृष्टिकोनामधून नेपाळचे स्थान हे अशा अनेकांगांनी महत्त्वाचे आहे. .Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.भारतीय उपखंडातील इतर देशांप्रमाणे नेपाळमध्येही चीनने हातपाय पसरणे भारतास परवडणारे नाही. त्यादृष्टीने नेपाळमधील नेतृत्वास चाप बसल्याची बाब भारताच्या पथ्यावर पडणारी आहे. नेपाळ व भारताचे सांस्कृतिक बंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारतामध्ये काम करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांची संख्याही लक्षणीय आहे. शिवाय, सगळ्यांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारताविषयी नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक वातावरण - गुडविल - आहे. या सगळ्या घटकांचा फायदा करून घेणे अत्यावश्यक आहे.या पार्श्वभूमीवर, नेपाळमध्ये नव्याने सूत्रे हाती घेणाऱ्या नेतृत्वाची मानसिकता भारतविरोधी होऊ न देणे; मात्र त्याचवेळी तेथील जनमानसात भारताची प्रतिमा ‘बिग ब्रदर’ अशी होऊ न देणे, हे दुहेरी आव्हान भारतीय नेतृत्वास पेलावे लागेल. नेपाळच्या भविष्याचे सुकाणू कुठल्याही परकीय शक्तीच्या नियंत्रणात जाऊ न देता तेथील जनतेच्या हाती असावे, हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने श्रेयस्कर आहे.नेपाळमधील या राजकीय संकटामधून आणखी एक धडा घेण्यासारखा आहे. चीनचा अपवाद वगळता भारताच्या शेजारी देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय अस्थिरता तयार झाली आहे. या अस्थिरतेने भारतासमोर नवी आव्हाने निर्माण केली आहेत. या देशांमधील पडसाद भारतामध्ये उमटून येथील व्यवस्थेस धोका निर्माण होऊ न देण्याबरोबरच या देशांमध्येही भारतविरोधी ‘नॅरेटिव्ह’ तयार होऊ नये, यासाठी भारतास प्रयत्नशील राहावे लागेल.(योगेश परळे पुणेस्थित लेखक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण व परराष्ट्र संबंध अभ्यासक आहेत.)-------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.