Premium|Pooja flowers: भारतीय संस्कृतीत फुलांचे स्थान आणि गणेशपूजा

डॉ. कांचनगंगा गंधे, अशोक कुमार सिंगफुलांचं उमलणं आणि त्यातून सुगंध पसरवणं ही दैनिक लयबद्धता आहे. ती नैसर्गिक लय आहे. सूर्याचं आणि फुलांचं एक अतूट नातं आहे. सूर्योदयाच्या सुमारास वातावरणात पाकळ्यांमधून सुगंध पसरायला सुरुवात होते आणि थोड्याच काळात आसमंत सुगंधी, शुद्ध, आल्हाददायक होतो... किडे, मधमाश्याही फुलांकडे आकर्षिल्या जातात. भाद्रपद विनायक चतुर्थीला ‘विश्वकर्मा’ गणेशाची विधीपूर्वक स्थापना करून त्याची दहा दिवस पूजा करण्याची प्रथा आपल्या संस्कृतीत पूर्वसूरींनी सुरू केली. गणेशाची भक्तिभावाने, आदरपूर्वक केलेली पूजा म्हणजे प्रकृतिप्रति, निसर्गाप्रति केलेली पूजा. ह्या शक्तीला सुवासिक फुले, पत्री, फळं आणि जल श्रद्धापूर्वक अर्पण करण्याची प्रथाही हिंदू संस्कृतीत आहे. ह्या पूजेची महती भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेच्या नवव्या अध्यायातल्या चोविसाव्या श्लोकात सांगितली आहे.पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ .जेव्हा कोणी मला श्रद्धा, भक्तीने, आदरपूर्वक पान, फूल, फळ, पाणी इत्यादी अर्पण करतो, तेव्हा त्या शुद्ध भक्तीच्या निष्काम प्रेमी भक्ताने प्रेमाने अर्पण केलेल्या सर्वांचा मी सगुण रूपाने प्रकट होऊन स्वीकार करतो.भगवद्गीतेत अनेक ठिकाणी निसर्गाच्या प्रतिमेचा उल्लेख फुलांच्या सौंदर्यातून, सुगंधातूनच केला आहे. तर, विष्णुपुराणात १०८ प्रकाराच्या पूजांपैकी सोळा प्रकारच्या पूजेत फुलांचे सौंदर्य आणि महती सांगितली आहे.फुलं म्हणजे शुद्धतेचं, शांतलेचं, मांगल्याचं प्रतीक. रंग-गंधाचा सुरेल मेळ! सुवासिक फुलं म्हणजे म्हणजे नैसर्गिक शुद्धतेचं मूलतत्त्व. ह्या नैसर्गिक शुद्ध गंधातूनच नैसर्गिक शुद्ध अमृत-मध तयार होतो, ज्या माध्यमातून वनस्पतींची नवीन पिढी, नवीन बीज तयार होऊन त्यांची पिढी, जात टिकून राहते. सृष्टीतलं सजीवांचं चक्र कळत-नकळत ह्या वनस्पतींमुळे सुरू राहतं.सुगंधी फुलातल्या मध या नैसर्गिक अन्नासाठी किडे, कीटक, मधमाश्या, भुंगे, फुलपाखरे फुलाकडे झेपावतात. फुलांची रचना वेगवेगळी, त्यामुळेच कोणत्या फुलाकडे गेलं तर विनासायास आपल्याला अन्न मिळेल, हे त्यांना उपजतच माहीत असतं. किडे, फुलपाखरं कळीकडे आकर्षित होत नाहीत, कारण तिच्यात अजून सुगंध तयार झालेला नसतो. सुगंध तयार करण्याचा मुख्य आणि प्रथम स्रोत म्हणजे पानं. सूर्यप्रकाशात स्वतःमधल्या क्लोरोफिलच्या साहाय्यानं अन्न तयार करणारी पानं, फुलांच्या हंगामाअगोदर फ्लोरीजेन हे प्रोटीन तयार करतात. जिथं कळ्या येणार तिथपर्यंत हे प्रोटीन पोहोचवण्याचं काम झाडातल्या अन्ननलिकांचं. झाडाच्या अंतरंगात अनेक रासायनिक घटकद्रव्यांची दिवाणघेवाण, रासायनिक क्रिया सुरूच असतात. त्यातूनच सुगंधाची नांदी घडविणारे टर्पिन्स तयार होतात. या टर्पिन्सच्या माध्यमातूनच मंद सुवासिक गंध कळ्यांपर्यंत पोहोचवला जातो. परंतु, कळीला सुगंध येत नाही. कळी हळूहळू उमलायला लागली, की पाकळीतल्या गंधकोषातल्या (ऑस्मोफोअर्स) इसेन्शियल ऑइलपर्यंत टर्पिन्स पोहोचतात. पाकळीतल्या काही द्रव्यांमध्ये रासायनिक क्रिया घडून त्यातून ‘व्होलाटाइल ऑइल’ (उडाऊ तेल) तयार होतं. ह्या तेलामार्फत टर्पिन्समध्ये तयार झालेला सुगंध थोड्याशा उष्णतेनंही वातावरणात पसरायला लागतो. याला मदत करतात ती फायटॉल, लिनालूल, फ्लॅविनॉइड्स, ग्लुकोसाड्ससारखी रासायनिक द्रव्यं. जेव्हा फुलातले पुंकेसर, स्त्रीकेसर सक्षम होतात, तेव्हा फुलाचा सुगंध पराकोटीला पोहोचतो. सुवासाची परमावधी अनुभवायला मिळते. प्रत्येक सुगंधी फुलात वेगवेगळी सुगंधी द्रव्यं असतात, त्यामुळेच प्रत्येक फुलाचा सुगंध वेगळा, पण चैतन्य, उत्साह निर्माण करणारा असतो. फुलांचं उमलणं आणि त्यातून सुगंध पसरवणं ही दैनिक लयबद्धता आहे. ती नैसर्गिक लय आहे. सूर्याचं आणि फुलांचं एक अतूट नातं आहे. सूर्योदयाच्या सुमारास वातावरणात पाकळ्यांमधून सुगंध पसरायला सुरुवात होते आणि थोड्याच काळात आसमंत सुगंधी, शुद्ध, आल्हाददायक होतो... किडे, मधमाश्याही फुलांकडे आकर्षिल्या जातात. फुलांमधला हा अट्टाहास स्वतःचा वंश आणि जात टिकवण्यासाठीच असतो. हीच फुलं कळत-नकळत फळधारणेनंतर बीज तयार करून नवीन पिढी जन्माला घालतात. सारे सजीव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे वनस्पतींवरच अवलंबून असतात, म्हणूनच या सृष्टीचा, निसर्गाचा ताल सांभाळण्यासाठी महत्त्वाचा वाटा उचलतात. .सर्वार्थानं सजीवसृष्टी सतत जीवंत-हलती ठेवणाऱ्या फुलांना देवदेवतांच्या पूजेत महत्त्वाचे, मानाचे स्थान आहे. हिंदू संस्कृतीतल्या प्रथा, परंपरा, वेद, पुराणं, रामायण, महाभारत, काव्यं, महाकाव्यांमध्ये फुलांचा उल्लेख आढळतो. कालिदासारख्या महान नाटककारांनीही त्यांच्या नाटकात सुवासिक फुलांचा उल्लेख करून त्यांची महती वर्णिलेली आहे.भाद्रपदातल्या गणेश चतुर्थीच्यावेळी जी सुगंधी फुलं फुलतात, ती श्रीगणेशाला वाहून पूजा केली जाते. प्राचीन वाङ्मयात सर्वप्रथम मान दिला आहे, तो कमळाला. प्राचीन साहित्याचा मानबिंदू म्हणजे कमळ! पौराणिक कथेनुसार, विष्णूच्या नाभीतून उत्पन्न झालेलं कमळ म्हणजे लावण्य, अभिजात सौंदर्य, ज्ञान, अध्यात्म, पावित्र्य, परिपूर्णता, शांतता, समृद्धी अशा अनेक गुणांनी परिपूर्ण असलेलं, पाण्यात वाढणारं देवी लक्ष्मीचं प्रतीक. लाल कमळ देवी लक्ष्मीला अत्यंत प्रिय, तर पांढऱ्या कमळावर देवी सरस्वती आरूढ झालेली असते, असं आपण मानतो. सूर्यप्रकाशात कमळाचं तेज अधिक खुलून दिसतं. ह्याच्या मंद सुवासाची जाण येते ती संध्याकाळी भ्रमण करणाऱ्या भुंग्यांना. भुंगे कमळाच्या वास्तव्याला आले की कमळ मिटतं. ऋतुसंहारामध्ये सूर्योदयाच्या वेळेस उमलणाऱ्या फुलांना ‘कमळ’, तर सूर्यास्ताच्या वेळेस उमलणाऱ्या कमळांना ‘कुमुद’ म्हटलं आहे. निळ्या रंगाचं कमळ ‘राजीव’, ‘उत्पल’, ‘वनजा’ नावांनी ओळखलं जातं; तर तांबडं कमळ ‘अरविंद’, ‘तामरस’ या नावांनी! पांढरं कमळ ‘पुंडरिक’ नावानं, तर सोनेरी कमळ ‘कनककमल’ म्हणून ओळखलं जातं.श्रीगणेशाला लाल रंगाचं जास्वंद वाहण्याची प्रथा पूर्वापार आहे. लाल-तांबडा रंग शुभशकुन, चैतन्य, शक्तीचं प्रतीक मानतात. असं म्हणतात, की आध्यात्मिक प्रवासातला साधेपणा, नीतिमत्ता आणि भक्ती या जास्वंदीच्या फुलात आहे. जास्वंदीच्याच कुळातला ‘बंधूक’ (दुपहरिया, मध्यदिन फूल, तांबरी-दुपारी) हे फूल गणेशाचं अत्यंत प्रिय फूल. केशरी-लाल रंगाचं हे फूल दुपारी उमलतं आणि दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयाच्यावेळेस मिटतं. हे फूल म्हणजे आशा, उत्साह, चैतन्य, जीवन ऊर्जा यांचं प्रतीक! .भारतीय साहित्य, पुराणकथांत मानाचं स्थान असलेलं सुगंधी फूल म्हणजे पारिजात - हरसिंगार! श्रीकृष्णानं स्वर्गातून आणलं असं ज्या फुलाबद्दल म्हटलं जातं ते मोहक वासाचं, तेजस्वी पाकळ्यांचं, पोवळ्याच्या केशरी रंगाच्या देठाचं, रात्री उमलणारं आणि सूर्योदयाच्या वेळेस झाडावरून टपाटप गळून जमिनीवर रांगोळी काढण्याचं काम करणारी फुलं म्हणजे पारिजात! स्वर्गातून पृथ्वीवर आणलं गेलेले हे एकमेव झाड.पृथ्वीवरील अस्तित्वाचं खगोलीय ज्ञानाशी मिश्रण दर्शविणारं पारिजात असा उल्लेख भगवद्गीतेमध्ये आहे.लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरीश्चन्द्रमा ।गावः कामदुधाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गना ।।संस्कृत साहित्यात पारिजातकाचा उल्लेख सौंदर्य, सुगंध आणि द्रव्यगुणांनी युक्त असा केला आहे. पारिजातकामध्ये सुगंध निर्माण होतो तो मुख्यत्वे करून फायटॉल, मेथील पामिटेट, लिनालूल, कुकारव्हॉन्स, फ्लॅविनॉइड्स आणि ग्लुकोसाइड्समुळे. रात्रीच्यावेळी भ्रमण करणारे मॉथ ह्या फुलांकडे आकर्षिले जातात, परागीभवन होतं. फुलाचं कार्य एका रात्रीत संपन्न होतं म्हणून ती सकाळी आपलं आयुष्य संपवतात, पण पुढील पिढी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करूनच.अनेक ग्रंथांत उल्लेख असलेलं बकुळीचं फूल म्हणजे सुगंधाची परमावधी! वृंदावनात यमुनेच्या काठी श्रीकृष्ण बकुळीच्या झाडाजवळ नेहमी बासरी वाजवत असल्याचे उल्लेख अनेक पौराणिक कथांमध्ये आहेत. गौरी-गणपतीच्या काळात भरभरून फुलणारा तेरडा आणि रानहळद म्हणजे सौंदर्याची खाण. तेरडा एकदम नाजूक. तशीच रानहळदीची पिवळी फुलंसुद्धा नाजूक; पण ती ज्या 'पेल्या'त उगवतात तो दीपमाळेसारखा पेला एकदम भरभक्कम. मोनोटर्पिन्स हे व्होलाटाइल कंपाऊंड मंद सुवास पसरवतं. .मंद सुगंधाचं, भक्तीचं, ईश्वरीय फूल म्हणजे देवचाफा! ज्ञानेश्वरांनी वर्णिलेला 'तो कनकचंपकाचा कळा, की अमृताचा पुतळा', सुवर्णकांती आणि मनमोहक सुगंध असलेला सोनचाफा; पांढरा-मोतिया रंगाचा व गोड सुवासाचा कवठी चाफा - हिमचंपा; पांढराशुभ्र व टपोरा अनंत म्हणजे सुगंधाचा परिमळच! या फुलांचे उल्लेख रामायण, महाभारत, संस्कृत साहित्यात आढळतात. लाल-पांढऱ्या फुलांचे गुच्छ असलेल्या, आध्यात्मिक उत्कटतेचं रूपक असलेल्या, मंद सुगंध देणाऱ्या माधवी-लताचं वर्णन भागवत पुराणात आहे. याशिवाय हिंदू परंपरेतत्या प्राचीन साहित्यातही भरभरून उल्लेख केलेला केवडा... मोहात पाडणारा वास याच्या नरफुलांना असतो. कुंद, जाई, जुई, सर्व देवदेवतांच्या आवडीचा गोलसर पुष्पगुच्छांनी भरलेला कदंब; पांढऱ्या फुलांचं जणू जणू तबक असलेला हजारी मोगरा अशा अनंत फुलांचा भाद्रपद चतुर्थीला श्रीगणेशाच्या पूजेत समावेश असावा, असे अनेक उल्लेख आपल्या प्राचीन साहित्यात मिळतात.(डॉ. कांचनगंगा गंधे पुणेस्थित वनस्पतिशास्त्राच्या निवृत्त प्राध्यापिका आहेत. अशोक कुमार सिंग रामजन्मभूमी येथील लखनौस्थित विशेष अधिकारी (गृहखाते) आहेत.) 