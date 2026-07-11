Premium|Portfolio Rebalancing : व्हॅल्यू स्टॉक्स, संयम आणि योग्य वेळ; यशस्वी गुंतवणुकीची खरी गुरुकिल्ली

भूषण महाजनआपल्या गुंतवणुकीच्या भांडारात मात्र अधूनमधून खांदेपालट होणे आवश्यक आहे. सहसा पोर्टफोलिओ बांधताना आज दुर्लक्षित, पण बाजाराला न कळलेले उत्तम मूल्य असलेले (व्हॅल्यू स्टॉक्स) असावेत. पण असे शेअर वर जाण्यास योग्य वेळ यावी लागते. त्यासाठी मोठा संयम, दूरदृष्टी व धीर हवा असतो.खांदेपालट ही संज्ञा राजकारणात मंत्रिमंडळातील फेरबदल करताना वापरली जाते, क्वचित प्रसंगी खेळातदेखील! वैभव सूर्यवंशीला संघात घ्यायचे असेल, तर कोणाला काढावे, याबद्दल क्रीडा रसिकांची स्वयंघोषित निवड समिती लगेच निर्णय घेऊन टाकते. अर्थमंत्री कोण असावे, याबद्दलही शेअर रसिकांचे स्वतंत्र मत आहे. बाजारात मार खाल्लेल्या बऱ्याच पंटर्सना, विद्यमान अर्थमंत्र्यांना महिला व बालविकास किंवा कुटुंबकल्याणसारखे एखादे ‘जबाबदारीचे व आव्हानात्मक’ खाते द्यावे असे वाटते. किमान चिदंबरम यांना पक्षात घेऊन कॅपिटल मार्केटची जिम्मेदारी द्यावी असेही वाटते. अर्थात विद्यमान मंत्री अर्थखात्याची जबाबदारी अत्यंत सक्षमपणे हाताळत असताना हा बदल कदापिही होणार नाही. कारण जोपर्यंत कंपनी कामकाज सुधारत नाही, बाजाराचे मूल्यांकन आकर्षक होत नाही, परदेशी गुंतवणूक संस्था आपल्याला हव्यात का नकोत हे ठरत नाही, तोपर्यंत शेअर बाजाराची दयनीय अवस्था कशी संपेल? केवळ अर्थमंत्र्यांना कसा दोष द्यायचा? पण विशफुल थिंकिंगला काय हरकत आहे? असो..आपल्या गुंतवणुकीच्या भांडारात मात्र अधूनमधून खांदेपालट होणे आवश्यक आहे. सहसा पोर्टफोलिओ बांधताना आज दुर्लक्षित, पण बाजाराला न कळलेले उत्तम मूल्य असलेले (व्हॅल्यू स्टॉक्स) असावेत. पण असे शेअर वर जाण्यास योग्य वेळ यावी लागते. त्यासाठी मोठा संयम, दूरदृष्टी व धीर हवा असतो. म्हणूनच ‘कितना देती है’, असे विचारात रोज पोर्टफोलिओ बघणाऱ्यांना त्यासोबत काही ग्रोथ स्टोक्स घ्यावे लागतात. कितीही महाग वाटले, तरी किंमत किंवा मिळकत गुणोत्तर न बघता त्याची वृद्धी कशी होते ते बघणे सयुक्तिक ठरते (त्याला पीईजी असे म्हणतात ). तसेच काही चक्रीय किंवा सायक्लिकल शेअरही त्या त्या वेळेस घ्यावे लागतात. काही वेळा सरकारी धोरणे, आंतरराष्ट्रीय आव्हाने, आपल्या अर्थव्यवस्थेतील समस्या व सुलभ सरकारी घोषणा यांचाही विचार करावा लागतो. भांडारातील बदल, आपली इच्छा असो वा नसो करावे लागतातच! मोठी कारणमीमांसा करणे हा लेखाचा उद्देश नाही. पण आमच्या मते, आज काही क्षेत्रबदल करावेसे वाटतात हे नक्की!गेले वर्षभर आम्ही धातू उद्योगाची भलावण करत आहोत. गेल्या वर्षी मार्चअखेर एनएसई मेटल निर्देशांक ८४१५/२०च्या आसपास होता. मे महिन्यात (मे २०२६) त्याने १३४४८चा उच्चांक गाठला आणि आज १२४४५वर स्थिर आहे. तरी वर्षभरात किमान ५० टक्के (घेतलेल्या शेअरप्रमाणे कमी-अधिक) परतावा आहे. आता अधिक मोह न ठेवता थोडी किंवा संपूर्ण नफावसुली करण्यास काय हरकत आहे? अधूनमधून सरकार अँटी-डम्पिंग आयात कर लादेल, तसे स्टील क्षेत्रातील शेअर तात्पुरते चमकतील. चातुर्मासात आपण वांगी खात नाही, तसे काही काळ धातू उद्योग दूर ठेवण्यास काय हरकत आहे? भारतासारख्या विकसनशील देशात धातूंची मागणी वाढणारच आहे, तेव्हा पुन्हा भविष्यात आपण या उद्योगाकडे बघणारच आहोत..Premium|Indian Stock Market Outlook : शेअर बाजारात तेजीची चाहूल; निफ्टी नव्या उच्चांकाच्या दिशेने?.सर्वच धातू त्याचबरोबर खनिज तेल महाग झाल्यामुळे वाहन उद्योगाला उर्ध्व लागला होता. आता तांबे, जस्त, ॲल्युमिनियम, स्टील साऱ्यांचे उच्चांकी भाव खाली आले आहेत. ते वाहन उद्योगाला तारक ठरेल. साहजिकच, जून महिन्याच्या वाहनविक्रीच्या तपशिलांकडे गांभीर्याने बघावे लागेल. टीव्हीएस मोटर्स, आयशरसारखे शेअर पुन्हा रडारवर घ्यायला हवेत. त्याजोडीला वाहन पुरवठादार बघावेच लागतील. कारण त्यांना मुख्य वाहन उत्पादकांच्या पुरवठ्याबरोबर बाजारातही रिप्लेसमेंट मागणी असते.आपण वृत्तपत्रात युरोपमधील तीव्र उष्णतेची लाट आल्याचे वाचतो. अर्थात या लाटेत तेथील तापमान ३८-३९ अंश सेल्सिअसवर गेले आहे. आपल्या विदर्भाच्या रहिवाशाला ४०-४५ अंश सेल्सिअस तापमानाची सवय असल्यामुळे स्वीडनसारखे देश उष्णतेच्या लाटेतही थंड हवेची ठिकाणे वाटू शकतात. युरोपमध्ये या लाटेने हाहाकार माजवला आहे. तीव्र उष्णतेच्या लाटांचा लाभ होणाऱ्या युरोपीय कंपन्यांमध्ये एचव्हीएसी प्रणाली, हवामान-प्रतिरोधक बांधकाम साहित्य आणि ग्रीडमधील सुविधांच्या उत्पादकांचा समावेश आहे. एचव्हीएसी प्रणालीघरातील वातावरण नियंत्रित करण्यासाठी जबाबदार असलेले यांत्रिक जाळे हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि एअर कंडिशनिंगचे संक्षिप्त रूप असलेले हे तंत्रज्ञान, धूळ आणि हवेतील दूषित घटक गाळून ताजी बाहेरील हवा फिरवून तापमान आरामदायक ठेवते, आर्द्रता नियंत्रित करते आणि हवेची गुणवत्ता सतत टिकवून ठेवते. शीतकरणासाठीच्या वाढत्या मागणीतून आणि जुन्या होत चाललेल्या पॉवर ग्रीडच्या दीर्घकालीन सुधारणांमधून या कंपन्यांना थेट फायदा होतो. बेजर रेफ, ट्रेन टेक्नॉलॉजीज, अरीस्टन ही तेथील बाजारात सूचीबद्ध असलेली काही नावे आहेत. कदाचित सुपर एल निनोमुळे भारतातही अशी वेळ येऊ शकते. आपल्या ओळखीच्या सिमेन्स, एबीबी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक इत्यादी कंपन्या रडारवर हव्यात.खनिज तेल, महागाई व व्याजदर वाढीची शक्यता यांमुळे बँकिंग व फायनान्स क्षेत्र नजरेआड झाले होते. वरील सर्व शक्यता धूसर झाल्यास, हे क्षेत्र पुन्हा उभारी धरेल. बँक निफ्टी पुन्हा ६००००कडे कूच करू शकेल..सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान उद्योग. तो गेली पाच वर्षे वनवासात आहे. आज आयटी निर्देशांक २६५००च्या पातळीवर (म्हणजेच जानेवारी-फेब्रुवारी २०२१च्या भावाजवळ) आला आहे. या आसपास त्याचा दीर्घकालीन तळ असावा. आज हे क्षेत्र सर्वांना नकोसे झाले आहे. जवळ असल्यास काळजाला घरे पडतात, पण विकायचा धीर होत नाही. येणारी प्रत्येक बातमी भांडारात सांभाळलेल्या आयटी शेअरकडे दुस्वासाने पाहायला भाग पाडते. नकारात्मकता अगदी शिगेला पोहोचली आहे, हीच वेळ आहे धाडस करण्याची. अर्थात हे धाडस पडती सुरी पकडण्यासारखे आहे. (बाजाराच्या भाषेत कॅचिंग फॉलिंग नाइफ) तात्पर्य असे, की सावधपणे किमान दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा. सर्व दिग्गज शेअर (जसे की इन्फोसिस, टीसीएसवगैरे) आहेतच. पण त्याबरोबर पर्सिस्टंट सिस्टीमकडे लक्ष द्यावे. म्युनिकस्थित ‘नागारो’ कंपनीशी त्यांनी हातमिळवणी केली आहे. डिजिटल इंजिनिअरिंग, एआय इत्यादी बलस्थाने असलेली ही कंपनी ४० देशांत कार्यरत आहे. १८,५०० कर्मचारी आहेत. पर्सिस्टंटचा उत्तर अमेरिकेतील बाजार हिस्सा, कर्तृत्व आणि नागारोची युरोपमधील ताकद यांचा संगम होऊन एक विलक्षण भागीदारी निर्माण होत आहे. किमान दोन वर्षांच्या मुदतीने विचार करावा.खनिज तेल अधूनमधून वर खाली होत असले, तरी यापुढे ७० ते ८० डॉलर प्रतिबॅरल राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. साहजिकच टायर उद्योग निवेशनीय होतो. तसेच सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी न केल्यास, या क्षेत्रातील वितरण व रिफायनिंग कंपन्यांचे तोटे भरून निघतील. त्यांना तर लगेच फायदा आहे. याचा व्यत्यास असा, की तिमाहीअखेर साठलेल्या मालसाठ्याचे (इन्व्हेंटरी) मूल्य कमी होईल. तसेच विमान वाहतूक क्षेत्रात एटीएफचे दर कमी करावे लागतील व त्या क्षेत्राला उभारी येईल, या अपेक्षेने इंडिगो आधीच पाच हजार रुपयांच्या वर गेला आहे. पेंट, केमिकल्स उद्योगालाही बरे दिवस येतील. एकुणात खनिज तेलाचे भाव कमी होणे आपल्या पथ्यावरच पडेल.आम्ही मागील सप्ताहात (ता. ४ जुलै) लिहिले होते, ‘वरातीचे घोडे थांबत थांबतच जाणार’ तशा दुडक्या चालीने शेअर बाजार गेल्या सप्ताहात वर गेला. महत्त्वाचे म्हणजे निफ्टीने २४०५०चा गतिरोधक पार केला. आज ना उद्या २४५००चा अडसर पार झाला, की दुडूदुडू चालणारा बाजार धावू लागेल.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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