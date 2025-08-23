Premium|Ukdiche Modak : पारंपरिक चवीचे उकडीचे मोदक आणि ऋषीची भाजी; जाणून घेऊया रेसिपी

अमृता आर्ते उकडीचे मोदक साहित्य एक वाटी तांदुळाची पिठी, १ वाटी साखर किंवा गूळ, एका नारळाचा चव, २ चमचे तूप, वेलची पूड, तेल, मीठ, सुकामेवा, अर्धी वाटी भाजून कुटलेली खसखस पूड (आवडीनुसार). कृती सारण : प्रथम खोवलेल्या नारळाच्या चवात साखर किंवा गूळ घालून मंद आचेवर शिजत ठेवावे. शिजत असताना मधूनमधून हलवावे व सारण भांड्याच्या तळाला चिकटू देऊ नये. सारण शिजत आल्यावर त्यात चमचाभर तांदळाची पिठी व खसखस पूड घालावी. नंतर सुकामेवा घालून हलवून सारण एकजीव करावे. पुन्हा थोडे शिजवून आचेवरून उतरवावे. .उकड : उकड करण्यासाठी तांदळाच्या पिठीइतकेच पाणी उकळून घ्यावे. त्यात चवीपुरते मीठ, दोन चमचे तूप आणि अर्धा चमचा तेल घालावे. पाणी उकळल्यावर भांडे खाली घेऊन त्यात पिठी घालून हलवावे. मग झाकण ठेवून मंद गॅसवर दोन वाफा आणाव्यात. आचेवरून खाली उतरवून ही उकड गरम असतानाच एखाद्या भांड्याच्या मदतीने मळावी. हाताने मळण्याइतपत गार झाल्यानंतर पिठाला पाण्याचा हात लावत मोदक घडवता येईल इतपत मऊसर पीठ ठेवावे.मोदक : तयार केलेल्या उकडीचे लहान गोळे करून त्याची हाताने पारी करावी, म्हणजे गोळ्याला वाटीचा आकार देऊन त्यात सारण भरावे आणि पारीच्या कडा थोड्या थोड्या अंतरावर चिमटीने दाबून बंद कराव्यात. मोदकाच्या कळ्या शक्यतो नेहमी विषम संख्येत म्हणजे तीन, पाच, सात किंवा नऊ अशा पाडाव्यात. कळ्या पाडून झाल्यावर त्या वाटीत सारण भरावे व पारी बंद करून मोदकाला टोक आणावे. एका चाळणीत स्वच्छ पांढरे कापड घालावे किंवा थोडे तूप लावलेली केळीची पाने ठेवावीत. त्यावर तयार केलेले मोदक थोड्या पाण्यात बुडवून उकडायला ठेवावेत. वाफवलेले मोदक गरम असतानाच त्यावर साजूक तूप घालून खायला द्यावेत. .ऋषीची भाजीसाहित्यएक कप बारीक चिरलेली अळूची पाने, १ कप बारीक चिरलेला लाल माठ, १ कप अळूचे देठ, २ तुकडे पांढरा मका,१ कप शिराळी, १ कप दुधी भोपळा, १ कप गाजर, १ कप भेंडी, अर्धा कप कच्चे टोमॅटो, १ कप लाल भोपळा, १ कप काकडी, १ कप मटारचे दाणे, १ कप फरसबी, १ कप घोसाळे, १ कप सिमला मिरची, १ कप पडवळ, ६ ते ७ हिरव्या मिरच्या, १ कप ओले खोबरे, ४ ते ६ टेबलस्पून चिंचेचा कोळ, मीठ, ४ ते ५ चमचे साजूक तूप.. कृतीवरील सर्व भाज्या स्वच्छ धुऊन नीट चिरून घ्याव्यात. मग कुकरमध्ये सर्व भाज्या आणि पुरेसे पाणी घालून ६ ते ७ शिट्ट्या कराव्यात. नंतर खोवलेले ओले खोबरे आणि हिरव्या मिरच्या मिक्सरमध्ये वाटून घ्याव्यात. मग हे वाटण, मीठ आणि चिंचेचा कोळ शिजवलेल्या भाजीत घालून भाजी एकजीव करावी. भाजीला उकळी आली की वरून साजूक तूप घालून गॅस बंद करावा.(अमृता आर्ते ठाणेस्थित फूड ब्लॉगर आहेत.)---------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.