Premium|Ukdiche Modak : पारंपरिक चवीचे उकडीचे मोदक आणि ऋषीची भाजी; जाणून घेऊया रेसिपी

Rushichi Bhaji recipe: वाफवलेले मोदक गरम असतानाच त्यावर साजूक तूप घालून खायला आवडतील?
ukdiche modak
ukdiche modakEsakal
साप्ताहिक टीम
Updated on

अमृता आर्ते

उकडीचे मोदक

साहित्य

एक वाटी तांदुळाची पिठी, १ वाटी साखर किंवा गूळ, एका नारळाचा चव,

२ चमचे तूप, वेलची पूड, तेल, मीठ, सुकामेवा, अर्धी वाटी भाजून कुटलेली खसखस पूड (आवडीनुसार).

कृती

सारण : प्रथम खोवलेल्या नारळाच्या चवात साखर किंवा गूळ घालून मंद आचेवर शिजत ठेवावे. शिजत असताना मधूनमधून हलवावे व सारण भांड्याच्या तळाला चिकटू देऊ नये. सारण शिजत आल्यावर त्यात चमचाभर तांदळाची पिठी व खसखस पूड घालावी. नंतर सुकामेवा घालून हलवून सारण एकजीव करावे. पुन्हा थोडे शिजवून आचेवरून उतरवावे.

