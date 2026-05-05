Premium|Long Distance Riding Essentials : बायकर होण्याआधी सुरक्षिततेचा 'हा' कानमंत्र जाणून घ्या; रायडिंग गियर्स का आहेत आवश्यक?

सोहम धापटेआपले रायडिंग गियर्स आपली त्वचाच आहेत असं समजा! या रायडिंग गिअर्समुळे इजा होण्यापासून संरक्षण तर होतंच, पण गाडी चालवताना हवेच्या माऱ्यानं येणारा थकवाही कमी होतो. ‘माझ्याकडे बाइक आहे’पासून ते ‘मी बायकर आहे’पर्यंतचा प्रवास जितका रंजक आहे, तितकाच तो जबाबदार असणंही महत्त्वाचं आहे. बाइक घेऊन आपण बाहेर पडलो, जरा शहर मागे टाकलं की जग फक्त एक बॅकग्राऊंड न राहता एक सुंदर अनुभव म्हणून आपल्याला भेटू लागतं. आपल्या शरीराला भिडणारी हवा, चाकाखालून उलट दिशेने धावणारा रस्ता आणि एका लयीत कानावर पडणारा इंजिनचा आवाज... एक वेगळीच जादू आहे या सगळ्यामध्ये. तुम्ही जर नुकतीच बाइक घेतली असेल, तर हा अनुभव घेण्यापासून तुम्ही फार लांब नाही. पण ‘माझ्याकडे बाइक आहे’ ते ‘मी बायकर आहे’ हा प्रवास जितका रंजक आहे, तितकाच तो जबाबदार असणंही महत्त्वाचं आहे. राइडला जाताना केवळ आपली इच्छा सोडता, सोबत आणखी काय काय असायला हवं त्याविषयी... राइडला जाताना आपण तयार आहोत का, हे पाहायच्या आधी आपली बाइक राइडसाठी तयार आहे का, हे पाहणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. हायवेच्या वेगवान वाहतुकीत गाडी बंद पडणं किंवा घाटामध्ये गाडी ढकलत बसणं हा अनुभव कोणालाही नकोच असतो. हे टाळण्यासाठी तुमच्या ‘प्री-राइड रिच्युअल’मध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टी असायलाच हव्यात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बाइकचं वेळच्यावेळी सर्व्हिसिंग होणं ही तुमची स्टेप वन. प्रत्यक्ष राइडला निघायच्या आधी काय पाहाल? तर राइडच्या एक दिवस आधी टायर्स चेक करून घ्यावेत. टायरमध्ये हवा व्यवस्थित भरलेली आहे का, हे तपासावं. टायरची ग्रिप व्यवस्थित आहे का, हे पाहून घ्यावं. बाइकची चेन स्वच्छ असणं, चेनचं व्यवस्थित ऑयलिंग केलं जाणं हे तुमचा प्रवास किती स्मूथ होईल ते ठरवतं. हे करतानाच एकदा बाइकच्या खाली आणि आजूबाजूला डोकावून बघा. ऑइल किंवा कूलंटची गळती तर होत नाहीये ना, याची खात्री करून घ्या. गळती होत असेल तर तुमच्या बाइकला दुरुस्तीची गरज आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल. अर्थातच यामुळे राइडचा आनंद आणखी काही दिवस लांबणीवर जाऊ शकतो. इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉर्न, हेडलाइट, टेललाइट आणि इंडिकेटर या गोष्टी आपली सुरक्षितता वाढवतात हे 'युनिव्हर्सल ट्रुथ' लक्षात घेता हे सर्व व्यवस्थित चालतंय ना, हे बघणं अर्थातच आपल्या यादीत असायला हवं.बाइकसोबत कंपनीकडून आलेलं टूलकिट असतंच, ते सोबत घ्यायलाच हवं. पण त्याबरोबरच शक्य असल्यास क्लच आणि ॲक्सिलरेटरच्या वायर्स, बॅटरीसाठी जंप स्टार्टर वायर्स, पंक्चर दुरुस्ती किट जवळ ठेवा. आजकाल बाजारात सहज मिळणारं आणि वापरायला सोपं असं हवा भरण्याचं छोटं मशिनसुद्धा मिळतं, तेही सोबत ठेवता आलं तर उत्तम! कधी गरज पडलीच तर या गोष्टी तुम्हाला जवळच्या मेकॅनिकपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत करू शकतात. आणि हो, फर्स्ट एड किट तर मस्ट आहेच..तुमच्या बाइक राइडमधला सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे तुम्ही स्वतः. आपण सुरक्षित असलो तर आपली राइड अधिक समाधानकारक ठरेल. आपण जरी बाइकच चालवत असलो, तरी स्वतःला पायलट समजावं आणि सुरक्षिततेला तितकंच महत्त्व द्यावं. आपली संरक्षक साधनं म्हणजेच रायडिंग गियर्स आपली त्वचाच आहेत असं समजा! या रायडिंग गिअर्समुळे इजा होण्यापासून संरक्षण तर होतंच, पण गाडी चालवताना हवेच्या माऱ्यानं येणारा थकवाही कमी होतो. शक्यतो डॉट, ईसीई किंवा आयएसआय प्रमाणित हेल्मेट, आणि सीई प्रमाणित जॅकेट, रायडिंग पँट्स, ग्लोव्ह्ज आणि रायडिंग बूट्स असे गिअर्स घालणं हा सर्वात योग्य पर्याय आहे. कारण या सर्व साधनांमध्ये संरक्षणात्मक पॅडिंग्ज लावलेली असतात. तुम्ही रायडिंगला नुकतीच सुरुवात करत असाल, तर किमान चांगल्या क्वालिटीचं जाडसर जॅकेट, जीन्स आणि स्पोर्ट्स शूजपासून सुरुवात करता येऊ शकेल. पण प्रमाणित हेल्मेटला कोणताही पर्याय असू शकत नाही. रायडिंग गिअर्सची सवय व्हायला थोडा वेळ लागू शकतो, पण नियमित वापराने ते अंगवळणी पडत जातात. तसंच सुरक्षिततेवर थोडा खर्च झाला तर काही वावगं नाही; वॉरन बफेंनी म्हणून ठेवलंच आहे, 'द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्व्हेस्टमेंट यू कॅन मेक इज इन युअरसेल्फ'!सुरक्षिततेसोबतच राइड सुरू होण्याआधी शरीराला पुरेसा आराम मिळणं आणि शरीर मोकळं, रिलॅक्स्ड असणं गरजेचं आहे. राइडच्या आधी मुबलक आणि शांत झोप घेतली पाहिजे. बाइकवर बसण्याआधी स्ट्रेचिंग केलं पाहिजे, जेणेकरून बाइक चालवताना थकवा येणं किंवा वात येणं असे प्रकार आटोक्यात राहतात. बाइकच्या इंधनाची काळजी घेता घेता शरीराच्या इंधनाचीही काळजी घेत राहा. सोबत पाणी ठेवा, ते सतत पीत राहा. राइडच्या आधी आणि दरम्यान हलका आहार घ्या. हायवेवर फक्त चारचाकी चालवणाऱ्यांना डुलकी येते, बाइक चालवणाऱ्यांना येत नाही हा एक फार मोठा गैरसमज आहे, हेसुद्धा लक्षात घ्या..निसर्गात हरवून जाणं कोणाला आवडत नाही? पण पेट्रोल आणि मोबाईल नेटवर्कशिवाय हरवून जाणं कोणालाही आवडत नाही. रस्ता आपल्यासाठी नवीन असेल तर आपल्या मोबाईलमध्ये मॅप्स आहेतच, त्याचा वापर करावा. पण जर प्रवासात मोबाईलला रेंज मिळाली नाही तर पंचाईत नको, त्यामुळे मॅपवर आपल्या राइडचा रूट डाउनलोड करून ठेवला, तर रस्ता चुकणार नाही आणि अनावश्यक वेळही जाणार नाही. नाहीतर ऐन मोक्याच्या वळणावर जीपीएस सिग्नल बंद पडण्याची आणि 'नेमका कामाच्यावेळी कसा बंद पडतो?' म्हणायची वेळ आपल्या मोबाईल्सवर आणि आपल्यावर येते.बाइकच्या बाबतीत, मुख्यतः लाँग राइड्सच्यावेळी 'ग्लास हाफ फुल' हे तत्त्व लागू पडत नाही, किंबहुना ते अगदी उलट लागू पडतं. पेट्रोलची टाकी अर्ध्यावर आली असताना दिसेल त्या पंपावर पेट्रोल भरून घेणं शहाणपणाचं ठरतं. अनोळखी रस्त्यांवर 'पुढे बघू' हा पर्याय अडचणीत आणणारा ठरू शकतो.सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गाडीची कागदपत्रं. राइडला जाण्यापूर्वी लायसन्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्युशन अंडर कन्ट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट, इन्शुरन्स ही कागदपत्रं सोबत असावीतच. तसंच ती वेळच्यावेळी अपडेट केलेली असावीत. हे अतिशय शहाणपणाचं ठरतं..जास्त दिवसांची बाइक राइड असेल, सोबत बरंच सामान असेल, आणि ते बाइकवर लावून मोकळेपणाने राइडचा आनंद घ्यायचा असेल, तर पॅनियर्स (खास बाइकवर लावण्यासाठी तयार केलेले धातूचे किंवा फायबरचे कंटेनर्स) किंवा सॅडल बॅग्ज (खास बाइकसाठी तयार केलेल्या बॅग्ज) बाजारात उपलब्ध आहेत. या पर्यायांव्यतिरिक्त, बंजी कॉर्ड्स किंवा बेल्ट्सच्या मदतीन आपल्या रोजच्या वापरात असलेल्या बॅकपॅक्स किंवा रकसॅक्ससुद्धा बाइकवर लावता येऊ शकतात. बॅग गाडीवर घट्ट बसतील आणि बॅगांचे पट्टे चाकाच्या किंवा चेनच्या आसपास लोंबणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी.रायडिंगदरम्यान हे लक्षात असू द्यावं, की राइडचा आनंद घेण्यासाठी वेग ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट नाही. वेगापायी प्रवासातले अनुभव धुसर होणार नाहीत याची काळजी घेऊ या. राइड सेफ, हॅव फन ॲण्ड मेक इट होम टू टेल द स्टोरी! भेटूच एखाद्या राइडला...!काही नियम, स्वतःचे स्वतःसाठी...बाइक रायडिंगमुळे आपल्याला मुक्तता आणि स्वातंत्र्याचा अनुभव मिळत असला, तरी हे स्वातंत्र्य स्वैराचाराकडे जाणार नाही आणि आपला व इतरांचा जीव धोक्यात आणि आपण घरी येण्याची वाट बघणाऱ्यांचा जीव काळजीत पडणार नाही याची काळजी घेणं ही आपली जबाबदारी आहे. विथ ग्रेट पॉवर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी! त्यामुळेच राइडला जाताना आपली मानसिकताही योग्य राहण्यासाठी आपण स्वतःला काही नियम घालावे 