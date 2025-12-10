Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से

प्रभाकर बोकीलएका श्वानप्रेमी कलंदरानं, कदाचित त्याला आलेल्या माणसांच्या अनुभवामुळे असेल, त्याच्या प्रशस्त फार्म हाऊसवर विविध ब्रीड्सचे गुण्यागोविंदानं नांदणारे मित्र जोपासले आहेत, त्यांच्यासाठी मोठं हवेशीर डॉग-हाऊस बांधलं आहे, त्यांना मनमोकळं बागडायला भरपूर परिसर आहे; मात्र फार्म हाऊसच्या कंपाउंड गेटवर पाटी आहे... ‘माणसांपासून सावध राहा!’पन्नास-पंचावन्न वर्षांपूर्वी पु. भा. भावेंची अडीच अक्षरे ही कादंबरी वाचल्याचं आठवतंय. वेगळंच नाव असल्यामुळे सुरुवातीला कुतूहल वाटलं होतं. अडीच अक्षरे म्हणजे ‘कुत्रा’ वा ‘श्वान’ हे वाचताना कळत गेलं. बाळपणापासून ‘चिऊ-काऊ’च्या बरोबरीनं ‘भू-भू’ हा आपला जवळचा मित्र. वॉल्ट डिस्नेनं नव्वद वर्षांपूर्वी मुलांसाठी कार्टून कॅरेक्टर्स निर्माण करताना मिकी माउस, डोनाल्ड डक, गुफी यांबरोबर ‘प्लुटो’ हा लांब कानांचा ब्लडहाउंड जातीचा ‘मित्र’देखील निर्माण केला होता. या चौकडीची कार्टुन्स बघून पिढ्यान्पिढ्या लहानाच्या मोठ्या झाल्या आहेत, होत आहेत. .चार्ली चॅप्लिनसोबत बरेचदा हा जिवाभावाचा मित्र असायचा. कुत्र्याच्या इमानदारीविषयी, जीव लावण्याविषयी लहानपणापासून भरपूर - अगदी महाभारतातल्या कथांतूनदेखील - वाचलेलं, ऐकलेलं, अनुभवलेलं असतं. चित्रपटांच्या पडद्यावर हिरोपेक्षा अफाट करामती करणाऱ्या कुत्र्यासाठी मनापासून टाळ्यादेखील वाजवलेल्या असतात. साठेक वर्षांपूर्वीच्या दोस्तीमधल्या पॉमेरेनियनपासून हम आपके है कौन?मधल्या ‘टफी’पर्यंत हा मित्र सगळ्यांनाच आवडला. चिल्लर पार्टी या लहान मुलांच्या चित्रपटात, इट्स एन्टरटेनमेंट या मोठ्यांच्या चित्रपटात या अडीच अक्षरी मित्राला भरपूर वाव होता. हा मित्र भरपूर भावदेखील खाऊन गेला. तीसेक वर्षापूर्वीच्या तेरी मेहेरबानियामध्ये अल्सेशियन वा जर्मन शेफर्ड ‘ब्राऊनी’ ऊर्फ ‘मोती’ हाच ऑफिशियल हिरो होता.मात्र अशा खऱ्या हिरोला व्हिलन ठरवणारादेखील मनुष्यप्राणीच! एरवी उगीच ‘कुत्र्यापासून सावध राहा’ अशा पाट्या मनुष्यप्राण्याच्या घरांच्या कंपाउंड-गेटवर दिसल्या नसत्या. गंमत म्हणजे ही धमकीवजा सूचना चोरांपासून संन्याशांपर्यंत सरसकट सर्व मनुष्यप्राण्यांसाठी लागू असते. मुळात घर बांधलं की आवड असो नसो, स्वसंरक्षणासाठी कुत्रा पाळणं आवश्यक हा समज असतो. चाळीत वा वाड्यांत राहताना सगळ्यांचेच दरवाजे सताड उघडे. तिथे कुणीही कुणाच्याही घरात कधीही घुसणार अन् विचारणार, ‘जनोबा, आज काय पापलेट-बिपलेट गावलो की नाय चांगलो?’ अथवा, ‘शांताबाई, यमीबरोबर वाटीभर डाळीचं पीठ द्या पाठवून...’ अशा ‘बटाट्याच्या चाळीत’ वा ‘कांद्याच्या वाड्यात’ कुणी कुणाला कुणापासून सावध करायचं? तिथं तर सगळेच एकमेकांच्या ‘पाळतीवर’ असतात! चाळीत व वाड्यात शेजार कसाही असला, तरी ‘शेजाऱ्यापासून सावध राहा’ अशा पुणेरी पाट्या अजून तरी आढळत नाहीत. चाळीत वा वाड्यात लाभणारा शेजार बरा-वाईट कसा का असेना, फ्लॅट वा अपार्टमेंट सिस्टीममध्ये तोदेखील मिळत नाही. बरं, तिथं सगळ्यांचीच दारं बंद. त्यावर जाळीचं दुसरं सेफ्टी-डोअरही आवश्यक... तरीही दरोडे पडतातच! स्वतंत्र घर वा बंगला म्हणजे शेजार शून्य. मग या अडीच अक्षरी मित्राविषयी प्रेम असो व नसो, स्वसंरक्षणार्थ स्वार्थापायी गरज निर्माण होते कुत्रा पाळण्याची! जीव लावण्यापेक्षा जीव न लावण्याची शपथ घेतल्याचा एक वेगळाच किस्सा आठवतो. एका मित्रानं त्याच्या छोट्या मुलीला कुणी भावंड नसल्यामुळे तिच्या आग्रहाखातर एक पॉमेरेनियन पिल्लू आणून दिलं होतं. नाव ठेवलं लुसी. पण तो मित्र स्वतःच लुसीत इतका रमला, की ऑफिसातून घरी जायची त्याला ओढ लागायची. त्याला एकदा गमतीनं म्हटलं, ‘लेका, लग्न झाल्यावरदेखील घरी जायला एवढा उतावीळ नसायचास कधी...’‘खरं सांगू, या प्राण्याचं एक बरं असतं... प्रेमाशिवाय कसली अपेक्षा नसते आपल्याकडून त्यांची!’त्याचा प्रेमविवाह असफल झाल्याचा विषाद त्याच्या बोलण्यात किती सहज आला होता! या लुसीला भविष्यात पिल्लावळी त्रास नको म्हणून, त्यानं तिचं ऑपरेशन करायचं ठरवलं अन् दुर्दैवानं त्यात तिचा अंत झाला! मित्राला शोक आवरेना. लुसीच्या अकाली मृत्यूला आपणच जबाबदार असल्याची भावना कित्येक दिवस त्याच्या डोक्यातून जाईना. ऑपरेशन करणाऱ्या त्या डॉक्टरनं दुसरी काही पिल्लं देऊ केली, पण या मित्रानं तिरीमिरीत शपथ घेतली, ‘पुन्हा कधीही कुत्रा पाळणार नाही... हे प्राणीच माणसापेक्षा जास्त जीव लावतात!’एका श्वानप्रेमी कलंदरानं, कदाचित त्याला आलेल्या माणसांच्या अनुभवामुळे असेल, त्याच्या प्रशस्त फार्म हाऊसवर विविध ब्रीड्सचे गुण्यागोविंदानं नांदणारे मित्र जोपासले आहेत, त्यांच्यासाठी मोठं हवेशीर डॉग-हाऊस बांधलं आहे, त्यांना मनमोकळं बागडायला भरपूर परिसर आहे; मात्र फार्म हाऊसच्या कंपाउंड गेटवर पाटी आहे... ‘माणसांपासून सावध राहा!’(प्रभाकर बोकील पुणेस्थित आर्किटेक्ट आहेत.).Premium|AI Detective : तुम्हीही आहात का, एआय डिटेक्टिव्ह ?.‘कुत्र्यापासून सावध राहा’ असं स्वागत करणाऱ्या अशा अनोळखी घरांत जायचं म्हटलं की धडकीच भरते. गेटमधून चाहूल घेत दबकत आत जाताना उगाचच चोरी करणाऱ्या चोराचं थ्रील अनुभवायला मिळतं! कुठल्याही क्षणी कुठूनतरी कुत्रा धावून अंगावर झेप घेईल, या भीतीनं मन धास्तावलेलं असतं. बेल वाजविल्यावर दार उघडलं जाईपर्यंत रामनामाला पर्याय नसतो. आपल्या सुदैवानं कुत्रा बांधून ठेवलेला असेल तर एव्हाना त्यानं भुंकून भुंकून जीवाचा आकांत मांडलेला असतो. दोष त्या मित्राचा नसतोच. भुंकण्यासाठीच तर त्याचं प्रयोजन असतं. पण तोवर आपणच चोर असल्याची आपलीच खात्री पटू लागलेली असते! कुणीतरी दार उघडल्यावर आपण सुटकेचा निश्वास टाकतो.‘नमस्कार, मी...’ दार उघडणारी व्यक्ती आपल्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून त्या मित्राला चुचकारते,‘जान्गो, कीप क्वायट... कीप क्वायट, ते काही करणार नाहीयेत!’आपल्याला जान्गोचा हेवा वाटतो, कारण त्या क्षणी आपल्याला अस्तित्वच नसतं जणू... अगदी चोराचंदेखील!कुत्र्यापासून सावध राहण्याची पोकळ धमकी देणारा एक घडलेला किस्सा. एका मध्यमवर्गीय गृहस्थानं आयुष्यभर कष्ट करून निवृत्त झाल्यावर ग्रॅच्युइटी फंडातून गावाबाहेर घर बांधलं. नाव ठेवलं ‘श्रमसाफल्य’. इतकं योग्य नाव दुसरं नाहीच! कुंपणाच्या दरवाजावर सूचना ‘कुत्र्यापासून सावध राहा’. गेट उघडून बिचकत बाचकत आत शिरल्यावर दारावरची बेल दाबली, तरी कुत्रा नाही की भुंकणं नाही. संशयास्पदपणे मित्राचा अंदाज घेत, दार उघडणाऱ्या सदगृहस्थांना विचारलं, ‘का हो, कुत्रा कुठं दिसत नाही तुमचा?’‘अहो, असेल तर दिसेल ना!... इथं महागाईत आमचंच भागणं कठीण. त्यात कुत्र्याची चैन कुठली परवडायला?’‘पण मग... ती बाहेरची गेटवरची पाटी?’‘अहो, त्याचं काय झालं, घर होता होता पैसे संपत आले. बाहेरचं गेट जुन्या बाजारातून विकत आणलं होतं. त्यावर ती जुनी पाटीदेखील तशीच होती... ‘कुत्र्यापासून सावध राहा...’ म्हटलं कशाला काढायची? झाला तर फायदाच होईल! चोरांना तेवढीच भीती!' असं म्हणत ते स्वतःवरच खूश होत खो-खो हसू लागले आणि मलाच चोरट्यासारखं झालं!मुळात या अडीच अक्षरी मित्राविषयी प्रेम असणं ही अनोख्या मैत्रीची पहिली पायरी. नंतर नामकरण करणं. इथं आपली कल्पनाशक्ती अफाट असते. बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड वा बुलडॉगचं नाव 'शहेनशाह, सिकंदर' असावं, तिथं नेमकं हे नाव एखाद्या यॉर्कशायर टेरियरसारख्या पिटुकल्या मित्राचं निघतं तेव्हा गंमत वाटते! या मित्राविषयी पूर्ण माहिती करून घेणं, त्यांच्या जाती-पोटजाती, आवडीनिवडी, सवयी, निरोगी वाढ, संभाव्य रोगांपासून घ्यायची काळजी वगैरेचा संपूर्ण अभ्यास करणं, त्यांना ट्रेनिंग देणं, हे सारं करताना त्यांना माणसासारखं न वागवता, प्राण्यासारखंच राहू देणंही महत्त्वाचं. काही मंडळींचा त्यांना प्राण्यासारखं जगू न देता, माणसासारखं वागवण्याचा अट्टाहास असतो. बिचारे तक्रारही करू शकत नाहीत!.

या अडीच अक्षरी मित्राची इमानाव्यतिरिक्त कुठलीही गोष्ट हुंगून लक्षात ठेवण्याची, वासांचं वर्गीकरण करून स्मृतीत जपण्याची क्षमता अतुलनीय असते. या त्याच्या अलौकिक अन् दुर्मीळ गुणामुळे पोलिस-खात्यातून तर गुन्हेगारांचा तपास लावण्यासाठी डॉग स्क्वाॅडचा स्वतंत्र विभाग असतो. बॉम्ब आणि स्फोटकं शोधण्यासाठी विशेष ट्रेनिंग दिलेल्या श्वान पथकांचा उपयोग केला जातो. तिथं त्यांचे खास ट्रेनर्स असतात. अशा श्वानांना त्यांची आहार प्रकृती सांभाळून ट्रेनिंग देण्याचं त्याचं काम असतं. २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जसं आपल्या पोलिस खात्यानं आणि जवानांनी शौर्य गाजवलं, तसं त्यांच्या श्वानपथकानंदेखील गाजवलं. आरडीएक्सचा, हँड ग्रेनेड्सचा अन् जिवंत बॉम्ब्सचा शोध घेणारे एक्स्पर्ट होते प्रिन्स, मॅक्स, सुलतान आणि सीझर हे श्वानपथकातले जवान! आज त्यांच्यापैकी कुणी हयात नाहीत.लॉकडाउनदरम्यान एका छोट्या बंगल्याच्या मालकाला कोविड झाल्यामुळे घरातच चौदा दिवस क्वारंटाइन व्हावं लागलं. मालकावर अतिशय माया करणाऱ्या जिमीला काही हे सहन झालं नाही. दाराच्या फटीतून मालकाला चहा-पाणी, जेवण दिलं जायचं तेव्हा जिमी दाराबाहेर भुंकून आकांत करायचा. दारावर पंजांनी मारत असंतोष व्यक्त करायचा. हे सारं त्याला असह्य झालं तेव्हा त्यानं बागेतल्या कुंड्यांची मोडतोड केली, फुलझाडांचा विध्वंस आरंभला. त्याला आवरणं इतरांना कठीण जाऊ लागलं. पंधराव्या दिवशी मालक बाहेर आला, तेव्हातो एका कोपऱ्यात शांत बसून राहिला अन् त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले!माणसाला जीव लावणाऱ्या अशाच एका मित्राचा आणखी एक अविस्मरणीय किस्सा. एक वयोवृद्ध गृहस्थ नित्यनियमानं सकाळी वेताळ टेकडीवर फिरायला जायचे, तेव्हा सोबतीला त्यांचा लाडका सिम्बा असायचाच. एकदा टेकडीवर फिरताना ते जागीच कोसळले. काही मंडळी दूर फिरत होती. सिम्बानं भुंकून त्यांचं लक्ष वेधलं अन् तत्काळ धावत सुटला, थेट घरी गेला. सिम्बा एकटाच परतल्याचं पाहून अन् त्याचं विचित्र भुंकणं ऐकून घरच्यांना शंका आली. सगळे टेकडीवर गेले. त्या गृहस्थांना हार्ट अॅटॅक आला होता. योग्य वेळी हॉस्पिटलात नेल्यामुळे त्यांचा जीव वाचला! त्या सुमारास सोळा वर्षांचा असलेला सिम्बा वृद्ध होत चालला होता. तो एरवी कधीच घरात नैसर्गिक विधी करायचा नाही. त्यासाठी घराच्या गच्चीवर जायचा. त्याचं जेवणदेखील गच्चीवरच व्हायचं. त्याच्या जेवणाच्यावेळी गच्चीवर जमून कावळे कावकाव करायचे. कावळ्यांना वेगळं अन्न द्यावं लागायचं! मात्र अखेरच्या दिवसांत सिम्बा आठवडाभर घरातच एके जागी पडून होता. अन्नाला तोंड लावेना. ठरल्या वेळेला गच्चीवर कावळे येऊन कावकाव करून उडून जायचे. डॉक्टरांनी घरी येऊन सगळी कल्पना दिली. नवव्या दिवशी अचानक शक्ती संचारल्याप्रमाणे सिम्बा गच्चीवर गेला 