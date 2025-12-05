Premium|Baby brain development first year : पहिल्या वर्षी बाळाच्या मेंदू विकासासाठी योग्य संवेदना व संगोपन का आवश्यक?

साप्ताहिक

Brain Growth in the First Year : बालकांच्या मेंदूचा विकास पहिल्या वर्षात अत्यंत वेगाने होतो आणि हा विकास शारीरिक, बौद्धिक, भाषिक आणि सामाजिक आघाड्यांवर एकमेकांवर अवलंबून असल्याने पालकांनी योग्य संवेदना व वेळेचे संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे.
डॉ. सुनील गोडबोले, बालविकास तज्ज्ञ.
मेंदूतील बदल खूप प्रमाणात एकमेकांवर अवलंबून असतात. काही कारणाने बाळ बसूच नाही शकले, तर सभोवतालचा परिसर बघणार कसे? ते नाही झाले तर शोध घेण्याची उत्सुकता निर्माण कशी होणार? ते नाही झाले तर बौद्धिक विकास अडकणारच. पहिल्या वर्षभरात बाळाशी कुणी खेळलेच नाही, माणसे भेटलीच नाहीत, बाळाशी कुणी गप्पा मारल्याच नाहीत तर बाळाचा भाषिक-सामाजिक विकास कसा होणार?

