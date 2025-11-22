Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!

साप्ताहिक

Himalayan adventure travel : पुणेस्थित सायकलस्वार महेश गोखले यांनी मनाली ते खारदुंग ला (१७,५८२ फूट) पर्यंतचा अत्यंत खडतर सायकल प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला, जिथे तीव्र चढ, कमी तापमान आणि कमी ऑक्सिजन असतानाही त्यांनी आपल्या मानसिक व शारीरिक तयारीच्या बळावर आव्हान पेलले.
महेश गोखले

शेवटचे पाच किलोमीटर तर अत्यंत खडतर होते! बोबडी वळणं म्हणजे काय असतं हे पदोपदी कळत होतं. जीवावर उदार होऊन उणे पाच तापमानात जे समोर आलं त्यावर विश्वासच बसत नव्हता! मी १७,५८२ फुटांवर सायकलनं आलो होतो! लडाखच्या भाषेत म्हटलं, ‘पर्वतीय देवतांचा विजय असो!’ समोरच असलेले आर्मीचे जवान कौतुकानं बघत होते. नकळत मी त्यांना सॅल्युट ठोकला... ‘जय हिंद’...

अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्यां इव मानदण्डः ॥

