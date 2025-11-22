Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!

महेश गोखलेशेवटचे पाच किलोमीटर तर अत्यंत खडतर होते! बोबडी वळणं म्हणजे काय असतं हे पदोपदी कळत होतं. जीवावर उदार होऊन उणे पाच तापमानात जे समोर आलं त्यावर विश्वासच बसत नव्हता! मी १७,५८२ फुटांवर सायकलनं आलो होतो! लडाखच्या भाषेत म्हटलं, ‘पर्वतीय देवतांचा विजय असो!’ समोरच असलेले आर्मीचे जवान कौतुकानं बघत होते. नकळत मी त्यांना सॅल्युट ठोकला... ‘जय हिंद’... अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्यां इव मानदण्डः ॥.Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .भारताच्या उत्तरेला देवतांचा आत्मा म्हणता येईल असा ‘हिमालय’ नावाचा पर्वतराज आहे. तो पूर्व आणि पश्चिम या दोन्ही समुद्रांना अलिंगन देत पृथ्वीवर जणू सन्मानाच्या मानदंडाप्रमाणे आदर्श म्हणून उभा आहे. हिमालयाविषयीचं हे सुभाषित लेखाच्या सुरुवातीला सार्थ ठरतं.गेल्या तेरा वर्षांत सायकलिंग करत बऱ्यापैकी भटकून झालं. मग त्यावेळी हायेस्ट मोटरेबल रोड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खारदुंग ला पासला जावं असं वाटू लागलं. त्यानुसार इनडोअर आणि आऊटडोअर तयारीही सुरू केली. तेव्हा खरंतर माझी अवस्था पु.ल. देशपांडे यांच्या नानू सरंजामे या व्यक्तिरेखेसारखी झाली होती. तो म्हणतो, ‘मी झोपतो करून हिमालयाची उशी...’ असंच काहीसं वाटत होतं. १७,९८२ फूट उंचीवरच्या रस्त्यावर सायकल चालवायची म्हणजे शारीरिक तयारीसोबतच प्रचंड मानसिक तयारीही आवश्यक होती. विचित्र हवामान, श्वासावर नियंत्रण, सायकलच्या गियर्सचा रेशो, माउंटन सायकल या सगळ्याची माहिती काढली. ऑगस्ट महिन्यात जायचं नक्की केलं. स्वतःला अजमावून बघायचं नक्की केलं!मनाली ते सीसूमनालीला पोहोचेपर्यंत दोन दिवस खडतर गेले. लँडस्लाइड्स आणि प्रचंड पाऊस अशा परिस्थितीत अडकून पडलो होतो. नेटवर्क नव्हतं, डोळ्यांदेखत दरडी कोसळत होत्या, रस्ते खचून जात होते, तरी मन खचलं नव्हतं. मनाली सोडल्यानंतर थोड्याच वेळात बियास नदी ओलांडून आलेला पूल आमच्यासमोर वाहून गेला. निसर्गाच्या रौद्ररूपाची ती पहिली झलक होती.सोलंग व्हॅली क्रॉस करताना प्रचंड पावसात पेडलिंग करणं आणि हेडविंड्सना सामोरं जाणं आव्हानात्मक होतं. बियास नदीशेजारून जाणारा रस्ता रोलर कोस्टर होता. पाऊस, खडतर चढ, तीव्र उतार, डोळे फिरवणाऱ्या दऱ्या यांतून मार्ग काढत अखेर अटल टनेलजवळ पोहोचलो. ९.०२ किलोमीटर लांबीचा आणि १०,१७१ फूट उंचीवरचा हा सिंगल ट्यूब बोगदा एक इंजिनिअरिंग मार्व्हलच आहे! बोगदा क्रॉस केल्यानंतर अखेर दहा तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर सीसू या निर्जन गावात एका छोटेखानी होमस्टेमध्ये राहिलो. संध्याकाळी तापमान सहा अंश सेल्सिअस होतं! एकंदर स्थिती बिकट होती..सीसू ते जिस्पासकाळी जाग आली तीच बर्फवृष्टीमुळे. आठ वाजताच निघणार होतो, पण बाहेरच्या परिस्थितीमुळे अखेर दहा वाजता निघालो. पाऊस नव्हता पण समोरच्या डोंगररांगा बर्फानं झाकल्या गेल्या होत्या. रस्त्यावर प्रचंड धुकं होतं आणि हेडविंड्स त्रासदायक होते. सुरुवातीला ग्रॅज्युअल क्लाइंब होता. त्यामुळे श्वास घ्यायलाही त्रास होत होता. थोड्या वेळात धुकं कमी झालं, तांडी गावापासून उतार सुरू झाला. परत एकदा सायकलपासून काही मीटर अंतरावर अचानक दरड कोसळू लागली. दोनेक तास तसेच गेले. आदल्या रात्री झालेल्या पावसाचा हाहाकार जागोजागी दिसत होता. बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनच्या (बीआरओ) जवानांनी लागलीच रस्ता मोकळा करून दिला. अचानक थोडंस ऊन आलं, समोर देवदार वृक्षांच्या विस्तीर्ण पार्श्वभूमीवर बर्फाच्छादित हिमालय तसंच वाटेत चरणाऱ्या मेंढ्यांचे कळप बघून ब्रिज भूषण काब्रा आणि शिव-हरी (हरिप्रसाद चौरसिया-शिवकुमार शर्मा) द्वयीच्या कॉल ऑफ द व्हॅली या जगप्रसिद्ध संगीत अल्बमची आठवण झाली. या भागात स्पिती व्हॅलीमधून वाहत येणारी चंद्रा नदी रस्त्यावर तुम्हाला सतत सोबत करते. इथूनच ऑक्सिजन लेव्हल विरळ होण्यास सुरुवात होते. दिवसाच्या शेवटी नऊ तासांच्या प्रवासानंतर जिस्पा इथं कॅम्पिंग केलं. सुदैवानं निसर्ग आज कोपला नव्हता, उर्वरित दिवशीही अशीच परिस्थिती असावी अशी आशा करत होतो.जिस्पा ते झिंग झिंग बारजिस्पा गाव सोडून जात असताना गंजल्यासारख्या भासणाऱ्या पर्वतरांगा आणि अतिशय खडकाळ प्रदेश असा नजारा सोबतीला होता. अंतर कमी होतं, पण महाकठीण होतं! पाटसेओ पठार चढण्यापूर्वीचा थोडासा उतार पॅडलिंगची तीव्रता कमी करणारा होता. सकाळी तापमान पाच डिग्री होतं. सूर्य वर आला असल्यानं जरा बरी स्थिती होती. तीन लेअर्सच्या जर्सीवर भागलं होतं. .Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .या दिवशी पहिल्यांदाच बाह्य जगापासून पूर्णपणे अलिप्त राहण्याचा व कमी ऑक्सिजन असलेल्या प्रदेशात सायकल चालवण्याचा दुर्मीळ अनुभव घेतला. कमी ऑक्सिजनमुळे दमछाक होत होती. श्वास घ्यायला त्रास होत होता. हायड्रेशन सपोर्ट व्हॅन सतत सोबतीला होती. तासाला एक लिटर असं पुढचे आठ तास पाणी आणि त्याबरोबर इलेक्ट्रोलाइट्स असं मिश्रण पोटात जाणार होतं. दुपारी दोनला पाटसेओजवळ आलो, पोटात प्रोटिन्स ढकलत निर्मनुष्य व शांत वातावरणात अप्पर झिंग झिंग बारच्या दिशेनं निघालो. दुपारी ऊन आल्यामुळे थकवा जाणवत होता. शेवटी जवळपास आठ तासांनी चार वाजता अप्पर झिंग झिंग बारला होमस्टेमध्ये मुक्काम केला. ही जागा म्हणजे हिमालयातल्या वाळवंटाचा अनुभव होता. समोर दिसणारे कातळकडे, निर्मनुष्य पठार, क्वचित प्रसंगी जाणारा आर्मी व्हेईकल्सचा ताफा सोडला, तर शांतता किती असावी याची ही परिसीमा होती.झिंग झिंग बार ते सार्चूब्रेकफास्ट केल्यानंतर बारा-लाचा ला या पासला जाणार होतो. आजचा रस्ता डांबरी आणि निर्मनुष्य होता. हवा चांगली होती. आकाश निरभ्र होतं. खिंडीतून येणारे वारे वेग कमी करत होते. दीपक ताल नावाचं आरस्पानी तळं ओलांडून आल्यावर प्रदेशाची संपूर्ण भूरचना बदलली आणि पर्वतीय वाळवंटाची पहिली झलक दिसली. जॉन मूर नावाच्या लेखकाचं एक छान वाक्य आठवलं - ‘And into the mountains I go to lose my mind and find my soul.’ समोर काही मीटरवर दिसणारी बारा-लाचा ला पासची खिंड डोकं सुन्न करणारी होती. तीन अंश सेल्सिअस तापमानात पॅडलिंग मुश्कील झालं होतं. भरतपूरच्या आधी थोडा उतार आला आणि हायसं वाटलं, पण ते मृगजळ काही मिनिटांपुरतंच होतं. परत एकदा रोलिंग टिरेनला सुरुवात झाली. बारा-लाचा ला खिंड गाठली. पाणी, मल्टिव्हिटॅमिन्सच्या गोळ्या, न्यूट्रिशन बार रिचवत नऊ तासांनी सार्चूला स्विस टेंटमध्ये आडवे झालो. संध्याकाळी विस्तीर्ण पठाराच्या व टेंट्सच्या पार्श्वभूमीवर उगवलेला चंद्र बघून प्रवासाचं सार्थक झाल्यासारखं वाटलं.सार्चू ते पांगहा दिवस सगळ्यात कमाल होता. एकाच दिवसात दोन माउंटन पास पार करण्याचं आव्हान समोर होतं. इथंही चेकपोस्ट आहे, कारण इथूनच लेहची बॉर्डर चालू होते. इथं आकाशात नितळ निळ्या रंगाची उधळण झाली होती. सर्वात प्रथम सामोरं जायचं होतं ते जगप्रसिद्ध गाटा लूप्सना... नकी ला पासला जाताना सकाळीच २१ किलोमीटरभर गाटा लूप्स वाट्याला आले. सुदैवानं टेलविंड असल्यामुळे परिस्थिती बदलली होती. कॅम्पसाइटपासून रोलिंग टिरेन होती, पण व्हिस्की नाला सोडून लूप्स समोर दिसले तशी आमची हवाच गेली! महाकाय अजगराप्रमाणे पसरलेले दर एक किलोमीटरवर एक, असे एकवीस लूप्स म्हणजे गाटा लूप्स. दर किलोमीटरला अतिशय अवघड वळण. तुमच्यात दम असेल तरच हा अनुभव घ्यावा. बारा लिटर पाणी आणि हायड्रेशन पावडर इथंच संपते, करा हिशोब! अखेरीस सहा तासांच्या शर्थीनंतर लूप्स पार पडली.अजून पुढे ४० किलोमीटरवर पांग गावामध्ये मुक्काम होता, पण त्याआधी लाचलुंग ला पास नावाचा महाकाय पास उभा होता! कूच करताना वाटेतलं विहंगम दृश्य मनमोहक होतं. टेलविंड्स आणि तीन अंश सेल्सिअस तापमानाचं कॉम्बिनेशन होतं. बर्फवृष्टी होऊन गेली होती. तो सगळ्यात महाकठीण दिवस वाटत होता! प्रवास संपून साधारण बारा तासांनी होमस्टेला पोहोचलो आणि ‘पांग’ फिटलं!.पांग ते लाटोआज सायकल चालविण्यासाठी शरीर साथ देईल का, असं वाटत होतं. कारण आदल्या दिवशी संध्याकाळी ॲक्यूट माउंटन सिकनेसचा त्रास होऊन शक्ती गेली होती. सकाळी टीम लीडरनं दोन पाकळ्या लसूण व गार्लिक सूप दिलं आणि काय चमत्कार! ४० किलोमीटरचं अप्रतिम मोरे प्लेन सर्वात प्रथम पार केलं! पदक निश्चित केलं!या प्रदेशात एका विस्तीर्ण क्षितिजावर तुमच्या डावीकडे सपाट मैदान, त्यानंतर प्रचंड बहुरंगी पर्वत आणि मधूनच झानस्कर पर्वतरांगा दिसतात. भारतातही इतकी चांगली जागा आहे? असा प्रश्न पडतो. मोहिमेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या उंचीवरील सायकल चालवता येणारा रस्ता म्हणजे तागंलांग ला पास. साधारण १७,४८० फूटांवरचा हा अतिखडतर रस्ता कस लावणाराठरला. टॉपवरून दिसणारं दृश्य डोळे दिपवून टाकणारं होतं. डावीकडे खाली दूरपर्यंत व्हॅली पसरली होती. समोर झानस्करची शिखरं सोबत करत होती. पुढे लाटोला पोहोचण्यासाठी ३५ किलोमीटरचा उताराचा रस्ता वाट बघत होता. उताराचा रस्ता ऐकायला सोपा वाटत असला, तरी तो पार करण्यासाठी मनाची तयारी हवी आणि सायकलीच्या ब्रेकवर प्रचंड कंट्रोल हवा. ते अंतर पार करत लाटोला येऊन गेस्टहाऊसवर मुक्काम केला.लाटो ते लेहलाटो हे प्रचंड रमणीय गाव होतं. सकाळी बघतो तर समोर लाल पाणी असणारी सिधू (इंडस) नदी खळाळत वाहत होती, मागे लाल डोंगर होता. नुकताच पाऊस सुरू झाला होता. रेनकोट घातला आणि पॅडलिंग सुरू केलं. तुम्हाला जर परिकथेत दिसणारं ड्रीमलँड किंवा भारतातलं स्वित्झर्लंड पाहायचं असेल, तर हे ठिकाण चुकवू नका. उपशी गावापर्यंत पसरलेल्या डोंगररांगा, मधून वाहणारी सिंधू, तिच्याभोवती चरणारे कळप, निरनिराळ्या प्रकारची असंख्य झाडं, पक्षी, मधूनच होणाऱ्या हिमाशिखरांचं दर्शन... केवळ अप्रतिम! सायकलवरून निसर्गाच्या सान्निध्यात जाण्यासारखी मजा नाही! कारू गावातून जाताना वाटेत ठिकठिकाणी मॉनेस्ट्रीज दिसत होत्या. ठिकसे गाव आलं आणिडिफेन्स लँड सुरू झाली. आता लेहला पोहोचेपर्यंत फोटो काढायला बंदी होती. आपलं सरंक्षण दल किती समृद्ध आहे हे दर किलोमीटरलाजाणवत होतं. त्यांच्या कॅम्प्समधूनही ते दिसत होत 