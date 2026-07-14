Premium|Puppy Care : श्वानांच्या पहिल्या वर्षात ही काळजी अत्यावश्यक!

डॉ. राजशेखर दडकेकेवळ योग्य ज्ञानाचा अभाव, आपल्या काळजी घेण्यात झालेली कमतरता आणि इतर काही कारणांमुळे श्वान अल्पायुषी ठरू शकतात. वेळच्यावेळी पशुवैद्यकाकडे नेणं, पिल्लाच्या आरोग्याची काळजी घेणं हे इतर कर्तव्यांइतकंच महत्त्वाचं असायला हवं.श्वान, अर्थात इमानदार प्राणी कुत्रा म्हणजे सर्वांना हवाहवासा वाटणारा, सुरक्षा देणारा सोबती; माणसाळलेला, आपल्याशी एकरूप होणारा, जीवाला जीव लावणारा प्राणी. आपण शेजाऱ्यांचं पाहून, टीव्हीवर पाहून, मित्राकडे पाहून किंवा बालहट्ट पुरवावा म्हणून विशिष्ट जातीचं छान पिल्लू घेण्याचा निर्णय घेतो आणि मग सुरू होते घरातल्या सदस्यांमध्ये चर्चा. कुत्र्यांपासून होणाऱ्या रोगांचं काय, असा प्रश्न बाबांना पडतो. आईला मुलांच्या अभ्यासाची आणि त्या कुत्र्याच्या पिल्लाला फिरवायला कोण नेणार याची चिंता असते. मात्र बालहट्ट पराकोटीला जातो, अन् इच्छे-अनिच्छेने श्वानाच्या पिल्लाचा गृहप्रवेश होतो!या गृहप्रवेशानं घरातलं वातावरणच बदलून जातं. अत्यंत आनंदी व सकारात्मक विचारांनी घर भरून जातं. हळूहळू आजी-आजोबाही हसून नवीन पिल्लाचं कौतुक करू लागतात. त्या पिल्लाची दुडूदुडू धावपळ, टुणटुण उड्या, आनंदानं बागडणं पाहून घरातले सगळेच आनंदी होतात. .Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान.पिल्लाच्या आणि घरातल्या इतरही सदस्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेतलेली व्यक्ती मग पशुवैद्यकाची भेट घेते. पहिल्या वर्षभरात पिल्लाची काय काळजी घ्यावी लागेल, याचं मार्गदर्शन घेतलं जातं. साधारणतः पहिल्या भेटीत पशुवैद्यक पिल्लाबद्दलची संपूर्ण माहिती घेतात. त्याचबरोबर पिल्लाच्या वाढीसाठी लागणाऱ्या पोषक घटकांची माहिती देतात. पिल्लाच्या प्रशिक्षणाचा भाग कसा महत्त्वाचा आहे, त्याच्याशी एकरूप होण्यासाठी कसा वेळ द्यावा लागतो, याविषयीही माहिती देतात. कुत्र्यांपासून माणसांना होऊ शकणारे आजार व ते होऊ नयेत म्हणून काय काळजी घ्यायची हेसुद्धा सांगतात. पिल्लाच्या आरोग्यासाठी काही लशी दिल्याच पाहिजेत. जंतनाशक औषधंही डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनानुसार नियमित दिलीच पाहिजेत. श्वानचिकित्सक किंवा पशुवैद्यक पिल्लांच्या लशींची, जंतनाशक औधांची नोंद ठेवून नियमित सल्ला देत असतात.श्वानांच्या बाबतीतली एक अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांच्यामधले ‘बालमृत्यू’. एक वर्षाच्या आत होणाऱ्या मृत्यू म्हणजे श्वानांमधले बालमृत्यू. हे प्रमाण कुत्र्यांमध्ये खूप जास्त असते. त्यामुळेच पहिलं वर्षभर तुम्ही श्वानांची जास्त काळजी घ्या, म्हणजे आयुष्यर ते तुमची काळजी घेतील, असं मी नेहमी श्वानप्रेमींना सांगतो. पहिलं वर्ष त्यांच्या जीवनात अत्यंत महत्त्वाचं असतं. कुत्रे, मांजर हे पाळीव प्राणी मुळात मांसाहारी असतात. आपण त्यांना आपल्या घरी आणल्यानंतर आपल्या आहारानुसार त्यांना शुद्ध शाकाहारी किंवा आठवड्यातून एकदा मांसाहारी करून टाकतो. मुळात कुत्र्यांना त्यांच्या वाढीच्या वयात मानवापेक्षा कित्येकपटींनी जास्त कॅल्शियम लागतं. कॅल्शियम कमी पडल्यास श्वान माती, बाहेरची घाण, कीडे, मुंग्या, चपला खातात. परिणामी त्यांना इतर श्वानांपासून होणारा संसर्गजन्य विषाणूजन्य गॅस्ट्रो हा आजार होतो. या आजाराचं स्वरूप म्हणजे त्यांना रक्ताची उलटी व विष्ठा होते. यावर वेळीच उपचार न केल्यास शरीरातलं पाणी कमी होतं. डिहायड्रेशनमुळे हिमोग्लोबीन कमी होऊन मृत्यूही ओढवू शकतो. त्यामुळे तुमचा आहार कोणत्याही स्वरूपाचा असला, तरी श्वानांच्या आहारात कॅल्शियमपूरक खाद्य व आवश्यक ती औषधं असावीत, जेणेकरून ते बाहेरची घाण खाणार नाहीत..श्वानांमधल्या बालमृत्यूचं आणखी एक भयंकर कारण म्हणजे केनाइन डिस्टेंपर हा आजार. यामध्ये सर्दी होते, ताप येतो, पोटावर पुरळ येतं व वेळीच उपचार न मिळाल्यास लकव्याचा त्रास होतो. या स्टेजपर्यंत आजार बळावला तर त्यावर काहीच उपचार करता येत नाहीत. लेप्टोस्पायरोसिस हा आजारसुद्धा एक वर्षापर्यंतच्या पिल्लांना होतो.या सर्व आजारांपासून संरक्षण देण्यासाठी प्राण्यांची वेळच्यावेळी स्वच्छता, त्यांना मिळणारा आहार आणि त्यांचं वेळोवेळी करून घेतलेलं लसीकरण या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. बाहेरची घाण, रोगट विष्ठायुक्त बूट चाटणे, माती खाणे ह्यामुळे व स्वच्छतेच्या अभावामुळे तुमचं पिल्लू आजारी पडू शकतं. आजारी पिल्लाला सतत नियमित उपचार देणंं आव्हानात्मक ठरू शकतं.पिल्लाच्या अन्नाकडे नीट लक्ष देणं आवश्यक असतं. पिल्लाला दूध द्यावं का? डॉग फूड कोणतं द्यावं? त्याला गोड खायला द्यावं का? असे ना ना प्रश्न पडलेले असताना अनेकजणांकडून अनाहूत सल्ले दिले जातात. डॉग फूडमध्ये सर्व प्राणिजन्य प्रथिनं असतात आणि त्याबरोबरच ३०-३२ टक्के प्रथिनं, १०-१२ टक्के फॅट्स असतात. त्यामुळे ६ टक्के प्रथिनं असणारं दूध न दिलेलं बरं. आता मांसाहार केलेल्या व्यक्तीला पोटभर खाल्ल्यानंतर एक ग्लास दूध दिल्यास त्याची प्रतिक्रिया काय असेल? सांगणं नको. आपल्या काही चुकांमुळे पिल्लाला अपचन होतं. त्या पिल्लाच्या आजारपणात घरातले बाळगोपाळ, आई-बाबा, आजी-आजोबा सगळेच खचून जातात. त्याला होणारा त्रास कोणालाच पाहवत नाही. प्रत्येकजण आपापल्या व्यापात असतो, पण म्हणून एक क्षणही पिल्लाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. वेळच्यावेळी पशुवैद्यकाकडे नेणं, पिल्लाच्या आरोग्याची काळजी घेणं हे इतर कर्तव्यांइतकंच महत्त्वाचं असायला हवं.केवळ योग्य ज्ञानाचा अभाव, आपल्या काळजी घेण्यात झालेली कमतरता आणि इतर काही कारणांमुळे श्वान अल्पायुषी ठरू शकतात. त्यामुळे पिल्लांचे योग्य संगोपन करण्यासाठी पशुवैद्यांकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन घेत राहा.लेखक छत्रपती संभाजीनगरस्थित श्वानचिकित्सक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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