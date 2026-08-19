Premium|History of Marathi Language : मराठी भाषेचा इतिहास नेमका किती जुना?

डॉ. नागनाथ बळतेप्रत्ययप्रक्रियेच्या अभ्यासात सर्वनामांना अग्रस्थान द्यावे लागते, कारण भाषेच्या उत्पत्तीत सर्वनामांपासूनच प्रत्यय आणि क्रियावाचक शब्दांपासून इतर शब्दप्रकृती निर्माण होत गेल्याचे मानले जाते. पुष्पदंताच्या काळात एकवचन व अनेकवचन ही दोनच वचने प्रचलित होती आणि लिंगाबाबत निश्चित नियम नव्हते. या दोन्ही गोष्टी आधुनिक मराठीतही कायम आहेत. मराठी ग्रंथरचनेची सुरुवात बाराव्या शतकात झाली असा समज प्रचलित असला, तरी मराठी भाषेचा इतिहास त्यापेक्षा अधिक प्राचीन आहे. ज्ञानेश्वरी हा तेराव्या शतकातील अभिजात मराठीचा उत्कृष्ट नमुना असला, तरी तो ग्रंथ अनेक शतकांच्या भाषिक विकासाचे फलित आहे. इसवी सनाच्या आठव्या शतकातच मराठीने स्वतंत्र भाषिक अस्तित्व प्राप्त केले होते, याचा पुरावा कुवलयमाला, शिलालेख आणि ताम्रपट यांतून मिळतो. यादवकालीन मराठीचा अभ्यास झालेला असला, तरी राष्ट्रकूटकालीन मराठीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, विशेषतः महाकवी पुष्पदंत यांच्या वाङ्मयाच्या आधारे, करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेच्या ऐतिहासिक अभ्यासासाठी तौलनिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. अपभ्रंश साहित्याच्या तुलनेतून अर्वाचीन आर्यभाषांचा सुसंगत इतिहास मांडता येतो. मराठीच्या संदर्भात काही अपभ्रंश समजण्यावर संबंधित वाङ्मय अप्रकाशित असल्याने मर्यादा असल्या, तरी उपलब्ध साधनांच्या आधारे विश्वसनीय निष्कर्ष काढता येतात. या अभ्यासाची प्रमुख साधने म्हणजे महाकवी पुष्पदंत यांचे महापुराण, नागकुमारचरित आणि यशोधरचरित, तसेच ज्ञानेश्वरपूर्वकालीन शिलालेख व ताम्रपट. तुलनेसाठी ज्ञानेश्वरी आणि अमृतानुभव हे प्रमाणभूत ग्रंथ मानले जातात. महानुभाव वाङ्मय सांकेतिक लिपीत असल्याने त्याचा वापर सावधपणे करावा लागतो. या भाषिक पुराव्यांच्या विश्लेषणावरच संशोधनाचे निष्कर्ष आधारलेले असतात..पुष्पदंत हा राष्ट्रकूट राजघराण्याच्या आश्रयाखाली, दहाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, राष्ट्रकूट सम्राट तिसरा कृष्णराव खोट्टिगदेव यांच्या कारकिर्दीत मान्यखेट, म्हणजे आजच्या निजाम प्रदेशातील मालखेड येथे होऊन गेला. मूळचा तो शैवपंथी ब्राह्मण होता, परंतु पुढे त्याने दिगंबर जैनपंथाचा स्वीकार केला. इसवी सन ९५९मध्ये तो मान्यखेट येथे राष्ट्रकूट राजा तिसरा कृष्ण याचा प्रधान भरत याच्या आश्रयाला आला आणि आपल्या आश्रयदात्याच्या प्रोत्साहनावरून त्याने तेथील देशभाषेत जैन पुराणांतील त्रेसष्ट महापुरुषांचे गुणवर्णन करणारे महापुराण हे प्रचंड महाकाव्य रचले. यानंतर मध्ययुगात अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या यशोधरचरित आणि नागकुमारचरित या दोन कथाही त्याने देशी भाषेतील स्वतंत्र महाकाव्यांमध्ये गुंफल्या. इसवी सन ९७२मध्ये माळव्याच्या परमार राजा हर्षदेवाने मान्यखेटवर स्वारी करून ते नगर उद्ध्वस्त केल्यानंतर पुष्पदंताचे पुढे काय झाले, याची निश्चित माहिती आज उपलब्ध नाही. तथापि पुष्पदंताच्या वाङ्मयाचे मराठी भाषेच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व असल्यामुळे त्याच्या भाषेचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण होणे अत्यावश्यक ठरते.पुष्पदंताने स्वतः महापुराणाच्या प्रस्तावनेत आपल्याला देशी भाषा नीट येत नाही, तसेच व्यास, कालिदास, कपिल, सुगत यांसारख्या मान्यवर दर्शनकारांचा गंधही नाही, अशी कबुली दिली आहे. परंतु ही कबुली त्या काळातील साहित्यिक शालीनतेचा एक प्रघात आहे. तिच्यातून त्याच्या भाषिक अज्ञानाचा कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य नाही; उलट त्याच्या ग्रंथांतून धर्मप्रसारकाला व कवीला आवश्यक अशी स्वपरमतांची सखोल जाण आणि पूर्वसाहित्याचा गाढा अभ्यास पावलोपावली प्रत्ययाला येतो. पुष्पदंताचे लिखाण ज्ञानेश्वरपूर्वकालीन मराठीत आहे, हे सिद्ध करणारी अनेक प्रमाणे देता येतात. प्रथमतः हे वाङ्मय महाराष्ट्राची प्राचीन राजधानी मान्यखेट येथे रचले गेले असून त्या परिसरात निर्माण झालेले बरेचसे प्राचीन वाङ्मय आज निर्विवादपणे मराठी मानले जाते. दुसरे म्हणजे, हे वाङ्मय बहुजन समाजाला समजावे आणि त्याद्वारे धर्मप्रसार व्हावा या हेतूने मुद्दाम मान्यखेटच्या देशभाषेत लिहिले गेले आहे. तिसरे म्हणजे, ज्ञानेश्वरकालीन आणि आजही प्रचलित असलेले अनेक शब्द या वाङ्मयात सापडतात. चौथे आणि सर्वांत महत्त्वाचे प्रमाण म्हणजे पुष्पदंताची भाषा ज्ञानेश्वरपूर्व मराठीचे रूप असल्याचे सिद्ध करणारे वर्णप्रक्रिया, प्रत्ययप्रक्रिया व वाक्यरचना यांसंबंधीचे भाषाशास्त्रीय पुरावे यात सापडतात. पाचवे म्हणजे, त्याच्या रचनांतील वृत्ते व मराठीतील गण-मात्रावृत्ते, तसेच आधुनिक गेय वृत्ते, यांच्यात मूलभूत साम्य आढळते. यांपैकी भाषाशास्त्रीय पुराव्याला विशेष प्राधान्य देऊन त्याचा साद्यंत विचार करणे हे अभिजात मराठीच्या पूर्वपरंपरा सिद्ध करणारे ठरते..Premium|Maharashtri Prakrit Language : प्राकृत भाषेचे व्याकरणकार आणि ‘शेषं प्राकृतवत्’.भाषाशास्त्रीय अभ्यासाच्या दृष्टीने प्रत्ययप्रक्रियेचा विचार करण्याआधी वर्णप्रक्रियेचे स्वरूप स्पष्ट होणे आवश्यक असते, कारण प्रत्यय शेवटी विशिष्ट वर्णांचेच तयार झालेले असतात. स्वरविचाराच्या संदर्भात इंडो-युरोपीय भाषाकुलात मूळचे तीन स्वर - अ, ए, ओ - आणि त्यांचे ऱ्हस्व-दीर्घ उच्चार मिळून सहा स्वरमाला निर्माण झालेल्या दिसतात. संस्कृतमध्ये मात्र ‘ए’ व ‘ओ’ हे स्वतंत्र मूळ स्वर मानले न जाता ते अ-स्वरमालेतूनच व्युत्पन्न झाल्याचे दिसते. अपभ्रंश भाषेत ऱ्हस्व स्वरांचा वापर अधिक असून हस्तलिखित ग्रंथांत ‘ए’चा ‘इ’ आणि ‘ओ’चा ‘उ’ असा अपभ्रंश आढळतो. पाणिनीने स्वरविचार निराळ्या पद्धतीने मांडला असून, त्याच्या प्रत्याहारसूत्रांतून अर्धस्वरांची संकल्पना आणि वृद्धि-गुण-संप्रसारण या संज्ञांची व्यवस्था स्पष्ट होते. पाश्चात्य भाषाशास्त्रज्ञ ‘ए’ व ‘ओ’ या स्वरांना मुख्य मानून वृद्धी व दीर्घ-ऱ्हस्व स्वरांची व्युत्पत्ती करतात, तर पाणिनी संप्रसारण अथवा ऱ्हस्व स्वरांना केंद्रस्थानी ठेवून स्वरप्रपंच उभारतो. या दोन दृष्टिकोनांतील भेद लक्षात घेतला, की हेमचंद्राचे अपभ्रंशावरील प्रसिद्ध सूत्र आणि अपभ्रंशाच्या प्रत्ययप्रक्रियेतील इकारलोपाचे कोडे उलगडते. पुष्पदंताच्या भाषेत अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क्वचित ऋ, ए, ओ हे स्वर आढळतात, तर ज्ञानेश्वरीत त्यांहून ऐ व औ हे अधिकचे स्वर दिसतात. परंतु हा फरक मूलभूत भेद दर्शवत नसून यादवकालीन संस्कृत विद्येच्या प्रभावाचा व ग्रांथिक भाषेवर, विशेषतः लेखनपरंपरेवर झालेला परिणाम दर्शवतो. प्रत्यक्ष बोलीभाषेत महाराष्ट्रातील लोकसमुदाय दहाव्या शतकातही किंवा ज्ञानेश्वरकाळातही हे उच्चार करत नव्हता, असे मानण्याचे कारण नाही. वेदपूर्व भाषेत अस्तित्वात असलेले असंहित स्वरगट आजही विसाव्या शतकातील मराठी उच्चारणात, विशेषतः ऐ व औ या स्वरांच्या उच्चारांत, प्रतिध्वनित होताना दिसतात, यावरून प्राचीन उच्चारप्रवृत्ती किती दीर्घकाळ टिकून राहतात याची कल्पना येते.व्यंजनविचाराच्या क्षेत्रातही पुष्पदंताच्या भाषेत कण्ठ्य, तालव्य, दन्त्यतालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य व ओष्ठ्य अशा सर्व उच्चारस्थानांचे व्यंजनवर्ग सापडतात. ‘न’ आणि ‘ण’ यांच्यातील गोंधळ अपभ्रंश हस्तलिखितांत नेहमीच आढळणारा असून, दहाव्या शतकातील संस्कृत ग्रंथांवरूनही ‘न’ हा ध्वनी प्रचलित असल्याचे दिसते. बहुजन समाजात ‘न’बद्दल अनेकदा ‘ण’ उच्चारला जात असल्यामुळे लेखकांच्या हस्तलिखितांत हा घोटाळा स्वाभाविक ठरतो. श, ष, स - या तीन उष्म्यांपैकी केवळ ‘स’ हा ग्रांथिक लेखनात प्रामुख्याने आढळतो, कारण बहुजन समाज आजही दन्त्य उष्म्याचाच वापर श व ष यांऐवजी करत असतो. राष्ट्रकूट काळाच्या तुलनेत यादव काळात संस्कृत विद्येला अधिक आश्रय मिळाल्यामुळे तेराव्या शतकातील ग्रांथिक भाषेत तिन्ही उष्मे प्रकर्षाने दिसतात. महाप्राणयुक्त व्यंजनांचे प्राकृतात ‘ह’मध्ये रूपांतर होण्याची प्रवृत्ती हेमचंद्राने नोंदवली असून, जुन्या मराठीतील अनेक शब्दरूपांत हा ‘ह’कार आजही शिल्लक असलेला दिसतो. ‘ळ’ हा वर्ण पुष्पदंताच्या भाषेत क्वचित आढळत असला आणि राजवाड्यांना उपलब्ध झालेल्या ज्ञानेश्वरीच्या प्रतीत तो सापडला नसला, तरी वैदिक, पाली, पैशाची व द्राविड भाषांतील त्याच्या अस्तित्वावरून आणि चूळ, बोळ, गाळ, वेळ यांसारख्या अर्थभेदक आधुनिक मराठी शब्दांवरून तो दहाव्या शतकातही प्रत्यक्ष समाजात प्रचलित होता, असे निश्चितपणे म्हणता येते. त्याचप्रमाणे पुष्पदंताच्या व यादवकालीन मराठीच्या भाषेत अनुच्चारित अनुस्वारांचा मोठा भरणा आढळतो; तहिं, पयाणि, मार्डी, हउं यांसारखे शब्द आणि चंदु, दंडेण, कंतु, अणंगु यांसारखे उच्चारित अनुस्वारांचे शब्द एकाच वेळी सापडतात..प्रत्ययप्रक्रियेच्या अभ्यासात सर्वनामांना अग्रस्थान द्यावे लागते, कारण भाषेच्या उत्पत्तीत सर्वनामांपासूनच प्रत्यय आणि क्रियावाचक शब्दांपासून इतर शब्दप्रकृती निर्माण होत गेल्याचे मानले जाते. पुष्पदंताच्या काळात एकवचन व अनेकवचन ही दोनच वचने प्रचलित होती आणि लिंगाबाबत निश्चित नियम नव्हते. या दोन्ही गोष्टी आधुनिक मराठीतही कायम आहेत. प्रथमपुरुष एकवचनी सर्वनामाच्या विविध विभक्तिरूपांची तुलना केल्यास संस्कृत, महाराष्ट्री प्राकृत, पुष्पदंताची भाषा आणि ज्ञानेश्वरीकालीन मराठी यांच्यातील सलग विकासक्रम स्पष्टपणे दिसून येतो. उदाहरणार्थ, संस्कृत ‘अहम्’पासून महाराष्ट्रीचे ‘अहं’ किंवा ‘म्मि’, त्यापुढे पुष्पदंताचे ‘हं’, ‘इ’, ‘म्मि’ आणि अंतिमतः आजचे ‘मी’ असा प्रवास घडलेला आढळतो. हे साधर्म्य पुष्पदंताने मुद्दाम संस्कृतवरून घडवलेले कृत्रिम रूप नसून त्याच्या काळात प्रत्यक्ष व्यवहारात रूढ असलेले नैसर्गिक भाषिक रूप होते, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.या सर्व विवेचनावरून असे निश्चित म्हणता येते, की पुष्पदंताची भाषा ही ज्ञानेश्वरीच्या भाषेचे थेट पूर्वरूप आहे. स्वर, व्यंजन आणि प्रत्यय या तिन्ही पातळ्यांवरील पुराव्यांची सुसंगत साखळी राष्ट्रकूटकालीन मराठी आणि यादवकालीन मराठी यांच्यातील अखंड सातत्य सिद्ध करते. मराठी भाषेचा साहित्यिक इतिहास बाराव्या-तेराव्या शतकापासून नव्हे, तर किमान दहाव्या शतकापासून आणि कुवलयमालेतील उल्लेखांच्या आधारे आठव्या शतकापासूनही सलगपणे मांडता येतो, हे या अभ्यासाचे मध्यवर्ती व अत्यंत महत्त्वाचे निष्कर्ष आहेत.हा दृष्टिकोन व्यापक अर्थाने मराठी भाषेच्या ऐतिहासिक व्याकरणाच्या पायाभूत आकलनाला नवी दिशा देतो. ज्ञानेश्वरीतील भाषेला जर एकमेव प्रमाणभूत आद्यस्रोत मानले, तर तिच्यामागील पाच-सहा शतकांची भाषिक उत्क्रांती अंधारातच राहते आणि मराठी भाषेच्या विकासाचे टप्पे विस्कळित भासू लागतात. याउलट, पुष्पदंताच्या भाषेचे काटेकोर वर्णशास्त्रीय व प्रत्ययशास्त्रीय विश्लेषण केल्याने संस्कृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश आणि आद्य मराठी यांच्यातील संक्रमणाचे टप्पे स्पष्टपणे उलगडतात आणि प्रत्येक ध्वनिपरिवर्तन किंवा प्रत्ययबदल हा योगायोग नसून एका सुसंगत, नियमबद्ध भाषिक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे दिसून येते. हा अभ्यास संपूर्ण नवीन भारतीय आर्यभाषासमूहाच्या ऐतिहासिक भाषाशास्त्राला पूरक ठरतो. कारण अपभ्रंश ते आधुनिक प्रादेशिक भाषा या संक्रमणाचे एक ठोस, कालनिश्चित उदाहरण यातून उपलब्ध होते. यामुळेच अशा वाङ्मयाला ऐतिहासिक भाषाशास्त्रात विशेष प्रमाणभूत स्थान प्राप्त होते. राष्ट्रकूटकालीन मराठीचा अभ्यास केवळ एक अनुमान न राहता एक भक्कम, पडताळणीयोग्य भाषिक सिद्धांत होतो. अभिजात मराठीची परंपरा सिद्ध करीत असताना हे पुरावे महत्त्वाचे ठरतात.संदर्भतगारे ग. वा., राष्ट्रकूटकालीन मराठी, महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, जानेवारी ते मार्च १९९५.केतकर श्री. व्यं., १९३५, प्राचीन महाराष्ट्र : त्याचा राजकीय आणि सांस्कृतिक इतिहास आणि तदर्थ जागतिक इतिहास, शातवाहनपर्व, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश लिमिटेड, पुणे.मराठी विश्वकोश https://marathivishwakosh.org/29568/लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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