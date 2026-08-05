Quick Commerce in India : दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीमागचं रहस्य; क्विक कॉमर्सचा बदलता चेहरा

डॉ. प्रज्ज्वल - प्रफुलराव वडेट्टीवारक्विक कॉमर्स ही केवळ दहा मिनिटांत वस्तू पोहोचवणारी प्रणाली नाही, ती भारतातल्या बदलत्या जीवनशैलीचं प्रतीक आहे. मात्र कोणत्याही नव्या व्यवसायाचं यश हे तंत्रज्ञानाइतकंच स्थानिक अर्थव्यवस्था, इकोसिस्टीम ग्राहकांच्या गरजा आणि त्या भागातल्या परिस्थितीवरही अवलंबून असतं. या तिन्ही गोष्टींचा योग्य मेळ साधता आला, तर भविष्यात छोट्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्येही क्विक कॉमर्सचा अधिकाधिक विस्तार होऊ शकतो.‘‘चिं टू, तेलाची बाटली संपली आहे... जरा दुकानात जाऊन आणशील का?’’ आईनं स्वयंपाकघरातून मोठ्यानं विचारलं.‘‘अगं आई, काळजी करू नकोस. दुकानात जायची गरज नाही. आत्ताच ऑर्डर करतो. तुझा चहा उकळून होईपर्यंत तेलाची बाटली घरी येईल, बघ!’’ चिंटू हसत म्हणाला.आईनं त्याच्याकडे अविश्वासानं पाहिलं. ‘‘अरे, दुकानात जाऊन यायलाच दहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. एवढ्या लवकर कसं काय येणार?’’ ती म्हणाली. अवघ्या काही मिनिटांतच बेल वाजली. दारात डिलिव्हरी पार्टनर उभा होता आणि चिंटूनं मागवलेली तेलाची बाटली त्याच्या हातात होती. आईच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य स्पष्ट दिसत होतं.‘‘खरंच किती पटकन आली!’’ ती नकळत म्हणाली.आजकाल हे असे प्रसंग शहरी व निमशहरी भागांतल्या बऱ्याच घरांमध्ये ऐकायला मिळतात. हे शक्य झालंय क्विक कॉमर्स वेबसाइट्समुळे.‘Get your favourite products delivered in 10 minutes.’ अशा आकर्षक घोषणा करणारे क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आज अनेकांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग झाले आहेत. किराणा सामान, ठरावीक औषधं इथपासून मोबाईलचा चार्जर, अगदी सोन्याची नाणीही आता काही मिनिटांत घरपोच मिळू लागली आहेत. अशावेळी प्रश्न पडतो, की क्विक कॉमर्सच्या या यशामागचं रहस्य काय?.Premium|Women Entrepreneurship : गृहिणी ते कोट्यवधींचा फर्निचर ब्रँड: पुरुषप्रधान क्षेत्रात शुभांगी माळींच्या ‘वाइल्डवेस्ट वूड्स’ची प्रेरणादायी वाटचाल.याचं उत्तर आपल्या बदलत्या जीवनशैलीत दडलंय. आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात प्रत्येकाकडे वेळ कमी आहे, पण गरजा तितक्याच आहेत. अशा वेळी घराबाहेर न पडता, दिवसातल्या कोणत्याही वेळी, फक्त काही क्लिक्समध्ये हवी ती वस्तू मागवण्याची सुविधा ई-कॉमर्सनं उपलब्ध करून दिली. एका दुकानापुरतं मर्यादित न राहता, ग्राहकांना शेकडो ब्रँड्स, हजारो उत्पादनं मिळाल्यानं, किमतींमध्येही पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे, ग्राहकांचे अभिप्राय दिसू शकत असल्यामुळे आणि हे सर्व एकाच ठिकाणी पाहायला मिळू लागल्यामुळे ग्राहकांचा कल वाढू लागला आहे. सोय, वेळेची बचत, भरपूर पर्याय आणि घरबसल्या खरेदी करण्याचं स्वातंत्र्य या चार गोष्टींनी क्विक-कॉमर्सला विशेषतः शहरी भागात मोठी चालना दिली.आज आपल्या देशात इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि डिजिटल पेमेंट्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे ऑनलाइन खरेदी आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अनेक छोट्या शहरांमध्येही ई-कॉमर्स वेगाने विस्तारत आहे. मात्र ई-कॉमर्सचा हा प्रवास आणि क्विक कॉमर्सचा प्रवास यांच्यात मोठा फरक आहे. कारण या दोन्ही सेवांमागचं अर्थकारण, पायाभूत सुविधा आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.शहरांमध्ये उभारलेली स्थानिक गोदामं (डार्क स्टोअर्स) आणि कार्यक्षम वितरण व्यवस्थेच्या मदतीनं किराणा, औषधं आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तू किमान दहा ते जास्तीत जास्त तीस मिनिटांत ग्राहकांच्या दारापर्यंत पोहोचवल्या जातात. त्यामुळे खरेदी हा केवळ व्यवहार न राहता, तो दैनंदिन जीवनातला सहज, जलद आणि सोयीचा अनुभव झाला आहे. पण शहरांमध्ये इतकी लोकप्रिय झालेली ही सेवा अजूनही अनेक छोट्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये तितक्याच वेगानं का पोहोचलेली नाही असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. यामागे काही अगदी साधी, पण महत्त्वाची कारणं आहेत. त्या कारणांचा आढावा....१. दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीमागचं गणितक्विक कॉमर्स वेबसाइट्स ही एक इकोसिस्टीम असते. ते केवळ एक सोयीचं ॲप नसतं. आपल्याला मोबाईलवर दिसतं ते फक्त ॲप; पण त्या दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीमागे डार्क स्टोअर्स, आधुनिक तंत्रज्ञान, वाहतुकीची साधनं, दळणवळण, पुरेसे डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि सतत मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या ऑर्डर्स या सगळ्या घटकांचं संपूर्ण जाळं कार्यरत असतं. या सर्व गोष्टी एकत्र आल्यावरच काही मिनिटांत वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणं शक्य होतं.मात्र हे गणित प्रत्येक ठिकाणी सारखंच जुळतं असं नाही. एका उदाहरणातून समजून घेऊ या. एका शहरात इमारतीत २०० कुटुंबं राहतात आणि एका गावात पाच-सहा किलोमीटर परिसरात विखुरलेली २०० कुटुंबं राहतात. ग्राहकांची संख्या दोन्हीकडे सारखी असली, तरी डिलिव्हरीचा खर्च आणि वेळ यांचं गणित पूर्णपणे बदलतं. एका ठिकाणी एकाच फेरीत अनेक ऑर्डर्स पूर्ण होतात; तर दुसऱ्या ठिकाणी प्रत्येक ऑर्डरसाठी अधिक अंतर, अधिक वेळ आणि अधिक खर्च करावा लागतो.मुख्यतः या कारणामुळे कंपन्या गावांमध्ये डार्क स्टोअर्स उभारणं किंवा दहा मिनिटांत डिलिव्हरीची हमी देणं टाळतात. ते त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. व्यवसाय टिकवायचा असेल, तर एका छोट्या परिसरातून सातत्यानं मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर्स मिळणं आवश्यक असतं. अन्यथा प्रत्येक डिलिव्हरीमागचा खर्च वाढत जातो आणि संपूर्ण मॉडेलच तोट्यात जाण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणूनच पुणे, मुंबई किंवा बंगळूरमध्ये यशस्वी ठरणारं मॉडेल गडचिरोली, वर्धा किंवा नंदुरबार यांसारख्या भागांत तसंच्या तसं लागू होईलच असं नाही. प्रत्येक भागाचं स्वतःचं असं एक आर्थिक गणित असतं.भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन्सच्या (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो - पीआयबी) माहितीनुसार, देशातल्या सुमारे ९८ टक्के गावांमध्ये मोबाईल व इंटरनेटची सुविधा पोहोचली आहे. मात्र याचा अर्थ प्रत्येक गावात क्विक कॉमर्स सुविधा सुरू होऊ शकते, असा होत नाही. कारण इंटरनेट हे या व्यवस्थेचं केवळ एक मूलभूत साधन आहे; त्यामागे मजबूत वितरण व्यवस्था, पुरेशी ग्राहक संख्या आणि व्यवसायाला परवडेल इतकं ऑर्डर्सचं सातत्य या बाबीही तितक्याच आवश्यक असतात. म्हणूनच कंपन्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहायला गेलं, तर प्रत्येक ठिकाणी दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीची सेवा सुरू करणं हे तंत्रज्ञानापेक्षा अर्थकारणाचं गणित जास्त असतं..२. सोयीपेक्षा फायद्याला महत्त्वक्विक कॉमर्स हे मुळात वेळ वाचवण्यासाठी पैसे मोजण्याचे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. काही मिनिटांत वस्तू घरपोच मिळणं ही त्याची सर्वात मोठी ताकद आहे. त्यामुळे दहा-पंधरा मिनिटांचा वेळ वाचावा म्हणून अनेक ग्राहक अतिरिक्त शुल्क किंवा किंचित जास्त किंमत मोजण्यास तयार असतात. मात्र प्रत्येकासाठी वेळेची किंमत आणि पैशांची किंमत सारखीच असते, असं नाही. अनेक लोकांसाठी काही मिनिटं वाचवण्यापेक्षा काही पैसे वाचवणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्क देण्यापेक्षा योग्य किंमत मोजून खरेदी करणं, नेहमीच्या दुकानांमध्ये उधारीची सुविधा मिळणं किंवा जवळच्या दुकानांमधून गरजेपुरती एखादीच वस्तू घेणं हा पर्याय अधिक सोयीचा वाटतो.यामागे आर्थिक कारणंही तितकीच महत्त्वाची आहेत. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) प्रसिद्ध केलेल्या हाउसहोल्ड कन्झम्प्शन एक्स्पेंडिचर सर्व्हे २०२३-२४नुसार, ग्रामीण भागातला दरडोई मासिक उपभोग खर्च ₹ ४,१२२ इतका आहे, तर शहरी भागात तोच खर्च ₹ ६,९९६ इतका आहे. यावरून खर्च करण्याची क्षमता आणि खरेदीचे प्राधान्यक्रम दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे खरेदी करताना वेगापेक्षा किंमत, बचत आणि गरज यांना अधिक प्राधान्य दिलं जातं.यासोबतच अनेक कुटुंबांची खरेदी करण्याची पद्धतही वेगळी असते. महिन्याचं नियोजन करून एकदाच मोठी खरेदी करणं, आठवडे बाजारातून आवश्यक तेवढ्याच वस्तू घेणं किंवा जवळच्या किराणा मालाच्या विश्वासू दुकानात जाणं या सवयी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. अशा वेळी दहा मिनिटांत वस्तू मिळण्यापेक्षा फायदेशीर खरेदी अधिक महत्त्वाची ठरते. थोडक्यात, ग्राहकांच्या दृष्टीनं पाहिलं तर वस्तू मिळण्याच्या वेगापेक्षा खिशाला परवडणारी किंमत आणि त्यातून नकळतपणे होणारी बचत यांनाच अधिक महत्त्व असतं. पण याचा अर्थ असा नाही, की लोकांना नवीन तंत्रज्ञान नको आहे, फक्त त्यांच्या दृष्टीनं सोयीची व्याख्या वेगळी आहे. अनेकांसाठी बचत हीच सर्वात मोठी सोय असते.३. मुद्दा विश्वासाचाक्विक कॉमर्सचा पाया केवळ इंटरनेटवर नाही, तर विश्वासावरही उभा असतो. ग्राहकानं मोबाईलवरून ऑर्डर द्यायची, ऑनलाइन पैसे भरायचे आणि वस्तू योग्य वेळी व योग्य स्थितीत घरी पोहोचेल, यावर विश्वास ठेवायचा. हा विश्वास निर्माण झाला, तरच अशी सेवा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली जाते. मात्र सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे अनेकजण अजूनही ऑनलाइन व्यवहारांबाबत साशंक आहेत. ओटीपी फसवणूक, बनावट लिंक, खोटे ग्राहक सेवा क्रमांक, क्यूआर कोडद्वारे होणारी फसवणूक अशा अनेक प्रकारांमुळे डिजिटल व्यवहारांबद्दल भीती निर्माण झाली आहे. त्यातच फसवणूक झाल्यानंतर नेमकी तक्रार कुठे करायची, कोणाशी संपर्क साधायचा किंवा पैसे परत मिळवण्यासाठी काय करायचं, याची अनेकांना माहितीही नसते.विश्वासाचा प्रश्न केवळ फसवणुकीपुरता मर्यादित नसतो. ऑनलाइन खरेदी केल्यावर चुकीची वस्तू येणं, एखादी वस्तू कमी पडणं, परतावा मिळण्यात विलंब होणं किंवा ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधण्यात अडचणी येणं, यांमुळेही अनेकांचा डिजिटल व्यवहारांवरचा विश्वास कमी होतो. दुकानात जाऊन खरेदी केल्यास थेट दुकानदाराशी बोलून प्रश्न सोडवता येतो, मात्र ॲपमधली तक्रारीची प्रक्रिया अनेकांना अजूनही गुंतागुंतीची वाटते. पहिलाच अनुभव समाधानकारक नसेल, तर अनेकजण पुन्हा स्थानिक दुकानालाच प्राधान्य देतात.याचा परिणाम डिजिटल व्यवहारांच्या वापरातही दिसून येतो. आरबीआयच्या डिजिटल पेमेंट सर्वेक्षणानुसार, डिजिटल व्यवहारांचा वापर पुरुषांमध्ये ५१.८ टक्के, तर महिलांमध्ये २८.७ टक्के इतकाच आहे. विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक अजूनही रोखीच्या व्यवहारांना अधिक सुरक्षित मानतात. त्यामुळे केवळ इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देणं पुरेसं ठरणार नाही. डिजिटल साक्षरता, सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता, सोपी तक्रार निवारण व्यवस्था आणि ग्राहकांचा विश्वास या चारही गोष्टी एकत्रितपणे मजबूत झाल्या, तरच क्विक कॉमर्ससारख्या डिजिटल सेवांचा विस्तार अधिक व्यापकपणे होऊ शकेल.याचा अर्थ असा नाही, की लोकांचा डिजिटल व्यवहारांवर विश्वास नाही. गेल्या काही वर्षांत यूपीआय, ‘आधार’आधारित सेवा आणि डिजिटल पेमेंट्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र नवीन सेवांचा स्वीकार करताना सुरक्षिततेची खात्री आणि विश्वास निर्माण होण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागणं स्वाभाविक आहे..Premium|Financial Fraud with Seniors: आर्थिक फसवणुकीचे सॉफ्ट टार्गेट ज्येष्ठ नागरिकच का असतात..? .पुढचा मार्ग कोणता?क्विक कॉमर्स प्रत्येक गावात अगदी उद्याच पोहोचेल, अशी अपेक्षा करणं वास्तववादी ठरणार नाही. मात्र याचा अर्थ ही सेवा छोट्या शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये येणारच नाही, असाही होत नाही. भारतात इंटरनेट सुविधा, डिजिटल पेमेंट्स, रस्ते आणि लॉजिस्टिक्समध्ये सातत्यानं सुधारणा होत असल्यामुळे ई-कॉमर्सचा विस्तार नव्या भागांपर्यंत होत आहे. त्यामुळे क्विक कॉमर्सच्या इकोसिस्टीमसाठी पूरक परिस्थिती निर्माण होत जाईल, तसा त्या प्लॅटफॉर्म्सचा विस्तारही टप्प्याटप्प्यानं होत जाण्याची शक्यता आहे.मात्र हा विस्तार केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून नाही. ग्राहकांची मागणी, पुरेशा ऑर्डर्स, मजबूत पाया असणारी वितरण व्यवस्था आणि व्यवसायाला परवडणारं अर्थकारण या सर्व गोष्टी एकत्र आल्यावरच अशी सेवा टिकाऊ ठरू शकते. त्यामुळे शहरांमध्ये यशस्वी ठरलेलं मॉडेल जसंच्या तसं प्रत्येक ठिकाणी राबवण्यापेक्षा त्या भागातल्या गरजा आणि खरेदीच्या सवयी लक्षात घेऊन त्यात बदल करणं अधिक महत्त्वाचं ठरेल. काही ठिकाणी दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरीपेक्षा विश्वासार्हतेवर भर देणं, जास्तीत जास्त किफायतशीर किमती कशा देता येतील याकडे लक्ष देणं आणि महत्त्वाचं म्हणजे, आधीपासूनच त्या भागात विश्वासार्ह समजल्या जाणाऱ्या दुकानांशी भागीदारी करणं हे व असे काही मार्ग अधिक परिणामकारक मार्ग ठरू शकतात.क्विक कॉमर्स ही केवळ दहा मिनिटांत वस्तू पोहोचवणारी प्रणाली नाही; ती भारतातल्या बदलत्या जीवनशैलीचं प्रतीक आहे. मात्र कोणत्याही नव्या व्यवसायाचं यश हे तंत्रज्ञानाइतकंच स्थानिक अर्थव्यवस्था, इकोसिस्टीम ग्राहकांच्या गरजा आणि त्या भागातल्या परिस्थितीवरही अवलंबून असतं. या तिन्ही गोष्टींचा योग्य मेळ साधता आला, तर भविष्यात अधिकाधिक छोट्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्येही क्विक कॉमर्सचा विस्तार होऊ शकतो.लेखिका पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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