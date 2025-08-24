Premium|R.Madhvan: आर.माधवन म्हणतो ‘मी आयुष्याच्या सर्वोत्तम टप्प्यावर..’

साप्ताहिक

Special Interview of R.Madhavan: माझे ८२ टक्के फॉलोअर्स पुरुष आहेत आणि ते सगळे शांत आहेत. ते कुठलीही कॉमेंट करत नाहीत किंवा ‘वी लव्ह यू बडी’ असेही म्हणत नाहीत
हर्षदा वेदपाठक

आर. माधवन हा चित्रपटसृष्टीतला नावाजलेला अभिनेता. प्रत्येक भूमिकेला अगदी साजेसा अभिनय ही त्याची खासियत आहे. अलीकडे आर. माधवन मोठ्या पडद्यापेक्षा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अधिक रमताना दिसतो. त्यामागची कारणे आणि त्याच्या जीवनशैलीबद्दल जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न...

