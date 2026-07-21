Premium|Rain and Umbrella : छत्रीचे नखरे!

श्रुती भागवतपाऊस आणि छत्री यांचं नातं म्हणजे सतत भांडणाऱ्या, पण सोबत राहण्याशिवाय गत्यंतर नसणाऱ्या दोन माणसांसारखं आहे. पाऊस पडला की छत्रीची गरज भासते आणि छत्री घेतली की पाऊस जरा जास्तच उत्साहात पडतो, असं मला वाटतं. जणू काही पाऊस म्हणत असावा, ‘या मुलीला भिजवतोच’ आणि छत्री म्हणत असावी, ‘जमेल तितकं वाचवते बाई हिला’. या दोघांच्या भांडणात माझी मात्र पंचाईत होते. पावसाळा सुरू झाला, की काही लोकांचा चेहरा खुलतो. ‘अरे व्वा! पाऊस आला!’ असं म्हणत ते पहिल्या सरींचा आनंद घेतात. काहीजण पहिल्या पावसात मुद्दाम बाहेर जाऊन भिजतात. गरमागरम चहा, कांदा भजीचा आस्वाद घेणं, खिडकीत बसून पाऊस बघणं, मातीचा दरवळ अनुभवणं, पावसाची गाणी ऐकणं; एवढंच काय तर विकएंडला लाँग ड्राइव्हला जाण्याचे, धबधब्याखाली भिजण्याचे, ट्रेक्स करण्याचे आणि पावसात फोटो काढण्याचे प्लॅन्सही लगेच ठरतात. पावसाळा म्हणजे त्यांच्यासाठी एक उत्सवच असतो. वातावरणातला गारवा, सगळीकडे पसरलेला हिरवागार निसर्ग आणि रिमझिम सरी पाहून ते हरखून जातात. आणि मी?? मी मात्र खिडकीतून बाहेर बघत मनात म्हणते, ‘झाला का हा सुरू! परत पाणी, परत चिखल!’ मुळात मला पाऊस फारसा आवडत नाही. पावसाच्या कविता, गाणी, गरम भजी, चहा, धुकं, रोमँटिक वातावरण हे सगळं इतरांसाठी असेल; माझ्यासाठी पाऊस म्हणजे ओले आणि न वाळणारे कपडे, चिखल, ट्रॅफिक, न सुकणाऱ्या चपला आणि सोबत वागवावी लागणारी ‘छत्री’!छत्रीचं आणि माझं नातं तसं विचित्रच आहे. वर्षभर तिची आठवणही येत नाही. पण पावसाळा सुरू झाला, की तिच्याशिवाय बाहेर पडण्याची हिंमत होत नाही. माझी छत्री दिसायला अगदी छान. दुकानात पाहताक्षणीच ठरवलं, हीच घ्यायची. रंग छान, आकारही मला हवा तेवढाच - भलीमोठी नाही, फार टिचकीही नाही. पण वापरायला सुरुवात केली आणि मग कळलं, की छत्रीचं सौंदर्य आणि तिचा उपयोग यांचा काही संबंध नसतो. वारा आला, की ती उलटी होतेच. घाईच्यावेळी ती लवकर बंद होत नाही आणि झालीच तर त्यात बोटं अडकतात. उघडताना आजूबाजूच्या लोकांना आधी सावध करावं लागतं. दुसऱ्यांच्या छत्र्या बघून आपल्यालाही सावध व्हावं लागतं..रस्त्यावर चालताना आमची जोडी एकदम परफेक्ट असते. मी नीट चालत असते आणि छत्री तिच्या मनाने वळत असते. समोरून एखादा माणूस आला, की आमच्या दोघांपैकी कोण आधी बाजूला होणार याची स्पर्धाच लागते. अनेकदा छत्री आधी त्याला धडकते आणि मग मी ‘सॉरी... सॉरी...’ म्हणत पुढे निघते. काही वेळा समोरच्याची छत्री आणि माझी छत्री एकमेकींमध्ये अशा काही अडकतात, की त्याचं गुळपीट जमतंय की काय असं वाटू लागतं.एकदा रस्त्यावरून जात असताना शेजारून वेगानं जाणाऱ्या एका गाडीनं चिखल उडवला. मी क्षणाचाही विचार न करता छत्री पुढे धरली. मला वाटलं ही छत्री मला वाचवेल, पण चिखलानं इतका अचूक निशाणा साधला, की छत्री स्वच्छ राहिली आणि मी मात्र पूर्ण माखले, आणि तेवढ्या वेळात वरून मी भिजले ते वेगळंच. त्यादिवशी समजलं, की काही गोष्टी नशिबात असतील तर छत्रीही त्यापासून वाचवू शकत नाही.पावसात रिक्षा मिळणं हा तर वेगळाच अध्याय. छत्री घेऊन रस्त्यावर उभं राहायचं. समोरून दहा रिकाम्या रिक्षा जातात, पण कुणी थांबत नाही. रिक्षा ऑनलाइन बुक होत नाहीत, चुकून झालीच, तर ती जवळ येते आणि कॅन्सल होते. मग खूप वेळानं रिक्षा मिळाली, की रिक्षात बसताना छत्री बंद करायची घाई, बॅग सांभाळायची घाई आणि रिक्षात बसायची घाई. असंच अगदी बसच्या बाबतीतही. बसवरचा नंबर बघेबघेपर्यंत बस थोडी पुढे जाते; ही बया काही लवकर बंद होत नाही. तोपर्यंत माणसांचा एक लोंढा बसमध्ये चढूनही जातो. या सगळ्या गडबडीत छत्रीतून ओघळणारं अर्धं पाणी वाऱ्याबरोबर रिक्षात किंवा बसमध्ये उडत असतं आणि उरलेलं अंगावर. स्वतःच्या ओल्या छत्रीमुळे दुसरं कोणी ओलं झालं, की पुन्हा ‘सॉरी सॉरी’ सुरू!.Monsoon in India : पावसाचे अनेक चेहरे; आनंद, वेदना आणि जीवनाचा अनोखा प्रवास.ऑफिसमध्ये किंवा एखाद्या दुकानात गेल्यावर छत्री ठेवण्याचा प्रश्नच असतो. ओल्या छत्रीचं करायचं काय? ती उघडी ठेवली, तर सगळीकडे पाणी पाणी होणार, आणि उघडून ठेवायची तर तेवढी जागा कुठं मिळणार? बरं, तशीच बंद ठेवायची ठरवली तरी पाणी ठिबकणारी छत्री वावगवायची कशी? त्यामुळे छत्री ठेवण्यासाठी जागा शोधणं हीसुद्धा एक कला आहे. काही ठिकाणी छत्रीसाठी स्टँड असतात. पण तिथे छत्री ठेवली, की मनात वेगळंच टेन्शन सुरू होतं. परत येईपर्यंत ती तिथेच असेल ना? चुकून आपण दुसऱ्याची छत्री घेऊन गेलो तर? कुणी आपली घेऊन गेलं तर? त्यामुळे स्टँडमध्ये छत्री ठेवताना तिच्याकडे दोनदा मागं वळून पाहावंसं वाटतं. परत भेट होईल ना होईल.बऱ्याचदा छत्री घेऊन तर गेलेले असते, पण नंतर ती ठेवली कुठं हे लक्षात राहत नाही. एखाद्या ठिकाणी गेलं, की तिथेच विसरून बाहेर पडायचं. मग अर्धा रस्ता गेल्यावर आठवतं किंवा अगदी घरी पोहोचल्यावर आईचा चेहरा पाहिला की आठवतं. कधी नशीब चांगलं असेल, तर छत्री परत मिळते. नाहीतर नवीन छत्री घेण्याचा कार्यक्रम ठरलेलाच असतो.लोक म्हणतात, ‘पावसात भिजण्याची मजाच काही वेगळी असते.’ मला मात्र ती मजा अजून सापडलेली नाही. कारण मी बाहेर पडले, की पाऊस हमखास वाढतो आणि मी घरी पोहोचले की लगेच थांबतो. म्हणजे पावसाचंही माझ्याशी काहीतरी वैयक्तिक वैर असावं.छत्री घेऊन चालताना अजून एक नाटक असतं, ते म्हणजे एका हातात छत्री, दुसऱ्या हातात पिशवी, खांद्यावर बॅग आणि या अशा गोंधळात मधेच फोन वाजतो. दुर्लक्ष केलं तरी पुन्हा पुन्हा वाजतो. काहीतरी महत्त्वाचं असेल म्हणून फोन उचलताना मान वाकडी करून छत्री पकडून, पिशवी कशीबशी सांभाळत बॅगेतला फोन बाहेर काढेपर्यंत कॉल कट होतो. एवढ्या सगळ्या धांदलीत छत्रीत केस अडकतात अन् भिजायलाही होतं, शिवाय फोन न उचलल्यामुळे नंतर होणारं ‘नाट्य’ वेगळंच असतं..माझी आणखी एक नावडती गोष्ट म्हणजे पाऊस नसतानाही छत्री घेऊन फिरावी लागतं. सकाळी ऊन असतं, म्हणून छत्री सोबत न्यायला नको वाटतं आणि दुपारी हमखास पाऊस पडतो. सकाळी ढग बघून छत्री घेऊन बाहेर पडलं, की दिवसभर ती सोबत घेऊन फिरावं लागतं, तरी पाऊस काही येत नाही. काही दिवसांनी तिची इतकी सवय होते, की पाऊस थांबला तरी छत्री मात्र बॅगेत तशीच असते.पाऊस आणि छत्री यांचं नातं म्हणजे सतत भांडणाऱ्या, पण सोबत राहण्याशिवाय गत्यंतर नसणाऱ्या दोन माणसांसारखं आहे. पाऊस पडला की छत्रीची गरज भासते आणि छत्री घेतली की पाऊस जरा जास्तच उत्साहात पडतो, असं मला वाटतं. जणू काही पाऊस म्हणत असावा, ‘या मुलीला भिजवतोच’ आणि छत्री म्हणत असावी, ‘जमेल तितकं वाचवते बाई हिला’. या दोघांच्या भांडणात माझी मात्र पंचाईत होते. कधी पाऊस जिंकतो, तर कधी छत्री. पण प्रत्येक वेळी मी मात्र ओल्या कपड्यांनिशी, चिखलानं भरलेल्या चपला घेऊन आणि याला त्याला ‘सॉरी सॉरी’ करतच घरी पोहोचते.लोक म्हणतात, छत्री म्हणजे पावसापासून संरक्षण. माझ्यासाठी छत्री म्हणजे दर पावसाळ्यात नवीन किस्से घडवणारी सोबती. कधी ती मला वाचवते, कधी अडचणीत आणते, कधी हरवते, तर कधी दुसऱ्याच्या छत्रीशी मैत्री करते. तिचा कितीही राग आला, तरी पाऊस सुरू झाल्यावर सगळ्यात आधी तिचीच आठवण येते. आमचं नातं प्रेमाचं नाही, पण तिच्याशिवाय मला पर्यायही नाही. दरवर्षी पावसाळा येतो, तसं आमचं हे विचित्र नातं पुन्हा नव्यानं सुरू होतं. मी मनाशी ठरवते, ‘यावेळी नवीन छत्री घेणार’. पण नवीन छत्री आणली, की तिचे नवे नखरे सुरू होतात. मग जुन्या आणि नव्या छत्रीत फारसा फरकच वाटत नाही. शेवटी पाऊस, छत्री आणि माझी धावपळ हे समीकरण कधीच बदलत नाही.लेखिका साप्ताहिक सकाळमध्ये संपादकीय सहकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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