Premium|Rajasthan Blue Pottery : जयपूरची ब्लू पॉटरी; मरुभूमीत रुजलेली पर्यावरणपूरक निळी कलेची परंपरा आणि पुनरुज्जीवनाची कहाणी

वर्षा गजेंद्रगडकर इतर सिरॅमिक्सचा विचार करता, ब्लू पॉटरी अधिक पर्यावरणपूरक आहे. एक तर कमी तापमानात वस्तू भाजल्यामुळे ऊर्जेची बचत होते आणि इतर मातीच्या भांड्यांपेक्षा त्यांचा टिकाऊपणाही वाढतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शिसाचा किंवा इतर विषारी घटकांचा वापर होत नसल्यामुळे मानवी आरोग्याला आणि पर्यावरणाला कमीत कमी धोका पोहोचतो. राजस्थानचा भूप्रदेश त्याच्या अनेक ओळखींसाठी प्रसिद्ध आहे. विस्तीर्ण वाळवंट आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जैवविविधता ही त्याची नैसर्गिक ओळख आहे. राजपूत योद्ध्यांच्या आणि सम्राटांच्या शौर्यानं इथल्या इतिहासाला तेज दिलं आहे आणि इथल्या कलासंस्कृतीनं या मरुभूमीला नाना रंगांत न्हाऊ घातलं आहे. राजस्थानची बांधणी वस्त्रकला, मीनाकारी दागिने, पिचवाई पेंटिंग्ज, रंगीत धाग्यांची वीण असलेल्या मोजड्या, कठपुतळी बाहुल्या या सगळ्या हस्तकलांनी मैलोनमैल पसरलेल्या या वाळवंटाला विलक्षण चैतन्य दिलं आहे. याच कलापरंपरेचा एक ठसठशीत पुरावा म्हणजे इथली अपूर्व अशी ब्लू पॉटरी.ब्लू पॉटरी हा सिरॅमिक पॉटरीचा एक प्रकार आहे. ही पॉटरी विशेष लक्ष वेधून घेते, ती तिच्या उजळ निळ्या रंगामुळे आणि नाजूक नक्षीमुळे. भारतातली मातीची भांडी सहसा माती किंवा चिखल वापरून तयार केली जातात. पण ब्लू पॉटरी मात्र क्वार्ट्झ दगडाची पूड, काचेची पूड, मुलतानी माती, बोरॅक्स, डिंक आणि पाणी यांच्या मिश्रणातून तयार होते. नजर खिळवणारा निळा रंग कोबाल्ट ऑक्साइडपासून मिळतो आणि इतर धातूंची ऑक्साइड्स वापरून पिवळा, हिरवा आणि तपकिरी रंग मिळवले जातात. ब्लू पॉटरीवर फुलं, पानं, प्राणी, पक्षी आणि भौमितिक नक्षी असते. पर्शियन, मुघल आणि अस्सल भारतीय प्रतिमा ब्लू पॉटरीमध्ये जिवंत झाल्यासारख्या वाटतात. .Modern Indian Art and Artists : अनुभवाच्या शाळेत घडलेला कलाकार; मनीष पुष्कले यांची कलात्मक यात्रा.ही हस्तकला मूळ भारतातली नाही. पंधराव्या शतकामध्ये तुर्कस्तानात तिचा उगम झाला. नंतर मंगोल कलाकारांनी भारताला तिची ओळख करून दिली. मुघल कालखंडात ती बहरत गेली. भारतातली तिची भरभराट पाहून मुघल राज्यकर्त्यांनी या कलानिर्मितीचा अधिकाधिक वापर सुरू केला. सतराव्या आणि अठराव्या शतकात ब्लू पॉटरी संपूर्ण दिल्ली साम्राज्यात लोकप्रिय झाली. हळूहळू राजपुतांच्या राज्यातही तिचा विस्तार झाला. राजस्थानात या कलेनं अशा प्रकारे प्रवेश केला. सुरुवातीच्या काळात राजवाडे, मशिदी आणि कबरींमध्ये सजावट करण्यासाठी ब्लू पॉटरीचा उपयोग होत होता. हळूहळू रोज वापरण्यासाठीच्या वस्तूंची निर्मितीही या हस्तकलेद्वारे होऊ लागली. परदेशातून आलेल्या या कलेमध्ये भारतीय कलाकारांनी आपल्या प्रतिभेनं देशी प्रतिमा आणि भारतीय चिन्हांचा समावेश केला.इतिहासाची आणखीही काही पानं या कलेशी जोडलेली आहेत. महाराजा सवाई जयसिंग पहिला यानं १७२७मध्ये जयपूर शहर वसवलं आणि देशभरातल्या कलाकारांना तिथं स्थायिक होण्यासाठी निमंत्रित केलं. राजाश्रय आणि कलेला मोठा अवकाश देणाऱ्या संधी मिळणार हे पाहून अनेक कलाकार आणि कारागीर जयपूरमध्ये स्थायिक झाले. आपल्या पूर्वजांची परंपरा कायम राखत सवाई रामसिंग दुसरा यानं जयपूरमध्येच कलाविद्यालयाची स्थापना केली आणि कलाकारांना पाठबळ देण्याचा वारसा कायम राखला. राजस्थानातल्या पतंग महोत्सवाला प्राचीन परंपरा आहे. सवाई रामसिंग दुसरा याला पतंग उडवण्याच्या खेळाचं आकर्षण होतं. तो दरवर्षी जयपूरच्या जलमहल इथं पतंग महोत्सव आणि स्पर्धा भरवायचा. सहसा राजा जिंकायचा कारण त्याचा मांजा उत्तम असे. पण एकदा त्याचे अधिकारी दोन भावांशी वाद घालताना त्याला दिसले. राजानं चौकशी केली तेव्हा त्या भावांचा पतंग राजाच्या पतंगांना खाली पाडण्यात सतत यशस्वी होत असल्याचं त्याला कळलं. यामागच्या रहस्याची राजानं विचारणा केल्यानंतर त्याला कळलं, की ते भाऊ व्यवसायानं कुंभार होते. त्यांच्या भांड्यांवर लेप देण्यासाठी ते ज्या निळ्या-हिरव्या काचेचा वापर करायचे, तीच काच ते पतंगाच्या मांजासाठी वापरत होते, त्यामुळे मांजा तुटत नव्हता. हे ऐकल्यावर राजा इतका प्रभावित झाला, की त्यानं या भावांना भांडी तयार करण्याची ही कला आपल्या कलाविद्यालयात शिकवायला सांगितली. तेव्हापासून ब्लू पॉटरीची कला जयपूरमध्ये रुजली आणि वाढत गेली.प्रारंभी या प्रकारची कलानिर्मिती मुख्यतः राजवाडे आणि सरदार-मनसबदारांच्या श्रीमंत घरांमध्ये सजावटीसाठी वापरली जात होती. प्रतिष्ठा आणि संपन्नतेचं प्रतीक म्हणून तिच्याकडे पाहिलं जात होतं. आजही ब्लू पॉटरीकडे मौल्यवान वस्तू म्हणूनच बघितलं जातं. त्यामुळेच एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे या वस्तू वारसा म्हणून हस्तांतरित होतात. ही वैशिष्ट्यपूर्ण भांडी तयार करण्याची कला कष्टाची आणि वेळ खाणारी आहे. घटक पदार्थ एकत्र करून आवश्यक तेवढं पाणी घातल्यावर तयार झालेला लगदा दाबून सपाट करण्यासाठी थेपाई नावाचं पारंपरिक साधन वापरलं जातं. हा लगदा साच्यामध्ये घातल्यावर त्याचा आकार बिघडू नये म्हणून राख भरली जाते. यामुळे साच्यातला लगदा हलत नाही. काही वेळा हे आकार साच्याऐवजी नुसत्या हातानं किंवा कुंभाराच्या चाकावर दिले जातात. साच्यातून बाहेर काढलेल्या वस्तूवर खर कागद फिरवून तिला पॉलिश केलं जातं. यानंतर वस्तूवर कणीक, क्वार्ट्झची पूड आणि काचेची पूड यांचा मुलामा दिला जातो आणि ती भांडी कडक उन्हात वाळू दिली जातात. मग या पांढऱ्या पार्श्वभूमीवर हातानं निरनिराळ्या प्रकारची नक्षी काढली जाते. यासाठी नैसर्गिक रंगच वापरतात. भट्टीमध्ये तुलनेनं कमी तापमानावर त्या भाजल्या जातात.ब्लू पॉटरीसाठीचा कच्चा माल आणि त्याच्यावरचा चकचकीत मुलामा जसा विशेष आहे, तशी ही भांडी भाजण्यासाठीच्या भट्टीची रचनाही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ती एखाद्या घुमटासारखी दिसते. तिचा दरवाजा हीच तिची चिमणी. हा दरवाजा घुमटाच्या मध्यभागी, त्याच्या माथ्यावर असतो. रंगवलेली भांडी अंदाजे ८०० ते ९०० डिग्री सेल्सिअस तापमानात भाजली जातात. यामुळे त्यावरचे रंग उजळून निघतात आणि भांड्यांना एक प्रकारचा पोत मिळतो. एक भांडं पूर्ण करायला १० ते १२ दिवसांचा कालावधी लागतो, कारण भांडी संपूर्णतः हातानं तयार केली जातात आणि त्यावरची चित्रंही खूप बारकावे आणि अचूकता दर्शवणारी असतात. त्यामुळेच प्रत्येक निर्मितीला तिचं म्हणून स्वतंत्र मूल्य असतं आणि खऱ्या रसिक आणि कलाकारांना ते लगेच लक्षात येतं..Premium|The Art of Meenakari : धातूंना रंगांची मोहक झळाळी देणारी मीनाकारी कला नेमकी कशी घडते?.पूर्वी अनेकदा भांड्यांवर तकाकी देणाऱ्या मुलाम्यात शिसाचा वापर केला जात असे. पण शिसं आरोग्यासाठी धोकादायक असल्यामुळे आता त्याचा वापर होत नाही. अनेक वर्षांच्या या कलाप्रक्रियेत आजही फारसे बदल झालेले नाहीत. आजच्या आधुनिक युगात कारखान्यातलं यांत्रिक उत्पादन वाढत असलं, हातांऐवजी स्वयंचलित यंत्रांच्या वापराचं आधिपत्य असलं, तरीही ब्लू पॉटरी करणारे कारागीर या हस्तकलेचा मूळ गाभा टिकवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. प्रत्येक कलाकृती आजही हातांनी तयार करण्यावर भर दिला जातो. यामुळे पारंपरिक प्रक्रिया टिकून राहिल्या आहेत आणि जयपूरचा संपन्न कलावारसाही झळाळत राहिला आहे.भिंतीवर लावल्या जाणाऱ्या टाइल्सपासून, कप्स, मग्ज, वाडगे, कुंडे, डिशेस, कंदील, मेणबत्ती स्टँड्स, उदबत्तीचं घरं, साबण ठेवण्याच्या केसेस, फुलदाण्या, बरण्या अशा अनेक वस्तू ब्लू पॉटरी तंत्रानं तयार होतात. या वस्तू सजावटीसाठी वापरल्या जातात, शिवाय त्यांचा दैनंदिन जगण्यातही उपयोग केला जातो. ब्लू पॉटरीमध्ये कमळ, सूर्यफूल, नाजूक वेल, पोपट, मोर, हत्ती, उंट, गाय यांच्या नक्षी प्रामुख्यानं दिसतात. काही वेळा हनुमान, सरस्वती, राधा-कृष्ण, रासक्रीडा यांसारख्या पुराणकथांमधल्या व्यक्तिरेखा आणि प्रसंगही चित्रित केले जातात. या चित्रांमागे वेगवेगळे सांस्कृतिक संदर्भ आहेत. तसेच कलाकारांच्या भावनाही जोडलेल्या आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक निर्मिती एक वेगळी कथा असते. परंपरा, इतिहास आणि वाडवडिलांनी शिकवलेलं कौशल्य यांचा मेळ घालत ब्लू पॉटरी तयार होते.विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या हस्तकलेला काहीशी मरगळ आली होती. कलाकारांची केविलवाणी अवस्था आणि कलेविषयी रसिकांची उदासीनता पाहून तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक कलाकार पुढे आला. कृपाल सिंह शेखावत या ब्लू पॉटरी करणाऱ्या कलाकारानं ठाम पाऊल उचललं. कमलादेवी चट्टोपाध्याय या मद्रास इलाख्यातून निवडून आलेल्या स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या महिला उमेदवार आणि समाजसुधारक म्हणून आपल्याला परिचित आहेत. पण भारतीय हस्तकलांना आणि हातमागावरच्या वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठीही त्यांनी खूप काम केलं. त्यांच्या पाठिंब्यानं आणि जयपूरच्या महाराणी गायत्रीदेवी यांच्या द्रष्ट्या प्रोत्साहनानं शेखावत यांनी ब्लू पॉटरीला पुन्हा गतवैभव मिळवून दिलं. ही हस्तकला निळ्या रंगापुरती मर्यादित न ठेवता, निसर्गातल्या विविध घटकांवर प्रयोग करत त्यांनी वेगवेगळ्या रंगछटा ब्लू पॉटरीमध्ये आणल्या. त्यांनी या हस्तकलेला वेगवेगळ्या पंचवीस शैलींची ओळख करून दिली. शेखावत यांची स्वतःची शैली कृपाल शैली म्हणून ओळखली जाते. जयपूर राजघराण्यातल्या पुढच्या पिढ्यांना आणि इतरांनाही ही मृतवत झालेली कला शिकवण्याकरता शेखावत यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या. त्यामुळे जयपूरमध्ये ब्लू पॉटरीची अनेक दुकानं आणि प्रशिक्षण संस्था सुरू झाल्या. शेखावत यांनी सुरू केलेला ‘कृपाल कुंभ’ हा पॉटरी स्टुडिओ अजूनही जयपूरमध्ये कार्यरत आहे. या प्राचीन हस्तकलेला दिलेल्या जीवदानासाठी शेखावत यांना २००९मध्ये पद्मश्री सन्मान देऊन गौरवलंही गेलं आहे. त्याच वर्षी ब्लू पॉटरीला भौगोलिक मानांकनही मिळालं.इतर सिरॅमिक्सचा विचार करता, ब्लू पॉटरी अधिक पर्यावरणपूरक आहे. एक तर कमी तापमानात वस्तू भाजल्यामुळे ऊर्जेची बचत होते आणि इतर मातीच्या भांड्यांपेक्षा त्यांचा टिकाऊपणाही वाढतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शिसाचा किंवा इतर विषारी घटकांचा वापर होत नसल्यामुळे मानवी आरोग्याला आणि पर्यावरणाला कमीत कमी धोका पोहोचतो. म्हणूनच ब्लू पॉटरी खरेदी करणं पृथ्वीच्या कल्याणाला हातभार लावण्यासारखं आहे, असं म्हटलं जातं..जागतिकीकरण व आधुनिक काळातलं नावीन्य आणि पाश्चिमात्य प्रभाव यांच्या लाटेतही ब्लू पॉटरी घडवणाऱ्या कारागिरांनी मूळ तंत्रं आणि या हस्तकलेची ओळख सांगणारा निळा रंग निष्ठापूर्वक सांभाळला आहे. यांमुळेच ही हस्तकला आजच्या काळाशी नातं जोडताना राजस्थानचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जपू शकली आहे. ही कला आज राजस्थानच्या सीमांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तिच्या सौंदर्यानं भौगोलिक सीमा पार करत जगभरातल्या रसिकांना आपलंसं केलं आहे. ऑनलाइन बाजारपेठा आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क वाढत असताना ब्लू पॉटरी आता जगाच्या कानाकोपऱ्यात सहज पोहोचत आहे. जागतिक हस्तकला मेळे, संग्रहालयांशी निगडित दुकानं आणि उंची वस्तू विकणाऱ्या बुटिक्समध्येही आता ब्लू पॉटरी स्थानापन्न झाली आहे. जयपूरला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठीही ब्लू पॉटरी हा खास आकर्षणाचा विषय आहे. भारताच्या कलापरंपरेचं सुंदर आणि अर्थवाही प्रतीक म्हणून ते या वस्तू खरेदी करतात. ब्लू पॉटरी ही केवळ सजावटीची हस्तकला नाही; राजस्थानच्या सर्जनशीलतेचं, सांस्कृतिक परंपरेचं आणि शाही वारशाचं हे सुंदर प्रतीक आहे. परक्या भूमीतून आलेल्या एका सर्जनशील तंत्राला देशी परंपरेत रूपांतरित करणाऱ्या भारतीय कलाकारांच्या अनेकानेक पिढ्यांना याचं श्रेय द्यायला हवं.अर्थात, जगभरातून मागणी असली तरी ब्लू पॉटरी घडवणाऱ्या कारागिरांची संख्या मात्र आता कमी होते आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले जयपूरचे कलाकार अनिल दोराया यांच्या नऊ पिढ्या या कलेमध्ये गुंतलेल्या आहेत. सवाई रामसिंग दुसरा यांचा पतंग ज्यांनी कापला, ते दोघे भाऊ अनिल दोराया यांचे पूर्वज. त्यांच्याच घराण्यातले काळूराम कुंभार आणि भुरामल कुंभार या दोघांना राजानं ब्लू पॉटरीचं खास प्रशिक्षण घेण्यासाठी इराणला पाठवलं होतं. पण आता दोराया यांना या कलेच्या भवितव्याची चिंता वाटत आहे. कारण अगदी मोजकी कुटुंबं ही कला पुढे नेताहेत. २०१६नंतर केंद्र सरकारनं ब्लू पॉटरीला चालना देण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले असले, अनेक राजदूत, बडे उद्योजक रामगढच्या म्युझियममध्ये येऊन या हस्तकलेची प्रक्रिया बघत असले आणि दुकानात खरेदीही करत असले, तरी ही कला आत्मसात करून निर्मिती करणाऱ्या अनेक हातांची आज खरी गरज आहे. ही सुंदर हस्तकला लयाला गेली, तर केवळ राजस्थानची वैशिष्ट्यपूर्ण भांडी आपण गमावणार नाही, तर भारतीय इतिहासाचा एक उजळ भाग कायमचा अंधारात जाईल. भारतीय म्हणून आपला अभिमान जागवणाऱ्या अशा हस्तकला वाचवण्याची जबाबदारी आपली प्रत्येकाची आहे.लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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