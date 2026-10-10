Premium|Fasting Recipes : उपवासासाठी राजगिऱ्याच्या पिठापासून बनवा कुरकुरीत पुऱ्या आणि चविष्ट कोफ्ता करी

राजगिऱ्याच्या पुऱ्या साहित्य एक मोठी वाटी राजगिऱ्याचे पीठ, १ मध्यम आकाराचा उकडलेला बटाटा, अर्धा चमचा जिरेपूड, चवीनुसार लाल तिखट व मीठ, गरजेनुसार तूप.कृती राजगिऱ्याच्या पिठात कडकडीत तुपाचे चमचाभर मोहन घालावे. उकडलेल्या बटाट्याच्या किसामध्ये जिरेपूड, मीठ आणि पाणी घालून घट्टसर पीठ मळून घ्यावे व पंधरा मिनिटे झाकून ठेवावे. मग राजगिऱ्याचे मोहन घातलेले पीठ व बटाट्याच्या किसाचे पीठ एकत्र मळून घ्यावे. त्याच्या पुऱ्या लाटून घ्याव्यात. कढईत मध्यम आचेवर तूप तापवावे व त्यात पुऱ्या तळून घ्याव्यात. पुऱ्या तळल्यानंतर चाळणीत उभ्या करून ठेवाव्यात, जेणेकरून अधिकचे तूप निघून जाईल. या पुऱ्या गरमच खाण्यास द्याव्यात.मखमली कोफ्ता करी साहित्य दोन उकडलेले बटाटे, ४ चमचे मिल्क पावडर, २ चमचे कॉर्नफ्लोअर, प्रत्येकी अर्धा चमचा जाडसर वाटलेली बडिशेप, धने व जिरे, चवीनुसार लाल तिखट व मीठ, १ बारीक चिरलेला टोमॅटो, १ बारीक चिरून भाजलेला कांदा, अर्धी वाटी कोथिंबीर, प्रत्येकी पाव वाटी भिजवलेले काजू, ओला नारळ व खवा, गरजेनुसार तेल.कृती प्रथम उकडलेले बटाटे कुस्करून घ्यावेत. मग त्यात मिल्क पावडर, कॉर्नफ्लोअर, बडिशेप, धने, जिरे व दोन चमचे लाल तिखट घालावे व मिश्रण छान एकजीव करून घ्यावे. या मिश्रणाचे लांबट आकाराचे किंवा गोलसर कोफ्ते तयार करावेत. कढईत तेल गरम करून त्यात कोफ्ते गुलाबी रंगावर तळून घ्यावेत. आता मिक्सरच्या भांड्यात टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, काजू, ओला नारळ घेऊन मिश्रण एकत्र वाटून घ्यावे. कढईत तेल घालून त्यात हे वाटण छान परतून घ्यावे. या ग्रेव्हीमध्ये खवा घालून परतून घ्यावा. मग आवडीनुसार लाल तिखट घालावे व पुरेसे पाणी व मीठ घालून एक ते दोन उकळ्या काढाव्यात. सर्व्हिंग बाऊलमध्ये कोफ्ते घेऊन त्यावर ग्रेव्ही घालावी. ही कोफ्ता ग्रेव्ही पोळी, पुरी किंवा भाताबरोबर सर्व्ह करावी..वरईची खीरसाहित्यअर्धी वाटी वरई, पाऊण लिटर दूध, पाऊण वाटी साखर, अर्धा चमचा वेलची पूड, गरजेनुसार तूप.कृतीवरई स्वच्छ धुऊन घ्यावी आणि तुपात खमंग भाजून घ्यावी. त्यानंतर त्यात पाणी घालून छान मऊसर शिजवून घ्यावी. एका भांड्यात दूध उकळून त्यात साखर व शिजवलेले वरईचे तांदूळ घालावेत आणि दोन उकळ्या काढाव्यात. केशर आणि वेलची पूड घालून खीर सर्व्ह करावी.टीपखिरीसाठी वरईचे तांदूळ धुऊन किंवा कोरडे भाजून मिक्सरमध्ये किंचित बारीकही करू शकता.ड्रायफ्रूट खीरसाहित्यपंधरा ते वीस बदाम, १० ते १२ पिस्ते, ५ ते ७ अक्रोड, अर्धा लिटर दूध, ४ चमचे साखर, चवीनुसार वेलची पूड.कृतीबदाम आणि पिस्ते चार ते पाच तास भिजत ठेवावेत. भिजल्यानंतर त्यांची साले काढावीत. वाटीभर दुधात अक्रोड, सोललेले बदाम व पिस्ता घालून मिक्सरमध्ये भरडसर वाटून घ्यावेत. पातेल्यात दूध थोडे आटवावे व त्यात साखर घालावी. दुधाला उकळी फुटली, की त्यात वाटलेली ड्रायफ्रुट्स घालावेत व मंद आचेवर ढवळत राहावे. मिश्रण जरा दाट झाले, की वेलची पूड घालून गॅस बंद करावा. ही खीर फ्रीजमध्ये गार करून सर्व्ह करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.