Premium|Rama Bharadwaj: भरतनाट्यम् आणि कुचिपुडीचा अनोखा मिलाफ; रमाजींचा 'अवतरण' प्रयोग

हेमलता अंतरकररमाजींचा अवतरण हा प्रयोग म्हणजे केवळ परंपरेला केलेला दंडवत नाही. परंपरा अजूनही काय करू शकते याचा तो उद्घोष आहे. आपल्या शरीरातून, वाणीमधून आणि चैतन्यामधून त्या एका प्राचीन संहितेला नवजीवन प्रदान करतात. आपल्याला स्मरण करून देतात, की नृत्य म्हणजे केवळ करमणूक नाही, ते एका तात्त्विक प्रबंधाला हालचालींतून सादर करू शकतं. नृत्य एक प्रार्थना आहे, एक आवाहन आहे, एक मार्गिका आहे.जूनच्या अखेरीस भर पावसात मी चिन्मय विभूती या पुण्यातल्या कोळवणमधल्या स्वामी चिन्मयानंद केंद्राला भेट दिली. निमित्त होतं स्वामी तेजोमयानंद यांच्या ७५व्या वाढदिवसाचं. तिथे मला रमा भारद्वाज या भरतनाट्यम् नर्तकीचा एक अनोखा प्रयोग पाहायला मिळाला. ‘अवतरण’ शीर्षकाच्या या प्रयोगात कथाकथन आणि नृत्य यांचा अनोखा मिलाफ रमाजींनी साधला आहे. वझुवूर रमैय्या पिल्लई, कमलाजी आणि वेन्पती चिन्ना सत्यम यांच्यासारख्या गुरूंकडून, भरतनाट्यम् आणि कुचिपुडी या दोन्ही नृत्यप्रकारांचं प्रशिक्षण रमाजींनी घेतलेलं आहे. त्या फक्त या नृत्यप्रकारांमध्येच नव्हे, तर ज्या समृद्ध तत्त्वज्ञानामधून त्यांचा उगम झाला त्या परंपरेतही लीलया संचार करतात. ‘आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा अंतःकरणपूर्वक शोध घेतो, तेव्हा आपल्या ध्येयाकडे नेणारी वाट आपोआप उजळत जाते!’ त्या त्यांच्या चेन्नई ते कॅलिफोर्निया या प्रवासाबद्दल बोलताना सांगत होत्या. .भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्राच्या पहिल्या अध्यायापासून स्फूर्ती घेतलेल्या अवतरण या सादरीकरणातून, रमाजींनी पारंपरिक नृत्यापलीकडे जाणारा एक अभिनव प्रयोग साकारला आहे. हा प्रयोग म्हणजे कलेचा उगम, तिचं प्रयोजन आणि तिचं सामर्थ्य यांच्यावरचं एक जिवंत ध्यानच होतं, असं म्हणायला हरकत नाही. भरतनाट्यम्् आणि कुचिपुडी या दोन्ही नृत्यप्रकारांवरचं प्रभुत्व आणि नाट्यशास्त्राचा अनेक वर्षांचा अभ्यास, यांच्या मिलाफातून रमाजींनी आपल्या संस्कृतीतल्या एका प्राचीन ठेव्याचं रूपांतर कथाकथनाच्या एका आधुनिक विधेमध्ये केलं आहे.नाट्यशास्त्र हा भारतातला नाट्य, संगीत आणि नृत्य या कलांवरचा एक मौलिक प्रबंध. त्याची सुरुवात एका प्रभावी पुराणकथेनं होते - सर्वसामान्य लोकांपर्यंत वेदांमधलं गहन ज्ञान पोहोचवण्यासाठी रंगकलांची निर्मिती कशी झाली? कथेनुसार, त्रेतायुगात काही ऋषींनी ब्रह्मदेवाकडे जाऊन पाचव्या वेदाची मागणी केली. असा वेद, जो त्याआधीच्या चारही वेदांमधलं ज्ञान सुलभ आणि रंजक पद्धतीनं मांडू शकेल. ब्रह्मानं त्यांची विनंती मान्य करून नाट्यवेद या नव्या संहितेची निर्मिती केली. या विद्याशाखेत पाठ्य, गीत, अभिनय आणि रस यांचा समावेश केलेला होता. रमाजींनी त्यांच्या प्रयोगात ही पौराणिक कथा जिवंत केली आहे. मुख्यतः बोलक्या, वाचिक आणि आंगिक अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी ब्रह्मदेवानं केलेलं वैदिक ज्ञानाचं संकलन, भरतमुनींनी मंचित केलेला पहिला नाट्यप्रयोग, त्या प्रयोगात असुरांनी घातलेला धुमाकुळ, विश्वकर्मानं निर्माण केलेलं बंदिस्त रंगदालन, शंकर-पार्वती या जोडप्यानं मंचकलेला नृत्याची जोड देऊन घडवून आणलेला समन्वय हा सगळा कथाभाग साकार केला आहे. अनेक आधुनिक संदर्भ या कहाणीत गुंफून त्या त्यांच्या विनोदबुद्धीचा आणि वाक्चातुर्याचाही वेळोवेळी प्रत्यय देतात. त्याचमुळे हे केवळ पुनर्कथन राहत नाही, तर नाट्यकलेच्या निर्मितीमागच्या नैतिक आणि आध्यात्मिक प्रेरणेचा पुनरानुभव प्रेक्षकांना यातून मिळतो. .रमाजींसाठी ही कथा फक्त एक कपोलकल्पित कहाणी राहत नाही, तर तिच्यात त्यांना कलेचा तात्त्विक आधार आढळतो. ‘चांगल्या रंगकलेचा उद्देश केवळ सावध पवित्रा घेऊन, सुरक्षित मर्यादेत खेळ करणं हा नाही; तर तिनं सजग राहून उद्दीपित केलं पाहिजे!’ असं त्या म्हणतात. नाट्यशास्त्राला केवळ आयुष्याचं उथळ सुशोभन किंवा वरवरची सजावट अभिप्रेत नाही. सर्व रंगकला या सामाजिक चिंतन, भावनिक उपशमन आणि आध्यात्मिक जागरण यांची साधनं आहेत, असं भरतानं सूचित केलं आहे.रमाजींच्या सादरीकरणात त्यांना असलेली ही उमज प्रत्ययाला येते. केवळ तंत्रावर भर देणारी, शारीरिक पातळीवरची प्रस्तुती करण्यात त्यांना स्वारस्य नाही. त्यांच्यावर एक संदेश पोहोचवण्याची जबाबदारी आहे असं त्यांना वाटतं. त्या स्वतःकडे प्राचीन प्रज्ञेच्या वाहक म्हणून बघतात. त्यांना केवळ बौद्धिक पातळीवर नाही, तर आत्मिक पातळीवर संवाद साधावासा वाटतो. रस हा या संवादनाचा गाभा आहे. नाट्यशास्त्रानं रसनिष्पत्ती हे रंगकलेचं अंतिम उद्दिष्ट मानलं आहे. मात्र रमाजी लगेच आपल्या हेही ध्यानात आणून देतात, की ‘रसनिर्मिती म्हणजे केवळ मनोरंजन नव्हे, तर तो म्हणजे आपल्याला वैश्विक शक्तीशी जोडणारा पूल आहे. कला म्हणजे ‘स्व’ ओलांडून त्याच्यापलीकडे जाणं आहे.’ रमाजींच्या आविष्कारामध्ये प्रेक्षकाला समरस होण्यासाठी आवाहन आहे. त्यांचा आविष्कार फक्त निरीक्षण करण्यासाठी नव्हे, तर भावविभोर होण्यासाठी, जे पाहिलं त्याचा आवाहक आघात सदैव मनात बाळगण्यासाठी आणि जागं होऊन परिस्थितीचं सजग भान राखण्यासाठी प्रवृत्त करतो. .रमाजींच्या नृत्यरचनेतला प्रत्येक घटक नेमका आणि सहेतुक असतो. त्यांच्या मते भारतीय नृत्य मनोरंजनाच्या पलीकडे जातं, ते श्रद्धामय दृष्टिकोनामुळे. कलांनी मानवी अस्तित्त्वाचे विविध पैलू दाखवून प्रेक्षकांचं नैतिक आणि आध्यात्मिक उन्नयन साधलं पाहिजे, या नाट्यशास्त्राच्या विशाल उद्देशाशी रमाजी सहजपणे समरस होतात. रंगकलांनी रसिकांना धैर्य, सहसंवेदनेकडे नेलं पाहिजे असं त्यांना वाटतं. या संदर्भात त्या अनेक उदाहरणं देतात. १६व्या शतकात कुचिपुडी नर्तकांनी अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी रंगभूमीचा वापर केलेला दिसतो. बेब या डुकरावरच्या बालचित्रपटामुळे प्राण्यांबद्दलची अनुकंपा वाढली आणि मांसाहारात घट झाली. ब्राझीलची ‘थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड’ ही चळवळ आणि कॅलिफोर्नियाच्या युवा कार्यक्रमात नृत्याचा केलेला प्रभावी वापर हे आधुनिक काळातले दाखले त्या देतात.रमाजींच्या मते नृत्य ही पूर्णत्वाकडे जाणारी कला आहे. कारण त्या कलेत काव्य, चित्रकला, संगीत, नेपथ्य, कथाकथन आणि गती किंवा हालचाल या सर्व विधा सामावलेल्या आहेत. त्या म्हणतात, ‘नृत्य म्हणजे हालचालींनी चिन्हांकित केलेली स्थिरता’ (Stillness punctuated by movements). नर्तकाचा प्रवास स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे, पार्थिव शरीराकडून अंतर्स्थित स्थैर्याच्या गाभ्याकडे होत असतो. ही अंतर्गामी आणि बहिर्गामी लय आत्मसात करण्यासाठी खूप अभ्यास आणि रियाज करावा लागतो. अवयवांवर नियंत्रण, तोल संभाळण्याचं कौशल्य, भावनांचं जागरण आणि आपली प्रज्ञा अधिक शुद्ध करत जाणं ह्या सगळ्याचा समावेश नर्तकाच्या शिक्षणात होतो. .Premium|Color science: रंगांचे शास्त्रीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व; अंतर्मुख करणारा प्रवास.भारतीय शास्त्रानुसार आपला देह पंचकोशांनी तयार झालेला असतो; अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय. नर्तक अन्नमय कोशावर म्हणजे शरीरावर प्रथम नियंत्रण मिळवतो आणि मग भावनिक सखोलता आणि एकाग्रता यांच्यावर प्रभुत्व मिळवतो. रमाजींच्या नृत्यात ही प्रगती सहजपणे दिसून येत होती. कोणतीही भावछटा कृत्रिमपणे नक्कल केल्यासारखी उमटत नव्हती, तर जिवंत भावनेतून जन्म घेत होती. इथे सात्त्विक अभिनय - उत्स्फूर्त, अभिजात भावाविष्कार - प्रत्ययाला येत होता, जो शिकवता येत नाही; फक्त जोपासता येतो. राम किंवा शिव यांच्यासारख्या देवांच्या व्यक्तिरेखा सादर करतानासुद्धा नर्तकानं केवळ ते सोंग आणून चालणार नाही; त्यानं त्या त्या अवतारावर ध्यान केलं पाहिजे. केवळ तो तो पौराणिक बाह्याकार धारण न करता त्यानं त्या संकल्पनेमधलं सत्त्व, त्या त्या देवाचे गुण साकार करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.रमाजींचं नाट्यशास्त्राचं विवरण भूतकाळाला चिकटून बसलेलं नाही. त्यांना परंपरा जिवंत आणि प्रवाही वाटते. त्या म्हणतात, ‘परंपरा एखाद्या नदीप्रमाणे प्रवाही आहे. ती संस्कृतीचा ठेवा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे वाहून नेत असते.’ त्यांच्या मते भारतीय शास्त्रीय नृत्य कधीच कुंठित अवस्थेत नव्हतं; ती एक उत्क्रांत होत असलेली, प्रतिसादक्षम आणि समाजाला भिडणारी कलाप्रणाली आहे. त्यांचं नृत्य घट्ट पाय रोवून उभं आहे आणि त्याला आधुनिक अंतर्दृष्टीचा घडीव स्पर्श झालेला आहे. त्यांची कला आपल्या मुळांचा वेध घेते, ती त्यातच रममाण होण्यासाठी नाही, तर मुळात कला निर्माण करण्यामागचं प्रयोजन काय होतं, त्याचा पुनर्शोध घेण्यासाठी. त्यांना गवसलेलं ते प्रयोजन आहे - जागृत करणं, उन्नयन करणं, तितिक्षा विकसित करणं. .Premium| MKCL: भय, भीती आणि प्रलयाच्या छायेतही सृजनशील हात थांबत नाहीत. ‘एमकेसीएल’ने याच सृजनशीलतेला नवा आयाम दिला आहे.रमाजींचा अवतरण हा प्रयोग म्हणजे केवळ परंपरेला केलेला दंडवत नाही. परंपरा अजूनही काय करू शकते याचा तो उद्घोष आहे. आपल्या शरीरातून, वाणीमधून आणि चैतन्यामधून त्या एका प्राचीन संहितेला नवजीवन प्रदान करतात. आपल्याला स्मरण करून देतात की नृत्य म्हणजे केवळ करमणूक नाही, ते एका तात्त्विक प्रबंधाला हालचालींतून सादर करू शकतं. नृत्य एक प्रार्थना आहे, एक आवाहन आहे, एक मार्गिका आहे.(हेमलता अंतरकर पुणेस्थित लेखिका, संपादक, प्रकाशक व पुरस्कारप्राप्त चित्रपट दिग्दर्शिका असून, जाहिरात क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.