Premium|Ramayana in Sri Lanka: श्रीलंकेत रामायणाचा अनुभव मुलांना मिळाली संस्कृतीची नवी दृष्टी

ज्योत्स्ना विनायक गटणेश्रीलंकेची सहल केवळ पर्यटनापुरती मर्यादित राहिली नाही. या सहलीमुळे मुलांना प्रश्न विचारण्याची सवय लागली. या सहलीनं श्रद्धा आणि तर्क यांचा समतोल शिकवला आणि आपल्या संस्कृतीकडे पाहण्याची एक नवी दृष्टी दिली. रामायण त्यांनी फक्त वाचलं नाही; ते जणू त्यांनी अनुभवलं, जगलं. आणि कदाचित हाच या प्रवासाचा खरा उद्देश होता..शाळांना सुट्ट्या लागल्या होत्या. त्यामुळे मुलांचा टीव्ही टाइम वाढला होता. अव्यान आणि सौम्या कार्टून पाहण्यात दंग झाले होते. दारावर वाजलेली बेलसुद्धा त्यांच्या लक्षात आली नाही. एवढं काय पाहतायत, हे जाणून घ्यायला मी त्यांच्या शेजारी बसले आणि कार्टून पाहू लागले. आजी नेहमीसारखी ‘टीव्ही बंद करा’ किंवा ‘हे बघू नका’ असं काहीही न बोलता थेट आपल्याबरोबर कार्टून पाहतेय, हे पाहून दोघंही थोडंसं आश्चर्यचकित झाले. मला मात्र जाणून घ्यायचं होतं, की हे दोघं एवढं नेमकं कशात रमलेत?.Premium|Kuda Caves : कुडा लेणी: कोकणच्या समुद्री व्यापाराचा आणि महाभोजांच्या वैभवाचा दगडात कोरलेला इतिहास!.टीव्हीवर रामायण सुरू होतं. हनुमान द्रोणागिरी पर्वत घेऊन उडत येतोय, हे दृश्य पाहून अव्यान फारच भारावून गेला होता. त्यानंतर राम-रावण युद्ध सुरू झालं आणि दोघंही पूर्णपणे रंगून गेले. तेवढ्यात सौम्यानं एक प्रश्न विचारला, ‘‘आजी, स्पायडरमॅनपेक्षा हनुमानाकडे जास्त ताकद होती का?’’ हा प्रश्न ऐकून मी क्षणभर स्तब्ध झाले. घरात राम-कृष्णांच्या गोष्टी सांगितल्या जात असल्या, तरी मुलांच्या मनावर आजच्या काळातील सुपरहिरोंचा प्रभाव किती खोलवर आहे, याची जाणीव झाली. स्पायडरमॅन, निंजा, बॅटमॅन आणि त्याच रांगेत हनुमान! त्यांच्या दृष्टीनं मारुती म्हणजेही एक काल्पनिक पात्रच.मुलं लहान आहेत. रामायणाशी त्यांची अजून फारशी ओळख झालेली नाही. त्यांना रामायण कसं समजवावं हा प्रश्न मनात घोळत राहिला, आणि याच काळात आमची श्रीलंका सहल ठरली. तेव्हा वाटलं यानिमित्तानं मुलांना रामायण समजावून सांगण्याची आणि वास्तू-भेटींतून अनुभव देण्याची ही नामी संधी ठरेल. आजवर रामायण त्यांनी कथा, पुस्तकं, चित्रफिती आणि मोबाईलवर पाहिलं होतं. पण त्या कथांमागची भूमी, ती स्थळं, तो निसर्ग प्रत्यक्ष पाहणं याचा त्यांच्या मनावर खोल परिणाम होईल, याची मला खात्री होती..हा रामायण प्रवास प्रत्यक्षात विमानातच सुरू झाला. अनाउन्समेंट झाली, ‘खिडकीतून खाली पाहा, रामसेतू दिसू शकतो.’ तो क्षण अंगावर अक्षरशः रोमांच उभे करणारा होता. आजवर मोबाईलवर पाहिलेला रामसेतू प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर दिसत होता. त्याच वेळी मुलांची प्रश्नांची मालिकाच सुरू झाली - हे दगड कुठून आणले असतील? प्रत्येक वानरात एवढी शक्ती होती का? दगड पाण्यावर कसे तरंगले? त्यावर रामनाम कोणी लिहिलं? खारूताई कुठं होती? या प्रश्नांची उत्तरं देताना आमची मात्र दमछाक झाली..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.पहिलं स्थळ होतं दाम्बुला शहराजवळचा सिगिरिया किल्ला. या किल्ल्याचा इतिहास ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकापर्यंत मागं जातो. असं मानलं जातं, की या किल्ल्यावरच किंवा किल्ला ज्या दगडावर आहे त्या दगडावर रावणाचा राजवाडा होता. या किल्ल्यावर जाताना मुलांनी ट्रेकिंगचाही अनुभव घेतला. इथं रावण राहत होता का? त्याचा राजवाडा कुठं आहे? आपल्याकडे राजवाडे इतके भव्य असतात, मग इथं तो का दिसत नाही? अशा प्रश्नांची सरबत्ती सुरूच होती. काळाच्या ओघात बदलणाऱ्या वास्तू आणि त्यांचा इतिहास कसा समजून घ्यायचा, हे त्यांना नकळत उमगत होतं. त्या परिसरात फिरताना मुलं विलक्षण शांत झाली होती. त्यांच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट जाणवत होतं, की ती फक्त पाहत नव्हती, तर आतून अनुभव घेत होती.यानंतर आम्ही नुवारा एलियामधल्या सीतामातेच्या मंदिराला भेट दिली. तिथं विलक्षण शांततेचा अनुभव आला. काही अनुभव शब्दांत मांडता येत नाहीत; ते स्वतःच अनुभवावे लागतात. रावणानं सीतेचं अपहरण करून तिला याच ठिकाणी ठेवलं होतं आणि हनुमान सीतेला याच ठिकाणी भेटले होते, असं म्हटलं जातं. अशा जागी उभं राहणं फारच प्रभावी होतं. तिथं एका दगडावर हनुमंतांच्या पावलांचे ठसे असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर आम्ही नितांत सुंदर अशा अशोक वाटिकेत पोहोचलो. नाव ऐकताच मनाला स्पर्श करणारी ही जागा प्रत्यक्ष पाहिल्यावर आणखीनच भारावून टाकणारी होती. अशोक म्हटल्यावर लांबट उभ्या पानांचं झाड आपल्या डोळ्यासमोर येतं. मात्र अशोक वाटिकेमध्ये वडासारखी दिसणारी झाडं होती, असं गाइडनं सांगितलं. आपल्याकडे आपण या झाडांना ‘सीता अशोक’ असंच म्हणतो..यानंतर एला इथं आम्ही ‘रावणाची गुहा’ पाहिली. ही गुहा रावण धबधब्याजवळ आहे. उंचावर चढून गेल्यावर समोर आलेली ती थंडगार गुहा पाहताना मार्गदर्शकानं सांगितलं, की काही काळ सीतामातेला इथं ठेवण्यात आलं होतं. एवढा मोठा देश आणि एवढा विस्तीर्ण प्रदेश... इथं सीतेचा शोध घेणं किती कठीण असेल, असं मुलांना वाटून गेलं. त्यानंतर आम्ही दिवुरुम्पोला मंदिर पाहण्यासाठी गेलो. याच ठिकाणी सीतामातेनं अग्निपरीक्षा दिली, असं पौराणिक कथा सांगतात. या मंदिराचे दरवाजे बंद होते. मात्र पुजाऱ्यांनी फक्त महिलांच्या हातात मोठी किल्ली देऊन दरवाजे उघडायला सांगितले. आजही त्या भूमीवर सीतामातेचा किती मान आहे, याची प्रचिती आली. सीतामातेची पूजा चार महिलांच्या आणि सौम्याच्या हस्ते झाली. तो क्षण अत्यंत भावनिक होता..Premium| Crypto Currency: भांडवली बाजार आणि सोन्याप्रमाणे आभासी चलनातही चढ-उतार?.ही सहल केवळ पर्यटनापुरती मर्यादित राहिली नाही. या सहलीमुळे मुलांना प्रश्न विचारण्याची सवय लागली. या सहलीनं श्रद्धा आणि तर्क यांचा समतोल शिकवला आणि आपल्या संस्कृतीकडे पाहण्याची एक नवी दृष्टी दिली. रामायण त्यांनी फक्त वाचलं नाही; ते जणू त्यांनी अनुभवलं, जगलं. आणि कदाचित हाच या प्रवासाचा खरा उद्देश होता.आजच्या डिजिटल युगात वाढणाऱ्या मुलांना आपल्या संस्कृतीची, परंपरांची आणि मूल्यांची ओळख करून देणं हे मोठं आव्हान आहे. विधी, सण, परंपरा यामागचा अर्थ केवळ वर्गात शिकवून समजत नाही, हे आपण सगळेच जाणतो. या अनुभवातून एक सुखद बदल पाहायला मिळाला. सौम्याच्या विचारांमध्ये आणि वागण्यात सकारात्मक बदल जाणवतो आहे. ती आता आपल्या संस्कृतीबद्दल अधिक जाणून घ्यायला उत्सुक आहे. ‘राम लहानपणी कुठं राहत होते?’ ‘त्या काळात मुलं काय खेळत असतील?’ असे प्रश्न ती विचारू लागली आहे. हे प्रश्न कुतूहलाचेच नाहीत, तर मूल्यांची बीजं रुजत असल्याचे संकेत आहेत..शाळेची एक मुख्याध्यापिका म्हणून माझा ठाम विश्वास आहे, की प्रात्यक्षिक शिक्षणाचा प्रभाव अधिक खोल आणि दीर्घकाळ टिकणारा असतो. अशा वेळी शैक्षणिक सहल म्हणजे शिकण्याचा आणि आनंदाचा सुंदर संगम ठरतो. मात्र शालेय शिक्षणामध्ये काही मर्यादा आणि चौकटी असतातच. अशा वेळी शैक्षणिक सहल शिकण्याचा आणि आनंदाचा उत्तम संगम ठरतो. प्रवास करताना इतिहास जिवंत होतो, कथा वास्तवाशी जोडल्या जातात आणि श्रद्धेला अर्थ प्राप्त होतो. आता सौम्याला श्रीरामांच्या बालपणाविषयी अधिक जाणून घ्यायची ओढ लागली आहे. म्हणूनच आम्ही ठरवलं आहे, आता पुढची सहल अयोध्येला!ज्योत्स्ना विनायक गटणे गोकुळ एज्युकेशन ट्रस्टच्या अध्यक्षा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 