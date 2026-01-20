Premium|Re release movies : री-रिलीज...आठवणींचा नॉस्टॅल्जिया!

अदिती मराठेआजकाल सोशल मीडियावर रिल्समधून नॉस्टॅल्जिया होलसेलमध्ये वाटला जातो, पण तो इतर कोणाकडून उसना न घेता फर्स्ट हँड अनुभवायचा असेल, तर तशी सोय आता सहज उपलब्ध झाली आहे, ती म्हणजे प्रत्येकाला आपापल्या लाडक्या काळात घेऊन जाणारे पुनर्प्रदर्शित चित्रपट!‘पू रबसे सूर्य उगा, फैलाह उजियारा, जागी हर दिशा दिशा, जागा जग सारा’ भटियार रागातल्या या दोन ओळी एक दिवस अचानक कानावर आल्या. रोज सकाळी ऑफिसला जाताना गाडीत बसल्यावर एखादं पॉडकास्ट किंवा कोणाची तरी मुलाखत ऐकण्याचा माझा शिरस्ता आहे, पण एखाददिवशी ऑफिसमध्ये खूप महत्त्वाचं काहीतरी काम असेल, तर तो दिवस खास असतो! मग त्या दिवशी ऑफिसला पोहोचेपर्यंत एखादा राग निवडून त्यातली बंदिश, ख्याल किंवा त्या रागामध्ये बांधलेलं काहीतरी ऐकायचं हे आता कायमचं ठरलं आहे. आपल्या रोजच्या धावपळीत असा एखादा दिवस असतो, जो उठल्यापासून ‘आपला’ असतो! सकाळची कॉफी परफेक्ट स्ट्राँग होते, ऑफिसला जाताना रस्त्यात सगळे हिरवे सिग्नल लागतात, घड्याळाच्या काट्याबरोबर आपण एकदम सिंकमध्ये असतो, कोणत्या रस्त्याला कमी ट्रॅफिक असेल याबद्दलचा आपला अंदाज मॅप्सला डावलूनही बरोबर येतो, असे आणि यासारखेच अगदी बारीकसारीक निर्णय आणि निवडी, अतिशय करेक्ट केल्या जातात! तो दिवस त्यातला असावा, म्हणूनच कदाचित त्या दिवशी मी भटियार निवडला! कोणाची चीज ऐकावी विचारच करत होते, तोपर्यंत या रागात बांधलेल्या सगळ्या गोष्टी यूट्यूब सुचवू लागलं आणि समोर दिसली ही ‘राष्ट्रीय साक्षरता मिशन’ची जाहिरात! कविता कृष्णमूर्तीचा निकोप, सूर्यप्रकाशासारखा लखलखता, तेजाळ आवाज! थंडीची सकाळ, शाल पांघरून फिरायला निघालेले आजोबा आणि अक्षरं पेंट करणारा पिवळ्या टी-शर्टमधला मुलगा! उणीपुरी एखाद्या मिनिटाची जाहिरात, पण मला ती थेट लहानपणात घेऊन गेली, त्यातले आजोबा कसा दाढीचा फेस त्या मुलाच्या गालाला लावतात, तसा मीही हट्ट करून बाबांकडून लावून घेतल्याचं आठवलं; दुसऱ्या ओळीतले तेजस्वी वरचे सूर ऐकून सर्रकन अंगावर काटा आला. आणि कितीतरी वर्षांनी मी नॉस्टॅल्जिया अनुभवला! आनंद, राग, दुःख, भीती वगैरे नऊ प्रमुख सर्वमान्य ढोबळ भावनांमध्ये आणखी एका अंडररेटेड इमोशनची गणना व्हायला हवी असं माझं मतच नाही तर आग्रह आहे, ती भावना म्हणजे ‘नॉस्टॅल्जिया’!.Premium|Quick Commerce: अल्लादिनचा जिन तुमच्या सेवेत!.आजकाल सोशल मीडियावर रिल्समधून नॉस्टॅल्जिया होलसेलमध्ये वाटला जातो, पण तो इतर कोणाकडून उसना न घेता फर्स्ट हँड अनुभवायचा असेल, तर तशी सोय आता सहज उपलब्ध झाली आहे, ती म्हणजे प्रत्येकाला आपापल्या लाडक्या काळात घेऊन जाणारे पुनर्प्रदर्शित चित्रपट!चित्रपट किती प्रभावी माध्यम आहे हे वेगळ्यानं सांगायला नको. आपला भारतीय प्रेक्षक कायम ‘अनुभवाचा’ भुकेला असतो. एखादी कलाकृती पाहून तिचं भिडणं किंवा पसंतीस न पडणं हे बऱ्याचदा ती कितपत ‘रिलेट’ होतेय यावरून ठरतं. आणि त्याच न्यायानं स्वतःच्या बालपणात किंवा ऐन उमेदीच्या काळात किंवा पहिल्यांदा प्रेमात पडलेल्या वर्षात पाहिलेले, भावलेले चित्रपट वीस-पंचवीस-तीस वर्षांनी पुन्हा मोठा पडदा गाठतात, तेव्हा प्रेक्षकवर्ग खेचला गेला नाही, तरच नवल!.पुनर्प्रदर्शित होणाऱ्या सिनेमांचा फंडा साधा आहे, असे एकेकाळी आनंद देऊन गेलेले चित्रपट पुन्हा चित्रपटगृहात जाऊन पाहू या, तो काळ पुन्हा अनुभवू या, त्यावेळी ज्या लोकांबरोबर पाहण्याचा आस्वाद घेता आला नाही त्यांच्याबरोबर आता घेऊ या, सध्या आपल्या आयुष्यात महत्त्वाच्या असलेल्या व्यक्तींना त्या निमित्तानं आपल्या नॉस्टॅल्जिक भावविश्वात सामील करून घेऊ या आणि काहीच नाही, तर गेला बाजार गर्दीमध्ये पुन्हा एकदा दंगा, आरडाओरडा करत मजा करू या - यांपैकी एक किंवा अनेक विचार करून प्रेक्षक चित्रपटगृहात पुन्हा गर्दी करू लागले आहेत. खरंतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर यातले बरेचसे चित्रपट आधीच उपलब्ध असतातही, पण नॉस्टॅल्जियाला मोल नसतं आणि मोठ्या पडद्यावर शेकडो लोकांबरोबर शिट्ट्या, टाळ्या वाजवत पाहायची मजा वेगळीच असते.वितरकांसाठीही पुनर्प्रदर्शनाचं गणित नफ्याचं आहे, जास्तीत जास्त नॉस्टॅल्जिया देणाऱ्या यशस्वी कलाकृतीची निवड करणं हेच महत्त्वाचं काम आहे, नंतर त्या त्या चित्रपटाच्या पूर्वपुण्याईमुळे फार प्रसिद्धी न करताही प्रेक्षक आपोआप थिएटरकडे वळणार आहेत!.काही वेळा काही चित्रपट त्या त्या वेळच्या राजकीय, सामाजिक परिस्थितीमुळे प्रदर्शित होऊ शकले नसतील किंवा काही कारणांमुळे फारसा नफा करू शकले नसतील, तर पुनर्प्रदर्शन त्यांना दुसरी संधी देतं. तुंबाड हे या प्रकारातलं उत्तम उदाहरण आहे. तमाशा किंवा लैला मजनूसारखे चित्रपट जे पहिल्या प्रदर्शनावेळी आपटले, पण नंतर बरीच वर्षं ओटीटी माध्यमांवर गाजले, कल्ट क्लासिक्स म्हणून नावाजले गेले, त्यांना पुनर्प्रदर्शाच्या निमित्तानं पुन्हा प्रेम मिळालं. सगळ्या घराघरांत वर्षातून किमान चारदा पाहिल्या जाणाऱ्या अंदाज अपना अपनाची गोष्टही याहून वेगळी नाही. पहिल्या प्रदर्शनाच्यावेळी सपशेल आपटलेला हा चित्रपट नंतर टीव्हीवर दिसू लागल्यावर प्रचंड गाजला आणि गेल्या वर्षी पुनर्प्रदर्शित झाल्यावरही त्यानं धमाल उडवून दिली!शोलेच्या पुनर्प्रदर्शनाला आपल्या सत्तरीच्या बाबांना घेऊन आलेला तरुण मुलगा आणि मोठ्या उत्साहानं आपले उमेदीचे दिवस आता काही क्षणांसाठी का होईना आपल्या मुलाला साक्ष ठेऊन जगता येतील या विचारानं सुखावलेले त्याचे बाबा यांची जोडी आजही डोळ्यासमोरून हलत नाही. समस्त मिलेनियल्सचा लाडका आरएचटीडीएम, म्हणजे रेहना है तेरे दिल में हेसुद्धा त्यातलंच उदाहरण! आरएचटीडीएमची नुसती गाणी ऐकूनसुद्धा नॉस्टॅल्जिक व्हायला होत असताना मोठ्या स्क्रीनवर तरुण आर. माधवनला परत एकदा पाहणं म्हणजे प्रत्येक मिलेनियलसाठी ट्रीटच होती!.Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.कोणी कितीही क्लिशे म्हटलं तरी धर्मा आणि यशराजचे सिनेमे माझ्यासाठी कम्फर्ट फूडसारखं काम करतात. दुसऱ्यांच्या जजमेंट्सची पर्वा न करता मी कित्येक वर्षं त्यांचे चित्रपट टीव्ही, लॅपटॉप, मोबाईलसारख्या सर्व डिव्हायसेसवर पाहत आले आहे. कल हो ना होमधला अमन माथुर आणि स्वदेसमधला (हा यशराज, धर्माचा नसला तरीही) मोहन भार्गव माझे चाइल्डहूड क्रश होते, त्यामुळे कल हो ना हो री-रिलीज होतोय म्हटल्यावर मोठाला रुमाल घेऊन तडक चित्रपटगृहात जाणं मला क्रमप्राप्त होतं.देशभक्तीपर पुनर्प्रदर्शित चित्रपटांचा तर एक खास चाहता वर्ग आहे. लगान, चक दे इंडिया, लक्ष्य आणि अशाच इतर अनेक चित्रपटांद्वारे जागृत होणारी देशभक्तीची भावना हा आपल्या देशात निराळा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला पुनर्प्रदर्शित झालेला सत्या पाहायला जाणं हासुद्धा एक वेगळा अनुभव होता. ‘सपने में मिलती है’ गाण्याच्या तालावर खुर्च्यांवर चढून आणि पडद्यासमोर नाचणारे लोक आणि अंगावर येणारी तरीही पुन्हा एकदा आपली वाटणारी मुंबई पाहून थिएटरमध्ये भारत-पाकिस्तान मॅचला लाजवेल असा माहोल तयार झाला होता..व्यावसायिक गणितं बाजूला ठेवली तर पुनर्प्रदर्शन हे खरंतर निमित्त आहे. आपल्या जगून गेलेल्या काळाशी एखाद्या धाग्यानं काही क्षणाकरिता जोडलं जाण्याची आस प्रत्येकाच्या पोटात असते, भूतकाळात रमणारे असाल अथवा नसाल, प्रत्येकजण आपल्या ‘त्या’ काळातील भावविश्वाला, तेव्हाच्या विचारांना, निर्णयांना आणि आपल्या तेव्हाच्या एकंदरीत व्यक्तिमत्त्वाला वर्तमानाच्या चष्म्यातून जोखू पाहतो, तेव्हा पाहताना जे वाटलं तेच आत्ताही वाटतंय की वाटण्यात, समजण्यात एकंदर घडण्यातच काही बदल झालाय हे ज्याचं त्याला नेमकं कळलेलं असतं. या बदलाचा, आपल्या व्यक्ती म्हणून झालेल्या वाढीचा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या निमित्तानं वाढलेल्या वयाबद्दल नव्यानं झालेल्या जाणिवेचं पुनर्प्रदर्शन हा मॅच्युअर स्वीकार आहे!आणि खरंतर वाढतं वय हा कित्येकांसाठी हळवा कोपरा असला, तरी नॉस्टॅल्जिया अनुभवण्याकरिता तोच एकमेव निकष आहे! आजच्या जेन-झी, जेन-अल्फासाठी इतर सर्व गोष्टी आवाक्यात आल्या, तरी अनुभव आणि नॉस्टॅल्जिया या दोन्ही गोष्टींसाठी त्यांना थोडं थांबावं, मुरावं लागणार आहे! दिवसागणिक तंत्रज्ञान, जिओपॉलिटिक्स, ऋतू आणि माणसांच्यातल्याही बदलांशी जुळवून घेणाऱ्या आजच्या आणि कालच्या तरुण पिढीनं या निमित्तानं जरा विसावा घेऊ या, रोजच्या दमछाकीला थोडा अर्धविराम देऊ या, थोडा स्वतःसाठी वेळ काढू या, आणि आपलं गेल्या काही वर्षांतलं जगणं, जगाशी भिडणं, घडणं हे सगळं आठवणीतून आणि पुनर्प्रदर्शाच्या नॉस्टॅल्जियामधून नव्यानं साजरं करू या!अदिती मराठे पुणेस्थित सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 