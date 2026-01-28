Premium|Reel To Real Fashion: फॅशन आणि सिनेमा; रील ते रिअलचा अविरत प्रवास

काही फॅशन्स तात्पुरत्या असतात, तर काही फॅशन्स अनेक दशकं उलटली तरी क्लासिक म्हणून ओळखल्या जातात. आणि जुन्या चित्रपटांचा जसा रिमेक केला जातो, तसंच काही आयकॉनिक लुकही पुन्हा पुन्हा रिक्रिएट होताना दिसतात. म्हणूनच फॅशन आणि सिनेमा यांच्या नात्याला काळाच्या सीमांचं बंधन असूच शकत नाही. त्यामुळे या सिनेमातून होणारा फॅशनचा रील ते रिअल हा शानदार प्रवास असाच अविरतपणे सुरूच राहील..फॅशन सतत बदलत असते आणि सिनेमा हा त्या बदलांचा आरसा असतो. गेली अनेक दशकं लोकांच्या आवडीनिवडी घडवण्यात सिनेमाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. जसं समाजात घडणाऱ्या गोष्टींचं प्रतिबिंब आपल्याला सिनेमातून पाहायला मिळतं, तसंच सिनेमातल्या हिरो-हिरोईन्सच्या वेगवेगळ्या स्टाइल्स ‘फॅशन स्टेटमेंट’ म्हणून समाजात ओळखल्या जातात.‘मिले सुर मेरा तुम्हारा... तो सुर बने हमारा...’ असंच काहीसं बॉलिवूड आणि हॉलिवूडचं नातं. जशा हॉलिवूडमधल्या काही फॅशन्स भारतात आल्या, तसे बॉलिवूडमधल्या राज कपूर, शशी कपूर, अमिताभ यांच्या काही स्टाइल्स, जसं की खांद्यावर शाल घेणे किंवा कुर्ता-पायजमा अशा ट्रॅडिशनल बोहेमियन स्टाइल्स हॉलिवूडमध्ये फेमस झाल्या..Premium|Men Accessories: पुरुषांच्या फॅशनमध्ये ॲक्सेसरीजची महत्त्वपूर्ण भूमिका.बॉलिवूडमधल्या कित्येक अभिनेत्रींच्या आयकॉनिक साड्या व घागरे यांची हॉलिवूडलाही भुरळ पडली. हॉलिवूडच्या सुवर्णकाळातील प्रसिद्ध स्टार्सपैकी एक असणाऱ्या हम्फ्रे बोगार्टमुळे फेडोरा हॅटला ऑनस्क्रीन प्रसिद्धी मिळाली. कासाब्लांका आणि द बिग स्लीप या सिनेमातला त्यांचा तो लुक त्या काळातल्या अनेक अभिनेत्यांनी व सेलिब्रेटींनी हौसेनं स्वीकारला. १९३०-४०च्या दरम्यान क्लार्क गेबल हे आपल्या अनेक सिनेमांमध्ये लाँग कोटसोबत गळ्यात एक स्कार्फ घालायचे. बॉलिवूडमधले चॉकलेट हिरो देव आनंद, जे त्यांच्या स्टाइल आणि हेडगिअरसाठी खूप प्रसिद्ध होते. त्यांनी आपल्या सीआयडी, गाइड, टॅक्सी ड्रायव्हर या सिनेमांतून हॉलिवूडमधली ही फॅशन बॉलिवूडमध्ये आणली.साधारण १९६०च्या दशकात अमेरिकेत हिप्पी कल्चर, रॉक म्युझिक आणि फ्रीडम मूव्हमेंटची लाट उसळली. त्यात १२ डिसेंबर १९७७ला सॅटर्डे नाइट फीव्हर नावाचा एक अल्बम प्रसिद्ध झाला. त्यात जॉन ट्रॅव्होल्टाने घातलेली बेलबॉटम पँट आणि त्याखाली उंच टाचेचे ब्लॉक हिल्सचे शूज, यांनी फक्त अमेरिकेतच नव्हे, तर आख्ख्या जगावर आपली छाप पाडली. पुढेही घोळदार बेलबॉटम पँट, डेनिम शर्ट आणि वर जॅकेट हा युवा पिढीचा सिग्नेचर लुक म्हणून ओळखला जाऊ लागला. राजेश खन्ना यांच्या हाथी मेरे साथी या सिनेमातून या बेलबॉटमची बॉलिवूडमध्ये एन्ट्री झाली. पण खरंतर तिला फेमस केलं ते धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा आणि पुढे अमिताभ बच्चन यांनी. विशेषतः ‘अँग्री यंग मॅन’ अमिताभच्या दिवार, त्रिशूल या सिनेमांनी बेलबॉटमला कॉमन मॅनपर्यंत पोहोचवलं..‘जानी... ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं’ असं म्हणणाऱ्या राजकुमार यांचा वक्त या सिनेमातला व्हाइट सूट विथ व्हाइट पॉइंटेड शूज हा लुक प्रचंड गाजला. प्राण यांनी बॉलिवूडमध्ये निरनिराळ्या स्टाइल्सच्या विगची फॅशन आणली. सुपरस्टार राजेश खन्ना यांचा अंदाज तर काही निराळाच! त्यांच्या अनेक लुक्सवर प्रेक्षक फिदा झाले. पण तरीही त्यातली जॅकेटवर बेल्ट लावण्याची त्यांची स्टाइल त्या काळात तरुण वर्गात बरीच फेमस होती. मदन पुरी यांनी सुजाता, गाइड, प्रेमरोग यांसारख्या सिनेमांत घातलेल्या नाइट ड्रेसला विशेषत: उच्चभ्रू वर्गातील पुरुषांनी पसंती दर्शवली. डिस्को डान्सर मिथूनदा यांनी फेडेड जीन्स व टाइट फिट जीन्सचा ट्रेंड आणला. त्यावर क्रॉप लेदर जॅकेट आणि शोल्डर पॅडेड जॅकेट घालण्याची स्टाइलही त्यांचीच.सन २०१०मध्ये डिटेक्टिव्ह शेरलॉक होम्सचं पात्र साकारणाऱ्या बेनेडिक्ट कंबरबॅच यांच्यामुळे हाय कॉलर लाँग ओव्हरकोटचा ट्रेंड पुन्हा एकदा तरुणांमध्ये आला. सुपरहिट सिनेमा दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगेनंतर शाहरुख खानचं लेदर जॅकेट, स्कार्फ आणि बायकर बूट्स असा लुक त्याच्या सिनेमासारखाच कित्येक वर्षं फेमस होता. मैंने प्यार किया आणि हम आपके हैं कौननंतर सलमान खानचा टाइट फिटिंगचा टी-शर्ट, जॅकेट आणि क्लीन लुक तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय झाला. तर पुढे तेरे नाममधल्या त्याच्या लांब केसांची फॅशन अगदी गल्लोगल्लीतल्या मुलांची शान होती. .Premium|Indian cinema 2000s : रुपेरी पडद्याची रुपेरी झलक!.जॉन अब्राहमचं लेदर जॅकेट, हातात ग्लोव्ह्ज आणि स्टायलिश हेल्मेट अशा बायकर लुकच्या ट्रेंडनंही बरीच वर्षं धुमाकूळ घातला. रणबीर कपूरचा हुडी जॅकेट, कॅज्युअल टी-शर्ट, डिस्ट्रेस डेनिम असा कम्फर्टेबल ट्रॅव्हल लुक तरुणाईचा ऑल टाइम फेव्हरेट. या सगळ्यात रणवीर सिंगची स्टाइल जरा हटकेच म्हणावी लागेल. त्याच्या ओव्हरसाइझ्ड जॅकेट्सची आणि रंगीबेरंगी पँट्सची कॉलेजच्या मुलांमध्ये आजही बरीच क्रेझ आहे. विकी कौशल आणि शाहिद कपूर यांच्या दाढी असलेल्या रफ लुकचे आजही कित्येकजण फॅन आहेत.हॉलिवूडमधल्या ऑड्री हेपबर्नचा ब्रेकफास्ट ॲट टिफनीजमधील ब्लॅक ड्रेस आणि कॅट आय सनग्लासेस आजही क्लासिक मानले जातात. मर्लीन मन्रोचा पांढरा फ्लोइंग ड्रेस, मॅडोनाचे लेस ग्लोव्ह्ज आणि बोल्ड स्टाइल हे लुक तर अलीकडच्या काळात रिहानाचे ओव्हरसाइझ्ड ड्रेसेस आणि लेडी गागाचे एक्सपेरिमेंटल लुक्स फॅशन स्टेटमेंट ठरताहेत..बॉलिवूडमधल्या ग्रेसफुल मुमताज यांनी ब्रह्मचारी सिनेमात ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे...’ या गाण्यात फ्रिल हेमलाइन असलेली एक केशरी रंगाची साडी परिधान केली होती. त्यांची ही ‘मुमताज साडी’ इतकी लोकप्रिय झाली, की अगदी आत्ताच्या काळातल्या प्रियांका चोप्रा आणि सोनम कपूर या अभिनेत्रींनाही हा लुक रिक्रिएट करायचा मोह आवरला नाही. तसंच दुश्मन या सिनेमात त्यांनी घातलेल्या लुंगीची, विशेषतः शहरातल्या तरुण मुलींमध्ये प्रचंड क्रेझ होती. ॲन इव्हनिंग इन पॅरिस या सिनेमात शर्मिला टागोर यांचा हटके ग्लॅमरस लुक पाहायला मिळाला. त्यानंतर ए-लाइन ड्रेसेस आणि स्लीव्हलेस गाउन्सची फॅशन सुरू झाली. तसेच त्यांची आयकॉनिक पफ हेअर स्टाइल तर कॉलेज गर्ल्सपासून ते गृहिणीपर्यंत सर्वांचीच फेव्हरेट होती. ट्रेंडसेटर ऑफ बॉलिवूड अशी ओळख असलेल्या झीनत अमान यांनी हरे राम हरे कृष्णा या सिनेमात बेलबॉटम पँट आणि त्यावर फ्लेअर्ड स्लीव्ह्ज टॉप परिधान करून, या बेलबॉटम पँटची स्टाइल अगदी मोठमोठ्या शहरांपासून ते छोट्या गावांपर्यंत पोहोचवली. डिंपल कपाडिया यांनी बॉबी सिनेमातून पोलका डॉट प्रिंटची फॅशन आणली, या प्रकारानं पुढे साडी, स्कर्ट, टॉप अशा सगळ्याच प्रकारच्या पेहरावांवर आपलं अधिराज्य गाजवलं. जया प्रदा यांची लांबसडक केसांची सैलसर वेणी आणि त्याला खाली परांदा, अशा पारंपरिक शालीनतेचं प्रतीक असणाऱ्या हेअरस्टाइलची कॉपी एखाद्या समारंभामध्ये स्त्रिया अगदी आवर्जून करायच्या. रेखाजी बॉलिवूडमध्ये येण्याआधी सॉफ्ट नॅचरल मेकअपचा ट्रेंड होता, पण ‘इन आखों की मस्ती कें...’ म्हणणाऱ्या रेखाजींनी आपल्या स्मोकी आइज, डार्क लिपस्टिक अशा ड्युई मेकअपनं लाखो स्त्रियांची मेकअपची परिभाषाच बदलली. ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यांची तर प्रत्येक अदा वेगळीच. त्यांच्या हेअरबँड आणि ओव्हरसाइझ्ड गॉगल्सची फॅशन त्यांच्यासारखीच आजही एव्हरग्रीन आहे..धक धक गर्ल माधुरीचा हम आपके हैं कौनमधला हिरव्या आणि पांढऱ्या रंगाचा घागरा, ‘दीदी तेरा देवर दिवाना...’ या गाण्यातली तिची जांभळ्या रंगाची साडी लग्नसराईत कित्येक मुलींच्या अंगावर आवर्जून दिसायची. कुछ कुछ होता हैंमधल्या अंजलीच्या (काजोल) टॉमबॉय लुकमुळे तरुणींमध्ये डंगरी आणि शॉर्ट हेअरची फॅशन आली. तसेच तिची स्पोर्टी बॅकपॅक आणि स्नीकर्स हे कॉलेज फॅशनचा भाग बनले. ‘नय्यो नय्यो...’ गाण्यातला प्रीती झिंटाचा पॅरलल पँट आणि त्यावर शॉर्ट स्लीव्हलेस कुर्ता हा ड्रेस आणि केसांना साइडपीन असा क्यूट लुक तिच्या गालावरच्या खळ्यांसारखाच खूप युनिक आणि फेमस होता. कभी खुशी कभी गममधील ‘पू’च्या बोल्ड अंदाजानं बॅकलेस टॉपची फॅशन आजही ग्लॅमरस पार्टी लुकसाठी पसंत केली जाते. दीपिका पादुकोणचा लव आज कलमधला मिनीस्कर्ट हा व्हेकेशन आणि बीच पार्टीसाठी मस्ट ठरला. बाजीराव मस्तानीमधील प्रियांका चोप्रानं घातलेल्या नथीला महिलांनी काशीबाई नथ म्हणून चांगलंच मिरवलं. जान्हवी कपूरच्या स्टेटमेंट दुपट्ट्यांनी पारंपरिक सिल्क दुपट्टा पुन्हा फोकसमध्ये आणला. टू स्टेट्स आणि डिअर जिंदगी या सिनेमांच्या प्रमोशनसाठी आलिया भटनं एक डिझायनर ए-लाइन कुर्ता सेट घातला होता. तिचा तो लुक इतका व्हायरल झाला, की या 'आलिया कट कुर्ती'ला सर्व वयोगटातील महिलांनी आपलंसं केलं.सध्या सेलिब्रिटींच्या नुसत्या सिनेमातल्याच नव्हे, तर एअरपोर्ट लुकलाही पसंती असते. लोकांमध्ये त्याची क्रेझ पाहायला मिळते. त्यात सोशल मीडियामुळेही हे ट्रेंड लगेचच व्हायरल होतात. काही फॅशन्स तात्पुरत्या असतात, तर काही फॅशन्स अनेक दशकं उलटली तरी क्लासिक म्हणून ओळखल्या जातात. आणि जुन्या चित्रपटांचा जसा रिमेक केला जातो, तसंच काही आयकॉनिक लुकही पुन्हा पुन्हा रिक्रिएट होताना दिसतात. म्हणूनच फॅशन आणि सिनेमा यांच्या नात्याला काळाच्या सीमांचं बंधन असूच शकत नाही. त्यामुळे या सिनेमातून होणारा फॅशनचा रील ते रिअल हा शानदार प्रवास असाच अविरतपणे सुरूच राहील.स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री वस्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत.. 