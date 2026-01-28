साप्ताहिक

Premium|Reel To Real Fashion: फॅशन आणि सिनेमा; रील ते रिअलचा अविरत प्रवास

movie fashion: फॅशन आणि सिनेमा यांचं नातं अतूट आहे. दशकानुदशकं चित्रपटांनी समाजाची स्टाइल बदलली आहे. हॉलिवूडमधील फेडोरा हॅट, बेलबॉटम पँट, ओव्हरकोट्सपासून ते बॉलिवूडमधील देव आनंदची टोपी, अमिताभ बच्चनचा अँग्री यंग मॅन लुक, माधुरीचा घागरा, काजोलचा टॉमबॉय अंदाज – प्रत्येक लुक ‘रील’मधून ‘रिअल’ आयुष्यात पोहोचला.
स्नेहल बाकरे
काही फॅशन्स तात्पुरत्या असतात, तर काही फॅशन्स अनेक दशकं उलटली तरी क्लासिक म्हणून ओळखल्या जातात. आणि जुन्या चित्रपटांचा जसा रिमेक केला जातो, तसंच काही आयकॉनिक लुकही पुन्हा पुन्हा रिक्रिएट होताना दिसतात. म्हणूनच फॅशन आणि सिनेमा यांच्या नात्याला काळाच्या सीमांचं बंधन असूच शकत नाही. त्यामुळे या सिनेमातून होणारा फॅशनचा रील ते रिअल हा शानदार प्रवास असाच अविरतपणे सुरूच राहील.

