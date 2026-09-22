Premium|Repeatedly Heated Cooking Oil : घरगुती तुपाचं, तेलाचं आरोग्यशास्त्र!

डॉ. सुबोध देशमुखघराघरांत किंवा हॉटेल्समध्ये एकदा कढईत तळलेले तेल उरले की ते पुन्हा भाजीच्या फोडणीसाठी किंवा नवीन पदार्थ तळण्यासाठी वापरले जाते. तेल वारंवार गरम केल्याने त्यातील रासायनिक रचना बदलते, आणि त्यात ‘ॲक्रिलामाइड’सारखे कर्करोगाला आमंत्रण देणारे विषारी घटक तयार होतात.आपल्या स्वयंपाकघरात रोज वापरले जाणारे तूप आणि तेल यांवरून आजकाल आरोग्याच्या वर्तुळात मोठी चर्चा पाहायला मिळते. स्निग्ध पदार्थ (फॅट्स) खाल्ल्याने वजन वाढते किंवा हृदयविकार होतो, या भीतीपोटी अनेक लोकांनी अन्नातून तूप आणि तेल पूर्णपणे वर्ज्य करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र दुसरीकडे आयुर्वेद आणि आधुनिक पोषणशास्त्र दोन्हीही स्पष्ट सांगतात, की शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी योग्य स्निग्ध पदार्थांची अत्यंत गरज असते. तेल पूर्णपणे बंद करणे जेवढे चुकीचे आहे, तेवढेच अयोग्य तेलाचा वापर करणेही घातक आहे. घरगुती तूप आणि वेगवेगळ्या तेलांचे नेमके आरोग्यशास्त्र काय आहे आणि आपल्या दैनंदिन स्वयंपाकात त्यांचा योग्य वापर कसा करावा, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊ या..Premium|Priyadarshan Sahasrabuddhe Biogas Innovation : जागतिक युद्धाची झळ स्वयंपाकघराला बसण्यापूर्वीच पुणेकर अभियंत्याने शोधला ‘एलपीजी मुक्त’ गॅसचा पर्याय!.शरीराला स्निग्ध पदार्थांची गरज असते का?स्निग्ध पदार्थ केवळ अन्नाला चव देत नाहीत, तर ते आपल्या शरीराचे मुख्य इंधन असतात. आपल्या मेंदूचा सुमारे ६० टक्के भाग चरबीयुक्त पेशींनी तयार झालेला असतो. याशिवाय शरीरातील सर्व पेशींचे आवरण (सेल मेम्ब्रेन) तयार करण्यासाठी आणि संप्रेरकांची निर्मिती करण्यासाठी चांगल्या फॅट्सची गरज असते. अन्नातील अ, ड, ई आणि के ही महत्त्वाची जीवनसत्त्वे शरीरात शोषून घेण्यासाठी आहारात तुपाची, तेलाची उपस्थिती अनिवार्य असते.घरगुती साजूक तूप - उत्तम सुपरफूडभारतीय संस्कृतीत गाईच्या दुधापासून तयार केलेल्या साजूक तुपाला सर्वोच्च स्थान दिले गेले आहे. तुपात ‘ब्युटीरिक ॲसिड’ नावाचे एक अत्यंत गुणकारी फॅटी ॲसिड असते. हे ॲसिड आपल्या आतड्यांमधील चांगल्या जिवाणूंचे पोषण करते आणि पचनसंस्थेतील जळजळ कमी करते. घरगुती साजूक तूप पचायला हलके असते आणि त्याला शरीराला तात्काळ ताकद देणारे एक उत्तम नैसर्गिक औषध मानले जाते.तुपाचा ‘स्मोक पॉइंट’ आणि त्याची सुरक्षिततास्वयंपाकात तूप वापरण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याचा उच्च ‘स्मोक पॉइंट’. ज्या तापमानाला तेल किंवा तूप जळू लागते आणि त्यातून विषारी धूर निघू लागतो त्याला स्मोक पॉइंट म्हणतात. तुपाचा स्मोक पॉइंट खूप जास्त असतो, त्यामुळे उच्च तापमानावर फोडणी देताना किंवा तळताना तूप सहजासहजी जळत नाही. जळल्यामुळे तयार होणारे विषारी घटक (फ्री रॅडिकल्स) तुपात तयार होत नाहीत, म्हणून ते स्वयंपाकासाठी अत्यंत सुरक्षित मानले जाते.साजूक तूप आणि हृदयाचे आरोग्यपूर्वी असा समज होता, की तूप खाल्ल्याने रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे (ब्लॉकेजेस) निर्माण होतात. परंतु, आधुनिक संशोधनाने हे सिद्ध केले आहे, की शुद्ध साजूक तुपातील फॅट्स शरीरासाठी फायदेशीर असतात. तुपात असणारे ओमेगा ३ आणि ओमेगा ९ फॅटी ॲसिड्स शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) वाढवण्यास मदत करतात. मर्यादित प्रमाणात साजूक तूप खाल्ल्यास हृदयाला कोणताही धोका पोहोचत नाही..लाकडी घाण्याचे तेल उत्तमपूर्वीच्या काळात लाकडी घाण्यावर बिया दाबून तेल काढले जात असे. या पद्धतीमध्ये कोणतेही रसायन वापरले जात नाही आणि जास्त उष्णता निर्माण होत नाही. लाकडी घाण्याच्या तेलात बियांचे मूळ पोषक घटक, जीवनसत्त्वे आणि नैसर्गिक सुगंध तसाच टिकून राहतो. लाकडी घाण्याचे शेंगदाण्याचे, तिळाचे किंवा मोहरीचे तेल पोटासाठी आणि एकूणच आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानले जाते.रिफाइंड तेलाची काळी बाजूआजकाल बाजारात मिळणारे रिफाइंड तेल तयार करताना बियांवर अत्यंत उच्च तापमानावर प्रक्रिया केली जाते. तेल स्वच्छ आणि गंधरहित करण्यासाठी त्यात अनेक प्रकारची घातक रसायने आणि ॲसिड्स वापरली जातात. या प्रक्रियेमुळे तेलातील सर्व नैसर्गिक जीवनसत्त्वे नष्ट होतात. सतत रिफाइंड तेल खाण्यामुळे शरीरात अंतर्गत दाहकता (इन्फ्लमेशन) वाढते, त्यामुळे मधुमेह आणि हृदयविकाराचा धोका कैकपटींनी वाढतो.वनस्पती तुपाचे भयंकर धोकेवनस्पती तेलात हायड्रोजन वायू मिसळून तयार केलेल्या तुपाला वनस्पती तूप म्हणतात. या प्रक्रियेतून ‘ट्रान्सफॅट्स’ तयार होतात. ट्रान्सफॅट्स मानवी शरीरासाठी सर्वात जास्त घातक मानली जातात. ट्रान्सफॅट्स रक्तवाहिन्यांमध्ये कडकपणा आणतात आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल वेगाने वाढवतात. बाजारातील बेकरी उत्पादने, सामोसे आणि शेव यांमध्ये वनस्पती तुपाचा वापर जास्त होतो, म्हणून हे पदार्थ टाळणे गरजेचे आहे.शेंगदाणा तेलाचे गुणधर्म आणि स्थानिक वापरमहाराष्ट्रात आणि भारतातील अनेक भागांत पारंपरिक पद्धतीने केलेले शेंगदाणा तेल वापरले जाते. शेंगदाणा तेलातील ‘मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स’ (एमयूएफए) चांगले असतात, ते हृदयाचे रक्षण करतात. याचा स्मोक पॉइंटही चांगला असतो, त्यामुळे दररोजच्या भाज्या आणि फोडणीसाठी लाकडी घाण्याचे शेंगदाणा तेल वापरणे अत्यंत आरोग्यदायी ठरते. आपल्या भागातील हवामानानुसार स्थानिक तेलाचा वापर करणे शरीराला नेहमी अनुकूल असते..Premium|UPI MDR Charges : यूपीआयवर नवा शुल्कनियम; ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होणार का?.तिळाच्या व मोहरीच्या तेलाचे औषधी महत्त्वहिवाळ्यात किंवा थंड हवेच्या दिवसांत तिळाचे तेल वापरणे खूप फायदेशीर असते. तिळाच्या तेलात अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक असतात, ते हाडांना बळकट करतात. उत्तर भारतात वापरले जाणारे मोहरीचे तेल जंतूनाशक आणि पचनास मदत करणारे असते. मोहरीच्या तेलातील ओमेगा ३ फॅटी ॲसिड्स रक्तभिसरण सुधारतात. ऋतूनुसार आणि आवडीनुसार वेगवेगळ्या पारंपरिक तेलांचा आहारात समावेश करावा.ऑलिव्ह ऑइल स्वयंपाकासाठी योग्य की अयोग्य?आजकाल पाश्चात्त्य अनुकरणातून अनेक लोक ऑलिव्ह ऑइलमध्ये भारतीय भाजी किंवा फोडणी करतात. ‘एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल’चा स्मोक पॉइंट खूप कमी असतो, त्यामुळे ते जास्त गरम केल्यास जळून विषारी होते. हे तेल केवळ सॅलडवर वरून टाकून खाण्यासाठी योग्य असते. भारतीय पद्धतीच्या जास्त तापमानावरील स्वयंपाकासाठी ऑलिव्ह ऑइलपेक्षा आपले पारंपरिक लाकडी घाण्याचे शेंगदाणा किंवा खोबरेल तेल जास्त श्रेष्ठ आहे.खोबरेल तेलाचे महत्त्वदक्षिण भारतात आणि कोकणात खोबरेल तेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. खोबरेल तेलात ‘मीडियम चेन ट्रायग्लिसराइड्स’ (एमसीटीज) असतात. ही चरबी यकृतामध्ये जाऊन लगेचच ऊर्जा निर्माण करते आणि शरीरात साचून राहत नाही. खोबरेल तेल पचायला सोपे असते आणि ते शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरते.रोटेशन पॉलिसीची सवयअनेक वर्षे एकाच प्रकारचे तेल वापरण्याऐवजी दर दोन ते तीन महिन्यांनी स्वयंपाकाचे तेल बदलणे किंवा दोन वेगळी तेले एकत्र न करता आलटून-पालटून वापरणे उत्तम मानले जाते. एका महिन्यात शेंगदाणा तेल, तर पुढच्या महिन्यात तिळाचे किंवा मोहरीचे तेल वापरल्याने शरीराला सर्व प्रकारची आवश्यक फॅटी ॲसिड्स समतोल प्रमाणात मिळतात आणि एकाच घटकाचा अतिरेक होत नाही..तळणीचे तेल एकदाच वापराघराघरांत किंवा हॉटेल्समध्ये एकदा कढईत पदार्थ तळलेले तेल उरले की ते पुन्हा भाजीच्या फोडणीसाठी किंवा नवीन पदार्थ तळण्यासाठी वापरले जाते. तेल वारंवार गरम केल्याने त्यातील रासायनिक रचना बदलते, आणि त्यात ‘ॲक्रिलामाइड’सारखे कर्करोगाला आमंत्रण देणारे विषारी घटक तयार होतात. एकदा तळलेले तेल पुन्हा कधीही गरम करून वापरू नये ते पूर्णपणे फेकून देणेच सुरक्षित असते.दिवसाला किती तूप व तेल खावे?कुठलीही गोष्ट कितीही चांगली असली तरी तिचा अतिरेक वाईटच असतो. एका निरोगी प्रौढ व्यक्तीने दिवसाला तीन ते चार चमचे (सुमारे १५ ते २० मिलिमीटर) तेल आणि दोन ते तीन लहान चमचे साजूक तूप खाणे पूर्णपणे सुरक्षित आणि आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. वजन वाढलेले असणाऱ्यांनी किंवा हृदयविकार असणाऱ्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हे प्रमाण थोडे कमी ठेवावे, पण ते पूर्णपणे शून्यावर आणू नये.वजन नियंत्रणासाठी तुपाचा वापरअनेक लोकांना वाटते की तूप खाल्ल्याने वजन वाढते, पण हा एक चुकीचा समज आहे. सकाळी रिकाम्या पोटी एक चमचा कोमट पाण्यात किंवा चहा-कॉफीऐवजी एक चमचा साजूक तूप खाल्ल्याने शरीराचा चयापचय दर (मेटॅबोलिझम) वाढतो. तुपामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, त्यामुळे वारंवार लागणारी भूक मंदावते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.बालक व वयोवृद्धांसाठीलहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीसाठी तुपाची अत्यंत गरज असते. मुलांच्या भातात किंवा वरणात दररोज एक ते दोन चमचे घरगुती तूप घातल्याने त्यांची स्मरणशक्ती तीव्र होते आणि हाडे मजबूत होतात. तसेच वृद्धांमध्ये वयोमानानुसार येणारे जॉइंट फ्रिक्शन कमी करण्यासाठी आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास टाळण्यासाठी आहारातील तुपाचा स्निग्धपणा अत्यंत उपयुक्त ठरतो.घरगुती साजूक तूप आणि लाकडी घाण्याचे तेल हे आपल्या आरोग्याचे शत्रू नसून मित्र आहेत. अडचण तुपात किंवा तेलात नसून, ती बाजारातील रिफाइंड प्रक्रिया केलेल्या तेलात आणि आपल्या खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमध्ये आहे. रिफाइंड आणि बनावट तेले पूर्णपणे सोडून देऊन आपल्या पारंपरिक लाकडी घाण्याच्या तेलांचा आणि शुद्ध घरगुती तुपाचा मर्यादित व योग्य वापर केल्यास आपण आजारांपासून दूर राहू शकतो. योग्य स्निग्ध पदार्थांची निवड हीच निरोगी आणि दीर्घायुष्याची खरी गुरुकिल्ली आहे.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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