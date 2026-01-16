Permium|Senior citizen lifestyle and mental health: चला राहू आनंदात

विद्या हर्डीकर-सप्रेमला कोणाचं तरी एक बोधवाक्य आठवत होतं. त्या वाक्याचा सारांश असा, की तुमच्या शारीरिक वयाची बंधनं तुमच्यावर घालून घेऊ नका. समाजाच्या अपेक्षा आणि साचेबद्ध आयुष्याच्या कल्पनांची बंधनं टाका तोडून. मुक्त व्हा त्यातून आणि तुमची वाट निर्माण करा. स्वतःच्या कल्पनेतलं आयुष्य जगण्याचं धाडसी पाऊल त्या वाटेवर टाका! आणि मग त्या वाटेवरून जाताना ‘माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप’ असा मार्चिंग बँड मनात वाजला, तर नवल नाही.पुण्यातली एक सकाळ. एका उपाहारगृहात नूतन मराठी विद्यालय म्हणजे ‘नूमवी’ची तीस-चाळीस मुले वयाला साजेसा दंगा करत बसलेली. वेळेची घंटा वाजण्याआधीच मी आणि संयोजक तिथे डोकावलो. ‘बाई आल्या’चा एक क्षणभर दबदबा! पुढच्याच क्षणी मीसुद्धा त्या दंग्यात सामील झाले. गरम कॉफीचे कप हातात घेऊन आम्ही सगळेच थोडा वेळ गप्पांत रंगलो. कार्यक्रमाची वेळ झाल्याचे कोणीतरी सांगितले, सगळे आपापल्या शिस्तीत जागेवर बसले. ‘प्रमुख पाहुणी’ म्हणून मीही माझी जागा घेतली. .Latest Marathi Book Reviews : वाचकांसाठी मेजवानी; अध्यात्मापासून सायबर सुरक्षिततेपर्यंत, ७ नव्या पुस्तकांचा वेध!.शिस्तीत राष्ट्रगीत झाले. मग त्याच वर्गाच्या एका विद्यार्थ्याने लिहिलेले नूमवी मित्रगीत सादर झाले. सर्व मित्रांनी वर्गमित्रांना टाळ्या वाजवून दिलखुलास दाद दिली. सभेच्या सूत्रधाराने माझे गुलाबपुष्पाने स्वागत केले. मग मी हुजूरपागा, नूमवी आणि गुलाबपुष्प यावर एक विनोद करून क्षणभर जरा ‘मधल्या सुट्टी’चे वातावरण निर्माण केले. काहीजण नक्कीच न दिलेल्या गुलाबाच्या आठवणीत रंगून गेले असणार!मग कार्यक्रमाचा पुढचा भाग सुरू झाला, आता आठवणजमा झालेल्या मित्रांना श्रद्धांजली वाहण्याचा. सैलावलेले वातावरण थोडे गंभीर झाले. तीनेक मिनिटे शांतता झाली. मग महिन्यातले वाढदिवस साजरे करण्याचा थोडा खेळकर कार्यक्रम झाला. वाढदिवसाला काही मुलांनी लहान भेटवस्तू देऊन रंगत आणि गंमत आणली. पण खरी गंमत या ‘पोरांच्या’ वयाची! अहो, समोरच्या खुर्च्यांवर बसलेली ही सगळी मुले चक्क अवघे ८५ वयोमान असलेली! खड्या आवाजात एकाने ‘बर्थडे बॉइज’ असलेल्या मित्रांना संस्कृत श्लोकातून अभिष्ट चिंतले आणि मग सर्वांनी कोरसमध्ये शतकपूर्तीची आरोळी ठोकली. नूमवीच्या विद्यार्थ्यांचा हा वर्ग महिन्यातून एकदा या उपाहारगृहात जमतो..ही प्रथा गेली पंधरा वर्षे सुरू आहे. इथे आले की हे सगळे पुन्हा शाळेतली मुले होतात. गप्पा मारतात. दंगा करतात. अर्थातच एकत्र नाश्ता करतात. एकमेकांच्या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी आणि दुःखावर फुंकर घालण्यासाठी हा मेळावा असतो. शाळेनं ज्ञान दिलं, तशीच जीवनमूल्यंही दिली. त्या दोन भक्क्म आधारांवर शाळेचं बोधवाक्य गिरवलं आणि ‘हाती घेतलं ते तडीस नेलं’! आपलं आयुष्य यशस्वी केलं. आता ‘एकमेकांचे धरूनि हात, चला राहू आनंदात’ हे उत्तररंगाचं बोधवाक्य ते गिरवत आहेत. हे सगळेच आपापल्या क्षेत्रातले यशस्वी लोक. कोणी उद्योजक, कोणी प्राध्यापक, कोणी प्रशासक, तर कोणी भारतीय वायुसेनेत पराक्रम गाजवलेले वैमानिक. एकत्र दंगा करण्यामुळे त्यांच्या वयाच्या घड्याळाचे काटे मागे सरकतात आणि ‘चला राहू आनंदात’चं मर्म त्यांना गवसतं. यांना मी काय मार्गदर्शन करणार? मला कोणाचं तरी एक बोधवाक्य आठवत होतं. त्या वाक्याचा सारांश असा, की तुमच्या शारीरिक वयाची बंधनं तुमच्यावर घालून घेऊ नका. समाजाच्या अपेक्षा आणि साचेबद्ध आयुष्याच्या कल्पनांची बंधनं टाका तोडून. मुक्त व्हा त्यातून आणि तुमची वाट निर्माण करा. स्वतःच्या कल्पनेतलं आयुष्य जगण्याचं धाडसी पाऊल त्या वाटेवर टाका! आणि मग त्या वाटेवरून जाताना 'माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप' असा मार्चिंग बँड मनात वाजला, तर नवल नाही. त्या ऊर्जेमुळे आपल्या रिकाम्या वेळाचं काय करायचं हा प्रश्न पडत नाही..माझ्या ओळखीच्या एक आजी मला सांगत होत्या, ''अहो, आपण रिकामे राहिलो ना, तर उगाच सुनेला छळत बसतो. म्हणून मी एका रुग्णालयात जाऊन स्वयंसेवक म्हणून काम करते हल्ली.'' अशा माणसांना जगण्यासाठी एक हेतू सापडतो. 'हेतूचं भान आलं, की खारीच्या वाळूच्या कणालासुद्धा अर्थ प्राप्त होतो,' असं बाबा आमटे एका कवितेत सांगून गेले. मग कोणी आपली 'एकदा करून पाहण्याच्या' गोष्टीची यादी काढून पाहतात. कोणी गवसणीखाली लपलेला तानपुरा हातात धरतात. कोणी हाती लेखणी घेतात. माझ्या आई-वडिलांनी त्यांच्या लहानपणीच्या आणि त्यांच्या आजीआजोबांच्या आठवणी लिहिल्या. आपल्या नातवंडांसाठी एक ठेवा म्हणून. त्यातून शंभरएक वर्षांचा एक कालचित्रपटच तयार झाला. नाती आणि स्मृती या नावाचे ते पुस्तक आम्ही छापले आणि वडिलांच्या ८०व्या वाढदिवसाला नातेवाईक मंडळीना भेट दिले. असे 'कॉफी टेबल बुक' करण्यासाठी अमेरिकेत वर्ग असतात आणि ज्येष्ठ मंडळी त्या वर्गाला जाऊन तशी पुस्तके करायला शिकतात. प्रत्येकाची स्वतःची अशी एक गोष्ट असते. तिचं शब्दचित्रण हे त्या व्यक्तीला स्वतःबद्दलचा मागोवा घेता घेता मनाला दिलासा देणारा एक उपचारदेखील होऊ शकतो.कोणी अडगळीत पडलेले रंग शोधून चित्रे काढायला शिकतात. रवींद्रनाथ टागोर नाही का पन्नासाव्या वर्षी चित्रकला शिकू लागले? हो! मेंदूला वयाचं बंधन नसावंच. तो लवचिक असतो. नवीन काही शिकण्यामुळे वार्धक्यवाढ संथावते. म्हणजे 'वी कॅन स्लो डाऊन दी एजिंग प्रोसेस' असं सॅन दिएगो विद्यापीठाच्या संशोधनातून सिद्ध झालं आहे. ते संशोधन आणखी असंही सांगतं, की एकट्यानं काही करण्याच्या पुढे जाऊन सामूहिकपणे काही केलं तर जास्त फायदा होतो. म्हणजे एकट्याने पत्त्यांचा डाव टाकण्यापेक्षा चार लोक जमा करा. एकट्याने पुस्तक वाचण्यापेक्षा पुस्तक संघ सुरू करून पुस्तकावर गप्पा मारा. एकत्र हास्ययोग करा. एकत्र प्रवास करा. सहली काढा. एकट्याने राहण्याऐवजी एखाद्या 'निवृत्त' वसाहतीत राहा. त्याही पुढे स्वतःपलीकडे जाऊन दुसऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यासाठी काही केलं तर आणखी फायदा होतो, असा एक निष्कर्ष या संशोधनात काढला गेला आहे. सुनेला उगाच छळू नये, ही गोष्ट उमगल्यावर रुग्णालयात जाऊन काहीतरी स्वयंसेवकगिरी करणाऱ्या त्या आजींना तो संशोधनप्रबंध न वाचताच स्वतःपलीकडे जाऊन दुसऱ्यांसाठी काही करण्याचे शारीरिक फायदेही मिळत आहेत. व्यायाम हो हो! मेंदूला वयाचं बंधन नसावंच. तो लवचिक असतो. नवीन काही शिकण्यामुळे वार्धक्यवाढ संथावते. म्हणजे ‘वी कॅन स्लो डाऊन दी एजिंग प्रोसेस’ असं सॅन दिएगो विद्यापीठाच्या संशोधनातून सिद्ध झालं आहे. ते संशोधन आणखी असंही सांगतं, की एकट्यानं काही करण्याच्या पुढे जाऊन सामूहिकपणे काही केलं तर जास्त फायदा होतो. म्हणजे एकट्याने पत्त्यांचा डाव टाकण्यापेक्षा चार लोक जमा करा. एकट्याने पुस्तक वाचण्यापेक्षा पुस्तक संघ सुरू करून पुस्तकावर गप्पा मारा. एकत्र हास्ययोग करा. एकत्र प्रवास करा. सहली काढा. एकट्याने राहण्याऐवजी एखाद्या ‘निवृत्त’ वसाहतीत राहा. त्याही पुढे स्वतःपलीकडे जाऊन दुसऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यासाठी काही केलं तर आणखी फायदा होतो, असा एक निष्कर्ष या संशोधनात काढला गेला आहे. सुनेला उगाच छळू नये, ही गोष्ट उमगल्यावर रुग्णालयात जाऊन काहीतरी स्वयंसेवकगिरी करणाऱ्या त्या आजींना तो संशोधनप्रबंध न वाचताच स्वतःपलीकडे जाऊन दुसऱ्यांसाठी काही करण्याचे शारीरिक फायदेही मिळत आहेत. व्यायाम होऊन स्नायू बळकट झाले. अनावश्यक चरबी कमी झाली. रक्तदाबाची एक गोळी कमी झाली. स्मरणशक्ती सुधारल्यासारखी वाटू लागली. तसंच त्यांच्या नव्या ओळखी झाल्या. नव्या मैत्रिणी मिळाल्या.सुभद्रा कुमारी चौहान यांच्या कवितेतून सांगायचं झालं, तरकहते है होती जाती जीवन की प्याली खाली ।मैं तो उसमे पाती हूं प्रतिपल मदिरा मतवाली ।।- असा काहीसा तो आनंद..त्या दिवशी नूमवीय मेळाव्याला प्रमुख पाहुणी म्हणून गेल्यावर मला नवे मैत्र मिळाले. नवे विचार मिळाले. वय विसरून पुन्हा शाळेत जाण्याचा आनंद मिळाला. मी त्यांना थोडेफार माझे अनुभव सांगितले. घरी येताना ‘जगते आनंदयज्ञे आमार निमंत्रण । धनी होलो आमारजीवन ।।’ या रवींद्रनाथांच्या कवितेच्या ओळी मनात रुणझुणत होत्या.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 