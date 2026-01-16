साप्ताहिक

Permium|Senior citizen lifestyle and mental health: चला राहू आनंदात

Vidya Hardikar Sapre Uttararang : पुण्यातील 'नूमवी' शाळेच्या ८५ वर्षीय माजी विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्याच्या निमित्ताने, उतारवयातही सामाजिक बंध आणि नवीन छंद जोपासून वार्धक्यावर मात कशी करावी, याचा प्रेरणादायी संदेश विद्या हर्डीकर-सप्रे यांनी दिला आहे.
Senior citizen lifestyle and mental health

Senior citizen lifestyle and mental health

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

विद्या हर्डीकर-सप्रे

मला कोणाचं तरी एक बोधवाक्य आठवत होतं. त्या वाक्याचा सारांश असा, की तुमच्या शारीरिक वयाची बंधनं तुमच्यावर घालून घेऊ नका. समाजाच्या अपेक्षा आणि साचेबद्ध आयुष्याच्या कल्पनांची बंधनं टाका तोडून. मुक्त व्हा त्यातून आणि तुमची वाट निर्माण करा. स्वतःच्या कल्पनेतलं आयुष्य जगण्याचं धाडसी पाऊल त्या वाटेवर टाका! आणि मग त्या वाटेवरून जाताना ‘माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप’ असा मार्चिंग बँड मनात वाजला, तर नवल नाही.

पुण्यातली एक सकाळ. एका उपाहारगृहात नूतन मराठी विद्यालय म्हणजे ‘नूमवी’ची तीस-चाळीस मुले वयाला साजेसा दंगा करत बसलेली. वेळेची घंटा वाजण्याआधीच मी आणि संयोजक तिथे डोकावलो. ‘बाई आल्या’चा एक क्षणभर दबदबा! पुढच्याच क्षणी मीसुद्धा त्या दंग्यात सामील झाले. गरम कॉफीचे कप हातात घेऊन आम्ही सगळेच थोडा वेळ गप्पांत रंगलो. कार्यक्रमाची वेळ झाल्याचे कोणीतरी सांगितले, सगळे आपापल्या शिस्तीत जागेवर बसले. ‘प्रमुख पाहुणी’ म्हणून मीही माझी जागा घेतली.

Senior citizen lifestyle and mental health
Latest Marathi Book Reviews : वाचकांसाठी मेजवानी; अध्यात्मापासून सायबर सुरक्षिततेपर्यंत, ७ नव्या पुस्तकांचा वेध!
Loading content, please wait...
Memories
mental health
Social Awareness
health

Related Stories

No stories found.