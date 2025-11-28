Premium|Resort Business Management Challenges : बिहाइंड द सीन्स...

साप्ताहिक

Hospitality Industry Success Tips : रिसॉर्ट व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी पाहुण्यांना उत्तम अनुभव देणे, 'फार्म टू टेबल'सारखे खाद्यपदार्थ पुरवणे, वर्षभर नियोजन करून मॅनपॉवर आणि महागड्या मेंटेनन्सची आव्हाने पेलणे तसेच स्थानिक लोकांशी व संस्कृतीशी नाळ जोडणे आवश्यक असल्याचे रिसॉर्ट मालक प्राजक्ता आणि विराज बोरगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
रिसॉर्ट ज्या गावात आहे, तिथल्या लोकांशी, संस्कृतीशी तुमची नाळ जोडलेली हवी. तरच तुम्ही त्या भागात यशस्वी व्यवसाय करू शकता. ऑफ सीझनमध्ये सगळ्यात जास्त आव्हानं येतात. तेव्हा आर्थिक गणितं बसायला हवी असतील, तर पूर्ण वर्षभरात व्यवस्थित प्लॅनिंग करावं लागतं.

एक रिसॉर्ट चालवताना, मेंटेन करताना अनेक गोष्टींचं भान राखावं लागतं. अनेक आव्हानं येतात, त्यांच्यावर धीरानं मात करावी लागते. रिसॉर्ट चालवताना आलेल्या अनुभवांतून बरंच शिकायला मिळतं.

