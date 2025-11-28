Premium|Resort Business Management Challenges : बिहाइंड द सीन्स...

प्राजक्ता विराज बोरगे, विराज विलास बोरगेरिसॉर्ट ज्या गावात आहे, तिथल्या लोकांशी, संस्कृतीशी तुमची नाळ जोडलेली हवी. तरच तुम्ही त्या भागात यशस्वी व्यवसाय करू शकता. ऑफ सीझनमध्ये सगळ्यात जास्त आव्हानं येतात. तेव्हा आर्थिक गणितं बसायला हवी असतील, तर पूर्ण वर्षभरात व्यवस्थित प्लॅनिंग करावं लागतं.एक रिसॉर्ट चालवताना, मेंटेन करताना अनेक गोष्टींचं भान राखावं लागतं. अनेक आव्हानं येतात, त्यांच्यावर धीरानं मात करावी लागते. रिसॉर्ट चालवताना आलेल्या अनुभवांतून बरंच शिकायला मिळतं. .Premium|Parenting: पालक म्हणून मी फिट आहे का? .रिसॉर्ट चालवण्यामागचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू असतो पाहुण्यांना परफेक्ट स्टेची अनुभूती देणं. त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्लॅन्स करता येतात. लोकांची मनं जिंकण्याचा मार्ग पोटातून जातअसल्यामुळे जास्तीत जास्त भर खाद्यपदार्थांवर द्यावा असं वाटतं. लोकांना अनेकदा स्थानिक अन्नपदार्थ खायची इच्छा असते. अशा वेळी तुमच्या मेनूमध्ये लोकल आणि पारंपरिक दोन्ही प्रकारचे मेनू असायला हवेत. आमच्यासारखी काही रिसॉर्ट्स पदार्थांमध्ये आपल्याच शेतात पिकवलेल्या भाज्या वापरतात. पर्यटकांना फार्म टू टेबल ही संकल्पना आवडत असल्यामुळे या गोष्टीला चांगला प्रतिसाद मिळतो.रिसॉर्टमध्ये लोक रिलॅक्स व्हायला, काहीतरी वेगळं अनुभवायला येतात. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यासाठी अशा ॲक्टिव्हिटीज ठेवतो, की ज्यातून त्यांना माहितीही मिळेल आणि मनोरंजनही होईल. व्हॅली व्ह्यू रिसॉर्ट असल्यामुळे आजूबाजूच्या पॉलीहाऊसेसची माहिती देणं, तिथं फिरवून आणणं, जवळपास ट्रेकिंगला नेणं, शेतात फिरवून आणणं, गावाच्या संस्कृतीशी ओळख करून देणं अशा काही ॲक्टिव्हिटीज आम्ही घेतो. अशा अनेक ॲक्टिव्हिटीज असल्या की लोकांना पर्याय मिळतात आणि त्यातून निवडता येतं. गावाकडचे खेळ, साहसी खेळ, ॲग्रो वॉक, इनडोअर गेम्स असे अनेकविध पर्याय दिले की पर्यटक आनंदी होतात. याबरोबरच बार्बेक्यू, लाइव्ह म्युझिक, बॉनफायर अशा गोष्टी वातावरणनिर्मितीसाठी खूप उपयुक्त ठरतात..रिसॉर्ट चालवताना अनेक समस्याही असतात, ज्यांचा धीरानं सामना करावा लागतो. रिसॉर्ट चालवताना सर्वात महत्त्वाचं चॅलेंज म्हणजे मॅनपॉवर. रिसॉर्टमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना चांगल्या सोयीसुविधा देण्यासाठी सर्व विभागांमध्ये कुशल मनुष्यबळ आवश्यक असतं. रिसॉर्ट्स बरेचदा गावाच्या बाहेरच्या भागात, रिमोट लोकेशन्सना असल्यामुळे मनुष्यबळ मिळायला अडचण येते. एखाद्या मोठ्या शहरापासून रिसॉर्ट जवळ असेल, तर महिन्यातले १०-१५ दिवस तरी पर्यटक असतात, पण अशा वेळी स्टाफला पगार तर संपूर्ण महिन्याचा द्यावा लागतो. पर्यटकांच्या प्रमाणाचं आणि मॅनपॉवरचं गणित कायमच अवघड असतं. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मेंटेनन्स. संपूर्ण रिसॉर्टचा मेंटेनन्स ही अतिशय खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असते. त्यात बागेतल्या लॉनची काळजी घेण्यापासून, लाँड्री, स्विमिंग पूल, ॲक्टिव्हिटी एरिया, गेम झोन या सगळ्याचा मेंटेनन्स करण्यापर्यंत सगळं काही येतं. हे चोख पार पाडायचं असेल, तर आर्थिक नियोजन अत्यंत गरजेचं ठरतं.ऑफ सीझनमध्ये सगळ्यात जास्त आव्हानं येतात. तेव्हा आर्थिक गणितं बसायला हवी असतील, तर पूर्ण वर्षभरात व्यवस्थित प्लॅनिंग करावं लागतं. बरं, रिसॉर्टमध्ये एकही गेस्ट नसेल, तरी मेंटेनन्स चुकवून चालत नाही. अशातच काही रिसॉर्ट्सची लोकेशन्स रिमोट असल्यामुळे त्या परिसरातच स्टाफ आणि त्यांची कुटुंबं राहत असतात. त्यामुळे हे सर्व लक्षात घेऊनच आर्थिक गणितं आखावी लागतात. तुमचं रिसॉर्ट मेंटेन करणाऱ्या कुटुंबांची तुम्ही नीट काळजी घेऊ शकला नाहीत, तर तुमचंही नुकसान होतं आणि त्यांचंही. हेच तुम्ही त्यांची काळजी घेतलीत, तर कठीण काळातही ते तुम्हाला सोडून जात नाहीत..Premium|AI Hotels Las Vegas 2025 opening : ‘एआय हॉटेल्स’ची अनोखी दुनिया....आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचं रिसॉर्ट ज्या गावात आहे, तिथल्या लोकांशी, संस्कृतीशी तुमची नाळ जोडलेली हवी. तरच तुम्ही त्या भागात यशस्वीपणे व्यवसाय करू शकता. आमचं रिसॉर्ट ॲग्रो टुरिझमशी जोडलेलं असल्यामुळे आम्ही सतत स्थानिकांची मदत घेतो. त्यांच्याकडून किराणा आणि फळं-भाज्या घेण्यापासून ते रिसॉर्टमध्ये स्थानिकांनाच नोकरीसाठी प्राधान्य देण्यापर्यंत आमच्या हातात असणाऱ्या सर्व गोष्टी आम्ही करतो. बैलगाडी सफारी, ट्रॅक्टर सफारी यासाठी स्थानिकांनाच प्राधान्य देतो. त्यामुळे दोन हेतू साध्य होतात, एक म्हणजे गावाची संस्कृती पर्यटकांपर्यंत पोहोचते आणि दुसरं म्हणजे स्थानिकांना रोजगार मिळतो. पर्यटकांना गावकऱ्यांच्या घराचीही सफर करून आणतो, जेणेकरून गावाकडचं आयुष्य कसं असतं याची झलक त्यांना मिळते.इतर कुठल्याही बिझनेसप्रमाणे रिसॉर्ट चालवणं हेसुद्धा जिकरीचं काम असतं. कधीकधी काही संकटं अशी येतात ज्यावर आपण काहीच उपाय करू शकत नाही. काही वर्षांपूर्वीचंच उदाहरण देता येईल. रिसॉर्ट इंडस्ट्री सर्वात जास्त कोलमडली ती कोविड काळामध्ये. त्यादरम्यान सगळं जगच बंद होतं. लॉकडाउननंतर रिसॉर्ट्स सर्वात उशिरा सुरू करण्यात आली. त्यावेळी सस्टेन करणं, त्यादरम्यान झालेलं नुकसान भरून काढणं खूप अवघड गेलं. कारण रिसॉर्ट्स सुरू झाली असली तरी सुरुवातीला लोकांचं येण्याचं प्रमाण तसं कमीच होतं. या सगळ्यातून बाहेर पडायला जवळपास दीड वर्ष गेलं. पण आता डिजिटल मार्केटिंगमुळे पर्यटन क्षेत्र परत एकदा भरारी घेत आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची खूप मदत होत आहे..सध्या अनेक ॲग्रो टुरिझम रिसॉर्ट्सप्रमाणे आम्हीही फार्म स्टे, मडहाऊस, वूडन कॉटेजेस असे लक्झरी अनुभव देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. लोकांना रिलॅक्सेशन आणि वेगवेगळे अनुभव देऊ शकलो, तरच या व्यवसायात यशस्वी होता येतं. एक मात्र खरं, हे सगळं करण्यासाठी तुम्ही याबाबतीत पॅशनेट असणं महत्त्वाचं!(प्राजक्ता विराज बोरगे, विराज विलास बोरगे पुणेस्थित (प्राजक्ता विराज बोरगे, विराज विलास बोरगे पुणेस्थित रिसाॅर्टचे मालक व संचालक अाहेत.) 