साप्ताहिक

Premium|Mig-21 Supersonic Drone Conversion : निवृत्त विमानांचे करायचे काय?

Future Of Retired Military Aircraft : भारतीय हवाई दलातून नुकताच सन्मानपूर्वक निरोप मिळालेल्या मिग-२१ विमानांचा सांगाडा स्मारके, उद्याने किंवा संग्रहालयांमध्ये ठेवला जातो; मात्र राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या या ४० विमानांच्या पुढील वाटचालीसाठी डीआरडीओ आणि एचएएल चीनच्या धर्तीवर त्यांचे सुपरसॉनिक ड्रोनमध्ये रूपांतर करू शकतात का, याचा विचार करत आहेत.
Mig-21 Supersonic Drone Conversion

Mig-21 Supersonic Drone Conversion

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

भावेश ब्राह्मणकर

भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झालेल्या मिग-२१ लढाऊ विमानांचे पुढे काय होणार? ती भंगारात दिली जाणार का? भारतीय हवाई दल आणि संरक्षण मंत्रालयापुढे काय पर्याय आहेत? चीनने एक भन्नाट प्रयोग करून खरेच जगापुढे आदर्श निर्माण केला आहे का? भारतही त्याचा अवलंब करू शकतो का? आढावा...

भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत तब्बल सहा दशके सेवा करणाऱ्या मिग-२१ या लढाऊ विमानांना दोनेक महिन्यांपूर्वी सन्मानपूर्वक निरोप देण्यात आला. हवाई दल प्रमुखांच्या उपस्थितीत चंडीगढ येथे या विमानांना सॅल्यूट करण्यात आला. भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राची पायाभरणी करणाऱ्या आणि ६०च्या दशकात भारतात आत्मनिर्भरतेचे अंकुर पेरणाऱ्या मिग-२१ या लढाऊ विमानांनी मोठा इतिहास घडविला आहे. भारताच्याच नाही तर जगाच्या संरक्षण क्षेत्रात मानाचे पान ठरावी अशी मिग-२१ लढाऊ विमानांची कारकीर्द आहे. रशियन बनावटीची ही विमाने भारतासह अनेक देशांनी स्वीकारली आणि त्याद्वारे आपल्या देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवली. भारतीय हवाई दलातून सन्मानपूर्वक निरोप दिलेल्या मिग-२१ विमानांचे पुढे काय होणार? खरेतर त्यांचे काय करायला हवे? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. भारतीय हवाई दलाकडे जवळपास ४०च्या आसपास मिग-२१ विमाने आहेत. या विमानांच्या पुढील वाटचालीबाबत हवाई दलाकडे किंवा संरक्षण विभागाकडे काय पर्याय आहेत, याचा विचार करायला हवा.

Loading content, please wait...
Aircraft
Aeroplane
Innovation
cargo aircraft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com