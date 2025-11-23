Premium|Mig-21 Supersonic Drone Conversion : निवृत्त विमानांचे करायचे काय?

भावेश ब्राह्मणकरभारतीय हवाई दलातून निवृत्त झालेल्या मिग-२१ लढाऊ विमानांचे पुढे काय होणार? ती भंगारात दिली जाणार का? भारतीय हवाई दल आणि संरक्षण मंत्रालयापुढे काय पर्याय आहेत? चीनने एक भन्नाट प्रयोग करून खरेच जगापुढे आदर्श निर्माण केला आहे का? भारतही त्याचा अवलंब करू शकतो का? आढावा...भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत तब्बल सहा दशके सेवा करणाऱ्या मिग-२१ या लढाऊ विमानांना दोनेक महिन्यांपूर्वी सन्मानपूर्वक निरोप देण्यात आला. हवाई दल प्रमुखांच्या उपस्थितीत चंडीगढ येथे या विमानांना सॅल्यूट करण्यात आला. भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राची पायाभरणी करणाऱ्या आणि ६०च्या दशकात भारतात आत्मनिर्भरतेचे अंकुर पेरणाऱ्या मिग-२१ या लढाऊ विमानांनी मोठा इतिहास घडविला आहे. भारताच्याच नाही तर जगाच्या संरक्षण क्षेत्रात मानाचे पान ठरावी अशी मिग-२१ लढाऊ विमानांची कारकीर्द आहे. रशियन बनावटीची ही विमाने भारतासह अनेक देशांनी स्वीकारली आणि त्याद्वारे आपल्या देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवली. भारतीय हवाई दलातून सन्मानपूर्वक निरोप दिलेल्या मिग-२१ विमानांचे पुढे काय होणार? खरेतर त्यांचे काय करायला हवे? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. भारतीय हवाई दलाकडे जवळपास ४०च्या आसपास मिग-२१ विमाने आहेत. या विमानांच्या पुढील वाटचालीबाबत हवाई दलाकडे किंवा संरक्षण विभागाकडे काय पर्याय आहेत, याचा विचार करायला हवा..Premium|Time Bank : आयुष्याच्या संध्याकाळची सुरक्षा.कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार झालेली ही संरक्षण विमाने खरेतर राष्ट्रीय संपत्ती तर आहेतच, पण ती अतिशय संवेदनशीलसुद्धा आहेत. त्यामुळे ती सहजपणे भंगारात काढता येत नाहीत किंवा देऊन टाकता येत नाहीत. तसेच ही उत्पादने तशीच सोडूनही देता येत नाहीत. त्यासाठी संरक्षण विभागाने नियमावली तयार केली आहे. त्याचे तंतोतंत पालन केले जाते. आजवरचा इतिहास पाहता निवृत्त झालेल्या संरक्षण उत्पादनांमधील अंतर्गत महत्त्वाचे भाग काढून घेतले जातात. त्यामुळे त्यांचा केवळ सांगाडा शिल्लक राहतो. ही सांगाडारूपी संरक्षण उत्पादने संरक्षण दलांच्या कार्यालयांमध्ये, केंद्रांमध्ये ठेवली जातात. प्रदर्शनी ठिकाणी, उद्यानात, प्रवेशद्वारांवर किंवा ठरावीक ठिकाणी त्यांना स्थान दिले जाते. यामुळे त्या परिसराची शोभा वाढते. याशिवाय बहुविध संरक्षण संस्था, शैक्षणिक संघटना, राज्य सरकार, महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून या उत्पादनांची मागणी केली जाते. त्यानुसार सर्व सोपस्कार पूर्ण करून ही उत्पादने संबंधितांकडे सुपूर्द केली जात असल्याचे सेवानिवृत्त एअर व्हाइस मार्शल प्रशांत पतंगे सांगतात. त्यामुळेच विविध ठिकाणी संरक्षण उत्पादने सहज दिसून येतात. अहिल्यानगर किंवा धुळे शहरात गजबजलेल्या चौकांमध्ये असलेले रणगाडे, मुंबई-आग्रा महामार्गावर नाशिक शहराच्या प्रवेशद्वारावर असलेली लढाऊ विमाने किंवा पुण्यातील संरक्षण केंद्रांच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या स्मारकरूपी तोफा मोठ्या दिमाखात दिसतात. याद्वारे सर्वसामान्यांसह बालक, विद्यार्थी यांच्यात जनजागृती होते. त्यांना प्रेरणा मिळते. कुतूहलापोटी अनेकजण त्याच्या अधिक जवळ जातात. त्यांच्यासोबत फोटो, सेल्फी किंवा व्हिडिओ काढतात. १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी किंवा महत्त्वाच्या दिवशी रोषणाई तसेच पुष्पसजावट करून या ठिकाणांना अधिक बोलके केले जाते. या संरक्षण उत्पादनांच्या कार्याची महती सांगणारे फलक किंवा शिलालेख साकारण्यात आल्याने त्याविषयी योग्य माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचते. या संरक्षण उत्पादनांची योग्य ती देखभाल करण्याचे बंधन संबंधितांवर असल्याचे सेवानिवृत्त ग्रुप कॅप्टन विनायक देवधर सांगतात. काही वेळा अजस्र स्वरूपाच्या संरक्षण उत्पादनांना संग्रहालयांमध्ये ठेवले जाते, तर काही उत्पादनांमध्येच संग्रहालय किंवा स्मारक किंवा विशेष केंद्र साकारले जाते. उदाहरणार्थ, निवृत्त महाकाय जहाजाचे रूपांतर संग्रहालयात करणे..चीनचा अभिनव प्रयोगचीनची जे-६ लढाऊ विमाने ही सोव्हिएत मिग-१९ची चिनी आवृत्ती समजली जातात. १९५० आणि १९६०च्या दशकात जे-६ ही लढाऊ विमाने चिनी हवाई दलाचे मुख्य सामर्थ्य म्हणून ओळखली जात होती. या जुन्या जे-६ लढाऊ विमानांचे रूपांतर सॅच्युरेशन स्ट्राइकमध्ये (मोठ्या हल्ल्यासाठी) करणाऱ्या सुपरसॉनिक ड्रोनमध्ये करून चीनने भन्नाट प्रयोग यशस्वी केला आहे. १६ सप्टेंबर रोजी मोठ्या दिमाखात चांगचुन एअर शो संपन्न झाला. याच एअर शोमध्ये चीनने प्रथमच जे-६ विमानांमधून निर्मिलेला सुपरसॉनिक ड्रोन प्रदर्शित केला. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले. टाकाऊतून टिकाऊ या संकल्पनेचा कल्पक उपयोग चीनने चपखलपणे केल्याची चर्चा अद्यापही रंगते आहे. भारतही मिग-२१ या निवृत्त लढाऊ विमानांचे रूपांतर सुपरसॉनिक ड्रोनमध्ये करू शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ), हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) यांच्यावतीने यासंदर्भात गांभीर्याने विचार सुरू आहे.चीनच्या संरक्षण संशोधन यंत्रणेने जे-६ लढाऊ विमानांच्या तोफ, इजेक्शन सीट आणि इंधन टाक्या काढून टाकल्या. त्याऐवजी एक ऑटोपायलट, स्वयंचलित उड्डाण नियंत्रण, पेलोड पाइलन्स आणि भूप्रदेश-अनुसरण करणारी नॅव्हिगेशन सिस्टीम त्यात स्थापित केली आहे. याद्वारे ते मानवविरहीत ड्रोनसारखे झाले आहे. संरक्षण तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जे-६ विमानांमधील बदलानंतर १९९५मध्ये प्रथम त्याचे चाचणी उड्डाण करण्यात आले. मात्र, आता ते ड्रोनच्या स्वरूपात युद्धामध्ये वापरण्याचे नियोजन चीनच्या संरक्षण विभागाने केले आहे. २०२२पर्यंत चीनने ६००हून अधिक जे-६ विमाने रूपांतरित केली आहेत. हा एक मोठा मैलाचा दगडच आहे. हेरगिरी, गोळीबार, हल्ला, बचाव अशा विविध कारणांसाठी जे-६चे आधुनिक रूप चीनकडून उपयोगात आणले जात आहे. जे-६च्या या प्रकल्पातून बऱ्याच बाबी साध्य केल्या आहेत. त्यात नवीन ड्रोन्स किंवा लढाऊ विमानांच्या निर्मितीच्या तुलनेत हे आधुनिकीकरण तब्बल दसपट कमी किमतीत शक्य झाले आहे. व्यापक स्तरावर वापरण्यास ते तातडीने उपलब्ध झाले आहेत. तैवानवर चीनचा डोळा आहे. त्याच्या परिसरात हे जे-६ सुपरसॉनिक ड्रोन तैनात करण्यात आल्याचे सांगितले जाते..Premium| India China trade challenge: स्वदेशीला चीनचे आव्हान \n\n.भारताकडे सेवानिवृत्त झालेली जवळपास ४० मिग-२१ विमाने आहेत. तर २०२७पर्यंत सेवानिवृत्त होणारी ४० ते ५० मिग-२१ बायसन विमाने आहेत. भारतीय हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांचा मोठा तुटवडा आहे. अशा स्थितीत मिग-२१ विमानांचे सुपरसॉनिक ड्रोन्स तयार करून त्याची कसर भरून काढता येऊ शकते, असा एक मतप्रवाह आहे. शक्तिशाली आणि सुपरसॉनिक असलेले मिग हे ड्रोनच्या रूपात मिळाल्यास त्याचे भारताला अनेक फायदे होऊ शकतात. पायलटशिवाय उडणारे हे विमान अचूक लक्ष्यभेद करू शकेल. शिवाय त्याची उपयोगिता आणखी काही वर्षे असू शकेल. काही तज्ज्ञांच्या मते ५ ते १० कोटी रुपयांच्या खर्चातून मिग-२१ विमाने सुपरसॉनिक ड्रोन्समध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकतात. याउलट नवीन अत्याधुनिक ड्रोन्सच्या विकासासाठी ५० ते १०० कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. चाचणी, टेहळणी, सिम्युलेशन, ड्रोनविरोधी प्रतिहल्ला, बचाव अशा विविध कारणांसाठी मिग-२१ सुपरसॉनिक ड्रोन्स प्रभावी ठरू शकतील, असे काही तज्ज्ञांना वाटते.संरक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एचएएलने एका कार्यक्रमांतर्गत मिग-२१ला लढाऊ ड्रोन्समध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु भारतीय हवाई दलाने त्यास नकार दिला. त्यामागे महागडी देखभाल आणि सुरक्षिततेचे धोके ही कारणे असल्याचे सांगितले जाते. व्हिएतनामकडूनही मिग-२१ विमानांना ड्रोन्समध्ये रूपांतरीत करण्याविषयीचे संशोधन सुरू आहे. मात्र, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हे रूपांतरण वाटते तेवढे सोपे नाही. मिग-२१मधील तंत्रज्ञान आणि त्यातील सुटे भाग तीन ते चार दशकांपूर्वीचे आहेत. .त्यातच सध्या कॉम्प्युटरआधारित एव्हियोनिक्सवरील तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे आणि तेच वापरले जाते. विशेष म्हणजे, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सर्वच क्षेत्रांना नवा आयाम प्राप्त करून दिला आहे. अशा स्थितीत मिग-२१ला ड्रोन्समध्ये रूपांतरीत करण्याने फार काही साध्य होणार नाही, त्याऐवजी नवीन ड्रोन्स तयार करून ते संरक्षण दलांच्या ताफ्यात द्यावेत, असे तज्ज्ञांना वाटते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे अत्याधुनिक युद्धतंत्राचा शिरकाव झाला आहे. इथून पुढे पारंपरिक युद्धतंत्रे कालबाह्य ठरणार आहेत. त्यामुळे बदलत्या काळाचा, तंत्रज्ञानाचा आणि पद्धतींचा विचार करता एआयआधारित संरक्षण सामग्रीला प्राधान्य द्यायला हवे, असे संरक्षण दलांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.(भावेश ब्राह्मणकर नाशिकस्थित संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.