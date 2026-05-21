Premium|Women Centric Brands India : ग्राहक ते यशस्वी उद्योजिका! भारतीय महिलांच्या बदलत्या ओळखीचे आणि आर्थिक ताकदीचे नवे प्रतीक

प्राची गावस्करखरेदी... मग ती भाजीपाल्याची असो, किराणा असो किंवा अगदी गाडी, घर, दागिने अशा मोठ्या वस्तूंची असो त्याबाबतचा अंतिम शब्द घरातील महिलांचा असणार असं सर्वसाधारण समीकरण आहे. खरेदीबाबतच्या निर्णयांवर महिलांचा मोठा प्रभाव असतो. सुमारे ७० ते ८० टक्के निर्णय महिला घेतात. अलीकडच्या काळात महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यानंतर त्यांची निर्णयक्षमता आणि क्रयशक्तीही वाढली आहे. या बदलत्या सामाजिक प्रवाहातून ‘महिलाप्रधान ब्रँड’ ही संकल्पना उदयास आली असून, महिलांच्या गरजा, त्यांच्या आवडी-निवडी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक महिलाप्रधान ब्रँड तयार झाले आहेत. विशेष म्हणजे अनेक ब्रँड महिला उद्योजकांनी उभे केले आहेत. या ब्रँड्समुळे भारतीय महिलांना केवळ ग्राहक म्हणून नव्हे, तर उद्योजिका, निर्णयकर्त्या आणि प्रेरणास्थान म्हणूनही नवी ओळख मिळत आहे. महिलाप्रधान ब्रँड्सच्या बाजारपेठेचा आणि मोजक्या ब्रँड्सचा घेतलेला हा वेध...महिला ग्राहकवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून निर्माण झालेले महिलाप्रधान ब्रँड्स समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे ब्रँड्स महिलांकडे केवळ ग्राहक म्हणून नव्हे, तर निर्णय घेणाऱ्या, नेतृत्व करणाऱ्या आणि बदल घडवणाऱ्या व्यक्ती म्हणून पाहतात. त्यामुळे महिलांच्या आत्मसन्मानात वाढ होते आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची प्रेरणा मिळते. याशिवाय अशा ब्रँड्समुळे बाजारपेठेत विविधता आणि समावेशकता वाढते. महिलांच्या वेगवेगळ्या गरजांना प्रतिसाद देणारी उत्पादने उपलब्ध होतात, ज्यामुळे ग्राहकांचा अनुभव अधिक समृद्ध होतो. आपल्या देशात अनेक महिला उद्योजकांनी महिलांसाठीचे मोठे ब्रँड्स उभे केले आहेत. यात नायका, बॅग इट, फॉरेस्ट इसेन्शियल इत्यादींचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. हे केवळ महिलांसाठीचे ब्रँड्स नाहीत, तर ते महिला उद्योजकांनी उभे केलेले ब्रँड्स आहेत. या ब्रँड्सनी गेल्या दशकात फॅशन, सौंदर्य आणि जीवनशैली क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. भारतीय ग्राहकांमध्ये महिलांची खरेदीक्षमता आणि फॅशनविषयी जागरूकता वाढत असताना या महिला उद्योजकांनी या बदलाला व्यवसायाच्या संधीमध्ये रूपांतरित केले. या ब्रँड्सनी भारतीय महिलांच्या गरजांना प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत मेड इन इंडिया संकल्पनेलाही बळ दिले आहे. डिजिटल कॉमर्समध्ये महिलांचा सहभाग वाढवला आहे. या ब्रँड्सच्या यशामुळे भारतात महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना नवी प्रेरणा मिळाली आहे. त्यामुळे या महिलाप्रधान ब्रँड्सचे महत्त्व केवळ महिलांसाठीच्या उत्पादनांची गरज पूर्ण करण्यापुरते नाही, तर विविध क्षेत्रातील बदलांसाठी मोलाची भूमिका बजावणारे आहे. ते भारतीय महिलांच्या बदलत्या ओळखीचे प्रतीक आहेत. सौंदर्य, फॅशन आणि आत्मविश्वास यांचा संगम घडवत त्यांनी भारतीय बाजारपेठेत महिलांच्या नेतृत्वाची ताकद सिद्ध केली आहे. आज या ब्रँड्समुळे भारतीय महिलांना केवळ ग्राहक म्हणून नव्हे, तर उद्योजिका, निर्णयकर्त्या आणि प्रेरणास्थान म्हणूनही नवी ओळख मिळत आहे..नायकानायकाची स्थापना २०१२मध्ये फाल्गुनी नायर यांनी केली. गुंतवणूक बँकिंगमधील यशस्वी कारकीर्द सोडून त्यांनी भारतीय महिलांसाठी एक विश्वसनीय ऑनलाइन ब्यूटी प्लॅटफॉर्म उभारला. उच्च दर्जाच्या सौंदर्यप्रसाधनांवर भर देत आणि भारतीय त्वचा आणि हवामान लक्षात घेऊन उत्पादने उपलब्ध करत महिला ग्राहकवर्गात विश्वासार्हता निर्माण केली. ऑनलाइनसोबतच ऑफलाइन स्टोअर्सचे जाळे विणत उत्पादने घरोघरी पोहोचवली. त्याबरोबरच महिलांसाठी रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधीही निर्माण केल्या. हा देशातील महिला-नेतृत्वाखालील पहिला ‘युनिकॉर्न’ स्टार्टअप आहे.बॅग इटनिना लेखी यांनी अतिशय अल्प भांडवलात सुरू केलेला बॅग इट हा भारतीय महिलांमध्ये लोकप्रिय हँडबॅग ब्रँड आहे. हा ब्रँड आज भारतीय फॅशन क्षेत्रातील ओळख ठरला आहे. मध्यमवर्गीय महिलांना परवडणाऱ्या किमती, स्टायलिश डिझाईन्स आणि दैनंदिन वापराला साजेशी उत्पादने हे याचे वैशिष्ट्य आहे. हा ब्रँड भारतीय महिलांच्या स्वावलंबन आणि पर्यावरण-जागरूकतेचे प्रतीक मानला जातो.फॉरेस्ट इसेन्शियल्सफॉरेस्ट इसेन्शियल्स हा मीरा कुलकर्णी यांनी २०००मध्ये स्थापन केलेला आयुर्वेदिक सौंदर्यप्रसाधनांना आधुनिक आलिशानतेचा स्पर्श देणारा ब्रँड आता जगभरात लोकप्रिय होत आहे. प्रीमियम स्किनकेअर क्षेत्रात या ब्रँडने भारतीय ब्रँडचे महत्त्व निर्माण केले आहे. नैसर्गिक आणि आयुर्वेदिक घटकांचा वापर, भारतीय परंपरा आणि आधुनिक विज्ञानाचा मिलाफ असणारा हा ब्रँड जागतिक स्तरावर भारतीय आयुर्वेदाचा प्रचार करण्यात मोलाची भू्मिका बजावत आहे. भारताबाहेर लंडनमध्येही या ब्रँडची स्टोअर्स आहेत. जागतिक सौंदर्य उद्योगात भारतीय आयुर्वेदिक ब्रँड्सची वाढती लोकप्रियता दिसून येते आणि हा ब्रँड त्यातील प्रमुख उदाहरण मानले जाते..महाराष्ट्रातील काही महिलाप्रधान ब्रँडब्रँड म्हणजे विश्वासार्हता. डोळे झाकून खरेदी करण्याचा विश्वास ग्राहकांना जी कंपनी देते, ती एक लोकप्रिय, विश्वासार्ह ब्रँड म्हणून नावारूपाला येते. त्यामुळे असा ब्रँड म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी उद्योजकांना उत्पादनाच्या दर्जातील सातत्य, गुणवत्ता टिकवणे गरजेचे असते. यासाठी उत्तम कच्चा माल पुरवठासाखळी तयार करणे, उत्पादन प्रक्रिया उच्च दर्जाची आणि निर्दोष असणे महत्त्वाचे ठरते. कुशल, तज्ज्ञ मनुष्यबळ हीदेखील मोठी गरज असते. त्याचबरोबर ग्राहकांशी दृढ नाते निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या अपेक्षा, गरजा ओळखणे, त्यासाठी त्यांच्याशी संपर्कात राहणे, त्यांचा प्रतिसाद जाणून घेणे, सूचनांनुसार बदल करणे इत्यादी गोष्टींचीही गरज असते. आपले उत्पादन विविध मार्गांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल, त्यांना विक्रीनंतरही आवश्यक सेवा वेळेत उपलब्ध होईल याची काळजी घेणेही गरजेचे असते. अशा विविध आव्हानांवर मात करत उद्योजक पुढे जातात, तेव्हा ब्रँड उभा राहतो. अनेकदा महिलांना सामाजिक चौकटी भेदून आपले काम पुढे न्यावे लागते, त्यामुळे त्या केवळ उत्पादन देत नाहीत, तर समाजाला विशेषतः महिलांना प्रेरणा देतात. म्हणूनच महिलांनी उभ्या केलेल्या अशा ब्रँडचे मूल्य अधिक असते. मराठी मातीत जन्मलेल्या अशा ब्रँड्सनी आपली ताकद सिद्ध केली आहे. पुण्यात गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय झालेल्या ब्रँड्समध्ये चांदीच्या दागिन्यांमधील सायली मराठे यांचा आद्या, साड्यांच्या क्षेत्रातील कविता कोपरकर यांचा प्रथा, सौंदर्यप्रसाधनांच्या क्षेत्रातील कामाक्षी बर्वे जोगळेकर यांचा बरवा यांची नावे आवर्जून घ्यावी लागतील. याशिवाय मुंबईच्या सायली राजाध्यक्ष यांनी उभारलेल्या साड्यांच्या ब्रँडनेही लाखो महिलांच्या मनात अढळ स्थान मिळवले आहे. आज या महिलांनी अनेक महिलांना रोजगारही दिला आहे. स्थानिक कारागिरांना संधी दिली आहे. बाजारपेठेत मोठी आर्थिक उलाढाल घडवली आहे. स्थानिक कला आणि संस्कृतीला आधुनिक बाजारपेठ मिळवून देता येते, छोट्या स्तरावर सुरू झालेला व्यवसाय मोठ्या ओळखीपर्यंत पोहोचू शकतो आणि महिलांच्या कल्पकतेतून वेगळे आणि अर्थपूर्ण ब्रँड्स निर्माण होतात, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. हे ब्रँड्स केवळ उत्पादन विकत नाहीत, तर संस्कृती, परंपरा आणि ओळख यांना नवे रूप देतात.महिलांसाठी असलेली बाजारपेठ प्रचंड मोठी, सतत वाढणारी आणि भविष्यातील सर्वांत महत्त्वाची आर्थिक शक्ती आहे, त्यामुळे महिलाप्रधान ब्रँडसाठी या बाजारपेठेत मोठी संधी आहे. परंतु, पारंपरिक विचारसरणी, स्पर्धात्मक बाजारपेठ आणि आर्थिक अडचणी यांमुळे अनेक वेळा या ब्रँड्सना टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. तसेच, केवळ महिलांसाठी असा टॅग लावणे पुरेसे नसून, गुणवत्तेवर आणि विश्वासार्हतेवर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण महिलाप्रधान ब्रँड हे केवळ व्यवसायाचे मॉडेल नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. हे ब्रँड्स महिलांना त्यांच्या क्षमतेची जाणीव करून देतात आणि समाजात समानतेचा संदेश पोहोचवतात, त्यामुळे भविष्यात अशा ब्रँड्सची संख्या जितकी वाढत जाईल आणि ते अधिक प्रभावीपणे समाजाच्या प्रगतीत योगदान देतील.. प्रकल्प.ठळक वैशिष्ट्येमहिलांची एकूण जागतिक बाजारपेठ सुमारे २,५०० लाख कोटी रुपयेनिर्णय प्रभाव ः महिलांकडून ७० ते ८० टक्के खरेदी निर्णय घेतले जातात.महिलांसाठी असलेली संपूर्ण बाजारपेठ २.२ लाख कोटी डॉलर (२०२५)- तीन लाख कोटी डॉलरपर्यंत (२०३५) वाढण्याचा अंदाज.भारतातील महिलाप्रधान बाजारपेठफॅशन आणि टेक्स्टाइल ः ५५.५ टक्के कपड्यांची खरेदी महिलांकडून होते.सौंदर्य प्रसाधने व वैयक्तिक आरोग्यनिगा बाजारपेठ ः २७ अब्ज डॉलर (२०२९पर्यंत), महिला मुख्य ग्राहक गट.ई-कॉमर्स क्षेत्रात महिला ग्राहकांमध्ये ३४ टक्के वाढ ः डिजिटल खरेदीतही महिला वेगाने पुढे येत आहेत.महिलाप्रधान बाजारपेठ इतकी मोठी का आहे?निर्णयक्षमता ः घरातील किराणा, कपडे, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या खरेदीत महिलांचा मोठा सहभाग.आर्थिक स्वावलंबन ः मोठ्या प्रमाणात महिला नोकरी/व्यवसायात असल्याने कमाई करत असल्याने स्वतः खरेदीचे निर्णय घेतात.बदलत्या गरजा ः स्वतःच्या आरोग्याबाबत, वैयक्तिक निगेबाबत जागरुकता वाढली आहे. त्यामुळे वैविध्यपूर्ण उत्पादनांची मागणी वाढली आहे.डिजिटल प्रभाव ः इन्स्टाग्राम ब्रँड, डीटूसी ब्रँड्सचा प्रभाव वाढला आहे. नायका, मामाअर्थसारख्या ब्रँड्सचा उदयमहिलाप्रधान ब्रँड्सची वैशिष्ट्येमहिलाप्रधान ब्रँड्स हे केवळ महिलांसाठी उत्पादने तयार करत नाहीत, तर त्यांच्या अनुभवांना, समस्यांना आणि अपेक्षांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. या ब्रँड्समध्ये खालील वैशिष्ट्ये दिसून येतात.महिलांच्या गरजांनुसार तयार केलेली उत्पादनेआत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि सौंदर्य यांचा समतोल साधणारी मांडणीसामाजिक संदेश देण्यावर भर (उदाहरणार्थ, महिला सक्षमीकरण, शरीरस्वीकृती)महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे व्यवसायप्राची गावस्कर सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत.. 