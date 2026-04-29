Premium|River evolution in Sahyadri : नदी समजून घेताना; सह्याद्रीची जडणघडण आणि नद्यांच्या दीड कोटी वर्षांचा प्रवास

शैलजा देशपांडेनदी जेव्हा सखल भागात येते, तेव्हा तिला स्वतःचा असा वेग नसतो. वाट मिळेल तशी ती वाहत राहते, म्हणूनच नागमोडी वळणे घेत नदी वाहते. ही नागमोडी वळणे घेताना ती खूप काही निर्माण करत असते, छोटी-छोटी बेटे, रांजण खळगे. एका काठाला नदी खोदत जाते आणि दुसऱ्या काठावर गाळ पसरत जातो. जेव्हा आपण रुंदीकरण, खोलीकरण अशी कामे करत असतो, तेव्हा या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष असणे खूप आवश्यक असते. वाहणे आणि पूर येणे हे नदीचे अविभाज्य गुणधर्म आहेत. कसे पर्वताने जलासी धरावेजरी ग्रीष्म आला तरी पाझरावेइथे जन्म घेती नद्या या कीतीशाअसे मानवाला जगाया पुरेशा ।।किनाऱ्यामद्धे दोन सृष्टि वहातीकिती जीव त्याते सुखाने रहातीनदीने सदाही असावे प्रवाहीतिची ओढ वाटे सदा सागराही ।।(संदर्भ - नदीचे श्लोक - मोहित गोरखेडे)हिंदू संस्कृती असो किंवा इजिप्तची नाईल संस्कृती, सगळ्या संस्कृती नदीकाठावरच बहरल्या आणि नद्या लुप्त होताच या संस्कृतीही लुप्त झाल्या. या प्रक्रियेला नैसर्गिक चक्र कारणीभूत होते. आपल्या देशाबद्दल बोलायचे झाले, तर काही मुक्तवाहिनी उदाहरणार्थ, अघनाशिनी, काही प्रमाणात शास्त्री, (कोकण, कर्नाटक, केरळ) तसेच काही हिमालयात उगम पावून अरुणाचल, मेघालयात वाहणाऱ्या काही छोट्या नद्या सोडल्या, तर आपली अवस्था खूप वाईट आहे. ज्या नद्या अजूनही चांगल्या किंवा मध्यम अवस्थेत आहेत, त्या सर्वांमध्ये एक गोष्ट समान आहे. ती म्हणजे त्या सगळ्या मुक्त आणि प्रवाही आहेत. तिथे अजूनही नैसर्गिक जंगले, झाडी, झरे काही प्रमाणात जिवंत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून मी नदीवर प्रत्यक्ष काम करत आहे. काम करताना रोज प्रकर्षाने जाणवते, की आज जगभर नद्यांची जी स्थिती झाली आहे, त्याची मूळ कारणे शोधायला हवीत. मुख्य म्हणजे नदी समजली पाहिजे. नदी समजली तर कारणे समजतील आणि कारणे समजली तर उपाय शोधता येतील. उपाय शोधायचा तर आधी नदीचे वय कळायला हवे. तुम्ही म्हणाल वयाशी काय संबंध? तर ती कशी घडली, हे कळल्याशिवाय काय सुधारणा करायच्या हे कसे कळणार? आपल्या या सर्व नद्यांचा जन्म कधी झाला असेल आणि त्यांचे वय काय, हे शोधण्यासाठी सगळ्यात आधी सह्याद्रीचा जन्म कधी झाला ते पाहावे लागेल. जेव्हा भूगर्भात अनेक घडामोडी झाल्या आणि गोंडवाना भूप्रदेश विभंगला (Faulting) तेव्हा आश्चर्यकारक गोष्टी घडल्या. त्यातून दख्खनचे द्वीपकल्प, सह्याद्रीचे पश्चिम कडे आणि दख्खनचे पठार निर्माण झाले. यातही गमतीची गोष्ट म्हणजे सह्याद्रीमुळे दख्खनचे पठार पश्चिमेकडे उंच आणि पूर्वेकडे उतरते झाले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या बहुतेक मोठ्या नद्या पूर्वेकडे वाहतात. साधारण साडेसहा कोटी वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा पूर्व वाहिनी आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या महत्त्वाच्या जल विभाजक ठरल्या. मग आता नद्यांचे वय काय असेल बरं? ज्वालामुखीमधून तयार झालेला हा अत्यंत कठीण कातळ फोडून, दर पावसाळ्यात नद्यांची खोरी कोरायला पुन्हा कित्येक कोटी वर्षांचा काळ जावा लागला. आपल्या नद्या काही फरकाने साधारण दीड ते दोन कोटी वर्षे वयाच्या आहेत..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.भौगोलिक परिस्थितीहिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्या सोडल्या, तर पर्वतरांगांमधून उगम पावणाऱ्या इतर सर्व नद्या प्रवाही होण्यासाठी सर्वस्वी पावसावर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर सातपुडा पर्वतरांगांमधून उगम पावलेल्या तापी आणि नर्मदा यांचा फक्त काहीच भाग महाराष्ट्रामधून वाहतो. बाकी सर्व नद्या सह्याद्रीजिवंत नदी, मरणासन्न नदीमुक्तवाहिनी शास्त्री नदी - सह्याद्रीमधून उगम पावून अरबी समुद्राला मिळणारी ही पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाची नदी. भरतीदरम्यान समुद्राचे पाणी साधारण ५० किलोमीटर आत संगमेश्वरपर्यंत येते. या खाऱ्या-गोड्या पाण्यात स्थानिक लोक पिके घेतात, त्यांची चव अवीट असते. इथली वांगी आणि कडधान्यांची चव वेगळी असते, असे कोकणातले लोक सांगतात. शास्त्रीला मोठे सांस्कृतिक महत्त्व आहे. मार्लेश्वर धबधबा आणि प्राचीन शिवमंदिरे यांसारख्या ठिकाणांमुळे ही नदी ओळखली जाते. या नदीत माशांच्या प्रजातींची समृद्ध जैवविविधता आढळते, जी स्थानिक समुदायांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही नदी गोड्या पाण्यातील मासेमारी आणि नदीकाठच्या शेतीद्वारे पाच हजारांहून अधिक लोकांना आधार देते. विशेषतः संगमेश्वरसारख्या भागांमध्ये घरगुती पाणीपुरवठा आणि पारंपरिक शेती सिंचन या दोन्हींसाठी ती एक स्रोत म्हणून काम करते.मरणासन्न चंद्रभागा - या नदीलादेखील सांस्कृतिक महत्त्व आहे. सरकारने ‘नमामी चंद्रभागा’ हा गंगा नदीच्या ‘नमामी गंगे’वर आधारित प्रकल्प योजला आहे. भीमाशंकर हे जागृत शिवस्थान तिच्या उगम क्षेत्रात आहे. पंढरपूरला पोहोचताना ही नदी परिपक्व अवस्थेत येते आणि एक मोठे चंद्राकृती वळण घेते, म्हणून ही चंद्रभागा. या नदीमध्येही एकेकाळी माशांच्या प्रजातींची समृद्ध जैवविविधता होती. याच नदीवर महाराष्ट्रातली सर्वात जास्त धरणे आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरीकरणाच्या रेट्यात ही नदी प्रदूषणाने ग्रासली आहे आणि आता ती मरणासन्न अवस्थेत आहे. तिला जगवायचे तर तिच्या उपनद्यांवर आधी काम करावे लागेल.पर्वतरांगांमधूनच उगम पावतात आणि पुढे जाऊन पूर्व वाहिनी किंवा पश्चिम वाहिनी होतात. नदी ही प्रवाही जिवंत संस्था आहे. म्हणूनच तिला बाल्य, तारुण्य आणि वार्धक्यही आहे. उगमाजवळ ती अल्लड बाल्यावस्थेत, डोंगर उतारावर तारुण्यावस्थेत तर पूर पठारावर परिपक्व आणि सागरात विलीन होताना वार्धक्य अवस्थेत असते..नदीचे उगम क्षेत्रजवळजवळ प्रत्येक नदी डोंगरातच जन्म घेते. नदीचा उगम कुठे होतोय, तिथे आजूबाजूला झाडी किती आहे, किती प्रमाणात पाषाण आहे, बाष्पीभवनाने पाण्याचा किती अपव्यय होतोय, यावर नदीचे बारमाही वाहणे अवलंबून असते. नदीचा उगम भूगर्भातूनच होतो, म्हणूनच उगमक्षेत्रात बारमाही झरे दिसतात.नदीचे पूर पठारनदी जेव्हा सखल भागात येते, तेव्हा तिला स्वतःचा असा वेग नसतो. वाट मिळेल तशी ती वाहत राहते, म्हणूनच नागमोडी वळणे घेत नदी वाहते. ही नागमोडी वळणे घेताना ती खूप काही निर्माण करत असते - छोटी-छोटी बेटे, रांजण खळगे. एका काठाला नदी खोदत जाते आणि दुसऱ्या काठावर गाळ पसरत जातो. जेव्हा आपण रुंदीकरण, खोलीकरण अशी कामे करत असतो, तेव्हा या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष असणे खूप आवश्यक असते. वाहणे आणि पूर येणे हे नदीचे अविभाज्य गुणधर्म आहेत.नदीचे मुखनदी जेव्हा सागराला मिळते, तेव्हा नदीचे गोड पाणी आणि सागराचे खारट पाणी याचा एक अजब संगम होतो. तिथे एक विशिष्ट प्रकारचे खारफुटीचे जंगल तयार होते. हीच खारफुटीची जंगले त्सुनामीसारख्या लाटांपासून आपले रक्षण करतात. आपल्या देशाच्या तीन बाजूंनी समुद्र आहे. खारफुटीची जंगले समुद्रकिनाऱ्यांच्या संरक्षण भिंतीसारखी काम करतात.शहरे विस्तारत आहेत. एकेक करत सर्व जंगले विकासाच्या, रस्त्याच्या, नवीन बंदरांच्या नावाखाली नष्ट होत आहेत. आपले सुरक्षा कवच आपणच काढून टाकतोय. स्वार्थापोटी हे शहाणपण आपण पूर्णपणे विसरलो आहोत. नदीच्या मुखाजवळ वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी दिसतात. कधी खाडीत मिळणारी, कधी पुळण असलेली तर कधी मुखरवाडी (Estuary). येथे भरती-ओहोटीचे वैशिष्ट्यपूर्ण पट्टे असतात. मासे अंडी घालायला नदीच्या मुखाजवळच येत असतात.नद्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे नदीला मिळणारे ओढे, नाले आणि नदीकाठ.ओढा - जे ओढ देतात ते ओढे. याला वेग असतो. या ओढ्यामध्ये काहीही घेऊन जाण्याची ताकद असते. ओढ्याला पाणी झटकन भरते. ज्या भागांमध्ये भरपूर झाडी असतात, तिथे बारमाही ओढे वाहताना आपल्याला दिसतात. सहसा कोकणात असे ओढे आढळून येतात.नाला - याला आपण नदीची नाळ म्हणू या. हा पावसाचे पाणी वाहून नेऊन नदीपर्यंत पोहोचवतो. नाले सहसा पावसाळ्यात भरून वाहतात. मग हळूहळू पावसाळ्यानंतर त्यांचे पाणी कमी होत जाऊन ते कोरडे पडतात. मात्र डोंगरावरून, टेकड्यांवरून वाहणारे पाणी खनिजे, पोषकद्रव्ये नदीपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे काम हे नाले करत असतात. ओढा असो वा नाला असो, नदीचे आणि त्यांचे एक अतूट नाते असते, हे नाते अधिक घट्ट करतात ते म्हणजे नदीचे काठ.नदी काठ - काठ अत्यंत वैविध्यपूर्ण असतो. याला ‘रिपरियन’ झोन म्हणतात. कधी तो हिरवागार झाडी-झाडोरा असतो, तर कधी वालुकामय, कधी खडकाळ, कधी दलदलयुक्त, कधी पाणथळ, तर कधी दगड-गोट्यांनी भरलेला, तर कधी झुळझुळ वाहणारा झरा. हा नैसर्गिक पट्टा अबाधित ठेवला, तर ते नद्या वाचवण्याचे महत्त्वाचे काम करतील. नदीचे काठ हे नदीचे हात आहेत. तिचे हात म्हणजेच काठ जर आपण काढले किंवा अतिक्रमण केले, तर तिची महत्त्वाची कामे - पाण्याचे शुद्धीकरण करणे आणि पाणी भूगर्भात साठवणे, तापमान संतुलित करणे, तसेच काठावरच्या विहिरी, येऊन मिळणारे ओढे, नाले, ओहोळ यांना पाणी पुरवणे - नदी करू शकणार नाही. तिच्या काठांची कमीत कमी हानी झाली पाहिजे. नदी संवर्धन करताना सर्वांत आधी तिचे काठ सुरक्षित करणे आणि त्यांना जितक्या नैसर्गिक स्वरूपात ठेवता येईल तितके ठेवणे हे आवश्यक आणि आव्हानात्मकदेखील आहे..पारंपरिक ज्ञानआपल्या देशाला खूप मोठी परंपरा आहे. त्या परंपरेत खूप मोठे ज्ञान साठून आहे. या पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग करण्याची मानसिकता आपली नाही हे आपले दुर्दैव. परदेशातील तंत्रज्ञाची जोड घेत कामे करण्याची वृत्ती बळावत चालली आहे. उपनिषदांचा दाखला द्यायचा म्हटले, तर जमिनीवर पडणाऱ्या पाण्याचे बारा भाग करावेत. त्यांपैकी सहा समुद्राला मिळू द्यावेत. वृक्ष, प्राणी, पक्षी, कीटक अशा अमानवी सृष्टीसाठी चार भाग ठेवावेत आणि बाकी उरलेले दोन भाग माणसाने वापरावेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा इतका सखोल विचार क्वचितच सापडेल. उपनिषदेत सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी कित्येक पिढ्यांची तजवीज करून ठेवली होती आणि त्याचा उपभोग सर्व सृष्टी आजपर्यंत घेत आली आहे.आता आपणच ठरवायचे, आपल्याला काय हवंय? - अल्पकालीन नफा की दीर्घकालीन फायदे ? शैलजा देशपांडे पुणेस्थित जीवित नदी समूहाच्या संस्थापक व संचालक आहेत. 