Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा

Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा
US politics: रुझवेल्ट विरुद्ध वूड्रो विल्सन हा लेख अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील दोन टोकांची तुलना करतो. थिओडर रुझवेल्ट वास्तववादी, शक्तीसमतोल व विस्तारवादी धोरणाचा समर्थक होता, तर वूड्रो विल्सन नैतिकता, लोकशाही आणि स्वयंनिर्णयावर आधारित जागतिक शांततेचा पुरस्कर्ता होता.
प्रत्येक राष्ट्राने व तेथील प्रजेने आपापल्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचा उपभोग घ्यावा, असे तत्त्वज्ञान अमेरिकेने भले पुरस्कृत केले असेल; पण आपल्या अधिकारांवर, प्रभुत्वावर कोणी अतिक्रमण करू नये यासाठी आपण प्रसंगी बलप्रयोग करण्यात व तशी भूमिका घेण्यात मागे पडता कामा नये, असे अमेरिकेच्या धुरीणांना वाटणे स्वाभाविक होते. त्याची पहिली चुणूक मन्रो सिद्धांतातून पाहायला मिळाली.