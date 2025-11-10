Premium|War and peace: शांतता! राज्यविस्तार चालू आहे!

विश्वाचे आर्त । डॉ. सदानंद मोरे वसाहतींमधील असंस्कृत अडाण्यांना आधी मनुष्य व नंतर सुसंस्कृत मनुष्य करणे हा आपल्या कर्तव्याचा भाग असल्याचे वाटल्यास आश्चर्य नाही. त्यामुळे लष्करी, आर्थिक, वैज्ञानिक - तंत्रवैज्ञानिक प्रभुत्वाबरोबर धार्मिक प्रभुत्वाचा मुद्दाही गुपचूप शिरकाव करीत होता. या सर्वांचे रूपांतर राजकीय वर्चस्वात जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ही मंडळी स्वस्थ बसणार नव्हतीच! सर्वंकष प्रभुत्वाकडील ही वाटचाल होती.जगाच्या इतिहासामधील कालखंडांचे वर्गीकरण करताना, ते युद्धाचा कालखंड आणि शांततेचा कालखंड या दोघांमध्ये करावे लागेल असे एक मत असते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना, अर्थातच ते खोडून काढताना एका विचारवंताने युद्धाचा कालखंड आणि युद्धाच्या तयारीचा कालखंड असा पर्यायही सुचवला.याला विनोद म्हणा किंवा अतिशयोक्ती म्हणा, शांतता नको आणि युद्ध हवे असे म्हणणारा कोणी सापडेल असे वाटत नाही; पण तरीही प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र युद्धे अपरिहार्य ठरली आहेत. युद्धाची कारणे जशी बाह्य (म्हणजे संपत्ती, भूमी) अशी सांगितली जातात, तशीच ती अंतरिकही असू शकतात. खरेतर युद्धाची प्रवृत्ती हा मानवी स्वभावाचा भाग आहे, असेही म्हणता येईल. त्याचेही मूळ शोधले तर स्वामित्वाची, मालकी हक्काची भावना, असेही एक उत्तर येऊ शकते. परिग्रह किंवा हव्यास किंवा लालसा, लोभ या संकल्पनाही उपयुक्त ठरतील आणि त्याच्याही मागे जाऊन अनिश्चिततेची व असुरक्षिततेची जाणीवही पुढे करता येईल.युद्ध होऊच नये अशी टोकाची भूमिका घेणारे विचारवंतही होतेच. अलीकडच्या काळातील बर्ट्रांड रसेल या ब्रिटिश तत्त्वज्ञाचे नाव या संदर्भात अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. स्वतः गौतम बुद्धाने राज्यत्याग करून वनाचा रस्ता धरला याचे कारण त्याला त्याच्या स्वतःचा शाक्य गण आणि कोलीय गण यांच्यामधील युद्ध पसंत नव्हते, असेही सांगण्यात येते. युद्ध थांबवणे त्याला शक्य नव्हते; पण गणप्रथेप्रमाणे युद्धात उतरणेही पटत नव्हते. म्हणून त्याने गृहत्याग केला, असे एक मत प्रचलित आहे. त्यामुळे ‘युद्ध नको बुद्ध हवा’ हा केवळ शाब्दिक खेळ नसून त्याला काही आधार असल्याचे म्हणता येईल. .ते काहीही असो; ज्यामुळे खरेतर युद्ध संपुष्टात यायला हवे, तो धर्मच अनेकदा युद्धाचे कारण ठरल्याचेही इतिहास सांगतो. युद्धाला आपल्या धर्माच्या प्रसाराचे साधन मानले गेले हे नाकारता येणे शक्य नाही. म्हणूनच तर इतिहासामधील युद्धाच्या अभावाच्या किंवा शांततेच्या कालखंडाचे आपल्याला विशेष कौतुक वाटते, अप्रूप वाटते, तो अधोरेखित केला जातो.असे कालखंड निर्देशित करण्याची एक पद्धत म्हणजे ज्या राजवटीच्या काळात - खरेतर ज्या राजवटीमुळे - असा कालखंड शक्य झाला त्या राजवटीला त्याचे श्रेय द्यायचे. त्या कालखंडाचा म्हणजेच त्यातील शांततेचा उल्लेख करताना ती त्याच्या नावे जमा करायची, त्याच्या खात्यात टाकायची. इतिहासकारांनी असे तीन कालखंड निश्चित केलेले आहेत. त्या त्या काळातील शांततेचा उल्लेख करताना, राजवटींना श्रेय देत तो उल्लेख करण्यात आलेला आहे.पहिला कालखंड ‘Pax Romana’ - रोमन शांतता या नावाने ओळखला जातो. इसवी सनाच्या आधी काही दशकांपासून सुरू झालेला हा कालखंड इसवी सनाच्या दोन शतकांपर्यंत टिकला. अर्थात, एक गोष्ट उघड आहे, की अशा कालखंडामधील शांतता ही स्मशानशांतता नसते. केवळ जुलूम, जबरदस्तीने किंवा धाकदपटशाने लादलेली नसते. रोमन राजवटीत हे शक्य झाले याचे कारण म्हणजे हे साधे राज्य नसून त्याच्या विशाल विस्ताराचे साम्राज्य होते. ते अर्थात लष्करी सामर्थ्याच्या दृष्टीनेही बलिष्ठ होते. त्याला आव्हान देत त्याच्याशी युद्ध करण्याचे धाडस करावे एवढे सामर्थ्य कोणाकडेच नव्हते आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब या कालखंडात केवळ शांतताच नव्हे, तर सुबत्ताही नांदत होती. रोमन साम्राज्याची आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती. अगदी भारतासारख्या दूरस्थ देशाशीही त्याचे व्यापारी संबंध होते. आयात-निर्यात होत होती. दक्षिण हिंदुस्थानात तेव्हा सातवाहनांचे साम्राज्य होते. प्रतिष्ठान किंवा पैठण ही त्याची राजधानी होती. येथून उच्च दर्जाच्या वस्त्रांची निर्यात रोमला होत असे. आज जिला ‘पैठणी’ म्हटले जाते, तो या निर्यातीचा एकमेव अवशेष होय! .मुद्दा असा आहे, की शांतता हवी असेल तर युद्ध करण्याची क्षमता असलेल्या अन्य राष्ट्रांना रोखण्याचे लष्करी सामर्थ्य असेल, त्यासाठी लागणारा विस्तार असेल आणि अंतर्गत असंतोषाचाही प्रतिबंध करता येत असेल, तर शांतता नांदू शकते अशीच इतिहासाची साक्ष आहे, आणि अर्थातच सुबत्ता असेल, तर अंतर्गत असंतोषाची शक्यता आपोआपच कमी होते हे वेगळे सांगायला नकोच.रोमन शांततेच्या कालखंडानंतरचा शांतताकाळ म्हणजे ‘Pax Britania’ - ब्रिटिश शांततेचा कालखंड. मुद्दा सरळ आहे. रोमन साम्राज्याच्या विलयानंतर कालांतराने युरोपात अनेक लहान-मोठी राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यांच्यात वारंवार होणारी युद्धे हा जणू नियमच झाला होता. जोपर्यंत त्यांच्यातील सत्तासंघर्षात एखादे राष्ट्र यशस्वी होऊन त्याचे समर्थ साम्राज्य होत नाही, ते लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या समर्थ, संपन्न होत नाही म्हणजेच त्याला आव्हान देणारे कोणी पुढे येणार नसते तोपर्यंत शांतता नांदणे शक्यच नव्हते. असे साम्राज्य निर्माण होण्यासाठी फक्त युरोपीय भूमी पुरेशी नव्हतीच. या वस्तुस्थितीतून असे निष्पन्न होते, की जोपर्यंत युरोपबाहेरील राष्ट्रांना पादाक्रांत करून (त्यांना वसाहती करून आपले एखादे बलशाली साम्राज्य अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत शांतता प्रस्थापित होणार नाही) होणार नव्हती.साहजिकच युरोपात आपापले वासाहतिक साम्राज्य स्थापन करण्याची, त्यासाठी नवनव्या भूमी शोधण्याची जणू चढाओढ लागली. सुरुवातीला स्पेन, पोर्तुगाल आणि हॉलंड हे देश या स्पर्धेत आघाडीवर होते. त्यासाठी त्यांना आपले सागरी सामर्थ्य अर्थात आरमार वाढवावे लागले. नंतर ही राष्ट्रे मागे पडून इंग्लंड आणि फ्रान्स ही राष्ट्रे एकमेकांशी स्पर्धा करू लागली. जणू शेवटच्या फेरीत इंग्लंड यशस्वी ठरले. त्याचे साम्राज्य झाले. फ्रेंच सम्राट नेपोलियनचा पराभव करून इंग्लंडने जणू आपले साम्राज्य निःस्पर्धक केले. एकोणिसावे शतक हे अशा प्रकारे इंग्लंडचे शतक ठरले. क्रमांक एकच्या नाविक सामर्थ्याच्या जोरावर त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढला. ते समृद्ध झाले. त्याच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याची, म्हणजेच त्याच्याशी युद्ध करण्याची क्षमता युरोपमधील अन्य कोणत्याही राष्ट्राकडे राहिली नाही. त्यामुळे शांततेचा कालखंड सुरू झाला. तो पहिल्या महायुद्धापर्यंत टिकला. म्हणून तर या शांततेला Pax Britania - ब्रिटिश शांतता म्हणायची पद्धत आहे. .प्रगत नौकानयनाच्या बळावर ब्रिटिशांनी जगभर सागरी सत्ता प्रस्थापित केली व व्यापारदेखील वाढवला. या आयात-निर्यातीमुळे समृद्धीतही भर पडली. उद्योग-व्यवसाय व व्यापार यांच्या प्रगतीसाठी शांतता व स्थैर्य यांची गरज असते. निश्चितपणाची हमी लागते. ती या कालखंडात मिळाली. म्हणून Pax Britania हा शब्दप्रयोग तसा यथार्थच म्हणावा लागतो. आता ब्रिटिशांनी व इतर युरोपीय राष्ट्रांनीही वसाहतींचे शोषण केले हे जगजाहीर आहे. विशेषतः इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांती भारताच्या आर्थिक शोषणावर आधारित असल्याचा सिद्धांत गंभीरपणाने मांडला व चर्चिला जातोसुद्धा. लोकहितवादी, दादाभाई नौरोजी, आर. सी. दत्त इत्यादींनी या शोषणाचे स्वरूप तेव्हाच उघड केले होते. दत्त यांचा ग्रंथ वाचून आपण अश्रू आवरू शकलो नसल्याचे गांधीजींनीही नमूद केले आहे. याला जोडून शांततेचा मुद्दा घेतला तर हे मान्य करावेच लागते, की हिंदुस्थानभर पसरलेल्या लहान-मोठ्या राज्यांना आपल्या छत्राखाली आणून त्यांचे लष्करी सामर्थ्य शून्यवत करून ब्रिटिशांनी युद्धे जवळपास बंद करून टाकली, तसेच ठग, पेंढारी यांचाही बंदोबस्त केला. त्यामुळे देशाला शांतता व स्थैर्य यांचा लाभ झाला. परिणामी, समृद्धी वाढणार होतीच; पण या वाढीव समृद्धीचा व संपत्तीचा शेलका वाटा त्यांनी त्यांच्या देशात पळवला. त्याचा अपहार केला. लोकहितवादींनी हा त्यांच्या कामाचा व त्यामुळे आपल्याला झालेल्या सुधारणांच्या लाभांचा त्यांनी घेतलेला मोबदला समजावा असे म्हणून आत्मसमाधान करायचा प्रयत्न केला; पण हे समाधान खरे नव्हते.इकडे इंग्लंडच्या सत्तेला व प्रभुत्वाला आव्हान देऊ शकणारा कोणी सामर्थ्यशाली देश युरोपात उरलेला नसतानाच एक घटना अशी घडली, की जिच्यामुळे इंग्लंडनंतरच्या वर्चस्वशाली समर्थ अशा पर्यायी राष्ट्राचा पाया घातला गेला. विशेष म्हणजे याही राष्ट्राची उभारणी करण्यात ब्रिटिशच आघाडीवर होते. इंग्लंडच्या अमेरिकेतील वसाहतीत राहणाऱ्या ब्रिटिशांनीच इंग्लंडविरुद्ध बंड करून स्वतंत्र राष्ट्र निर्मिले. त्यालाच नंतर संयुक्त संस्थाने म्हणण्यात येऊ लागले. सामान्यांच्या भाषेत अमेरिका, की जी यानंतरच्या शांततेची निर्माणकर्ती ठरणार होती व ज्यामुळे ‘Pax Americana’ - अमेरिकी शांतता हा शब्दप्रयोग रूढ होणार होता. अर्थात, अमेरिकेसाठीही हे शक्य होण्याचे कारण म्हणजे तिचे सामर्थ्य. त्यात लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याचा अंतर्भाव होता हे वेगळे सांगायची गरज नाही. .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...याठिकाणी अमेरिकेच्या काही वैशिष्ट्यांची नोंद घेतली, तर पुढील विवेचन सोपे होईल. पहिली गोष्ट म्हणजे अमेरिका ही युरोपातील राष्ट्रांचीच एक वसाहत आहे, ज्यांच्यातील सर्वांत प्रभावी व महत्त्वाचे राष्ट्र इंग्लंड होते. दुसरी गोष्ट अशी, की इंग्लंडशी संघर्ष करून स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करताना अमेरिकेची भूमिका ही काही विशेष मूल्यांवर आधारित होती. या मूल्यांमध्ये अर्थातच मानवाच्या राजकीय आणि आर्थिक स्वातंत्र्याला महत्त्वाचे स्थान होते. एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचा अपहार करण्यास या नवराष्ट्राचा विरोध होता. शोषणालाही विरोध होता. थोडक्यात ते साम्राज्यवाद व वसाहतवाद यांच्या विरोधात होते.ही भूमिका घेणे ज्याला परवडू शकेल असेच हे राष्ट्र होते. त्याचा विस्तार अफाट, तेथील साधनसामग्री अपरंपार, त्या तुलनेत लोकसंख्या कमी. डार्विनचा नियम लागू होतो तो युरोपातील राष्ट्रांना. तेथे रगेल तोच तगेल - ‘Survival of the fittest’. अमेरिकेला कशाचीच ददात नाही. नेहमी वापरण्यात येणारी उपमा म्हणजे फळांनी लगडलेल्या फांद्या हात नुसता उंचावला तरी हाती याव्यात इतक्या खाली, जमिनीलगत. कल्पवृक्ष म्हटले तरी चालेल! बरे भौगोलिक स्थानही असे, की कोणी आक्रमण करून जिंकण्याचा, स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रश्नच येऊ नये.अमेरिकेच्या याच स्वरूपाची दुसरी बाजू म्हणजे अशा स्वायत्त, स्वतंत्र आणि स्वयंपूर्ण राष्ट्रालाही इतरांच्या भानगडीत पडायची, त्यांची उठाठेव करायची गरजच नाही. त्यांचे त्यांनी बघून घ्यावे या परिस्थितीनेच ‘American Exceptionalism’ अशा अनोख्या शब्दप्रयोगाला जन्म दिला. यथार्थच मानावे लागते या शब्दाला. वस्तुस्थितीनिदर्शक! फारतर तात्त्विक पातळीवर इतरांच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचा पुरस्कार करावा. कोणी कोणावर आक्रमण केले तर त्याचा निषेध करावा; पण त्यात हस्तक्षेप न करता. असा एक अलिप्ततावाद अमेरिकेने अंगीकारण्यात ना काही आश्चर्यकारक होते ना अनपेक्षित. .Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .अगोदरच्या काही लेखांमधून केलेल्या चर्चेमधून अमेरिकेच्या या मूळ भूमिकेत नंतर बदल कसा होत गेला याची काही चर्चा करण्यात आलेली आहे. तिच्याशी हा मुद्दा जोडून घेताना व त्यानुसार अमेरिकेच्या तेव्हाच्या धोरणापासून आजच्या ट्रम्प यांच्या धोरणापर्यंतच्या प्रवासाचा विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस अमेरिकेने स्पेनशी युद्ध करून क्यूबाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, तेव्हा तो सर्वांच्या कौतुकाचा विषय ठरल्याचे आपण नमूद केले होतेच. मात्र त्याच दरम्यान स्पेनच्या वसाहतवादाची शिकार ठरलेल्या फिलिपिन्सने स्वातंत्र्ययुद्धाचा झेंडा उभारला तेव्हा त्याच्या पाठीशी उभे राहून स्पेनचा पराभव करणाऱ्या अमेरिकेने स्वतःच स्पेनची जागा घेऊन फिलिपिन्सला आपल्या राज्याचा भाग केले तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. इतकेच नव्हे, तर खुद्द अमेरिकेतून त्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. त्यातील मार्क ट्वेनच्या मांडणीचा आपण सविस्तर परामर्श घेतला आहे. आणखीही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधताना त्या काळात चालू असलेल्या ऱ्होड्स आणि किपलिंग यांच्या लेखनाचाही विचार आपण केला. अमेरिकेला आपल्या मूळ वसाहतवादी पारंपरिक ब्रिटिश वारशाची जाणीव करून द्यायचे काम या दोघांनी केले असे म्हणायचे का? ऱ्होड्स एकीकडे ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्या समान मुळांच्या आधारे परस्परांना राजकीय स्तरावर सहकार्य करून इंग्रजी भाषक गौरवर्णियांचे वर्चस्व जगभर पसरवावे असे सूचित करीत होता. त्या वंशांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देऊन त्यांना त्यासाठी जणू सिद्ध करीत होता. दुसरीकडे रुडयार्ड किपलिंग जगाला आधुनिकतेचे धडे देणे, सुसंस्कृत करणे हे गौरवर्णियांचे इतिहासदत्त नियत कर्तव्य असल्याचे सांगून स्पेनवरील विजयासाठी अमेरिकेचे अभिनंदन करीत होता.खरेतर आपल्या वसाहतींमधील स्थानिक मूळ रहिवाशांना ख्रिस्ती धर्माची दीक्षा देऊन त्याचे पारलौकिक कल्याण करायचा विडा तर युरोपीय राष्ट्रांनी पूर्वीपासूनच उचलला होता. स्पेन, पोर्तुगालची गोष्ट वेगळी; पण निदान आधी मार्टिन ल्यूथरच्या सुधारणावादी प्रोटेस्टंट पंथाचा आणि नंतर फ्रेंच राज्यक्रांतीतील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यत्रयीचा वारा लागलेल्या आधुनिक अमेरिकनांनाच काय पण ब्रिटिशांना, निदान ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना तरी धर्मवादाचा स्पष्ट पुरस्कार करताना तसा संकोचही वाटत असणार. म्हणून वसाहतींमधील असंस्कृत अडाण्यांना आधी मनुष्य व नंतर सुसंस्कृत मनुष्य करणे हा आपल्या कर्तव्याचा भाग असल्याचे वाटल्यास आश्चर्य नाही. त्यामुळे लष्करी, आर्थिक, वैज्ञानिक - तंत्रवैज्ञानिक प्रभुत्वाबरोबर धार्मिक प्रभुत्वाचा मुद्दाही गुपचूप शिरकाव करीत होता. या सर्वांचे रूपांतर राजकीय वर्चस्वात जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ही मंडळी स्वस्थ बसणार नव्हतीच! सर्वंकष प्रभुत्वाकडील ही वाटचाल होती.(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.) 