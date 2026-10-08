Premium|Naorem Roshibina Devi : दिव्यांशीच्या दुखापतीनंतर संधी मिळाली; रोशिबिनाने वादावर पदकातून दिले उत्तर

किशोर पेटकरस्पर्धेला जाण्यापूर्वी झालेली टीका, संबंधित वाद यांचा परिणाम रोशिबिनाने प्रत्यक्ष कामगिरीवर होऊ दिला नाही. निवड चाचणीतील पराभवानंतर तिला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळही मिळाला नव्हता, तरीही ती विचलित झाली नाही. तिने सारे लक्ष आपल्या कामगिरीवर एकाग्र केले आणि अनुभवाच्या बळावर संस्मरणीय असे रौप्यपदक जिंकले. जपानमधील आइची-नागोया येथील आशियाई क्रीडा स्पर्धा भारताच्या नाओरेम रोशिबिना देवी हिच्यासाठी अनपेक्षित आणि स्वप्नवत ठरली. स्पर्धा सुरू होण्यास सुमारे आठ दिवसांचा कालावधी असताना ही अनुभवी महिला वुशू खेळाडू सहभागाबाबत अनभिज्ञ होती. निवड चाचणीतील अपयशामुळे ती भारतीय पथकापासून दूरच होती, पण देशासाठी पदक जिंकण्याचा तिचा संकल्प कायम होता. यावर्षी जूनमध्ये झालेल्या आशियाई स्पर्धा निवड चाचणीत राजस्थानची दिव्यांशी चौधरी रोशिबिनाला वरचढ ठरली होती. त्यामुळे सलग तिसऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकण्याचे रोशिबिनाचे स्वप्न धुसर झाले होते. मात्र स्पर्धा तोंडावर असताना दिव्यांशीला दुखापतीचा जबर धक्का सहन करावा लागला, जो तिच्यासाठी कठोर मानसिक आघात ठरला. स्वतःचे म्हणणे तिने रडत सर्वांसमोर व्हिडिओद्वारे मांडताना रोशिबिनावरही मानसिक छळाचा आरोप केला. आपण खेळू शकते हा दिव्यांशीचा दावा होता. दिव्यांशीने भारतीय वुशू महासंघाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या वाद प्रकरणी केंद्रीय युवक व्यवहार व क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर दिव्यांशी शांत झाली. दिव्यांशी आशियाई स्पर्धेतील सहभागाची स्वप्ने पाहत होती. तिला भारतीय संघाची जर्सीही मिळाली होती, मात्र खांद्याची दुखापत आणि तंदुरुस्तीचे कारण देत तिला वगळण्यात आले आणि रोशिबिनाला ऐनवेळी आशियाई स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या विमानात जागा मिळाली. दिव्यांशीने त्रागा केला, पण आपणास मिळालेली संघातील जागा चुकीची नव्हती, ती गुणवत्तेवर आधारीत होती हे मणिपूरच्या जिगरबाज खेळाडूने जपानमध्ये सिद्ध केले..Premium|Study Room : ज्ञानेश कुमार प्रकरणात नेमके काय घडले? अनुच्छेद ३२४ ते ३२९, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची घटनात्मक चौकट काय सांगते? .संस्मरणीय कामगिरीस्पर्धेला जाण्यापूर्वी झालेली टीका, संबंधित वाद यांचा परिणाम रोशिबिनाने प्रत्यक्ष कामगिरीवर होऊ दिला नाही. निवड चाचणीतील पराभवानंतर तिला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळही मिळाला नव्हता, तरीही ती विचलित झाली नाही. तिने सारे लक्ष आपल्या कामगिरीवर एकाग्र केले आणि अनुभवाच्या बळावर संस्मरणीय असे रौप्यपदक जिंकले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील रोशिबिनाचे हे सलग तिसरे पदक ठरले. आठ वर्षांपूर्वी जकार्ता-पालेमबांग स्पर्धेत तिने ब्राँझपदकाची कमाई केली होती, नंतर तीन वर्षांपूर्वी हांग् चोऊ येथे रौप्यपदक मिळवले; आता पुन्हा पदकाचा रंग रुपेरीच ठरला. देशासाठी सुवर्णपदक जिंकण्याचे तिचे ध्येय होते, पण या २५ वर्षीय भारतीय खेळाडूला चिनी प्रतिस्पर्धी भारी ठरली. सुवर्णपदकासाठी रोशिबिनाला प्रतीक्षा करावी लागेल. २०२३मध्ये अर्जुन पुरस्काराची मानकरी ठरलेली ही मणिपुरी खेळाडू प्रचंड जिद्दी आहे, हे तिने मिळवलेल्या ओळीने तिसऱ्या पदकावरून निश्चितच जाणवते..चिनी मार्शल आर्ट्समध्ये पारंगतवुशू हा चिनी मार्शल आर्ट््स क्रीडा प्रकार आहे. चिनी क्रीडापटूंचे त्यांच्या या पारंपरिक खेळात वर्चस्व असणे स्वाभाविक आहे. या खेळात भारतीयही यश आजमावत असून रोशिबिना त्यात चांगलीच पारंगत आहे. वुशू खेळातील इतर भारतीयांसाठी तिची जागतिक-आशियाई पातळीवरील पदके आदर्शवत आहेत. ताओलू आणि सांडा हे दोन प्रकार वुशू खेळात आहे. सांडा प्रकारात खेळाडूस प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध थेट लढावे लागते. यामध्ये ठोसे लगावणे, लाथ मारणे, कुस्तीप्रमाणे फेकण्याचे डाव असतात. साहजिकच लढत खूपच आव्हानात्मक ठरते. याच कारणामुळे रोशिबिनाने चिनी खेळाडूला तुल्यबळ टक्कर देत जिंकलेल्या पदकाचे महत्त्व वाढते. लेखक सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.