Premium|The Roswell Conspiracy: अमेरिकेत १९४७ रोजी उडत्या तबकड्याचे अवशेष खरंच सापडले होते का..?

कॉन्स्पिरसी फाइल्स । रवि आमलेगैरसमज, त्यांत सरकारची गोपनीय धोरणे, काहींनी क्षणिक प्रसिद्धीसाठी, मोठेपणासाठी रचलेल्या कहाण्या या सगळ्याच्या समुच्चयातून उडत्या तबकड्यांच्या कटकाल्पनिका तयार होत गेल्या. त्यांचे रहस्यभेद होऊनही त्या लोकांना भुलवत राहिल्या.दे ऊळ चित्रपट पाहिलाय? त्याचा नायक केशव. तो भर दुपारी रणरणत्या उन्हात गाईला शोधत माळावर जातो. उपाशीपोटी असतो. ग्लानी येते. त्यात त्याला भ्रम होतो. येता येता ऐकलेल्या-पाहिलेल्या गोष्टींतून, चित्रांतून एक आकार नजरेसमोर येतो. त्या भ्रमालाच चमत्काराचे वलय दिले जाते. माध्यमे त्याचा गवगवा करतात, आणि मग अखेरीस त्या चमत्काराच्या भोवती उभे राहते एक संस्थान. त्यात अनेकांचे अनेक हितसंबंध गुंतत जातात. ते राखायचे तर ती चमत्कारकथा अबाधित राहिली पाहिजे. तिचा वर्ख उडता कामा नये. तेथील सर्वांसाठी ती आवश्यक बाब बनून जाते. रॉसवेलमध्ये नेमके असेच झाले आहे. .अमेरिकेच्या न्यू मेक्सिकोतील या शहरात २ जुलै १९४७ला जे अवशेष सापडले, ते उडत्या तबकडीचे होते. एवढेच नव्हे, तर त्यात परग्रहावरील मानवांचे मृतदेहही होते, ही कटकाल्पनिका आज रॉसवेलची केवळ ओळखच नव्हे, तर ‘कमोडिटी’ झालेली आहे. ती जगाला ‘विकली’ जात आहे. रॉसवेलच्या अर्थव्यवस्थेचा तो मोठा भाग झालेला आहे. कोणत्याही घटना-प्रसंगाचे, गोष्टीचे ‘इव्हेंटीकरण’ कसे केले जाते, ते आपल्याला अगदी अलीकडे समजले. अमेरिकनांसाठी मात्र ती गोष्ट नवी नाही. त्यांनी या सगळ्याचे झक्क इव्हेंटीकरण केले. बहुधा दुर्गाबाई भागवतांचे हे निरीक्षण आहे, की अमेरिकेला प्राचीन इतिहास नसल्यामुळे त्यांच्याकडे मिथके नाहीत. परिणामी सणसुदीचेही दुर्भीक्ष्य. त्यामुळेच बहुधा तेथे सापडेल त्या दिवसाचा सण साजरा करण्याची पद्धत रुजली असावी. २ जुलै या ‘रॉसवेल इन्सिडेन्ट’च्या स्मृतीदिनाचीही त्यांनी अशीच ‘दिन’दिन दिवाळी केली. ‘जागतिक यूएफओ दिन’ म्हणून तो साजरा करण्यास सुरुवात केली. साधारणतः १९६८पासून तेथे त्यानिमित्ताने मोठी जत्रा भरते. तेथील रेस्तराँ, हॉटेले ‘यूएफओ थीम’ने सजवण्यात येतात. चित्रपट, चर्चा-परिषदा येथपासून ‘यूएफओ बेली डान्स’पर्यंत अनेक कार्यक्रम ठेवलेले असतात. उडत्या तबकड्या, एलियन्स यांची खेळणी, स्मृतिचिन्हे, की-चेन, पेन, कपडे, टोप्या, गॉगल असे काय काय तेथे विकले जाते. असंख्य पर्यटक येतात. मोठी आर्थिक उलाढाल होते. अधूनमधून या ना त्या निमित्ताने यूएफओचा विषय माध्यमांतून चर्चेला येतोच. त्यावेळी या पर्यटकांचे येणे-जाणे वाढते. पुस्तके लिहिली जातात. यूफॉलॉजिस्टांच्या संस्था आहेत. त्यांची संशोधने चालतात. त्यासाठी मोठा निधी मिळवला जातो. चित्रपट, डॉक्युमेंट्री प्रसारित केल्या जातात. अशा प्रकारे यूएफओच्या असण्यात केवळ त्या रॉसवेलकरांचेच नव्हे, तर अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध अडकलेले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या वायुसेनेने केलेल्या चौकशीचे अहवाल आल्यानंतर रॉसवेलची ती जत्रा तरी बंद पडली असती. पण तसे झालेले नाही. .‘द रॉसवेल रिपोर्ट - फॅक्ट व्हर्सेस फिक्शन इन द न्यू मेक्सिको डेझर्ट’ आणि ‘द रॉसवेल रिपोर्ट - केस क्लोज्ड’ हे ते दोन अहवाल. त्यांसाठी त्या घटनेशी संबंधित असलेल्या असंख्य लोकांच्या साक्षी घेण्यात आल्या. वायुसेना व अन्य यंत्रणांतील संबंधितांची चौकशी करण्यात आली. मामला वायुसेनेचा होता. तेथे सगळ्या गोष्टी नीट नोंदवल्या जातात. ती कागदपत्रे तपासण्यात आली. आणि त्यातून जो निष्कर्ष समोर आला, तो असा - ना तेथे ‘फ्लाइंग सॉसर’ कोसळल्या, ना त्या ‘सॉसर’च्या माणसांचे मृतदेह सापडले, ना त्यांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. तेथे काही अवशेष सापडले, हे खरे. पण त्यांचा संबंध होता अमेरिकी सरकारच्या एका गोपनीय लष्करी उपक्रमाशी. त्याचे नाव - ‘प्रोजेक्ट मोगल’. या मोगलचा आणि आपल्या मोगलांचा संबंध नाही. त्याकाळी लष्करात सांकेतिक नावांची यादी तयार केलेली असे. त्यातले हे सांकेतिक नाव होते. त्याचा त्या प्रोजेक्टच्या कार्याशीही अर्थाअर्थी काही संबंध नव्हता. त्याचा संबंध होता रशियाच्या अणुकार्यक्रमाशी.दुसरे महायुद्ध नुकतेच संपले होते. त्यात दोस्त राष्ट्रे असलेली अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया आता पुन्हा एकदा एकमेकांची दुश्मन झाली होती. अमेरिकेप्रमाणेच अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी रशिया जीवाचे रान करीत होती आणि त्यांची प्रगती कुठवर आली आहे, यावर नजर ठेवणे ही अमेरिकेची महत्त्वाची प्राथमिकता झाली होती. त्याकरिता १९४७मध्ये हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला. कम्युनिस्ट विरोधातील ‘रेड स्केअर’चा हा काळ. अमेरिकेला जळी-स्थळी सोव्हिएत हेर दिसत होते. त्यामुळे या उपक्रमाभोवती कमालीची गोपनीयता राखण्यात आली होती. निर्जन स्थळी प्रयोगशाळा, सांकेतिक शब्द, कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘नीड टू नो’ - ‘गरज असेल त्याला आणि तेवढीच माहिती देणे’ या नियमाचे काटेकोर पालन, अशा प्रकारे गुप्तता बाळगण्यात येत होती. अणुस्फोट चाचणीतून वा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या प्रक्षेपणातून निर्माण होणाऱ्या ध्वनिलहरी पकडणे हा या प्रोजेक्टचा महत्त्वाचा भाग होता. या ध्वनिलहरी असतात वातावरणाच्या वरच्या थरात. त्या पकडण्यासाठी तेथे मोठ्या फुग्याद्वारे सेन्सर्स इत्यादी उपकरणे धाडण्यात येत असत. खरेतर ती सुमारे ६०० फूट लांबीची तिसेक फुग्यांची माळ असे. हे फुगे अनेकदा खराब होत, तुटत-फुटत. गायब होत. रॉसवेल अहवालात यासंबंधीची एक घटना नोंदवली आहे, ती ३ नोव्हेंबर १९५३ची. त्यादिवशी लंडनमध्ये रडारवर अचानक यूएफओ दिसले. सुमारे ६१ हजार फूट उंचीवरून ते जात होते. त्याचे अनेकांनी अनेक प्रकारे वर्णन केले. कोणास ते प्रचंड वेगाने जाताना दिसले. कोणी म्हटले ते अगदी स्थिर होते. ते गोल आणि रंगाने सफेद होते. तीव्र प्रकाशझोत फेकत होते. त्याची चौकशी करण्यात आली. ब्रिटनमधून तर अलीकडे कोणतेही बलून पाठवण्यात आलेले नाही. तेव्हा ते नक्कीच यूएफओ, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. वस्तुतः ते होते अमेरिकेने उडवलेले विशालकाय पॉलिथिलीन बलून. तर त्यादिवशी रॉसवेलच्या वाळवंटात अशीच एक बलूनची माळ कोसळली होती. तिचे अवशेष इतस्ततः पसरले होते. षड्यंत्र सिद्धांतकारांचे म्हणणे असे, की त्यात असा एक पत्रा होता की ज्याचा चुरगळून गोळा केला, तरी तो क्षणात जैसे थे होतो. त्यात राखाडी रंगाचे रबराचे तुकडे होते. एका तुकड्यावर काही अगम्य आकृत्या रंगवलेल्या दिसत होत्या. वस्तुतः त्या आकृत्या होत्या फुलांच्या. बलूनला लावण्यात आलेल्या स्कॉच टेपवरची ती रंगीत नक्षी होती. आणि तो चुरगळला तरी पुन्हा आपला आकार धारण करणारा पत्रा? पॉलिथिलिनवर चढवलेला ॲल्युमिनियमचा पातळ पत्रा होता तो. .यावर प्रश्न येतो, की आधी रॉसवेल आर्मी एअर बेसच्या माहिती अधिकाऱ्याने कसे सांगितले, की ते उडत्या तबकड्यांचे अवशेष आहेत? त्या अधिकाऱ्याला तर प्रोजेक्ट मोगल आणि ते फुगे हे सारे माहीत असायला हवे. मग तो कसा फसला? तो फसला, याचे कारण त्याला याविषयी काहीही माहिती नव्हती. ती असण्याचे कारण नव्हते. कारण तो प्रकल्प गोपनीय होता आणि त्यात ‘नीड टू नो’ या तत्त्वावर माहिती दिली जात होती. ठीक आहे. मग त्या परग्रहांवरील मानवांच्या देहांचे, शवविच्छेदनाचे काय गौडबंगाल? रॉसवेलमधील फ्युनरल होममध्ये काम करणाऱ्या डब्लू. ग्लेन डेनीस यांनी त्याबाबतचा ‘गौप्यस्फोट’ केला होता. यूएफओ संशोधकांचा ‘स्टार विटनेस’ असलेल्या या डेनीस यांनी पुढे रॉसवेलमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय यूएफओ संग्रहालय आणि संशोधन केंद्रा’ची स्थापना केली.त्यांची उलटतपासणी केल्यानंतर आणि त्याने दिलेली माहिती पडताळून पाहिल्यानंतर लक्षात आले, की या डेनीस महाशयांनी फारच मोठा घोळ घातला होता. त्यांनी रॉसवेल घटनेत दुसऱ्या, तब्बल १२ वर्षांनी घडलेल्या घटनेची भेसळ केली होती. आणि ही माहिती त्यांनी कधी जाहीर केली होती, तर त्या घटनेनंतर ४२ वर्षांनी. त्यांच्या साक्षीतही अनेक छिद्रे होती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी ते परग्रहावरील मानवांचे मृतदेह स्वतः पाहिले नव्हते. त्यांना एका नर्सने ती माहिती दिली आणि ती नंतर गायब झाली असे त्यांचे म्हणणे. मुळात ते ज्या नर्सचे नाव सांगत होते, तशा नावाची कोणी नर्स त्या रुग्णालयात कधीही नव्हती. त्या शवविच्छेदनाच्यावेळी तेथे एक बालरोगतज्ज्ञ होता, असे डेनीसचे म्हणणे. १९४७मध्ये तेथे कोणी बालरोगतज्ज्ञ नव्हताच. डेनीस सांगतात, तो त्यांचा ‘बऱ्यापैकी चांगला मित्र’ होता. पण त्याचे नाव काही त्यांना ‘आठवत’ नव्हते. १९५१ ते ५३ दरम्यान त्या रुग्णालयात तसे एक डॉक्टर होते. पण त्यांचे म्हणणे असे, की ‘मी डेनीस यांना कधीच भेटलो नाही.’ मग डेनीस ज्या मृतदेहांविषयी सांगतात, त्याचे काय? तर ते होते अमेरिकी हवाई दलाच्या ११ सैनिकांचे. २६ जून १९५६ रोजी वायुदलाचे एक विमान न्यू मेक्सिकोत कोसळले होते. त्यास लागलेल्या आगीत जळून ११ सैनिक मृत्युमुखी पडले होते. या घटनेची किंवा १९५९मध्ये झालेल्या बलून अपघातात, त्यात बसलेल्या दोघाजणांचा मृत्यू झाला, त्या दुर्घटनेची आणि रॉसवेल घटनेची भेसळ डेनीस यांनी केली आणि त्यातून मग उभी राहिली एलियन्सच्या शवांची कहाणी. .यात मौजेचा भाग असा, की रॉसवेल घटनेनंतरही तशा काही घटनांमध्ये अनेकांनी एलियन्सचे मृतदेह पाहिल्याचा दावा केला आहे. आणि त्यात अर्धसत्यही आहे. त्यांनी एलियन्सप्रमाणे दिसणारे ‘मानव’ पाहिले, हे त्यातील अर्धे सत्य. आणि बाकीचे अर्धे सत्य हे, की ते मानवासारखे दिसणारे प्राणी म्हणजे बलूनमधून पाठवण्यात आलेल्या मानवी ‘डमी’ होत्या. अपघात चाचणीसाठी असे पुतळे खास तयार करून घेतले जातात. ‘अँथ्रोपोमॉर्फिक डमी’ म्हणतात त्यांना. रॉसवेल घटनेशीही याच डमींचा संबंध होता. या अशा डमी बलूनसोबत वर पाठवण्यात येत असत. बलून कोसळले की त्याही कोसळत. तुटत-फुटत. मग कोणी सांगे, त्या उंचीने लहान होत्या. त्यांचे डोके भलेमोठे होते. त्यांच्या हाताला चारच बोटे होती. त्यांच्या डोळ्यांच्या जागी खोबणी होत्या. परग्रहावरील मानवाची जी प्रतिमा लोकांच्या मनात असे, ती या डमींमध्ये अवतरत असे. पुन्हा असा एखादा बलून अपघात झाला, की संबंधित विभागातील सैनिक ते सारे अवशेष, त्यातील उपकरणे वगैरे गोळा करून आणत असत. बलून पॉलिथिनचे असत. ते गायीगुरांनी खाऊ नये म्हणून नीट साफसफाई करण्यात येत असे. जेथे ते बलून पडले, त्या शेतकऱ्याचे नुकसान होऊन नये म्हणून त्याची जमीन नीट करून देण्यात येत असे. त्या डमी अत्यंत जपून स्ट्रेचरवर ठेवून, त्यांच्यावर आवरण घालून परत आणण्यात येत असत, कारण त्यांच्यावर विविध संवेदनशील उपकरणे असत. ते पाहून अनेकांना वाटे, की ते मृतदेहच आहेत.हे असे गैरसमज, त्यांत सरकारची गोपनीय धोरणे, काहींनी क्षणिक प्रसिद्धीसाठी, मोठेपणासाठी रचलेल्या कहाण्या या सगळ्याच्या समुच्चयातून उडत्या तबकड्यांच्या कटकाल्पनिका तयार होत गेल्या. त्यांचे रहस्यभेद होऊनही त्या लोकांना भुलवत राहिल्या. त्याचा परिणाम - अलीकडे अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली स्थापन झालेला ‘ऑल डोमेन ॲनॉमली रिझोल्युशन ऑफिस’ (आरो) हा विभाग. हे आरो आता उडत्या तबकड्यांच्या घटनांचा अभ्यास करीत आहे. त्यांचे काही अहवालही प्रसिद्ध झाले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यातूनही उडत्या तबकड्या म्हणजे केवळ ‘दिल को खुश रखने को गालिब ये खयाल अच्छा है’, हेच स्पष्ट झाले आहे. परग्रहावर जीवसृष्टी असेल वा नसेल, हे कोणासच माहीत नाही. अलीकडे सापडलेल्या ‘के२-१८बी’ या ‘सुपर अर्थ’ ग्रहावर विषाणू-जीवाणू स्वरूपात ती असू शकेलही. पण ती आपल्याहून प्रगत आहे, ते आपल्याला संदेश पाठवतात, येथे येतात, या मात्र साऱ्या कहाण्याच.(रवि आमले मुंबईस्थित संपादक-लेखक आहेत.)---------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.