Premium|Sahib Bibi Aur Ghulam : ‘साहिब बीबी’पासून ‘प्रोफेसर’पर्यंत...

सुलभा तेरणीकररिळामागून रिळं उलगडतात. चित्रपट प्रदर्शित हातात. हिट होतात, सुपरहिट होतात. कधी प्रेक्षक पाठ फिरवतात. कधी गाणी डोक्यावर घेतात. १९६२च्या चित्रपटांत साहिब बीबी और गुलामसाठी मात्र काळ थबकतो... प्रेक्षकालाही आवडीनिवडीचा निर्णय घेता येत नाही. काळच ठरवतो... मात्र प्रतीक्षा अटळ असते. प्रोफेसरच्या ‘ऐ गुलबदन’ किंवा अनपदच्या ‘आपकी नज़रों ने समझा’ या गाण्यांच्या काळात, गीता दत्तचा ‘कोई दूर से आवाज़ दे चले आओ’चा दुखरा स्वर अस्वस्थ करतो...का ग़ज़ के फूलच्या अपयशानंतर आणि चौदहवी का चाँदच्या यशानंतर गुरू दत्तच्या एका स्वप्नानं पुन्हा उचल खाल्ली आणि बिमल मित्र यांच्या साहिब बीबी और गुलाम या बंगाली कादंबरीचे हक्क त्यांनी विकत घेतले. अब्रार अलवी, लेखक बिमल मित्र यांच्याबरोबर खंडाळ्याला दोन महिने राहून, चर्चा करून हिंदी-उर्दूमध्ये १,३०० पानांची पटकथा तयार केली. छोटी बहूच्या भूमिकेसाठी नर्गिसला विचारलं होतं, पण तिनं नकार दिला. अखेर मीना कुमारीची निवड केली आणि ती योग्यच ठरली. भूतनाथ म्हणजे गुलामाच्या भूमिकेसाठी विश्वजीत आणि शशी कपूर यांचा विचार केला गेला होता, मात्र हे पर्याय दूर ठेवून गुरू दत्त स्वतः उभे राहिले. त्यांच्या एकूण भूमिकांमध्ये ही भूमिका श्रेष्ठ समजली जाते. बन्सीच्या भूमिकेसाठी त्यांचा प्रिय मित्र जॉनी वॉकर किंवा कन्हैय्यालाल यांच्याऐवजी धुमाळना निवडलं आणि धुमाळांनीही भूमिकेत गाहिरे रंग भरले. संगीतासाठी एस. डी. बर्मन आणि साहिर लुधियानवी यांना विचारलं होतं. पण बर्मनदा आजारी होते आणि साहिरनं नकार दिला. मग त्यांनी बंगाली संगीतकार हेमंत कुमारना बोलावलं आणि गीतकार म्हणून शकील बदायूनी यांना. तंत्र आणि आशय यात एक उंचीवर गेलेल्या साहिब बीबी और गुलाममधील गाण्यांसाठी गीता दत्तनं दुःख, गूढता, वेदनेनं भरलेला स्वर दिला. ‘कोई दूर से आवाज़ दे चले आओ’, ‘पिया ऐसो जिया में समाय गयो रे’, ‘न जाओ सैंया’ ही गाणी छोटी बहूसाठीच लिहिल्यासारखी वाटतात..Premium|Sangtye Aika Marathi Movie : ‘खोया खोया चाँद’मधलं रफीचं साम्राज्य....साहिब बीबी और गुलामच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी अबरार अल्वींवर आणि एडिटिंगची जबाबदारी डी. वाय. चौहान यांच्यावर होती. कलादिग्दर्शक बीरेन नाग यांनी कलकत्त्याजवळच्या एक हवेलीचं अगदी एकोणिसाव्या शतकातल्या हवेलीत रूपांतर केलं. छायाचित्रकार व्ही. के. मूर्तींनी चित्रीकरणामध्ये छाया-प्रकाशाचा अद्भुत खेळ रचला. हवेलीतलं ‘साक़िया, आज मुझे नींद नहीं आयेगी’ हे मुजरा नृत्य आठवा... सहनर्तकींवरचा अंधार, सावल्या या गाण्यातली, नृत्यातली उत्कंठा वाढवतात. प्रसिद्ध वेषभूषाकार भानू अथय्या यांनी बंगालच्या जमीनदार स्त्रियांची वस्त्रप्रावरणं, दागिने यांचा अभ्यास करून वेषभूषा केली.ता. २४ जून १९६२ रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. १९६२च्या बर्लिन महोत्सवात दाखवला गेला. अबरार अल्वी, गुरू दत्त, वहिदा रेहमान बर्लिनला गेले होते. भारतीय प्रेक्षकांना एक कुलीन स्त्री मद्यपान करते आणि तिची एका पुरुषाशी मैत्री होते हे रुचले नाही, तर पाश्चात्त्य प्रेक्षकांना त्यातला वेगळेपणा जाणवला नाही. सत्यजित रे यांच्या महानगरशी स्पर्धा झाली. साहिब बीबी और गुलाम परदेशातही हरला. टाइम्सनं मात्र कौतुक केलं. उत्कृष्ट चित्रपटासह अबरार अल्वी यांना दिग्दर्शनासाठी, मीना कुमारीला अभिनयासाठी, व्ही. के. मूर्ती यांना छायाचित्रणासाठी फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाले. तरीही साहिब बीबी और गुलामच्या अपयशानं दुःखी झालेल्या मीना कुमारीनं म्हटलं, ‘मला कुणीतरी दूर लोटून दिलं असं वाटलं. कारण छोटी बहू मी जगत होते.’अबरार अल्वी आणि गुरू दत्त यांच्या दिग्दर्शनातील सहभागाबद्दल प्रवाद होते; पण अखेर गुरू दत्त यांच्या शैलीबद्दल कुणालाच शंका नव्हती. अलौकिक प्रतिभावंत गुरू दत्त या कृपाशंकर शर्मालिखित मराठी पुस्तकात त्यांनी गुरू दत्त यांचा एक लेख उधृत केला आहे. त्यात गुरू दत्त म्हणतात, ‘(ब्रिटिश कवी आणि समीक्षक) मॅथ्यू अर्नोल्ड शेलीविषयी (कवी) म्हणाला होता, ‘शून्यात पंख फडफडवणारा देवदूत’. साचेबंद चित्रपटाच्या आमच्या जगातसुद्धा चाकोरीबाहेर काम करणाऱ्याला हेच ऐकून घ्यावं लागतं. अभिजात कृती घडो न घडो, धंदा होवो न होवो, ज्याला प्रवाहाविरुद्ध जायचं असतं, त्याला हारतुऱ्यांबरोबर धोंड्यांसाठीही तयार असावं लागतं, यशाबरोबर अपयशालाही सामोरं जावं हेच खरं! पण बुचकळ्यात टाकणाऱ्या या अनिश्चिततेमुळेच खरंतर निर्मितीच्या उत्तेजक आनंदाची नशा बनते.’ आजही गुरू दत्तचे चाहते त्याच्या चित्रपटाची एकेक प्रतिभा आठवत आहेत..Premium|Hrishikesh Mukherjee Films : ...जो मंज़ूरे ख़ुदा होता है!.गुरू दत्तनं भूतनाथसाठी विश्वजीत या बंगाली अभिनेत्याचा विचार का केला असावा हे न कळे. पण तो विचार रद्द केला आणि स्वतः ती भूमिका स्वीकारून एक मोठं काम केलं. पुढे विश्वजीतना साहिब बीबी और गुलामचे संगीतकार हेमंत कुमार यांनी संधी दिली. गायक, संगीतकार हेमंत कुमार यांनी गीतांजली पिक्चर्स ही स्वतःची चित्रनिर्मिती संस्था स्थापन केली होती. नायिका म्हणून साहिब बीबी और गुलाममध्ये जवाची भूमिका करणाऱ्या वहिदा रेहमानला निश्चित केलं. चित्रपट होता बीस साल बाद!बीस साल बाद एक रहस्यपट होता. चंदनगढचा तरुण जमीनदार कुमार आपल्या पूर्वजांच्या हवेलीत येतो आणि त्याला तिथं एक स्त्री रात्री फिरताना आढळते. वीस वर्षांपूर्वी हत्या झालेल्या मुलीसाठी सूड म्हणून रचलेलं हे नाटक असतं. या कथेचा शेवट उत्कंठावर्धक आहे. या चित्रपटात वैशिष्ट्य होतं ते म्हणजे लतादीदींनी गायलेलं ‘कहीं दीप जले कहीं दिल’ हे गाणं! गीतकार होते शकील बदायूनी. महलच्या ‘आयेगा आनेवाला’सारखी ही ‘हाँटिंग मेलडी’ होती. हे गाणं, चित्रपट छान चालले. विश्वजीत मुंबईच्या चित्रनगरीत आशा पारेख, बबिता, सायरा बानू यांसारख्या अभिनेत्रींबरोबर झळकले खरे, पण त्यांनी काही खास कामगिरी केली नाही. साहिब बीबी और गुलामसारखा चित्रपट आणि त्यातली भूतनाथची भूमिका त्यांना करता आली नाही हे योग्यच झालं म्हणा.भूतनाथच्या भूमिकेत शशी कपूरही दिसला नाही हेसुद्धा बरंच झालं. बिमल रॉयसारख्या दिग्दर्शकाच्या हाती शशी कपूर एका हलक्या फुलक्या प्रेमकथेचा नायक म्हणून पडावा हे जास्त सुसंगत वाटतं. ही प्रेमकथा म्हणजे प्रेमपत्र हा चित्रपट. हलकीशी, नाजुकशी प्रेमकथा; नायक देखणा शशी कपूर आणि नायिका सिम्पल ब्यूटी साधना! संगीत सलील चौधरींचं आणि गीतकार राजेंद्रकृष्ण होते. यातल्या एका गाण्याचे गीतकार आहेत गुलज़ारही आणि ते गाणं म्हणजे ‘सावन की रातों में ऐसा भी होता है’. तलत मेहमूद आणि लतादीदींनी गायलेलं हे युगुलगीत सिनेसंगीताचे चाहते अजूनही आठवतात. एका मुलाखतीत तलत म्हणाले होते, ‘या गाण्याची चाल सलीलनं अशी काही केलीय की मला श्वास घ्यायला जागापण ठेवली नाहीय. पण आनंदच्या ‘कहीं दूर जब दिन ढल जाये’च्यावेळी सलीलना माझी आठवण आली नाही! खरंतर ‘कहीं दूर जब दिन ढल जाये’ हे खास माझंच गाणं आहे ना!’.सिनेमाच्या सारीपाटावर कुठले मोहरे कुठं ठेवायचे हे अज्ञात नियतीच्या हातात असावं असं वाटतं. अशा या तरल प्रेमाच्या गाण्यांच्या, गूढरम्यतेच्या, रहस्यकथांच्या काळात दिग्दर्शक लेख टंडन प्रोफेसर हा रंगीत, संगीतमय, मजेशीर कथा, नयनरम्य दृश्यं असलेला आणि शम्मी कपूर व नवी अभिनेत्री कल्पना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट घेऊन आले. सिनेमाची निखळ मनोरंजनाकडे वाटचाल सुरू झाली. चित्रपटाचं संगीत शंकर-जयकिशन यांचं होतं. प्रोफेसर हा तरुणाईचा परवलीचा शब्द होता जणू. आपल्या तरुण भाच्यांसाठी वृद्ध प्रोफेसर नियुक्त करणारी आत्या खुद्द प्रोफेसरच्याच प्रेमात पडते. वृद्धाचं सोंग घेऊन आलेला शम्मी कपूर आणि प्रौढ आत्या ललिता पवारनं रंगत आणली होती. ‘ऐ गुलबदन’, ‘आवाज दे के हमें तुम बुलाओ’, ‘मैं चली मैं चली’, ‘हमरे गाँव कोई आएगा’सारखी गाणी तरुणाईला भुरळ घालत होती. या चित्रपटाच्या निमित्तानं, सिनेसृष्टीत पदार्पण करणाऱ्या नायिकांचा नायक होणाऱ्या शम्मी कपूरनं हॅटट्रिक पूर्ण केली होती; आशा पारेखबरोबर दिल देके देखो, सायरा बानूबरोबर जंगली आणि आता कल्पना मोहनबरोबर प्रोफेसर!त्यावर्षी शम्मी कपूरच्या आणखी एका धमाल सिनेमाची भेट तरुणाईला मिळाली. दक्षिणेतले बी. आर. पथुलु यांनी दिल तेरा दीवानामधून माला सिन्हाला प्रकाशझोतात आणलं. या चित्रपटाचं संगीत होतं शंकर-जयकिशनचं, पण चित्रपटात आणखी एकाचा समावेश होता, अभिनेता मेहमूदचा. यात हैदराबादी बोली आणि मेहमूदचा अभिनय होता. त्यामुळे दिल तेरा दीवाना ही हास्यप्रेमकथा म्हणायला हरकत नाही. ‘नजर बचाकर चले गये वो’ हे गाणं गाणारे रफी आणि पडद्यावरचा शम्मी कपूर यांना वेगळं काढता येईना. चित्रपट कृष्णधवल होता तरी मनोरंजनाच्या मसाल्यानं दिल तेरा दीवाना रंगतदार झाला. मेहमूदसारख्या हरहुन्नरी सहनायकाची गरज निर्मात्यांना प्रत्येक चित्रपटात भासू लागली, आणि आपल्यापेक्षा मेहमूद डोईजड होऊ नये म्हणून भले भले नायकही धास्तावले. पुढं मेहमूद या नावानं इतिहास घडवला.शम्मी कपूरचा चित्रपटातून दिसणारा प्रणय, त्याची शोभेल अशी देहयष्टी, तो चित्रपटात गात असलेली गाणी यांमुळे साठच्या दशकातील एक लोकप्रिय नायक म्हणून त्याला मोठी मागणी होती. म्हणूनच त्याला घेऊन शक्ती सामंतांनी चायना टाउन केला असावा. दिग्दर्शक शक्ती सामंतांची खासियत म्हणजे, एखाद्या विशिष्ट ठिकाणाभोवती फिरणारी कथा आणि तसंच चित्रपटाचं नाव. कलकत्याचा ‘चायना टाउन’ हा भाग अर्थातच त्यांच्या एका चित्रपटाचा विषय होता. एल्व्हिस प्रीस्लेच्या भारतीय अवतारात हातात गिटार घेऊन ‘बार बार देखो’ म्हणणारा शम्मी कपूर आठवा बरं! संगीतकार रवी यांचं बाकी संगीत जादू करू शकलं नाही की कथेनं पकड घेतली नाही. पण नायकाची उंची मात्र वाढली..याच काळात चित्रपट निर्मितीतले दिग्गज शशधर मुखर्जी आपल्या मुलासाठी, जॉय मुखर्जीसाठी आणखी एक चित्रपट घेऊन आले. फिल्मालयच्या एक मुसाफिर एक हसीनाचं शीर्षक आकर्षक होतं. जॉय मुखर्जी-साधना ही नवी जोडी होती. राज खोसलासारखे दिग्दर्शक होते. कथा एक सामान्य प्रेमकथा होती, पण आणखी एक जबरदस्त आकर्षण होतं - ओ. पी. नय्यर यांचं संगीत! ओ. पी. नय्यर यांचं संगीत असं काही होतं की तरुणाईनं गर्दी केली. त्यांच्या संगीताचं वर्णन आशा भोसले आणि मोहम्मद रफी यांच्याशिवाय पूर्ण होत नाही. आशाताईंनी गगनाला गवसणी घातली होती आणि स्वतःचं साम्राज्य निर्माण केलं होतं. एक मुसाफिर एक हसीना हा त्यांचा बालेकिल्ला ठरावा. रफींनी केवळ स्वरांतून ओपींच्या संगीतातला प्रणय एखाद्या ध्वजासारखा उंचावला होता. ‘मुझे देख कर आपका मुस्कराना, मुहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है?’ ‘आप यूँही अगर हमसे मिलते रहे’, ‘बहुत शुक्रिया’, ‘मैं प्यार का राही हूँ’ अशा भारी ऐवजानं चित्रपटाच्या यशाचं आणि ओ. पी. नय्यर यांच्या संगीताचं पारडं जड झालं.अशा वेळी संगीतकार मदन मोहन अनपढचं संगीत घेऊन आले. या चित्रपटात नवखे धर्मेंद्र-माला सिन्हा होते. राजा मेहदी अली खान यांनी जणू स्वतःसाठीच गझल लिहिली होती - ‘आपकी नज़रोने समझा, प्यार के काबिल मुझे..’ मदन मोहन यांनी चित्रपटातल्या गझला लताच्या गळ्यावर सोपवल्या आणि रसिक, जाणकार खडबडून जागे झाले. संगीतकार नौशाद मदन मोहनना म्हणाले, ‘माझं संगीत तुझ्या गझलांवरून ओवाळून टाकतो’ - हैं इसमें प्यार की आबरू, वो वफा करे मैं वफा करू!सिनेमाचं अशाश्वत जग अशावेळी क्षणभर थांबतं... मग काळाच्या पोतडीत काही असं साठवलं जातं. मदन मोहन लताच्या गझलसारखं...!लेखिका पुणेस्थित ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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