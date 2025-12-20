Premium|Sangtye Aika Marathi Movie : ‘खोया खोया चाँद’मधलं रफीचं साम्राज्य...

‘सांगत्ये ऐका’, ‘शिकलेली बायको’ या चित्रपटाच्या यशानं मराठी चित्रपटनिर्मितीच्या जगात चैतन्य आलं. मरगळ गेली. दिनकर द. पाटील, अनंत माने, माधव शिंदे, राजा परांजपे यांच्यासारखे निर्माते, दिग्दर्शक पुढे सरसावले. माडगूळकर बंधू, सुधीर फडके, वसंत पवार, राम कदम यांनी गीत-संगीत-संवाद यांची मैफल सजवली. हिंदी-इंग्रजी चित्रपटाच्या लोकप्रियतेला टक्कर देत मराठी चित्रसृष्टी उभी राहिली, तर हिंदीत धर्मेंद्र, तनुजा, साधना, जॉय मुखर्जी असे नवे चेहरे अवतरले... रफीच्या ‘खोया खोया चाँद...’ने तरुणाईला पुरतं वेड लावलं... पन्नासचं दशक सरता सरता मराठी चित्रपटानं जणू कात टाकली. सुरेल चित्रचा ‘शिकलेली बायको’ कोल्हापूरच्या ‘जयप्रभा’मध्ये तयार झाला. नाथ माधव यांची ‘डॉक्टर’ कादंबरी म्हणजे ग्रामीण भागातील युवक आणि त्याची शिक्षित पत्नी असा नाजूक भावनिक संघर्ष होता. उषा किरण आणि सूर्यकांत ही जोडी छान जमली होती. सुरेल भावगीत देणाऱ्या वसंत प्रभूंची दोन चित्रपटगीते ‘प्रेमा काय देऊ तुला’ आणि ‘आली हसत पहिली रात’ संगीतप्रेमींच्या पदरात पडली. शहरी आणि ग्रामीण भागातले प्रेक्षक दिग्दर्शक माधव शिंदे आणि पटकथा संवाद लिहिणाऱ्या दिनकर द. पाटील यांनी खेचून आणले, तर ‘सांगत्ये ऐका’ हा पटकथा-संवाद लिहिणाऱ्या व्यंकटेश माडगूळकरांनी, गाणी लिहिणाऱ्या ग.दि.मांनी संगीतकार वसंत पवारांनी आणि निर्माते दिग्दर्शक अनंत माने यांनी ऐतिहासिक यशाचा मानदंड निर्माण केला. पुण्याच्या ‘विजयानंद’मध्ये सलग १३१ आठवडे मुक्काम करणाऱ्या ‘सांगत्ये ऐका’ने सर्वांचं लक्ष वेधलं. हंसा वाडकर, सुलोचना, जयश्री गडकर, सूर्यकांत, चंद्रकांत, रत्नमाला अशी भारी कलाकारांची टीम जमली होती. पुण्याच्या ‘प्रभात’ स्टुडिओत तयार झालेल्या ‘सांगत्ये ऐका’नं एक नवचैतन्य आलं. ‘बुगडी माझी सांडली गं’ ने लावणीचं आकर्षण वाटू लागलं आणि लावणीनृत्याचंही! .Premium|Saree Love : आठवणी, नाती आणि साड्या; एका आयुष्याची विणलेली कहाणी.अनंत माने यांचा त्यानंतरचा चित्रपट होता ‘अवघाचि संसार’- प्रभात स्टुडिओतच तयार झालेला पण शहरी वातावरणातील, नर्मविनोदी होता. जयश्री गडकर, राजा गोसावी, रमेश देव, विवेक, जीवनकला, नयना, पद्मा चव्हाण. हिंदीच्या ‘देख कबीरा रोया’ची आठवण करून देणारा होता. लावणीचे बादशहा असलेल्या वसंत पवार यांनी सुरेख गाणी दिली होती. गीतं शांता शेळके यांची होती; पण नाव डॉ. वसंत अवसरे यांचं होतं. शांताबाई सेन्सॉर बोर्डाच्या सन्माननीय सदस्य होत्या- त्यामुळेच त्यांचं नाव आलं नाही. ‘रुपास भाळलो मी’, ‘जे वेड मजला लागले’ ही सुधीर फडके, आशा भोसले यांची युगुल गीतं ऐकून मराठी मन मोहरले... ‘राम भजन कर लेना’ हे वसंतराव देशपांडे यांनी गायलेलं गाणं, शरद तळवलकर-राजा गोसावी यांची जंगली महाराज रस्त्यावरील सायकल रपेट यांचं मोठं आकर्षण वाटे.वर्ष ४८मधला ‘जिवाचा सखा’, नंतर ‘पुढचं पाऊल’, ‘लाखाची गोष्ट’ त्यानंतर मद्रास येथील काही काम अशी मजल दरमजल करीत राजा परांजपे स्वतः निर्माते झाले. दिग्दर्शकही झाले आणि स्वतःच्या कथेवर चित्रपट केला ‘जगाच्या पाठीवर’... याची नायिका आंधळी असते. गाणं म्हणून रस्त्यावर पोट भरणारी... नायक तिला पेटीवर साथ करणारा... लोकप्रिय परकीय कल्पनेचा आधार असलेली कथा. नायक प्रौढ वयाचे राजा परांजपे... पण गदिमांची गीतं, सुधीर फडके यांचं संगीत यांनी प्रणयकथा, प्रेमप्रसंग याचा अभाव जणू भरून काढला. नलिनी सराफ नावाची सतरा-अठरा वर्षे वयाची मुलगी ‘सीमा’ म्हणून प्रसिद्ध झाली आणि ‘जगाच्या पाठीवर’ने इतिहास घडवला. ‘थकले रे नंदलाला’, ‘एक धागा सुखाचा’, ‘तुला पाहते रे’, ‘नाही खर्चिली कवडी दमडी’, ‘नाच नाचुनी अती मी दमले... ‘विकत घेतला श्याम’च्या आधीची हार्मोनियमची सुरावट वेड लावते; पण पासष्ट वर्षांपूर्वी त्या वादकाचे नाव काही कुणी घेतलं नव्हतं... आज मात्र थोर हार्मोनियम वादक अरेंजर श्यामराव कांबळे यांना आठवलं जातं. आज सर्वाधिक गाणी गाणाऱ्या विश्वविक्रमी आशा भोसले मराठीच्या चित्रशारदेच्या दरबारात तेव्हाही विश्वविक्रमीच होत्या..दिनकर द. पाटील यांनी स्वतःच्या दिनकर चित्रसाठी ‘भैरवी’ हा संगीतमय चित्रपट केला. निर्माता दिग्दर्शक कथा पटकथा संवाद सबकुछ दिनकर द. पाटील. संगीत वसंत प्रभू. शालिनी सिनेटोनच्या वतीने कोल्हापुरात चित्रपट निर्माण केला. त्यात लता मंगेशकर, पं. भीमसेन जोशी, पं. फिरोझ दस्तूर, लक्ष्मी शंकर, उषा मंगेशकर, दशरथ पुजारी असे गायक बोलावले होते. तेरा गाण्यांची मैफल होती; पण चित्रपट चालला नाही. असं काही मराठी चित्रपटात घडत होतं; पण मराठी चित्रपटाचा चेहरा सकस कथा, संवाद, मधुर गाणी, वेगवेगळे विषय यांनी उजळून निघाला होता. अस्सल ग्रामीण आणि शहरी असा होता. हिंदी, इंग्रजी सिनेमाला पुरून उरला होता. अर्थात मराठी चित्रपटावर प्रेम करणारे रसिक आश्रयदातेही होते.तर इकडे हिंदीत नवे चेहरे येत होते. काव्य संगीत याला अभूतपूर्व महत्त्व आले होते. शशधर मुखर्जींनी स्वतःच्या ‘फिल्मालय’चा चित्रपट आणला ‘लव्ह इन सिमला’. नायक म्हणून त्यांनी आपल्या मुलाला जयदेवला संधी दिली. बंगाली उच्चार ‘जॉय’, जॉय मुखर्जी नायक. साधना शिवदासनी म्हणून एक नवी सिंधी मुलगी नायिका. कथा आणि दिग्दर्शन-आर. के. नय्यर या नवोदिताला. जॉय मुखर्जी आपल्या आठवणी सांगताना म्हणतात, ‘‘मी, साधना आणि रमी म्हणजे आर. के. नय्यर यांनी काम सुरू केलं. मी सेन्ट झेव्हियर्समध्ये शिकत होतो; पण एक दिवशी वडिलांनी तिघांना बोलावलं आणि म्हटलं हे तुमचे ज्या पद्धतीने चालले आहे ते मला पसंत नाही. काम करायचं नसेल, तर निघून जा. साधना तर मुसमुसायला लागली. आम्ही नेटाने काम सुरू केलं.’’.‘लव्ह इन सिमला’ छान चालला. नवे चेहरे, नवे संगीत; पण यात खास उल्लेख करायला हवा शोभना समर्थ आणि दुर्गा खोटे या राणीसारख्या, ग्रेसफुल चरित्र अभिनेत्रींचा. नायिका साधना ही एक साधी घट्ट वेणी, चष्मा घालणारी मुलगी असते. दुर्गा खोटे तिला ‘कॅटवॉक’ म्हणजे ‘सुंदर चालायचं कसं, बोलायचं कसं’ हे शिकवतात आणि तिची केशभूषा, वेशभूषा बदलतात. कपाळावर जुल्फे आलेल्या साधनाचा ‘साधना कट’ आजही तशाच नावाने ओळखला जातो. पुढे त्या वेळच्या छोट्या मुली साधना कटचा हट्ट धरू लागल्या ते नवल ते काय? मात्र हीच साधना बिमल रॉय यांनी ‘परख’साठी पारखून घेतली. बिमलदांनी सलील चौधरींची कथा निवडली होती, पण संवाद शैलेंद्रनी लिहिले होते.शहरातील एक धनिक गावाच्या सुधारणा, विकास यासाठी काही रक्कम योग्य व्यक्तीला देऊ इच्छितो; मात्र योग्य निवडीसाठी स्वतः वेषांतर करून गावात राहतो. अर्थात त्याला एकेक व्यक्तीची पारख होते. अशी कथा शैलेंद्र-बिमलदांनी मोठी साधी सोपी करून दाखवली. यात साधना सुती बंगाली साडीत, केसांचा अंबाडा अशीही सुंदर दिसते. सलील चौधरींचे संगीत यात मिसळून गेलं. बंगालीतली चाल ऐकून लतादीदींनी मोहित होऊन हिंदीत गायचा हट्ट धरला आणि ‘ओ सजना’सारखं अजरामर गाणं मिळालं. लतादीदींनी बंगालीत गायलेलं ‘ना जेओ ना’ पण तितकंच गोड आहे. बंगालचा पाऊस, प्रणयिनीची भावना, साधना, लतादीदी, शैलेंद्र, सलील चौधरी, बिमल रॉय याचं रसायन आजही मनाला भिजवून जातं. ‘परख’ फारसा चालला नाहीतर ‘परख’ खूप काही देऊन गेला, असंच म्हणावं लागेल. ‘बिमल रॉय स्कूल’चे हृषिकेश मुखर्जीही याच वेळी एक चित्रपट घेऊन आले ‘अनुराधा’. एक गायिका डॉक्टर पतीबरोबर खेड्यात राहायला येते. पती आपल्या कामात गढून जातो; पण नायिकेची घुसमट होते. तिचे प्रिय संगीत दूर जाते. एक दिवशी तिच्या पूर्वायुष्यातील एक तरुण तिला भेटतो. पुन्हा संगीताच्या दुनियेत चल असा आग्रह धरतो. तिचं मन क्षणभर विचलित होतं; पण ती पुन्हा आपल्या जीवनात परतते. पतीचं प्रेम, कुटुंब, गाव, घर हेच जीवनसंगीत तिला साद घालते. यात बलराज साहनी आणि लीला नायडू आहेत. नवा चेहरा आणि संगीतकार आहेत विख्यात सतारवादक पं. रविशंकर. लतादीदींची गाणी 'हाय रे वो दिन क्यों न आये', 'जाने कैसे सपनों में खो गयी आँखियाँ, 'साँवरे साँवरे'. चित्रपटसंगीताच्या परिघातून एका अशा व्यक्तिरेखेकडे घेऊन जाते, जी आजवर आपल्याला भेटलेली नाही. अशा भावना, असे स्वरबंध, अशा स्वररचना आपल्याला नव्याने भेटल्या. आजही त्या झंकारतात तेव्हा ही नव्याने भेटतात..Premium|The Golden Era of Hindi Film Music : अदृश्य नायकाने गाजवला 'मधुमती'.आपल्या दुसऱ्या लाडक्या लेकीसाठी तनुजासाठी शोभना समर्थ 'छबीली' नावाचा चित्रपट घेऊन आल्या. आजी, आई, बहीण यांची सौंदर्याची परंपरा तनुजानं पुढे नेली. त्याच वेळी 'दिल भी तेरा हम भी तेरे'मध्ये एक देखणा, लाजाळू तरुण पडद्यावर आला धर्मेंद्र. पुढे इतिहास घडवणारी ही नावं पहिल्यांदा झळकली. सत्यजित रॉय यांच्या 'अपूर संसार'मधील पंधरा वर्षांची मुलगी शर्मिला टागोर, यावर्षी पुन्हा त्यांच्या 'देवी'मध्ये दिसली. एस.यू. सन्नी पुन्हा एकदा उडन खटोलासारखी फँटसी घेऊन आले. दिलीपकुमार, मीनाकुमारी यांचा 'कोहिनूर'. नौशादमियांनी आपली सगळी हत्यारे जणू परजली. 'दो सितारों का जमीं पर है मिलन', 'कोई प्यार की देखे जादुगरी' आणि रफींचं 'मधुबन में राधिका नाचे रे...' राग हमीरमध्ये स्वरबद्ध केलेली ही रचना म्हणजे चित्रपटसंगीताचा कोहिनूर शोभावा. उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खाँ यांची सतार, उस्ताद नियाज अहमद खाँ यांच्या ताना, रफींच्या दाणेदार आवाजातली सरगम आणि दिलीपकुमारचा अभिनय सगळेच अविस्मरणीय ठरले.या वेळी गुरुदत्त आणि देव आनंद आपापले चित्रपट घेऊन आले होते. गुन्हेगारी विश्वाचा 'काला बाजार' देव आनंदचा आणि मुस्लिम समाजातली प्रेमकथा 'चौदहवी का चाँद' गुरुदत्तचा, पण दिग्दर्शन होतं एम. सादिक यांचं. शकील बदायुनी आणि संगीतकार रवी अशी आगळीवेगळी निवड होती. 'काला बाजार'चे दिग्दर्शक होतं विजय आनंद. संगीत दादा बर्मन. याच दोघांचा चंद्र एकच होता. 'वहिदा रेहमान'. शकील बदायुनींनी सगळी सौंदर्याची वर्णन लिहिली तिच्यासाठी. 'होठों पे खेलती है, तबस्सुम की बिजलियाँ, सज दे तुम्हारी राह में करती है कहकशाँ..' तुला कुर्निसात करायला आकाशगंगा अवतरली आहे....आणि उटीच्या सुंदर परिसरात, झाडीत, पहाडात, शाल लपेटून उभ्या असलेल्या वहिदासाठी शैलेंद्र लिहित होते- 'खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखो में सारी रात जायेगी, तुमको भी कैसे नींद आयेगी...', 'चौदहवी का चाँद' असो की 'खोया खोया चाँद' रफीचा स्वर रसिकांना हृदयात कानात काहीतरी वेगळेच सांगत होता... साम्राज्य रफीचे होते... ते आजही आहे.(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.) 