Premium|Sonki Flowers in Sahyadri : नवरात्रीत सह्याद्रीवर सोनकीचा सोनेरी गालिचा; जाणून घ्या या फुलाची वैशिष्ट्ये

डॉ. मंदार दातार नवरात्रीच्या सुमारास सह्याद्रीच्या कोणत्याही उताराजवळ उभं राहा. खाली दरीत सरत्या पावसाळ्याच्या धुक्याचे अवशेष असतील, समोर शरदातलं निळं आकाश असेल आणि आजूबाजूला सोनकीचा पिवळा गालिचा... सह्याद्रीत मानवाचं अस्तित्व नव्हतं, तेव्हाही सोनकी फुलत होती; कदाचित आपलं अस्तित्व नष्ट झालं, तरीही सोनकी फुलत राहील.ऑक्टोबरात शरद आपल्या परमोच्च बहरात असतो, तेव्हा नवरात्रीच्या दरम्यान सह्याद्रीमध्ये फार अप्रतिम दृश्य दिसतं. डोक्यावर निळं आकाश आणि उतारांवर, पठारांवर, किल्ल्यांच्या तटांवर सगळीकडे पिवळ्या-सोनेरी रंगाचा गालिचा. जणू आसपास कुणीतरी सोनं पेरून ठेवलंय असं वाटतं. हे सोनं उधळलेलं असतं सोनकी नावाच्या वनस्पतीनं. शरदाच्या रात्री रुपेरी चांदण्यांत शीतलतेची बरसात करत असतात, तेव्हा दिवस मात्र सोनकीनं सोनसळी केलेले असतात. साधारण गुडघ्याएवढ्या उंचीच्या या वनस्पतीची पानं हिरवी असतात, मात्र पानांची खालची बाजू शरदाचं प्रतिबिंब असल्यासारखी चंदेरी-पांढरी असते. भाद्रपद सरता सरता आश्विनात या वनस्पतीच्या शेंड्यावर सोनेरी फुलांचे गुच्छ येतात आणि सह्याद्रीत सोनकीचा ‘समा’ बांधला जातो. .सोनकीच्या प्रजातीचं शास्त्रीय नाव आहे सेनेशियो. या वंशात जगभरात तब्बल दीड-एक हजार जाती आहेत. हा फुलझाडांचा वंश जगातल्या सर्वात मोठ्या वंशांपैकी एक आहे. अंटार्क्टिका सोडून जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात, उष्णकटिबंधापासून ते अगदी सायबेरियाच्या थंड प्रदेशापर्यंत सेनेशियो वाढतो. भारतातही या वनस्पतीच्या अनेक जाती आहेत. सेनेशियो या लॅटिन नावाचा अर्थ आहे ‘म्हातारा माणूस’. फुलं सरून गेल्यावर तयार होणाऱ्या, पांढरे केस असलेल्या बिया हे या ‘म्हातारपणा’मागचं कारण. पण आपली सोनकी मात्र नावाप्रमाणे म्हातारी नाही, ती दरवर्षी टवटवीत, तरुण अन् उत्साही भासते. ‘नाव सोनुबाई आणि हाती कथिलाचा वाळा’ असली विसंगती सोनकीठायी नाही. ती थेट सूर्याशी नातं सांगणारी, सूर्यफुलाच्या कुळातील आहे. या कुळातील वनस्पतीमध्ये ज्यांना आपण ‘फुलोरे’ म्हणतो, ती खरी फुलं असतात. या तथाकथित फुलाच्या कडांवर लांब पिवळ्या पाकळ्या मिरवणारी, बाहेरच्या दिशेनं वळणारी किरणफुलं (रे फ्लॉरेट्स) आणि मध्यभागी छोटी, पिवळी तबकफुलं (डिस्क फ्लॉरेट्स) अशी मांडणी असते. किरणफुलं वांझ असतात, कारण ती परागीभवनात भूमिका बजावत नाहीत. त्यांचं एकमेव काम म्हणजे दुरून येणाऱ्या परागवाहकांना आकर्षित करणं. तबकफुलं ही खरी कार्यरत फुलं असतात. हीच फुलं परागीभवन करतात आणि बियादेखील हीच तयार करतात. एकेकट्या छोट्या फुलापेक्षा अनेक फुलांचा मिळून तयार झालेला मोठा गुच्छ दुरून परागवाहकाच्या सहजपणे नजरेस पडतो. शिवाय कीटकाच्या एकाच भेटीत अनेक फुलांचं परागीभवनही होतं. यात परागवाहकाची ऊर्जा वाचते आणि वनस्पतीचीही. सोनकीची फुलं नाहीत तर ते फुलोरे आहेत हे समजलं, की अमिताभ बच्चन यांचा चुपके चुपकेमधला ‘गेंदे का फूल, फूल होके भी फूल क्यूँ नही है?’ या संवादाचा अर्थ लागतो!सूर्यफुलाच्या कुळाचं एकत्रित फुलोऱ्याच्या स्वरूपात फुलं फुलवण्याचं विलक्षण धोरण एकदम यशस्वी ठरलं आहे. त्यामुळे हे कुळ फुलझाडांच्या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या कुळांपैकी एक आहे. सोनकीच्या फुलांवर मधमाश्या, फुलपाखरं आणि अगदी छोटे कीटकही मधुरस मिळवायला गर्दी करतात. सोनकी फुलली, की सह्याद्रीच्या गवताळ जगाला जणू उत्सवाचं रूप येतं. या पिवळ्या फुलांच्या ऋतूची जणू निसर्गच वाट पाहत असतो. एकीकडे बहुतांश वर्षायू वनस्पतींमध्ये पावसाळ्यात फुलण्याची स्पर्धा असताना, सोनकी मात्र पावसाळ्यानंतर फुलते. मॉन्सून संपत आलेला असतो अन् थंडी अजून सुरू व्हायची असते त्या संधिकालात ही फुलं फुलतात. या काळात भरपूर परागवाहक असतात, आणि फुललेल्या इतर वनस्पतींची स्पर्धा त्या मानाने कमी असते. असा हा ऋतुसंधीचा आणि अनुकूल तापमान असलेला कालखंड सोनकीनं नेमका जोखला..Premium|RBI Repo Rate Hike : रेपो रेटमध्ये वाढ; रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाची दिशा बदलली.सह्याद्रीत सोनकीच्या सहा ते सात वेगवेगळ्या जाती आढळतात. त्यातल्या काही तर केवळ सह्याद्रीतच प्रदेशनिष्ठ आहेत. या सगळ्या जातींमधल्या अगदी सहज दृष्टीस पडणाऱ्या सोनकी आहेत सेनेशियो बॉम्बायेन्सिस आणि सेनेशियो डॅल्झेल्ली. सेनेशियो बॉम्बायेन्सिस या वनस्पतीचं पूर्वीचं वनस्पतिशास्त्रीय नाव होतं सेनेशियो ग्रॅहमी. हे नाव आहे जॉन ग्रॅहम (१८०५-१८३९) या स्कॉटलंडमध्ये जन्मलेल्या मात्र भारतात कारकीर्द गाजवलेल्या वनस्पती अभ्यासकाच्या स्मरणार्थ दिलेलं होतं. ब्रिटिश काळात मुंबईमध्ये पोस्टमास्टर जनरल या महत्त्वाच्या पदावर काम करणाऱ्या या विद्वानानं आपलं नेमून दिलेलं काम करतानाच महाराष्ट्रभूमीच्या वनस्पतींवर मनापासून प्रेम केलं. आपल्या मुंबईतील नोकरीचा थकवा लोणावळा-खंडाळ्याच्या थंड हवेत घालवता घालवता ग्रॅहमने बॉम्बे आणि त्याच्या परिसरातील वनस्पतींचा कॅटलॉग (मूळ इंग्लिश नाव - अ कॅटलॉग ऑफ द प्लांट्स ग्रोविंग इन बॉम्बे ॲण्ड इट्स व्हिसिनिटी) हा ग्रंथही लिहायला सुरुवात केली. पण दुर्दैवानं हा ग्रंथ पूर्ण करण्याआधीच वयाच्या अवघ्या ३४व्या वर्षी त्यांचं खंडाळ्यातच निधन झालं. अजूनही ग्रॅहमची खंडाळ्यामधली कबर आणि त्याच्या आसपास फुलणारी सोनकी या तरुण स्कॉटिश वनस्पतिप्रेमीचं कायमच स्मरण करून देतात.सह्याद्रीवर विपुल प्रमाणात बहरलेली व डोंगरमाथे, पठारं, जंगलाच्या कडा व्यापून टाकणारी सोनकी मला देवप्रिया वृत्तातून काहीशी अशी दिसली. या कवितेमधला एक संदर्भ आहे धनपती, म्हणजे साक्षात कुबेर. तो सह्याद्रीचं कौतुक ऐकून या गिरिराजाच्या दर्शनाला आला आणि इथल्या सौंदर्यानं इतका स्तिमित झाला, की परत जाताना आपलं धनच सोनकीच्या रूपात इथं विसरून गेला.पाहिली आहे तुम्ही का बहरलेली सोनकीघाटमाथ्यांच्या किनारी निखरलेली सोनकीरानवाटांनी विहरता, रोमरोमा मोहतेसोबती वाऱ्यावरी जी लहरलेली सोनकीपुष्पमंडित भादव्याचा हात हाती घेउनीअश्विनाच्या स्निग्ध गात्री उतरलेली सोनकीकांचनाचे सोनवर्खी तेज पाडाया फिकेस्वर्णरंगी माखलेली, सवरलेली सोनकीसह्यगिरिच्या दर्शनाला धनपती आला इथेपरतुनी जाता धना, ही विसरलेली सोनकीजेजुरीच्या हळदचर्चित म्हाळसाकांताप्रतीरोज भंडारा उधळते पसरलेली सोनकीसोनकीला सह्याद्रीत व कोकणात वेगवेगळी नावं आहेत. गोव्यात आणि दक्षिण कोकणात तिला ‘हरण’ किंवा ‘गौरीचं फूल’ म्हणतात. गणेश चतुर्थीच्या काळात फळं, फुलं, धान्य यांचा समावेश असलेल्या गणेशासमोरच्या सजावटीत म्हणजे माटोळीत सोनकी असतेच. पार्वतीशी जोडलं गेलेलं हे फूल नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत मंदिरांमध्ये अर्पणही केलं जातं.सोनकीसारखी फुलं, वड-पिंपळासारखे वृक्ष आपल्या संस्कृतीत, सण परंपरेत कसे प्रवेशतात, हा कुतूहल निर्माण करणारा विषय आहे. व्हिक्टर टर्नर नावाच्या मानववंश वैज्ञानिकानं द फॉरेस्ट ऑफ सिम्बॉल्स या आपल्या १९६७ साली लिहिलेल्या पुस्तकात ही प्रतीकात्मकता नीट उलगडून दाखवली आहे. टर्नरनं झाम्बियामधल्या न्देम्बू (Ndembu) लोकांच्या उत्सवांमधल्या, परंपरेमधल्या प्रतीकांचा अभ्यास केला. तो म्हणतो, ही प्रतीकं नेहमी बहुवाचिक (त्याचा शब्द - मल्टिव्होकल) असतात. त्यांच्या बाबतीत एकाच गोष्टीत एकाच वेळी अनेक अर्थ येऊन मिसळलेले असतात. तो न्देम्बू लोकांच्या मुद्यी (mudyi) नावाच्या वृक्षाचं उदाहरण देतो. या वृक्षाला येणाऱ्या पांढऱ्या चिकामुळं न्देम्बू लोक त्याला ‘दूध वृक्ष’ म्हणतात. या एकाच झाडात ते मातृत्व, स्त्री-शक्ती, सामाजिक एकता, पूर्वजांची प्रतिमा असं सारं काही बघतात. हे उदाहरण नीट उलगडून सांगत टर्नर म्हणतो, की एकच एक अर्थ असणारी, सरधोपट उपयोग असणारी गोष्ट कधीच प्रतीक होत नाही, तिला अनेक अर्थांचं ओझं लागतं. ती अनेक स्तरांवर महत्त्वाची असते, म्हणूनच ती बहुवाचिक असते..प्रत्येक प्रतीकाला रंग, गंध, आकारासारखी थेट इंद्रियांना भिडणारी एक संवेदनात्मक बाजू असते, तर दुसऱ्या बाजूला मनाला साद घालणारी समाजाच्या मूल्यांमध्ये सामावणारी, विश्वास, नैतिकता मांडणारी एक वैचारिक बाजू असते. या दोन्ही बाजू जिथं एकत्रित येतात, तिथं ती प्रतीकं समाजमनात स्वीकारली जातात. सोनकीचा आकर्षक रंग, हजारो फुलांचा एकत्र बहर, नवरात्रीच्या काळात सह्याद्रीच्या उतारावर पसरलेला पिवळा गालिचा या गोष्टी थेट इंद्रियांना भिडणाऱ्या आहेत, तर दुसरीकडं तिचा पिवळा रंग समृद्धी दाखवणारा आहे. हळदीपासून सोन्यापर्यंत भारतीय संस्कृतीत पिवळा रंग शुभ मानला जातो. सोनकीचं एकत्र फुलणं म्हणजे विपुलता, सामुदायिक उत्सव. पावसाळा व हिवाळ्याच्या सीमेवरचा तिचा बहर म्हणजे ऋतुबदलाचं, सृजनाचं प्रतीक आहे. गोव्याच्या माटोळीत आणि कोकणातल्या गौरीपूजनात सोनकी आहे, कारण ती एकाच वेळी निसर्गाचं, समाजाचं आणि अध्यात्माचं प्रतीक आहे. एकीकडेई. ओ. विल्सननं सांगितलं आहे, की निसर्गावर प्रेम करणं हे माणसाच्या जनुकांत आहे, तर दुसरीकडे टर्नर सांगतो, ते प्रेम माणसाच्या संस्कृतीत, सणांत, प्रतीकांमध्ये व्यक्त होतं. एकजण उगम सांगतो तर दुसरा प्रवास.नवरात्रीच्या सुमारास सह्याद्रीच्या कोणत्याही उताराजवळ उभं राहा. खाली दरीत सरत्या पावसाळ्याच्या धुक्याचे अवशेष असतील, समोर शरदातलं निळं आकाश असेल आणि आजूबाजूला सोनकीचा पिवळा गालिचा... सह्याद्रीत मानवाचं अस्तित्व नव्हतं, तेव्हाही सोनकी फुलत होती; कदाचित आपलं अस्तित्व नष्ट झालं, तरीही सोनकी फुलत राहील. सोनकी केवळ फुलत नाही, तर ती दरवर्षी आपल्याला काहीतरी आठवण करून देते. फक्त ती आठवण काय त्याचा शोध घेणं हे स्वतःचा शोध घेण्यासारखं असतं.लेखक पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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