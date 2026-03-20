Premium|Sanchi Buddhist Monuments UNESCO Site : सांचीचे बौद्ध स्मारक: प्राचीन वास्तुकलेचा अनमोल ठेवा

सांची बौद्ध स्मारकसमूह जवळचे शहर : भोपाळजवळचे विमानतळ : राजा भोज विमानतळ, भोपाळजवळचे रेल्वेस्थानक : सांचीकेव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : भोपाळपासून ४७ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या सांची शहरात विंध्याचल टेकडीवरील पठारावर ह्या प्राचीन बौद्ध स्मारकांचे अवशेष आहेत. ही स्मारके प्राचीन मूर्तीविरहित आणि मुक्तशैलीतील वास्तुकलेचे सर्वात जुने आणि प्रगल्भ नमुने आहेत. हा स्मारकसमूह इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकापासून ते इ.स. बाराव्या शतकापर्यंतच्या बौद्ध धर्माच्या इतिहासाचे व्यापक दस्तावेजीकरण करतो. सांचीला धार्मिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे श्रेय सम्राट अशोकाला जाते. येथे तीन बौद्घ स्तूप असून त्यांतील महास्तूपाची मूळ वास्तू सम्राट अशोकाने बांधली. त्यात गौतम बुद्धाच्या अस्थींचे अवशेष असावेत, अशी एक वदंता आहे. इथेच सम्राट अशोकाने जगप्रसिद्ध असा एकाश्म 'अशोक स्तंभ' बांधला. सम्राट अशोकानंतर साधारण शंभर वर्षांनी शुंग राजवंशाच्या काळात स्तूपाचा आकार वाढविण्यात आला आणि त्यावर शुंग राजांनी सुंदर कठडे व दगडी तोरणे बांधली. महास्तूपानंतर उर्वरित दोन स्तूप नंतरच्या राजांनी बांधले. तसेच काही विहार, चैत्यगृहे आणि मंदिरेदेखील बांधली. सांचीचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील मूर्तिकामात भगवान बुद्धाची मूर्ती कुठेच आढळत नाही. मात्र धम्मचक्र, रिकामे सिंहासन, बुद्घ पादुका अशा सांकेतिक प्रतिकांतून भगवान बुद्धाचे अस्तित्व व्यक्त करण्याचा आविष्कार शिल्पकारांनी केला आहे. याशिवाय बोधिवृक्षाखाली सम्राट अशोक आणि परिवार, भगवान बुद्घाचे महाभिनिष्क्रमण, कश्यप ऋषींची कथा, कमलवनातील लक्ष्मी, सम्राट अशोकाची रामग्रामची यात्रा, छदंत जातकातील कथा, हत्तींनी केलेली बोधिवृक्षाची पूजा, भगवान बुद्धाच्या अस्थींसाठी चाललेला त्यांच्या अनुयायांतील झगडा, महाकपि अशी अनेक सुंदर शिल्पे सांचीमध्ये कोरली गेली..हुमायूनचा मकबराजवळचे शहर : दिल्लीजवळचे विमानतळ : इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दिल्लीजवळचे रेल्वेस्थानक : हजरत निजामुद्दीन जंक्शनकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : दिल्लीपासून २३ किलोमीटर अंतरावर असणारा हुमायूनचा मकबरा इस्लामी स्थापत्यशैलीच्या सर्वप्रथम नमुन्यांपैकी एक आहे. मुघल शासकांनी प्रसिद्धीस आणलेल्या मकबरा या वास्तूप्रकाराचा हा पहिला प्रयत्न. या मकबऱ्याची बांधणी तांबड्या वालुकाश्माने केली आहे. दुसरा मुघल बादशहा हुमायून याचा १५५६मध्ये पायऱ्यांवरून घसरून मृत्यू झाला. यावेळी त्याचा मृतदेह दिल्लीमध्ये पुराना किला येथे दफन करण्यात आला. नंतर सम्राट हेमचंद्राच्या दिल्लीवरील स्वारीच्यावेळी हुमायूनचे पार्थिव पुराना किल्यातून हलवून पंजाबला नेण्यात आले. साम्राज्याची परिस्थिती स्थिरस्थावर होताच हुमायूनचा मुलगा आणि मुघल बादशहा अकबर याने सावत्र आई बेगा बेगम हिच्या मार्गदर्शनाखाली पित्याच्या स्मरणार्थ तत्कालीन जागी मकबरा बांधला. या वास्तूपासून उद्यानांनी घेरलेल्या कबरी बांधण्याची पद्धत मुघल स्थापत्यात उदयास आली. उद्यानांमुळे कबरीला स्वर्गाचे रूप प्राप्त होते, अशी यामागील कल्पना. हुमायूनची कबर २७ हेक्टरच्या आवारात उभी आहे, त्यामध्ये सोळाव्या शतकात बांधलेल्या इतर कबरी आणि ह्या कबरी बांधणाऱ्या कारागिरांसाठी उभारलेली 'अरब सराई' यांसारख्या समकालीन वास्तू आहेत. ह्या मकबऱ्याभोवती 'चारबाग' ही कुराणातील स्वर्गातील चार नद्यांचे प्रतिकात्मक रूप असणाऱ्या चार भागांतील बाग आहे. यामध्ये कालव्यांनी जोडलेली पाण्याची कुंडे आहेत. मुख्य मकबरा एका उंच आणि विस्तीर्ण चबुतऱ्यावर असून त्याच्या चारही बाजूंना खोल कमानीदार कक्ष आहेत. या इमारतीचा आकार साधारणतः अष्टकोनी आहे. यावर संगमरवरी दगडाने मढवलेला ४२.५ मीटर उंच 'दुहेरी घुमट' बसवलेला आहे. हुमायूनच्या या कबरीला 'मुघलांचे शयनागार' असेही म्हटले जाते, कारण येथील कक्षांमध्ये मुघल राजघराण्यातील १५०हून अधिक सदस्यांना दफन करण्यात आले आहे.