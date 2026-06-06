Premium|Sant Namdev textual criticism : संत नामदेवांच्या गाथेची संहितानिश्चिती; संशोधकांचे ऐतिहासिक योगदान

शासकीय गाथेत आलेले विषय पाहता संत नामदेवांनी त्या क्रमानुसार त्या रचना नक्कीच केलेल्या नसणार. त्यांच्या रचनांचा (आख्यानकाव्य सोडले तर) तो क्रम मागे-पुढेसुद्धा होऊ शकतो; पण नामदेवांच्या सगळ्या गाथांत हा क्रम लावून त्या संहितेची निश्चिती करण्याचे कार्य ज्या अभ्यासकांनी केले त्यांचे उपकार मानून पुढे जाणे हे आपले कर्तव्य ठरते. संत नामदेवांच्या वाङ्मयाची चिकित्सा करायची झाली, तर आधी त्यांच्या वाङ्मयाची किंवा संहितेची मूळ निश्चिती होणे गरजेचे आहे. प्राचीन किंवा मध्ययुगीन साहित्याची किंवा काव्याची चिकित्सा करताना आधी मूळ संहिता निश्चित करणे अगत्याचे ठरते, आणि संत नामदेवांच्या बाबतीत तर ते अधिक महत्त्वाचे आहे. मराठी संत साहित्यात अनेक वेगवेगळ्या समकालीन आणि उत्तरकालीन संतांनी केलेली रचना, केवळ नामसादृश्यामुळे ती संत नामदेवांचीच रचना आहे, असा समज अनेकांचा झाल्यामुळे संत नामदेवांच्या चरित्राचासुद्धा विपर्यास झाल्याचे दिसून आले. संत नामदेव एक की अनेक येथपासून संत नामदेव हे दरोडेखोर होते इथपर्यंत त्यांच्या चरित्राला विकृत करण्याचा प्रयत्न झाला. मराठीतल्या विदुषी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दुर्गाबाई भागवत यांनीसुद्धा याच संदर्भांना समोर ठेवून संत नामदेव हे तरुणपणी दरोडेखोर होते, असा उल्लेख आपल्या वक्तव्यातून केला होता. संत नामदेवांप्रमाणेच नामा शिंपी, विष्णुदास नामा, केशवदास नामा, नामा यशवंत, नामा पाठक अशा नाममुद्र घेऊन आलेले लेखन हे संत नामदेवांचेच होय असा समज मधल्या काळात अभ्यासकांचा झाला होता. .Premium|Sant Namdev Dnyaneshwar Tirthayatra : संत नामदेव-ज्ञानेश्वरांची उत्तर भारत तीर्थयात्रा; वारकरी भक्तीचा नवा इतिहास, दोन वाटांचा संगम.शिवाय छपन्नचरणी अभंगाने तर नामदेवांच्या व्यक्तिगत जीवनाला अधिक संशयित करण्यासाठी हातभार लावला होता. मधल्या काळात नामदेवांच्या अभ्यासकांनी या अनेकानेक व्यक्तिमत्त्वांतून संत नामदेव महाराजांचे चरित्र आणि त्यांच्या रचना यांचा अभ्यास करून कोणत्या रचना केवळ संत नामदेवांच्या असू शकतात, याबद्दल केलेली संहितानिश्चिती अपूर्व आणि महत्त्वाची अशी होती. यात संत नामदेवांच्या समकालीन किंवा उत्तरकालीन चरित्रकारांपेक्षा (संत जनाबाई, परिसा भागवत, संत चोखामेळा आणि त्यांच्या कुटुंबातील किंवा आप्तांनी रचलेले अभंग किंवा नंतरच्या काळात म्हणजे संत नामदेवांच्या मृत्यूनंतर एकशे त्र्याऐंशी वर्षांनंतर जन्मलेल्या संत एकनाथांनी रचलेले काव्य) तात्या घरत (संत नामदेव गाथा - शके १८१६), गोंधळेकर प्रत (नामदेव गाथा, मुंबई, दुसरी आवृत्ती शके १८५८), आवटे प्रत यांनी छापलेली गाथा (चौथी आवृत्ती, पुणे, शके १८७५) आणि चित्रशाळेने प्रकाशित केलेली गाथा (आवृत्ती दुसरी, पुणे, शके १८५३) या संशोधकांनी संपादित केलेल्या या गाथांच्या आधाराने त्यांच्या मूळ गाथेपर्यंत पोहोचता येते. तेराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि चौदाव्या शतकाच्या पूर्वाधात(इ.स. १२७०-१३५०) संत नामदेवांनी रचलेल्या काव्यात त्यांच्या समकालीन संतकवींनी (इतर ‘नामा’सदृश) केलेल्या रचनांमुळे साशंकता निर्माण झाली होती आणि गेली कित्येक शतके ती तशीच होती; त्यातून संत नामदेवांच्या रचना वेगळ्या करणे हे काम सोपे नव्हते. ते या चार संशोधकांनी-संपादकांनी (आणखीही काहींनी या कार्यासाठी हातभार लावला आहे) आपापल्यापरीने केल्यामुळे संत नामदेवांच्या संहितेची निश्चिती करणे सोपे गेले आहे. याचाच आधार घेऊन पुढे महाराष्ट्र शासनाने संत नामदेवांच्या सप्तशताब्दी जयंतीवर्षानिमित्त श्रीनामदेव गाथा प्रकाशित करून त्यांच्या संहितानिश्चितीला मोठा हातभार लावला आहे.संत नामदेवांच्या काळाचा विचार करता वारकरी संप्रदाय त्याकाळी स्थापित झाला नव्हता. पंढरपूरची यात्रा सुनियोजित अशी सुरू झालेली नव्हती. पण विठ्ठलोपासना मात्र महाराष्ट्रात होती. अर्थात तीसुद्धा फारशी सामाजिक, सार्वत्रिक स्वरूपात नव्हतीच. व्यक्तिगत पातळीवर विठ्ठलभक्त पंढरपुरी जात-येत होते. त्यामुळे भक्तीचा असा आदर्श किंवा अनुकरण करावे असे कोणतेही मॉडेल त्याकाळी संत नामदेवांसमोर नव्हतेच. या काळापर्यंत विठ्ठलभक्तीचा कोणताही आदर्श स्थिरावला नव्हता. याला एक कारण म्हणजे, त्या काळात वैदिक वाङ्मयाचे आणि तत्त्वज्ञानाचे प्राबल्य एका विशिष्ट समाजात अधिक प्रमाणात होतेच. त्याशिवाय आदि शंकराचार्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा, अद्वैत वेदांताचा प्रभाव त्यांच्या मृत्यूनंतर जवळजवळ चार शतके अस्तित्वात होता. यादव राजांच्या दरबारी असलेल्या विद्वानांचा इतिहास पाहिला, की ही वस्तुस्थिती नजरेस पडते. तर दुसरीकडे नाथ संप्रदायांचाही प्रभाव काही प्रमाणात (निवृत्तिनाथादी) होताच. त्याशिवाय संत नामदेवांच्या जवळजवळ शंभर वर्षे आधी महाराष्ट्रात महानुभाव संप्रदायाची स्थापना झाली होती आणि त्या संप्रदायात अनेक महत्त्वाचे ग्रंथ निर्माण होत होते, झाले होते. चक्रधर स्वामींच्या प्रभावाने तत्कालीन समाज प्रभावित झाला होताच. या पंथामुळे तत्कालीन सत्तेला हादरे बसायला सुरुवात झाली होती, हेही नाकारता येत नाही. संत नामदेवांच्या काव्याचा विचार करताना आपल्याला थेट महानुभाव संप्रदायाकडे किंवा वाङ्मयाकडे (कृष्णभक्तीच्या साधर्म्यामुळे) यावे लागते. अर्थात तो संदर्भ पुढे येईलच..संत नामदेवांच्या रचनांचा विचार करता त्यांनी विविध स्वरूपाचे काव्यलेखन केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेली श्रीनामदेव गाथा समोर ठेवली, तर त्यांनी रचलेले २२९० अभंग त्यात समाविष्ट केले गेले आहेत, असे दिसते. या काव्याचे विषय जर नजरेखालून घातले, तर त्यात मंगलाचरण, बालक्रीडा (तीन भाग), श्रीकृष्णलीला, श्रीराम कथामाहात्म्य, श्रीविठ्ठलमाहात्म्य, पंढरीमाहात्म्य, श्रीविठ्ठलस्तुती आणि भक्तवत्सलता, शिवरात्रमाहात्म्य व शिवस्तुती, तुळसीमाहात्म्य, नाममहिमा (दोन भाग), संतमहिमा, श्रीज्ञानेश्वरांची आदि, तीर्थावळी, ज्ञानेश्वरांची समाधी, सोपानदेवांची समाधी, चांगदेवांची समाधी, मुक्ताबाईची समाधी, निवृत्तिनाथांची समाधी, श्रीनामदेवचरित्र, आत्मसुखप्राप्तीविषयी आर्तोद्गार, आत्मनिवेदन आणि आत्मज्ञानप्राप्ती, उपदेश, रूपके व दशावतार वर्णन, भूपाळ्या व आरत्या आणि हिंदी पदावली अशा जवळजवळ सव्वीस-सत्तावीस विषयांवरील वैविध्यपूर्ण रचना आहेत. या रचनांवर कोणत्या पंथांचा आणि रचनांचा प्रभाव आहे तेही शोधता येईल.उपरोक्त अभंगांची संख्या लक्षात घेता संहितानिश्चितीसाठी पुढाकार घेतलेल्या उपरोक्त चार संपादकांनी आणि अभ्यासकांनी उद्धृत केलेली अभंगांची संख्या आणि शासकीय प्रतींच्या अभंगांची संख्या यात फार फारशी तफावत जाणवत नाही. शासकीय प्रतीत ती संख्या २२९० एवढी आहे, तर घरत प्रतीत २५४८, गोंधळेकर प्रतीत २२००, आवटे प्रतीत २३७५, तर चित्रशाळा प्रतीत २३७१ अशी संख्या सांगितली आहे. म्हणजे रचनांचा हा आकडा थोड्याफार फरकाने सारखाच आहे हे दिसते. यात संत नामदेवांच्या गुरुमुखीतील ६१ अभंगांचा समावेश नाही.संत नामदेवांनी शतकोटी अभंगांचा संकल्प सोडला होता. त्या शतकोटी अभंगांचे काय, असा प्रश्न वरील अभंग संख्या पाहता अभ्यासकांना पडल्यावाचून राहत नाही. शतकोटी अभंगांचा उल्लेख संत तुकारामांच्या अभंगात येतो तो पाहण्यासारखा आहे.नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागे ।सवे पांडुरंगे येउनियां ।।सांगितले काम करावे कवित्व ।वाउगे निमित्त बोलू नये ।।माप टाकी सळे धरिली विठ्ठले ।थापटोनी केले सावधान ।।प्रमाणाची संख्या सांगे शतकोटी ।उतले ते शेवटी लावी तुका ।।संत नामदेवांनी आणि त्यांच्या वंशातील इतर संतांनी, परंपरेतील काही संत मंडळींनी एकूण एक कोटी इतकी संख्या असलेले अभंग लिहिले आहेत असा निर्वाळा संत तुकाराम एका अभंगात देतात. पण प्रत्यक्षात पाहिले तर तो निर्वाळा फारसा समाधानकारक असा वाटत नाही. हा संकल्प जेव्हा संत नामदेवांनी सोडला, तेव्हा संत नामदेवांच्या अभंगांचा विस्तार शतकोटीचा म्हणून अनेक साधू-संतांनी या संख्येस मान्यता दिली आहे. नामदेव महाराजांच्या गाथेतसुद्धा (आवटे प्रत) या संख्येचा उच्चार झाला आहे. तुकाराम यांच्या गाथेत शतकोटी रचनेचा हिशोब दिला आहे. हा हिशोब देताना खुद्द संत नामदेवांचे अभंग ५४ कोटी, त्यांच्या परिवाराने घातलेली भर ४० कोटी आणि उरलेले५ कोटी ३१ लाख अभंग संत तुकारामांनी रचलेले आहेत, असा या अभंगाचा आशय आहे; पण हा आकडा कुठेही सिद्ध होत नाही. संत नामदेवांच्या अभंगांची संख्या फक्त २२९० एवढीच शासकीय प्रतीत सापडते. हीच वस्तुस्थिती आहे. मग हा शतकोटीचा आकडा कसा आला, याचे उत्तर वाल्मीकी यांच्या चरित्रात आहे.वाल्मीकींनी शतकोटी रामायणे निर्माण करण्याचा संकल्प सोडला होता, त्यावरून संत नामदेवांनी शतकोटी अभंग रचण्याचा संकल्प सोडला असावा, असेही म्हणता येईल. कारण संत नामदेवांनी श्रीराम कथामाहात्म्य रचले आहे. त्यामुळे शतकोटी अभंगांची कल्पना त्यावरून त्यांनी उचललेली असावी, हे नाकारता येत नाही. मग उरलेले अभंग.Premium|Saint Namdev legacy : नेतृत्वाविना दीडशे वर्षे टिकला वारकरी संप्रदाय! संत नामदेवांच्या भक्तीचा पाया ठरला वज्रलेप.(५ कोटी ३१ लाख) संत तुकारामांनी रचले, असे म्हणायचे ते कशावरून? प्रत्यक्षात तुकाराम गाथेतील अभंगांची संख्या पहिली, तर ती फक्त ४५५९ (वै. ह.भ.प. सोनोपंत ऊर्फ मामासाहेब दांडेकर प्रत) इतकी भरते. शेवटी संत नामदेव आणि संत तुकाराम यांच्यातील हा दुवा शोधायचा, तर तो लाक्षणिक अर्थाने शोधावा लागतो. कारण संत तुकारामांचे खरे पूर्वज संत नामदेव ठरतात. असेही म्हणता येईल, की संत नामदेवांचा खरा वारसा संत तुकारामांनी चालविला. संत तुकारामांनंतर (संत निळोबा, बहिणाबाई यांचा अपवाद सोडता) संत नामदेवांची ही परंपरा खंडित झालेली दिसते. संत तुकारामांच्या महाप्रस्थानानंतर तेवढ्या उत्तुंग प्रतिभेचा संतकवी पुढे झाला नाही. म्हणूनच संत तुकाराम हे वारकरी संप्रदायाचे कळस ठरतात. वारकरी संप्रदायाचा किंवा भागवत धर्माचा प्रवास संत नामदेव ते संत तुकाराम असाच सांगावा लागतो. म्हणूनच त्या प्रेरणेचे प्रतीक म्हणून संत तुकाराम, ‘नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागे । सवे पांडुरंगेयेउनियां ।।’ ही वाट सांगतात. ते या वाटेचे सहप्रवासी म्हणून संत एकनाथांना घेत नाहीत हेही आणखी विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे. संत एकनाथ समाज प्रबोधनकार होते, चरित्रकार होते; आख्यानकाव्य हा त्यांच्या रचनेचा मोठा भाग होता आणि विशेष म्हणजे ते संत नामदेवांचे चरित्रकार होते. तथापि, त्यांचा कल आख्यान कथनांकडे अधिक होता. म्हणून ती प्रेरणा त्यांच्यानंतर त्यांच्या नातवाने, कवी मुक्तेश्वरांनी घेत पंत काव्याची उभारणी अतिशय यशस्वीरित्या केली. मराठीत पंत किंवा पंडिती काव्याची प्रेरणा हीच समजता येईल, हेही विसरून चालणार नाहीच.संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वर हे समकालीन संत होते. त्यांची काव्यनिर्मिती समकालीन होती. त्या दृष्टीनेच त्यांचा काळ, चरित्र आणि कार्य यांच्या आधारावर त्यांच्या काव्याची संहिता निश्चित करणे गरजेचे ठरते. त्यासाठी काही निष्कर्ष समोर ठेवणे गरजेचे ठरते. ते असे-१. संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वर हे समकालीन असून त्यातले नामदेव हे वैष्णवांचा ‘राव’ होते.२. संत नामदेवांनी विसोबा खेचर, संत ज्ञानेश्वर यांच्यासोबत आणि नंतर व्यक्तिगत पातळीवर तीर्थयात्रा केली होती.३. तीर्थावळीच्या निमित्ताने आणि नंतर उत्तर पंजाबातल्या वास्तव्याने संत नामदेवांनी आपल्या कार्याचा आणि व्यक्तित्वाचा प्रभाव उत्तर भारतात उमटविला होता.४. संत नामदेवांनी रचलेल्या हिंदी आणि गुरुमुखीतील काव्यामुळे ते हिंदी आणि गुरुमुखी भाषेतील पहिले संतकवी ठरतात.५. पंजाबातले संत नामदेव आणि महाराष्ट्रातले संत नामदेव हे भिन्न नसून एकच आहेत हे वास्तव स्वीकारणे महत्त्वाचे ठरते.या पंचविधानांच्या आधाराने संत नामदेवांच्या मूळ लेखनाचा म्हणजेच संहितानिश्चितीचा विचार करावा लागतो. संत नामदेवांचा मृत्यूइ.स. १३५०मध्ये झाला. हा काळ लक्षात घेता त्यांच्या गाथेत येणारी काही चरित्रे निश्चितच उत्तरकालीन असल्यामुळे प्रक्षिप्त ठरतात, हे आधी समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. सध्या उपलब्ध असलेल्या काही नामदेव गाथांत येणारी चरित्रे उत्तरकालीन आहेत हे स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, कबीर, कमाल, मीराबाई, भानुदास आणि नरसी मेहता या संतांची चरित्रे ही निश्चितच उत्तरकालीन ठरतात. ‘शुकाख्यान’ हे आख्यानसुद्धा गोंधळेकरांच्या गाथेव्यतिरिक्त इतर सर्व गाथांत सापडते. कारण, प्रस्तुत आख्यान हे विष्णुदास नामा यांच्या नामामुद्रेवर आहे आणि विष्णुदास नामा हा कवी १५१७च्या सुमारास होऊन गेला आहे. तसेच या शुकाख्यानानंतर आवटे यांच्या गाथेत ‘द्रोणपर्व म्हाळसेन कथा’ आलेली आहे, ती रचनासुद्धा विष्णुदास नामाचीच आहे.आवटे प्रतीचा विचार करता, त्यातील काही भाग किंवा रचना या प्रक्षिप्त आहेत, त्या रचनाकाळाच्या दृष्टीने नामदेवांच्या उत्तरकालीन आहेत असे समजावे लागते. त्या रचना म्हणजे शुकाख्यान (क्र. २५५३), द्रोणपर्व म्हाळसेन कथा (क्र. २२५४), हरिश्चंद्रचरित्र (क्र. २२५५), श्रियाळचरित्र (क्र. २२५६), उपमन्युचरित्र (क्र. २२९६), भीष्मप्रतिज्ञा (क्र. २३२५), नक्रोद्धार (क्र.२३३२), कबीर (क्र. २३३३), कमाल(क्र. २३३४), मीराबाई (क्र. २३३५), भानुदास (क्र. २३३६), जगमित्र नागा (क्र. २३३७), संताजी पवार (क्र. २३३८), बोधलेबुवा(क्र. २३३९), जनाबाई (क्र. २३४१-४२), राका कुंभार (क्र. २३४८), नरसी मेहता (क्र. २३४९-५१) व चोखोबांच्या स्त्रीचे बाळंतपण(क्र. २३५३) या त्या १९ रचना आहेत. (संदर्भ : श्रीनामदेवदर्शन, श्रीधर रंगनाथ कुलकर्णी, पान क्र. २०६).संत नामदेवांच्या मूळ काव्यरचनांचा विचार करता काही ठिकाणी संशय निर्माण होतो. उदाहरणार्थ, संत ज्ञानेश्वरांच्या संदर्भात संत नामदेवांच्या गाथेत (आवटे प्रत) दोन प्रकरणे आहेत. तर शासकीय प्रतीत श्रीज्ञानेश्वरांची आदि (अभंग क्र. ८७२ ते ९०२), श्रीज्ञानेश्वर समाधीमहिमा (अभंग क्र. ९३५ ते १०२५) आणि श्रीज्ञानेश्वरांची समाधी (अभंग क्र. १०२६ ते १०९६) अशी तीन प्रकरणे आहेत. या तिन्ही भागांचे किंवा प्रकरणांचे आणि त्यानंतरच्या चौघाही भावंडांच्या समाधीसंबंधीच्या रचनेने संत नामदेवांनी केलेले लेखन ऐतिहासिक स्वरूपाचे किंवा वृत्तांत लेखनाच्या स्वरूपाचे असले, तरी त्यातून संत ज्ञानेश्वरांच्या जीवनचरित्रातील महत्त्वाचा भाग येतो. त्यामुळे या लेखनाला संतकाव्यात निश्चितच महत्त्व आहे. याशिवाय संत नामदेवांनी रचलेले आत्मचरित्रपर काव्य, काही विठ्ठलभक्तीपर स्फुट रचना, काही आख्यानकाव्य हे संत नामदेवांनी केलेले महत्त्वाचे लेखन आहे, हे स्पष्ट होते.शासकीय गाथेत आलेले विषय पाहता संत नामदेवांनी त्या क्रमानुसार त्या रचना नक्कीच केलेल्या नसणार. त्यांच्या रचनांचा (आख्यानकाव्य सोडले तर) क्रम मागे-पुढेसुद्धा होऊ शकतो; पण नामदेवांच्या सगळ्या गाथांत हा क्रम लावून त्या संहितेची निश्चिती करण्याचे कार्य ज्या अभ्यासकांनी केले त्यांचे उपकार मानून पुढे जाणे हे आपले कर्तव्य ठरते. त्यांचे ऋण मान्य करीतच संत नामदेवांच्या काव्याचा विचार येथून पुढे करणे क्रमप्राप्त ठरते.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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