Premium|Sant Namdev Maharaj : संत नामदेव केवळ मराठीचे नव्हे, हिंदी संतकाव्याचेही आद्य रचनाकार

डॉ. रवींद्र शोभणेहिंदी संतकाव्याचे आद्य रचनाकारसंत नामदेव हे केवळ मराठीतीलच आद्य कवी ठरत नाहीत, तर ते हिंदी आणि गुरुमुखी (पंजाबी) भाषेतीलसुद्धा आद्य कवी आणि आद्य संत ठरतात. संत ज्ञानदेवांच्या आणि त्यांच्या भावंडांच्या समाधीनंतर ते काही काळ महाराष्ट्रात होते. या काळात इसवी सन १२७१ ते १३०९ या काळात रामदेवराय यादव राजांची सत्ता दक्षिणेत होती. देवगिरी ही त्यांची राजधानी होती. आपल्या राज्याचा विस्तार करण्यासाठी त्याने काही मोहिमा काढल्या. खानदेश, वऱ्हाड, मध्य प्रदेश इत्यादी प्रदेशांमधील राजांचा त्याने पराभव केला. पण पुढे त्याचे वर्चस्व टिकले नाही. दिल्लीला सुलतान म्हणून गादीवर असलेल्या अल्लाउद्दीन खिलजीच्या आदेशावरून मलिक काफूर याने इसवी सन १३०८मध्ये देवगिरीवर स्वारी करून रामदेवरायाला अटक केली आणि त्याची रवानगी दिल्लीला केली. पुढे इसवी सन १३१७च्या सुमारास मुबारक शाह खिलजीने यादवांचे राज्य खालसा केले आणि दक्षिणेतील वैभवशाली हिंदू साम्राज्याचा अस्त झाला. त्यापाठोपाठ दक्षिणेत मुस्लिमांची धार्मिक आक्रमणे सुरू झालीत. हिंदू संस्कृतीवर प्रचंड आघात व्हायला लागले. सामाजिक आणि धार्मिक परिस्थिती हळूहळू बदलू लागली. तरी वारकरी संप्रदायातील संत विठ्ठलावर आपली असीम श्रद्धा ठेवून भागवत धर्माचा प्रसार आणि प्रचार आपल्यापरीने करीत होतेच. संत ज्ञानेश्वरांच्या आणि त्यांच्या भावंडांच्या समाधीनंतर जवळजवळ तीस ते पस्तीस वर्षे संत नामदेव महाराष्ट्रात वावरत होते. या काळात त्यांनी आपल्या समृद्ध काव्यनिर्मितीबरोबरच कीर्तन परंपरा, भागवत धर्म यांची भक्कम पायाभरणी केली होती. धार्मिक आक्रमणांच्या काळातसुद्धा संत नामदेवांसह त्यांच्या काही शिष्यांनी आपल्या भागवत धर्मावर कोणतीही टाच येऊ दिली नाही. एकीकडे सर्वत्र यवनी सत्तेचा फास आवळला जात असताना वारकरी संप्रदाय आणि पंढरपूर यांचे रक्षण विधायक, श्रद्धापूर्ण मार्गाने करण्याचे कार्य सर्वसामान्य वारकरी करीत होता. त्यांना अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संत नामदेवांनी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. .Premium|Sant Namdev Literary Legacy : संत नामदेवांच्या काव्यप्रतिभेची जडणघडण आणि भागवत परंपरेचे नाते.संत नामदेव हे महाराष्ट्र सोडून उत्तरेकडे का गेले या प्रश्नाचा मागोवा घेणे येथे आवश्यक वाटते. शिवाय ते महाराष्ट्र सोडून कधी गेले हाही एक भाग आहेच. त्यांचे पंजाबात वीस वर्षे वास्तव्य असल्याचे सांगितले जाते. त्यावरून ते इ.स. १३३०मध्ये पंजाबात गेले असावे असाही अंदाज बांधला जातो. ते १३३०मध्ये पंजाबात गेले आणि १३५०मध्ये त्यांनी समाधी घेतली, असा हिशोब करताना काटेकोर वीस वर्षे हाती येतात. मग मधल्या प्रांतांचा प्रवास (गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादी) करताना त्यांचे किती महिने, वर्षे गेली असावीत? कारण त्याकाळचा विचार करता प्रवासाची साधने, सोयी आणि धोके यांचाही विचार होणे आवश्यक ठरते. हा विचार करताना एक गोष्ट हाती येते, ती म्हणजे संत नामदेवांच्या समकालीन असलेले संत किंवा त्यांचे सहकारी हळूहळू त्यांचा निरोप घेऊन वैकुंठवासी होऊ लागले होते. संत ज्ञानेश्वरांच्या आगेमागेच संत सावता महाराज यांचे निधन (१२९५) झाले. त्यानंतर गोरोबा (१३१७), नरहरी सोनार (१३१३) आदी संतांचे निर्वाण झाले. चोखामेळा, जोगा परमानंद, परिसा भागवत आदी काही संत त्यांच्यासोबत होते. भागवत धर्माची धुरा आपल्या खांद्यावर घेणारे काही महत्त्वाचे संत निवर्तल्यानंतर संत नामदेवांच्या मनावर त्याचा आघात झालेला असणारच. म्हणून जे काही वारकरी संत हयात होते त्यांच्यावर भागवत धर्माच्या आणि वारकरी संप्रदायाच्या प्रसाराची धुरा (महाराष्ट्रापुरती) देऊन संत नामदेवांनी आपल्या काही निवडक शिष्यांसह उत्तरेचा मार्ग अनुसरला. उत्तरेकडे जाताना ‘उत्तरपंथे गमन’ असाही अर्थ घेतला जातो, त्या अर्थाचा विचार करता संत नामदेव मोठ्या आनंदाने उत्तरेकडे गेलेले असणार असे मानणे अप्रस्तुत ठरावे. त्यांच्या वयाच्या या टप्प्यापर्यंत त्यांची मुले मोठी, जाणती होऊन आपापल्या संसारात रमली होती. कोणतेही सांसारिक, भौतिक पाश आता त्यांच्या मागे नव्हते आणि म्हणून त्यांनी विषण्ण मनाने उत्तरेकडे जाण्याचा निर्णय घेतलेला असणार. या अर्थाने त्यांच्या उत्तर गमनाची संगती लावली तर पुढील घटनांची, त्यांच्या कार्याची संगती लावता येईल.संत नामदेव विषण्ण मनाने उत्तरेकडे निघाले, तर त्यांनी तेव्हाच संत ज्ञानेश्वरांसारखी समाधी का घेतली नाही, असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. संत ज्ञानेश्वरांनी समाधी घेतली त्यामागे तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक कारणे होती. त्यामुळे त्यांना अल्पवयातच समाधी घ्यावी लागली. संत नामदेव मात्र लोकांतात राहणारे, बहुजन समाजाचा विचार करणारे संत होते. सामाजिकदृष्ट्या त्यांच्या ज्ञातीला जी जागा मिळाली होती, त्यातच ते समाधानी होते. आपली सामाजिक-बहुजनविषयक जाणीव सांभाळत त्यांनी विठ्ठलभक्ती समाजात सर्व स्तरांवर रुजवण्याचा अथक प्रयत्न केला होता. त्यांना जातीव्यवस्थेत मिळालेले स्थान पाहून काही वेळेला मनस्ताप व्हायचा. दुःखही व्हायचे. त्यांचे मन विषण्ण करणारी परिस्थिती जरी त्याकाळी अवतीभवती निर्माण झालेली असली, तरी मनात अदम्य आशावाद होता. जीवनात येणाऱ्या अडचणींना तोंड देत पुढे जाण्याची त्यांची मनोभूमिका होती, आणि त्यातूनच त्यांच्यातला संत घडत गेला.संत नामदेवांनी साधारणतः इ.स. १३२५-२७च्या दरम्यान महाराष्ट्रातून उत्तर भारतात प्रयाण केले असावे, असे अनुमान काढता येते. त्यांनी उत्तर भारतातच का प्रयाण केले याबद्दलची चर्चा आपण मागे केलेली आहेच. उत्तरेत जाण्यापूर्वी म्हणजे इ.स. १२९२च्या दरम्यान संत ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या भावंडांसोबत संत नामदेवांनी उत्तर प्रांताचा प्रवास केला होता. कदाचित त्यामुळे तो प्रांत त्यांना ओळखीचा वाटला असावा. आवडला असावा. अथवा येथे आपल्या भक्तिपंथाला अधिक वाव आहे असाही त्यांना विश्वास वाटला असावा. त्यांनी जो भक्तिसंप्रदाय महाराष्ट्रात रुजविला होता, त्याची पाळेमुळे काही प्रमाणात दक्षिणेत होतीच. आठव्या शतकात आद्य शंकराचार्य दक्षिणेत होऊन गेले. त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानात मांडलेला अद्वैतवादी विचार भारतात सर्वदूर प्रसृत करण्याचे कार्य केले. शैव आणि वैष्णव पंथ दक्षिणेत स्थिरावले होते. त्याबरोबरच वीरशैव, लिंगायत इत्यादी भक्तिपंथ तत्कालीन समाजात स्थिरावले होते. संत रामानुजाचार्यांसारख्यांनी चोल राजाच्या राजवटीत विशिष्टाद्वैत वेदांताची शिकवण आपल्या पंथाद्वारे दिली होती. नयनार संतांनी शैव संप्रदाय वाढवला आणि तो दक्षिण भारतात प्रसारित केला. भगवान विष्णूची भक्ती करणारा एक पंथ दक्षिणेत अस्तित्वात होता, त्या पंथाला आलवार पंथ असे म्हणत असत. ही सगळी भक्तिपरंपरा संत नामदेवांच्या आधी दक्षिणेत अस्तित्वात होती. आपण ज्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाचा विचार करतो, तो कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आलेला होता. थोडक्यात दक्षिणेत भागवत धर्माला समांतर असा भक्तिविचार आधीच रुजला होता. भागवत धर्मातील हा विचार आणि विठ्ठलभक्ती उत्तरेत रुजावी या हेतूने संत नामदेव उत्तरेकडे निघालेले असावेत, असेही अनुमान काढावे लागते..Premium|Sant Namdev Ram Bhakti : विठ्ठलभक्त नामदेवांच्या अभंगांत दडलेली श्रीरामभक्तीची अद्भुत परंपरा.तेरावे शतक हे उत्तर भारतासाठी भक्तीच्या संदर्भात फारसे प्रगत होते असे म्हणता येणार नाही. उत्तर भारतातून आलेला शैव आणि नाथ संप्रदाय जरी भारतभर पसरला होता, तरी सर्वसामान्य माणूस या पंथांच्या भक्तिप्रवाहापासून दूरच होता आणि त्यामागची कारणे म्हणजे त्या संप्रदायातील आचारधर्म. संसारी माणसासाठी या आचारधर्मात परमेश्वराची भक्ती करणे कठीण असे कर्म होते. सांसारिक पाश न तोडता परमेश्वरभक्तीत - मग ती सगुण असो वा निर्गुण - रममाण होणे ही सर्वसामान्यांच्या मनाची भूक होती. ती भूक भागविण्याचे पहिले कार्य वारकरी संप्रदायाने अखिल भारतात पूर्ण केले. उत्तरेतसुद्धा संत नामदेवांनी हा भक्तिमार्ग सर्वसामान्यांसाठी खुला करून दिला. म्हणूनच ते भारतीय भक्तिसंप्रदायाचे जनक ठरतात.संत नामदेव जेव्हा उत्तर प्रांतातून पंजाबात गेले तेव्हा या प्रांतात भक्तीची अशी ठोस परंपरा अस्तित्वात नव्हतीच. शीख धर्माचे संस्थापक आणि पंजाबात भक्तीची परंपरा सुरू करणारे गुरू नानक यांचा कालखंड म्हणजे (१४ एप्रिल १४६९ ते २२ सप्टेबर १५३९) संत नामदेवांच्या नंतर जवळजवळ शंभर सव्वाशे वर्षांनंतरचा आहे. याचाच अर्थ पंजाबात संत नामदेवांनी सर्वप्रथम भक्तीची बीजे रोवली, तिचा विस्तार केला. पंजाबात संत नामदेवांना ‘बाबा नामदेवजी’ या आदराने उल्लेखिले जाते. तीच बाब हिंदी संतांबाबतीतसुद्धा लक्षात घ्यावी लागते. जरा खोलवर शोध घेतला, तर चौदाव्या शतकातील हिंदीतील पहिले प्रचारक संत म्हणून स्वामी रामानंद यांचाच उल्लेख सापडतो. संत कबीरदास (पंधरावे शतक) हे स्वामी रामानंद यांचे शिष्य होते. स्वामी रामानंद यांचा काळ इ.स. १२९९ किंवा १३०० असा सांगितला जातो. म्हणजे हा काळ नेमका कोणता हे स्पष्ट होत नाही. कदाचित ते संत नामदेवांपेक्षा लहानही असावेत. संत नामदेवांनी हिंदीत केलेली रचना पाहिली, तर ती इ.स. १३२७नंतरची असावी असे अनुमान काढावे लागते. स्वामी रामानंदांनी आपल्या भक्तीत रामाच्या उपासनेला अधिक महत्त्व दिलेले आहे. त्यांनी कबीर, रविदास, धन्ना, पीपा, सेन आदी विविध जातींतील संतांना आपले शिष्य करवून घेतले. पण या स्वामी रामानंदांच्या आधी संत नामदेवांनी हिंदीत भक्तिकाव्याची बीजे रोवली. विशेष म्हणजे, संत नामदेवांच्या मराठी काव्यात विठ्ठलभक्ती आहे, तर हिंदी काव्यात रामोपासना आहे.मराठीत संत नामदेवांच्या नावावर सुमारे अडीच हजार अभंग आहेत. त्यातले काही प्रक्षिप्त मानले जातात. तसेच त्यांच्या २३४ हिंदी अभंगांपैकी १७० ते १७५ अभंग हे त्यांचेच आहेत असे मत भगीरथ मिश्र आणि राजनारायण मौर्य यांनी व्यक्त केले आहे. (संत नामदेव की हिंदी पदावली, प्रथम खंड, पान क्र. ४०) पंजाबी किंवा गुरुमुखी काव्यरचनेत संत नामदेव विठ्ठलाला ‘बीठलु’ या नावाने संबोधतात. हिंदीत भावकाव्याची परंपरा रूढ करणाऱ्या संतांमध्ये संत नामदेव अध्वर्यू ठरतात. त्यांची हिंदी कविता अनुभवाच्या मुशीतून जन्माला आलेली आहे, त्यामुळे तिच्यात स्वाभाविक मोकळेपणा, प्रामाणिकपणा आला आहे. त्यात अनन्य भक्तीचा भारावलेपणा आहे.रामनाम जपिबौ श्रवननि सुनिबौ ।सलिल मोह मै बहि नहि जाईबौ ।।किंवा -राम रमे रमि राम सांभारे ।मै बलि ताकि न बिसारै ।।या हिंदी काव्यातून त्यांची व्यक्त होणारी रामोपासना समजून घेण्याजोगी आहे. संत नामदेवांचा हा मराठीतून हिंदीत होणारा भक्तीचा प्रवास विठ्ठल ते राम असा हृद्य स्वरूपाचा आहे..संत नामदेवांनी आपल्या हिंदी काव्यात जे विचार व्यक्त केले आहेत, तसे विचार त्यांच्यापूर्वी हिंदी भक्तिकाव्यात व्यक्त झाले नव्हते. पाण्यावाचून मासळी तळमळत असते तसाच भक्तसुद्धा आपल्या दैवतासाठी तळमळत असतो, किंवा वत्साशिवाय गाय एकटी असते, हा त्यांचा आवडता दृष्टांत त्यांनी हिंदीतसुद्धा जसाच्या तसा आणला आहे, तोसुद्धा पाहण्यासारखा आहे -पाणीयां बिन मीन तलफै ।ऐसे राम नाम बिन बापुरौ नामा ।।तन लागिलै तालाबेली ।बछ बिना गाइ अकेली ।।हिंदीतील महत्त्वाचे संत कवी कबीर यांच्या भक्तिकाव्यावर संत नामदेवांच्या काव्याचा आणि भक्तीचाही मोठा प्रभाव असल्याचे दिसते. विशेषतः संत नामदेवांचा गुरुमहिमा आणि कबीराचे गुरुविषयीचे दोहे तपासून पाहता, त्यातील भावात्मकता व साम्य जाणवल्यावाचून राहणार नाही.जउ गुरुदेऊ त मिलै मुरारि ।जउ गुरुदेऊ उतरै पारि ।।जउ गुरुदेऊ त संसार तुटै ।जउ गुरुदेऊ त जमतै छुटे ।।ही संत नामदेवांची गुरुभक्तीविषयीची रचना आणि पुढे दिलेले संत कबीरांचे गुरुविषयीचे दोहे -गुरु गोविन्द दोनो खडे, काके लागू पाँय ।बलिहारी गुरु आपनो, गोविन्द गियो बताया ।।*दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय ।जो सुख मे सुमिरन करे, तो दुःख काहे को होय ।।या सगळ्या विवेचनावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते आणि ती म्हणजे हिंदी आणि पंजाबी भाषेतील संतकाव्याचे जनकत्व संत नामदेवांकडे जाते. त्यांच्या आधीच्या किंवा नंतरच्यासुद्धा मराठीतील कोणत्याही संताला हे श्रेय मिळू शकले नाही. हेच नामदेवांच्या काव्याचे आणि कार्याचे मोठेपण म्हणून अधोरेखित करता येईल.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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