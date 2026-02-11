Premium|Sant Namdev: नामदेवांच्या व्यक्तित्वाची विविधता: एक संत की अनेक?

नामदेवांच्या एकानेत्व व्यक्तित्वाचा विचार करताना त्यातील इतर नावे म्हणजे नामा पाठक, नेमदेव कोळी, नामा शिंपी, केशवदास नामा, नामा यशवंत आदी संत हे मूळ संत नामादेवांपेक्षा वेगळे होते. त्यांनी किंवा नंतरच्या काळात त्यांच्या शिष्यांनी या संतांचे अभंग संत नामदेवांचे आहेत असा प्रचार सुरू केला किंवा त्यांच्या मूळ अभंगरचनेत आपले अभंग घुसडले असा अंदाज बांधता येतो..सं त नामदेवांच्या जीवनात जशा अनेक चमत्कृतीपूर्ण कथा-प्रसंग आढळतात (उदाहरणार्थ, देऊळ फिरवणे, विठ्ठलाने नैवेद्य खाणे, सुलतानाची मेलेली गाय जिवंत करणे इत्यादी), तशाच प्रकारची मतमतांतरे व्यक्त करणाऱ्या कथा/वदंता, नामदेव एक की अनेक या समजापोटी निर्माण झालेल्या आहेत. त्या पाहता, नामदेवांच्या कर्तृत्वाची आणि व्यक्तित्वाची महत्ता अधिक प्रकर्षाने जाणवते. संत साहित्याचा अभ्यास करताना त्यात नामा शिंपी, विष्णुदास नामा, नामा यशवंत, नामा पाठक (दामोदर पंडितांनी अनुग्रहित केलेला), नामदेव शिंपी, नेमदेव कोळी, केशवदास नामा अशा विविध नाममुद्रिका अभंगांच्या शेवटच्या चरणात आढळून येतात. आणि त्यामुळे किंवा या अभंगांच्या, काव्याच्या रचनासाधर्म्यामुळे ही सर्व नावे एकाच नामदेवांची आहेत असा सर्वसामान्य वाचकांचा, भक्तगणांचा समज होणे स्वाभाविक ठरते. पण या नामांत कोणतेही साधर्म्य नाही. ही वेगवेगळ्या व्यक्तींची नावे आहेत आणि त्यांनी वेगवेगळ्या काळात काव्यनिर्मिती केली असल्याची अनेक उदाहरणे दिसून येतात. यातील काही अभंग तर मूळ नामदेवांच्या गाथेतसुद्धा संग्रहित झालेले आहेत.नेमदेव कोळी असा एक उल्लेख या नामावळीत येतो. या नेमदेव कोळ्याचा संदर्भ चक्रधरांच्या लीळाचरित्रात येतो तो एक दरोडेखोर म्हणून. समान काळ असल्यामुळे अनेकांनी हा नेमदेवच नामदेव आहे या समजापोटी त्याचा संदर्भ नामदेव चरित्राशी जोडला आहे. यावरूनच नामदेव हा आधी दरोडेखोर होता आणि नंतर त्याला उपरती होऊन तो संत झाला अशा आशयाची कल्पित कथा पसरविण्यात आली होती. अनेक विद्वानांनी या कथेवर विश्वाससुद्धा ठेवल्याचे दिसते. परंतु पं. ना. पाटसकर, डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी हा समज साधार खोडून काढला आहे. या दरोडेखोर असण्याच्या एकूणच कथेचा विचार पुढे आपण करणार आहोत. तूर्तास नामदेवांच्या अनेक नावांचा परामर्श यात घ्यावयाचा आहे..Premium|Gharapuri Caves: घारापुरी लेणी इतिहास, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा मौन साक्षीदार.विष्णुदास नामा या नावाचाही संदर्भ या ठिकाणी तपासून पाहणे महत्त्वाचे आहे. नागदेवाचार्यांच्या स्मृतिस्थळात विष्णुदास नामाच्या संदर्भात पुढील उल्लेख आढळतो -वीष्णुदास नादया पंडितमुखे वधु संक्रमणः ।।एकु दिसु नामदेव सींपा पंडिताबासांसि भेटला : चर्चा केली : पंडिताबासि खंडिला : मग उपदेसु मागों लागला : परि नेदितीचि : मग कृष्ण अवतारावरि बुधि आणिली : मग तेणे ‘दिसा गेले वायाविण’ ये पदें केली : एकी वासना : कविस्वरबासीं खंडिला :वरील संदर्भावरून नामदेव शिंपी हा महानुभाव पंथात दीक्षा घेण्यासाठी गेल्याचा उल्लेख दिसून येतो. मुळात नामदेवाचा काळ आणि महानुभाव पंथाचा काळ एकच असल्याचे दिसून येत असले, तरी नामदेव कधीच त्या पंथाकडे वळले नाही. त्यांनी कधी या पंथाची दीक्षा घेतली नाही. कारण याआधीच्या लेखांत उल्लेखिल्याप्रमाणे त्यांच्या घरात, कुटुंबात त्यांच्या आधी किमान सहा पिढ्या वारकरी होत्या, विठ्ठलभक्त होत्या. मग हा संदर्भ तपासून पाहता, तो वेगळ्या काळाचा असल्याचे निदर्शनास येते. स्मृतिस्थळाचा रचनाकाळ शके १५२३च्या म्हणजेच इ.स. १६०१ असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. हा विचार करता विष्णुदास नामा हा उत्तरकालीन कवी असावा आणि त्याचा काळ शके १५७८ ते १६३३च्या आसपास असावा, असे संशोधकांचे मत आहे. (संदर्भ : श्रीनामदेवदर्शन, सरोजिनी शेंडे, पान क्र. ९९).प्रस्तुत काळ लक्षात घेता विष्णुदास नामा हा कवी पंडिती काव्याच्या काळातील असावा, असेही मत अनेकांनी मांडले आहे आणि या मताला सबळ पुरावासुद्धा त्यांनी दिला आहे, तो त्यांच्याच काव्याचा आधार घेत. हा काळ म्हणजे मुक्तेश्वरांचा काळ. मुक्तेश्वर हे संत एकनाथांचे नातू. मुलीचा मुलगा. त्यांचा जन्मकाळ सुमारे इ.स. १५७४ हा असावा, तर काहींच्या मते इ.स. १९०६चा असावा असे दिसून येते. मुक्तेश्वराने पंडिती काव्याचा पाया रचला. अर्थात त्याआधी नामदेव, एकनाथ या कवींनीसुद्धा आख्यानकाव्याची रचना केल्याचे दिसून येते. या सगळ्या प्रेरणा विष्णुदास नामा या कवींच्या लेखनात आढळून येतात. त्यांनी महाभारत, स्फुट काव्ये आणि काही अभंगांची रचना केली. या सगळ्या लेखनात आपली नाममुद्रा त्यांनी विष्णुदास नामा अशी मांडली. या कवींचे काही अभंग संत नामदेवांच्या रचनेशी अगदी मिळतेजुळते आहेत, त्यामुळे असले अभंग मुळात कुणाचे? ते संत नामदेवांचे की विष्णुदास नामा यांचे? असा संभ्रम वाचकांना किंवा जाणकारांनासुद्धा पडतो. कारण काही ठिकाणी विष्णुदास नामा आपला नामनिर्देश नामदेव असाही करतात. त्या संदर्भात हा अभंग तपासू पाहता येईल -हे कथाकळस गदापर्वीचा । श्रवणी पडे श्रोतियांच्या ।।नामदेव म्हणे विष्णूचा ।। चरणरज अवधारा ।।या अशा रचनेमुळे ही रचना नेमकी कोणत्या नामदेवांची आहे हा प्रश्न पडतो. वाचकही घोटाळ्यात पडतात. पण अलीकडे विष्णुदास नामा यांचे ‘कमळाकर संतांचे आख्यान’ (संदर्भ : नामदेवदर्शन, पान क्र. १००,१०१) हे आख्यान काव्य उपलब्ध झाल्यामुळे याचा आधी स्पष्ट उलगडा झाला आहे. विष्णुदास नामा यांनी केलेल्या रचनेतून हे स्पष्ट होते. त्यातील एक संदर्भ तपासून पाहता येईल -कोण्ही एके अवसरी । सकाळ संत मिळोनी अवधारी ।।कीर्तन करिता गजरी । पंढरपुरा चालले ।।ज्ञानदेव सोपानदेव । चांगा मुक्ताई नामदेव ।।कबीर रोहिदास भक्तराज । ब्रह्मानंद चालिले ।।या रचनेतच कमळाकर ब्राह्मण ह्या संताच्या मुलाचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला होता आणि नामदेवांनी विठ्ठलाकडे साकडे घालून त्या मृत मुलाला जिवंत केले या चमत्काराचा उल्लेख आहे. वरील रचनेत मूळ संत नामदेवांच्या नंतर झालेल्या कबीर, रोहिदास इत्यादी संतांचा उल्लेख आहे. यावरून हा अभंग मूळ संत नामदेवांनी लिहिलेला आहे, असे मानणे शंकास्पद वाटते. यास्तव हा अभंग विष्णुदास नामा यांचा असून हे दोन्ही नामदेव भिन्न आहेत हे स्पष्ट होते. ‘भक्तराज नामदेव’ म्हणून संत नामदेवांचा उल्लेख केला जातो..Premium|Sant Namdev: संत नामदेवांची विठ्ठलभक्ती: संसार विसरून भक्तीत दंग.डॉ. अ. ना. देशपांडे हे तर नामदेवांचा उल्लेख करताना ‘भक्तसम्राट’ असा करतात. नामदेवांच्या मूळ अभंगांमध्ये विष्णुदास नामाच्या रचना कशा अंतर्भूत झाल्या आहेत याचा मासला म्हणून पुढील रचना तपासून पाहता येईल.मुंगीने आकाश कवळिले बाही । तेथे एक नवल वर्तले पाही ।। १ ।।मुंगी उमगा मुंगी उमगा । मुंगीचे माथा त्रिवेणी गंगा ।। २ ।।मुंगीचे गळा तुळईचा लोढणा । विष्णुदास नामा बोलिला खुणा ।। ३ ।।(नामदेव गाथा : अभंग क्र. २०५७).प्रस्तुत अभंग गाथेतील (सरकारी प्रत) 'रूपके व दशावतार वर्णन' (पान क्र. ७७७) यातील बहुतेक रचना विष्णुदास नामा, नामा शिंपी यांच्या नामोल्लेखाच्या आहेत. काही अभंग 'नामा म्हणे' या उल्लेखाचे आहेत. त्यामुळे या अभंगात किंवा रचनेत नामा शिंपी आणि विष्णुदास नामा यांच्या अभंगांची सरमिसळ झाल्याचे दिसते.संत मुक्ताबाई (ज्ञानेश्वरांची बहीण) हिने काही कूट अशी अभंग रचना केली आहे. त्यातलीच एक रचना म्हणजे 'मुंगी उडाली आकाशी' ही होय. ती संपूर्ण रचना अशी -मुंगी उडाली आकाशी । तिने गिळिले सूर्याशी ।।थोर नवलाव झाला । वांझे पुत्र प्रसवला ।।विंचू पाताळाशी जाय । शेष माथा वंदी पाय ।।माशी व्याली घार झाली । देखोनी मुक्ताई हासली ।।ही रचना कूट अशी मानली जाते. यात अर्थाची तार्किकता नसल्यामुळे याचा अर्थ व्यंग्यार्थाने किंवा लक्षणार्थाने समजून घ्यावा लागतो. मुक्ताबाई या ज्ञानेश्वरांच्या भगिनी असल्यामुळे तो काळ नामदेवांचा समकाळ होता. विष्णुदास नामा जेव्हा अशा प्रकारच्या कूट रचना करतो, तेव्हा या रचनेवर मुक्ताबाईचा प्रभाव असल्याचे स्पष्टपणे दिसतो. कारण रचनेच्या दृष्टीने आणि विठ्ठलभक्तीच्या प्रेरणेने नामदेव काळात रचलेल्या काव्याच्या पुढे पुढील वारकरी संप्रदाय (अपवाद फक्त तुकाराम) पुढे गेला नाही. नामदेवांच्या समकालीन आणि नंतरच्या संतांनीसुद्धा नामदेवांच्या अभंगांच्या किंवा रचनेच्या पाऊलवाटेवरूनच मोठ्या निष्ठेने आणि भक्तिभावाने आपला प्रवास सुरू ठेवला होता, असे दिसते. हा प्रवास अलौकिक किंवा आध्यात्मिक टप्प्यापासून सुरू झाला आणि तो नंतर लौकिक किंवा संसारिक वाटेपर्यंत आला (नामदेव ते तुकाराम) असेही या प्रवासाचे वर्णन करता येईल.नामदेवांच्या या एकानेत्व व्यक्तित्वाचा विचार करताना त्यातील इतर नावे म्हणजे नामा पाठक, नेमदेव कोळी, नामा शिंपी, केशवदास नामा, नामा यशवंत आदी संत हे मूळ संत नामादेवांपेक्षा वेगळे होते. त्यांनी किंवा नंतरच्या काळात त्यांच्या शिष्यांनी या संतांचे अभंग संत नामदेवांचे आहेत असा प्रचार सुरू केला किंवा त्यांच्या मूळ अभंगरचनेत आपले अभंग घुसडले असा अंदाज बांधता येतो. काही अभ्यासकांनी पंजाबमध्ये गेलेले नामदेवसुद्धा वेगळे होते, असाही तर्कवाद मांडला आहे. अर्थात या तर्कवादाची तपासणी पुढील विवेचनात केली जाईलच.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत.. 