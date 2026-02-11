Premium|Sant Namdev: नामदेवांच्या व्यक्तित्वाची विविधता: एक संत की अनेक?

साप्ताहिक

Sant Namdev: नामदेवांच्या व्यक्तित्वाची विविधता: एक संत की अनेक?

Namdev history: डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी संत नामदेवांच्या एकानेत्व व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास करताना नामा शिंपी, विष्णुदास नामा, नेमदेव कोळी इत्यादी भिन्न व्यक्ती असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नामदेवांच्या एकानेत्व व्यक्तित्वाचा विचार करताना त्यातील इतर नावे म्हणजे नामा पाठक, नेमदेव कोळी, नामा शिंपी, केशवदास नामा, नामा यशवंत आदी संत हे मूळ संत नामादेवांपेक्षा वेगळे होते. त्यांनी किंवा नंतरच्या काळात त्यांच्या शिष्यांनी या संतांचे अभंग संत नामदेवांचे आहेत असा प्रचार सुरू केला किंवा त्यांच्या मूळ अभंगरचनेत आपले अभंग घुसडले असा अंदाज बांधता येतो.

