Premium|Sant Namdev: संत नामदेवांची विठ्ठलभक्ती: संसार विसरून भक्तीत दंग

Bhakti movement: संत नामदेवांच्या जीवनातील भक्ती आणि संसार यातील संघर्षाचा वेध डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी या लेखातून घेतला आहे. नामदेवांच्या जन्माबाबत निर्माण झालेल्या अयोनीज जन्माच्या चमत्कृतीपूर्ण कथांचा अभ्यासकांच्या दृष्टीने विचार करत, त्या श्रद्धाजन्य असल्याचे लेखक स्पष्ट करतात.
डॉ. रवींद्र शोभणे
नामदेवांचे वडील दामाशेटी विठ्ठलभक्ती करून, पंढरपूरची दरवर्षीची वारी सांभाळून आपला व्यापार वाढविण्यासाठीसुद्धा सातत्याने धडपडत असत. आणि हाच व्यवसाय, आपली विठ्ठलभक्ती, पंढरीची वारी सांभाळून नामदेवांनीसुद्धा करावा ही माफक अपेक्षा दामाशेटी आणि गोणाई यांची होती; पण नामदेव मात्र वेगळे होते. त्यांना संसारापेक्षा विठ्ठलभक्ती अधिक प्रिय होती. विठ्ठलासाठी ते वेडे झाले होते. त्याच्या भक्तीपुढे त्यांना सगळेच निरर्थक वाटत होते.

