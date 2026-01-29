Premium|Sant Namdev: संत नामदेवांची विठ्ठलभक्ती: संसार विसरून भक्तीत दंग

नामदेवांचे वडील दामाशेटी विठ्ठलभक्ती करून, पंढरपूरची दरवर्षीची वारी सांभाळून आपला व्यापार वाढविण्यासाठीसुद्धा सातत्याने धडपडत असत. आणि हाच व्यवसाय, आपली विठ्ठलभक्ती, पंढरीची वारी सांभाळून नामदेवांनीसुद्धा करावा ही माफक अपेक्षा दामाशेटी आणि गोणाई यांची होती; पण नामदेव मात्र वेगळे होते. त्यांना संसारापेक्षा विठ्ठलभक्ती अधिक प्रिय होती. विठ्ठलासाठी ते वेडे झाले होते. त्याच्या भक्तीपुढे त्यांना सगळेच निरर्थक वाटत होते..सं त नामदेवांच्या चरित्रात त्यांच्या जन्मस्थळाबाबत आणि तिथीबाबत वाद झाला, तो त्या त्या अभ्यासकांच्या विविधांगी मांडणीमुळे. आणि या वादाला कारण म्हणजे छप्पन चरणी अभंग हेच होत. त्याशिवायही इतर वाद त्यांच्या नंतरच्या आयुष्यात आलेले आहेतच. अर्थात तो विचार नंतर करायचा आहेच. नामदेवांच्या चरित्राशी संबंधित असलेल्या छप्पन चरणी अभंगात नामदेवांचा जन्म अयोनीज असून ते शिंपल्यातून जन्माला आलेले आहेत, असा उल्लेख आहे. संत चरित्रकार महिपती (१७१५-१७९०) यांनी नामदेवांच्या जन्माची ही अशी कथा आपल्या भक्तविजयात सांगितली आहे.दुसरे दिवशी दामाशेटी । सत्वर आला भीमातटी ।स्नान करूनि उठाउठी । नित्य नेम सारिला ।। ३१ ।।तो भीमातटी वाहत । शिंपला अकस्मात देखिला येत ।दामाशेटी जातजात । घेतला सत्वर तेधवा ।। ३२ ।।उकलोनि पाहता तये क्षणी । तो लावण्य बाळ देखिला नयनी ।जैसे मातेच्या उदारातुनी । तेचि क्षणी उपजले ।। ३३ ।।(नामदेव गाथा, शासकीय प्रत).Premium|Kuda Caves : कुडा लेणी: कोकणच्या समुद्री व्यापाराचा आणि महाभोजांच्या वैभवाचा दगडात कोरलेला इतिहास!.संत चरित्रकार महिपतींनी हा ग्रंथ १७५०च्या पुढे म्हणजे वयाच्या पस्तिशीनंतर तरी लिहिला असावा. अर्थात हा असा लेखनकाळाचा अंदाज आपण करू शकत नाही; पण महिपतींचा काळ बघता ते नामदेवांनंतर जवळजवळ साडेचारशे वर्षानंतर होऊन गेले. म्हणजे तुकारामानंतरसुद्धा जवळजवळ शंभर वर्षांनी. त्यांनी भक्तिविजय आणि संतलीलामृत हे ग्रंथ संतांवरील श्रद्धेतून लिहिलेले आहेत, हे जाणवते. याकाळी संत परंपरा आणि भागवत धर्माची पताका महाराष्ट्रभर आणि बृहन्महाराष्ट्रात मोठ्या दिमाखात फडफडत होती. संत साहित्याने आपल्या असामान्य कर्तृत्वाने आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध केले होते. या सगळ्या संतांविषयी त्याकाळी सर्वांच्याच मनात प्रचंड भक्तिभाव होता. संतांना भक्तजनांकडून असमान्यत्व बहाल केले जात होते. त्यांच्या अयोनीज जन्मासंबंधीच्या किंवा मृत्यूसंबंधीच्या चमत्कारिक कथा रचण्याचा काळ हाच होता. संत तुकाराम सदेह वैकुंठाला गेले किंवा त्यांची गाथा इंद्रायणीत तरली किंवा संत ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालवली, रेड्याच्या तोंडून वेद वदवले या किंवा असले चमत्कृतीजन्य (अर्थात त्यांचा लक्षणार्थ वेगळ्या संदर्भात तपासून पाहावा लागतो) समज सर्वत्र पसरविले जात होते. अशा या काळाचे अपत्य संत महिपती होते, हे नाकारता येत नाही. हा समज नामदेवांविषयीच्या अशाच भक्तिभावातून, श्रद्धाभावातून (अंधश्रद्धा?) संत महिपतींनी आपल्या भक्तिविजय या ग्रंथात मांडून ठेवला आहे. पण हा समज विसाव्या शतकातील अनेक अभ्यासकांनी खोडून काढला. खुद्द नामदेवांनीच '...प्रसवली माता मज मळमूत्री' असा उल्लेख आपल्या अभंगात करून ठेवला असल्यामुळे असल्या चमत्कृतीपूर्ण कथेवर कोणी विश्वास ठेवणार नाहीच..संत नामदेवांच्या जीवनातील त्यांच्या लहानपणीच्या चरित्रातली आणखी काही चमत्कृतीपूर्ण कथा म्हणजे नामदेवांनी विठ्ठलाला घास भरविला किंवा त्यांनी देवालय फिरविले या. अर्थात या दोन्ही घटनांना तसा तार्किक आधार नाहीच. त्यातल्या विठ्ठलाला घास भरविण्याचा प्रसंग नामदेव अभंग गाथेत दिलेला आहे.केशवा माधवा गोविंदा गोपाळा ।जेवी तू कृपाळा पांडुरंगा ।। १ ।।अच्युत वामना दशरथनंदना ।जेवी तू गा कृष्णा पांडुरंगा ।। २ ।।कृष्णा विष्णु हरि मधुसूदन मुरारी ।जेवी तू नरहरी पांडुरंगा ।। ३ ।।ऐसी ग्लानी करितां विठ्ठल पावला ।नैवद्य जेविला नामयाचा ।। ४ ।।(नामदेव गाथा, अभंग क्र. १२३४).या किंवा अशाच घास भरविण्याच्या अभंगाचा विचार करता यातून भक्त म्हणून नामदेवांनी विठ्ठलाची आराधना केल्याचे दिसते. दगडाच्या मूर्तीला घास भरविणे आपण समजू शकतो; पण त्या मूर्तीने घास खाणे हे मात्र आज पटत नाही. तेव्हाही ते पटत नव्हतेच; पण भक्ती ही सगळ्या तार्किक कसोट्यांपेक्षा आणि शक्याशक्यतेपेक्षा वेगळ्या पातळ्यांवर जपावी लागते. हा चमत्काराचा भाग जरी पटत नसला, तरी आजच्या तर्ककठोर वास्तवाच्या सहाणेवर याला घासता येत नाही. त्यामुळे कदाचित पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेल्या श्रद्धांवर ओरखडे उमटविण्याचा तो प्रमाद ठरेल. म्हणून याबाबतीत एवढेच म्हणता येईल, की या संतांच्या भक्तांनी अतीव श्रद्धेपोटी रचलेल्या या मिथकांची, चमत्कृतीजन्य घटनांची निर्मिती केली आहे. म्हणून शेवटी प्रक्षिप्त म्हणून या अभंगांना प्रदक्षिणा घालून पुढे जाण्याशिवाय काहीही पर्याय नसतो.इथे नामदेवांच्या बालपणीच्या घटनांपेक्षा त्यांच्या तरुणपणी म्हणजेच लग्नानंतरच्या घटना आणि त्यांची विठ्ठलभक्ती याबाबत विचार करणे महत्त्वाचे ठरेल. नामदेवांची अनन्यसाधारण विठ्ठलभक्ती आणि त्यामुळे त्यांचे संसारिक जीवनातून निरस झालेले अनासक्त मन यांचे द्वंद्व अधिक बोलके आहे. नामदेव हे गोणाई आणि दामाशेटीचे यांचे दुसऱ्या क्रमांकाचे अपत्य. त्यांची मोठी बहीण म्हणजे आऊबाई. या आऊबाईचा फक्त एक अभंग हाताशी येतो. आपल्याला मुलगीच झाली; आता मुलगा हवा आणि तो विठ्ठलभक्त व्हावा, असा नवस या दांपत्याने विठ्ठलाला पंढरपूर येथील मंदिरात केला आणि त्या नवसाने त्यांच्या पोटी नामदेवांचा जन्म झाला. मुळात नामदेव जन्मतः विठ्ठलभक्त. लहानपणीच विठ्ठलाला घास भरवणारा असा मुलगा तरुण झाला आणि गोविंदशेट सदावर्ते यांच्या मुलीशी राजाईशी त्यांचा विवाह झाला. विवाहानंतर त्यांना चार मुले (नारा, विठा, गोंदा आणि महादा) आणि एक मुलगी (लिंबाई) झाली. नामदेवांचे वडील दामाशेटी विठ्ठलभक्ती करून, पंढरपूरची दरवर्षीची वारी सांभाळून आपला व्यापार वाढविण्यासाठीसुद्धा सातत्याने धडपडत असत. कापडाचे शिलाईकाम करून म्हणजे थोडक्यात कपडे शिवून ते बाजारोबाजारी नेऊन विकणे हा त्यांचा परंपरागत व्यवसाय होता. आणि हाच व्यवसाय, आपली विठ्ठलभक्ती, पंढरीची वारी सांभाळून नामदेवांनीसुद्धा करावा ही माफक अपेक्षा दामाशेटी आणि गोणाई यांची होती; पण नाम पण ते सगळेच विठ्ठलभक्त आपल्या या दैवताच्या बाबतीत वेडेपिसे झाले होते. चिलिया बाळ (शिवभक्तीची कथा) किंवा चिखल तुडवताना गोरा कुंभाराच्या पायात आलेले मूल या कथा भक्तीच्या आणि परमेश्वराच्या कृपेच्या कथा म्हणून लोकमानसात सर्वत्र रुजलेल्या आहेत. म्हणूनच नामदेवांच्या विठ्ठलभक्तीला या भावनेतून तपासले गेले आहे.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 