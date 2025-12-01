साप्ताहिक

Premium|Women Saree Entrepreneurs : साडी व्यवसायातून महिलांचा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास आणि परंपरेला दिलेले नवे रूप

Saree business in India : पारंपरिक पेहराव असलेली साडी आज अनेक भारतीय महिलांसाठी केवळ अस्मिता नसून, ती त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि उद्योजकतेचे प्रमुख साधन ठरली आहे.
Women Saree Entrepreneurs

Women Saree Entrepreneurs

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

प्राची गावस्कर

साडी... भारतीय महिलांच्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय. साडी हा त्यांचा पारंपरिक पेहराव. प्रत्येक प्रांतात साडीचे रूप वेगळे असले, तरी सहा मीटरचे हे लांबलचक वस्त्र म्हणजे स्त्रीची अस्मिताच जणू... अशी ही साडी आज अनेक महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे साधन ठरली आहे. अनेकांचे संसार तिने उभे केले आहेत. अनेकींना तिने जगायला शिकवले आहे. साड्यांवरच्या प्रेमाखातर कोणी हा व्यवसाय करत आहे, तर कोणी आर्थिक गरज म्हणून; पण अशा अनेकींसह साडीप्रेमी महिलांना घट्ट बांधून ठेवले आहे ते साडीने. अशा काही व्यावसायिक महिलांशी साधलेल्या संवादातून उलगडलेले या व्यवसायातील ताणेबाणे...

Loading content, please wait...
Business
saree
Traditional
designer saree
Nauvari saree types

Related Stories

No stories found.