Premium|Women Saree Entrepreneurs : साडी व्यवसायातून महिलांचा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास आणि परंपरेला दिलेले नवे रूप

प्राची गावस्करसाडी... भारतीय महिलांच्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय. साडी हा त्यांचा पारंपरिक पेहराव. प्रत्येक प्रांतात साडीचे रूप वेगळे असले, तरी सहा मीटरचे हे लांबलचक वस्त्र म्हणजे स्त्रीची अस्मिताच जणू... अशी ही साडी आज अनेक महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे साधन ठरली आहे. अनेकांचे संसार तिने उभे केले आहेत. अनेकींना तिने जगायला शिकवले आहे. साड्यांवरच्या प्रेमाखातर कोणी हा व्यवसाय करत आहे, तर कोणी आर्थिक गरज म्हणून; पण अशा अनेकींसह साडीप्रेमी महिलांना घट्ट बांधून ठेवले आहे ते साडीने. अशा काही व्यावसायिक महिलांशी साधलेल्या संवादातून उलगडलेले या व्यवसायातील ताणेबाणे....पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा... किंवा रेशमाच्या रेघांनी लाल काळ्या धाग्यांनी, कर्नाटकी कशिदा मी काढीला.... किंवा शालू हिरवा, पाचू नी मरवा... अशा अनेक गाण्यांमधून डोकावणारी साडी म्हणजे भारतीय संस्कृतीचे अभिजात प्रतीक. आपल्याकडे प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्रशैलीतील एकतरी साडी असावी आणि आपली साडी इतरांपेक्षा नेहमी वेगळी असावी, अशी प्रत्येक महिलेची इच्छा असते. त्यासाठी उत्तम प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या मिळणाऱ्या ठिकाणाचा शोध सतत सुरू असतो. त्यामुळे मोठमोठ्या नामांकित दुकानांमध्ये जाऊन जशी साडी खरेदी केली जाते, तशीच अगदी घरगुती स्तरावर साडी विक्री करणाऱ्या महिलांकडूनही साडी खरेदी होते. साड्यांची प्रचंड आवड हे अनेक महिलांच्या उद्योजकतेचे कारण ठरले आहे. स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची इच्छा, जिद्द आणि साडीप्रेम या बळावर आज अनेक महिलांनी घरगुती स्वरूपात व्यवसाय सुरू करून मोठे दुकान उभारण्यापर्यंत झेप घेतली आहे. त्यांच्याशी चर्चा करताना साडीची मोहिनी किती अद्भुत आहे, तिची जादू काय घडवू शकते याचीच प्रकर्षाने जाणीव झाली..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.‘कारीगरी’ची यशोगाथाश्रद्धा अवटी या यशस्वी महिला उद्योजिकेला भेटल्यानंतर मला एक महत्त्वाची गोष्ट जाणवली, ती म्हणजे साड्यांचा व्यवसाय करताना केवळ आवड असून चालत नाही, तर प्रचंड अभ्यास करावा लागतो. घरीच काही साड्या आणून त्या विक्री करण्यापासून सुरू झालेला श्रद्धा अवटी यांचा प्रवास आता ‘कारीगरी’ या स्वतंत्र दालनापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. ‘कारीगरी’मध्ये अस्सल हातमागावरच्या विविध प्रकारच्या साड्या मिळतात आणि हेच त्यांचे बलस्थान आहे. पारंपरिक पैठणी, कोसा, बनारसी, कॉटन सिल्क, माहेश्वरी अशा नानाविध प्रकारच्या साड्या येथे मिळत असल्याने ग्राहकांचा नेहमीच उदंड प्रतिसाद मिळत आला आहे. अनेक प्रसिद्ध महिला कलाकारांचेही साडी खरेदीचे हे आवडते ठिकाण आहे. श्रद्धा यांनी २०१७मध्ये साधारण एक लाख रुपये गुंतवून छत्तीसगढच्या कारागिरांकडून टसर सिल्कच्या थोड्या साड्या आणून घरूनच विक्री सुरू केली. सुरुवातीला मैत्रिणींच्या घरी जाऊन छोटेखानी प्रदर्शन करून महिलांना एका ठिकाणी साड्या बघण्याची आणि खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध करून देऊ लागल्या. उत्तम पारख, योग्य किंमत आणि गुणवत्तेची हमी यामुळे अल्पावधीतच मौखिक प्रसिद्धी झाली आणि ग्राहक मोठ्या प्रमाणात वाढले. घरात जागा कमी पडू लागली. .त्यामुळे २०२२मध्ये पुण्यातील कोथरूडमधील गिरीजाशंकर विहारजवळ एक छोटेसे दुकान सुरू केले. उत्तमोत्तम कारागिरांकडून जसे आपल्याला हवे आहे तसेच काम करून घेण्यावर त्यांनी भर दिल्यामुळे मागणी सातत्याने वाढत गेली. आता त्यांनी ‘जया आणि श्रद्धा’ या ब्रँडनेमअंतर्गत तयार कपड्यांचाही विभागही सुरू केला असून, त्यालाही उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे सात-आठ वर्षांच्या प्रवासात या व्यवसायाची उलाढाल एक कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. चार-पाच महिलांना, तसेच २५-३० कारागिरांनाही रोजगार मिळाला आहे. आता त्या स्वतः डिझाईन केलेल्या साड्याही तयार करून घेतात, त्यामुळे अगदी हटके साड्या येथे मिळतात. पारंपरिक पद्धतीच्या साड्यांबरोबर भेट देण्यासाठी मिक्स सिल्कच्या नावीन्यपूर्ण साड्यादेखील त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे आजच्या तरुण पिढीमध्येही साड्यांची आवड निर्माण झाली आहे. ‘अस्सल तेच द्यायचे’, ‘पैशासाठी तडजोड करायची नाही’, हीच मुख्य तत्त्वे असल्याने ‘कारीगरी’ हा केवळ एक व्यावसायिक उपक्रम नाही, तर तो भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या समृद्ध वारशाचे प्रतीक ठरला आहे..साडीला लाभले आहे ग्लॅमर... - रुची तोडकरअलीकडच्या काळात तरुण मुलींमध्येही साडीची क्रेझ वाढली आहे. आता साड्यांमध्ये पूर्वीसारखे घरात दररोज नेसायच्या आणि सणसमारंभाला नेसायच्या असे दोनच प्रकार राहिलेले नाहीत. साडी ऑफिसवेअर, फॉर्मल पोशाख म्हणूनही लोकप्रिय झाली आहे. तरुण मुली रोजदेखील ऑफिसमध्ये आवडीने कॉटनच्या साड्या नेसतात. त्यामुळे पट्टेदाआचूसारख्या ३५० वर्षे जुनी परंपरा असणाऱ्या साड्याही आता पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आल्या आहेत, असे ‘प्रातः’ बुटिकच्या रुची तोडकर यांनी सांगितले.रुची आणि त्यांची बहीण प्राची तोडकर यांनी पुण्याच्या विश्रांतवाडी भागात २०१८मध्ये ‘प्रातः’ बुटिक सुरू केले. अस्सल खणाच्या साड्या, इरकल साड्या आणि सिल्कच्या साड्या तसेच दुपट्टे आणि इतर अॅक्सेसरीज ही त्यांची खासियत आहे. त्यांनी सुरुवात केली तेव्हापासून आतापर्यंत त्यांचा व्यवसायाची उलाढाल जवळपास ८५ टक्क्यांनी वाढली आहे.रुची आणि प्राची यांना लहानपणापासून साड्यांची आवड होती. घरात दाक्षिणात्य संस्कृतीचा प्रभाव असल्याने त्यांच्या.Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.साड्या इतरांपेक्षा वेगळ्या असत, त्यामुळे त्यांच्या मैत्रिणींना त्या आवडत. त्यातूनच साड्यांच्या व्यवसायात करण्याचे बीज रोवले गेले आणि दोघी बहिणींनी या व्यवसायात प्रवेश केला. आपल्या व्यवसायातील यशाचे गमक सांगताना रुची म्हणाल्या, ‘मुळात साडी हा बहुतांश महिलांचा आवडता विषय असतो. आता देशभरातील विविध वस्त्रशैलीतील अस्सल साड्या आपल्याला हव्या तिथे सहज उपलब्ध होऊ शकतात, त्यामुळेदेखील साड्यांची मागणी वाढत आहे. आपली साडी इतरांपेक्षा वेगळी असावी, ही सुप्त इच्छादेखील यामुळे पूर्ण होत असल्याने चोखंदळ महिला ग्राहक आवर्जून वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्यांचा संग्रह करतात. यामुळे घरगुती साडी व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही चांगली संधी मिळत आहे. आम्ही आमच्या साडीप्रेमातून या व्यवसायात प्रवेश केला. आम्ही ग्राहकांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे साडी, दुपट्टे तयार करून देण्यावर भर दिला. आम्ही खणाच्या दुपट्ट्यांवर, साड्यांवर ग्राहकांच्या मागणीनुसार पेंटिंग करून देतो, त्यामुळे असे दुपट्टे किंवा साड्या सर्वांकडे असत नाहीत. महिलांना त्यांची साडी किंवा दुपट्टा एक्सक्लुझिव्ह असण्याचा आनंद, अभिमान अनुभवता येतो. आम्ही हे वेगळेपण जपण्यावर भर दिला, गुणवत्ता कायम ठेवली, त्यामुळे आता ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर देऊनही खरेदी करतात. हा विश्वास आमचे मोठे समाधान आहे. साड्यांच्या व्यवसायातून जुळणारे मैत्र, अनेकींना देता येणारा आनंद, सौंदर्य खुलविण्यातील योगदान आमच्यासाठी खूप मोलाचे आहे. हेच आमच्या व्यवसायाच्या प्रगतीचे रहस्य आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.’.दोन बहिणींनी उभारलेला ‘सुता’ ब्रँडअलीकडच्या काळात ‘सुता’ हा साड्यांचा ब्रँड महिला आणि विशेषतः तरुण मुलींमध्ये विशेष लोकप्रिय झाला आहे. हा ब्रँड उभारला आहे, तो सुजाता आणि तानिया विश्वास या दोन बहिणींनी. साधारण नऊ वर्षांपूर्वी त्यांनी प्रथम ऑनलाइन साडी विक्री सुरू केली, नंतर त्यांनी प्रत्यक्ष दुकाने सुरू केली. आज देशातील बहुतांश प्रमुख शहरात सुताचे दालन आहे. अल्पावधीतच ९० कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा टप्पा गाठला आहे. लवकरच १०० कोटींच्या उलाढालीचा टप्पा पार करण्याचा आणि देशात जास्तीतजास्त ठिकाणी विस्तार करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.या दोघींना लहानपणापासून साड्यांविषयी प्रचंड प्रेम. मोठेपणीही त्या ऑफिस आणि वेगवेगळ्या सणसमारंभांना आवर्जून साड्या नेसत. त्यांच्या साड्यांचे नेहमी कौतुक होत असे. यातूनच साड्या स्टायलिश आणि आपले व्यक्तिमत्त्व खुलविणारा पोशाख ठरतील, असा विश्वास महिलांमध्ये तयार करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी विविध प्रकारच्या साड्या डिझाईन करून विक्री करण्याची सुरुवात केली. आपल्या देशात असलेल्या विणकरांचे काम लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचाही त्यांचा उद्देश होता. त्यासाठी प्रत्येकी तीन लाख रुपये असे दोघींचे सहा लाख रुपये गुंतवून ‘सुता’ची पायाभरणी केली. पश्चिम बंगालमधील नादिया येथील एका विणकर जोडप्याने त्यांना मदत केली, त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. हळूहळू अधिक कारागीर सामील झाले. साड्यांबरोबरच नावीन्यपूर्ण डिझायनर ब्लाउजही हीदेखील त्यांची खासीयत आहे. स्टायलिश आणि सॉफ्ट, नेसायला सोप्या साड्या हे सुताचे बलस्थान आहे. त्यामुळेच आज नव्या पिढीतील मुलींमध्येही हा ब्रँड लोकप्रिय झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 