Premium|Saree in Indian film industry : साडीचा रुपेरी पडद्यावरचा प्रवास; परंपरेपासून ग्लॅमरपर्यंतची कहाणी

भारतीय चित्रपटसृष्टीत फॅशनच्या हजारो लाटा उसळल्या. वेस्टर्न कपडे, ग्लॅमरस गाउन्स आणि स्टायलिश फ्युजन ड्रेसेस यांचा प्रचंड भडिमार झाला. पण यांच्यातही साडी मात्र आपल्या वेगळ्याच थाटात अगदी सन्मानानं उभी राहिली. उलट साडीनं तर पारंपरिकतेसोबत आधुनिकतेचा संगम साधत नवं रूप धारण केलं. भारत म्हणजे विविध प्रकारचे रंग, धागे आणि कलात्मकतेचा एक जिवंत पटच जणू! इथे प्रत्येक राज्य, प्रत्येक प्रांत आपल्या वेगवेगळ्या वस्त्रपरंपरेसाठी ओळखला जातो. आणि या संस्कृतीचे सर्वात सुंदर प्रतीक म्हणजे साडी... स्त्रीच्या सौंदर्यावर साज चढवणारे वस्त्र! या वस्त्रात केवळ सौंदर्यच नव्हे, तर पिढ्यान््पिढ्यांची कहाणी विणलेली आहे. आईच्या पदरातला गंध, आजीच्या साडीतली ऊब, नववधूची उत्सुकता असं सगळं काही या साडीत दडलेलं आहे. साडी म्हणजे केवळ सांस्कृतिकच नव्हे, तर एक भावनिक वारसा आहे..तमिळनाडूतील कांजीवरम, वाराणसीतील बनारसी, गुजरातमधील पटोला, राजस्थानमधील बांधणी, मध्य प्रदेशातील चंदेरी, बिहारमधील भागलपुरी टसर, आसामची मुंगा सिल्क, कश्मीरमधील पश्मिना, महाराष्ट्रातील पैठणी अशा भारतातील विविध राज्यांमधील साड्यांनी रुपेरी पडद्यालाही आपल्या तलम व नाजूक रूपाची भुरळ घातली. अगदी साडी ही चित्रपट सृष्टीतील एक प्रमुख ‘नायिका’ आहे, असं म्हटलं तरी चालेल.भारतीय साडीचा खरा सिनेमॅटिक प्रवास ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट काळात सुरू झाला. त्या काळात पडद्यावर साडीचा रंग जरी झळकत नसला, तरी नायिकेच्या भावमुद्रा, देहबोलीतून साडीचा पोत अलगद उलगडत जायचा. मधुबालाची साडी नेहमीच तिच्या हास्यासारखी नाजूक व देखणी असे. फुलांची बॉर्डर असणाऱ्या नर्गिसच्या साडीनं समाजाला आधुनिक स्त्रीची ओळख करून दिली. तर पाकीजामधल्या मीनाकुमारीच्या जड, भरजरी रेशमी साड्या उर्दू कवितेसारख्या गहिऱ्या अंदाजातल्या होत्या.हंसा वाडकर, ललिता पवार, उषा किरण, ललिता जोगळेकर यांसारख्या मराठी चित्रपटातील नायिकांनी परंपरा व शालीनतेचं प्रतीक असणाऱ्या नऊवारीतून आपलं लावण्य पेश केलं. तर सुलोचना, जयश्री गडकर, रंजना, उषा चव्हाण, संध्या यांनी त्याच नऊवारीला आपल्या ठसकेबाज लावणीतून शृंगार व मादकतेची नवी ओळख दिली..Latest Update News Marathi: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....ऐंशी-नव्वदीतला ग्लॅमरस लुकऐंशी व नव्वदच्या दशकात साडीला एक ग्लॅमरस लुक मिळाला. त्या काळात हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतल्या अभिनेत्रींनी साडीला अशी काही चमक दिली, की साडी एक फॅशन स्टेटमेंटच झाली. रेखाच्या सोनेरी काठांच्या कांजीवरम साड्या तर आजही तिचा ट्रेडमार्क असल्यासारख्याच आहेत. तसंच तिच्या सिलसिलामधील हलक्याफुलक्या शिफॉनच्या साड्यांनी तिला एक रॉयल लुक दिला. (खरंतर शिफॉन हे वस्त्र मूळतः फ्रान्समधलं, परंतु जयपूरच्या महाराणी गायत्री देवींच्या काळात या शिफॉनच्या साड्या फारच लोकप्रिय झाल्या.)दुसरीकडे श्रीदेवीनं साडीला एक रोमँटिक टच दिला. मिस्टर इंडियामधील तिची निळी शिफॉनची साडी आजही आयकॉनिक मानली जाते. चांदनी चित्रपटातील तिच्या पांढऱ्या साडीमुळे महिलांमध्ये पांढऱ्या साडीची क्रेझ आली. माधुरीच्या जांभळ्या रंगाच्या साडीनं फक्त दीदीच्या देवरलाच नव्हे, तर असंख्य साडीप्रेमींना दिवाना केलं. त्यानंतर जुही चावला, मीनाक्षी शेषाद्री, ममता कुलकर्णी, करिष्मा कपूर, रवीना टंडन यांनीही साडीला नव्या स्टाइलमध्ये सादर केलं. त्यामुळे हलक्या प्रिंटेड जॉर्जेट व नेट यांसारख्या साड्यांची लाट पसरली.मराठी चित्रपटसृष्टीतलं त्या काळातलं प्रचंड गाजलेलं, स्वर्गीय गानकोकिळा लता मंगेशकर यांच्या आवाजातील ‘हात नका लावू माझ्या साडीला...’ हे गाणं आजही साडीप्रेमींना तितकंच आपलंसं वाटतं. या गाण्यात साडीचं वर्णन अगदी प्रेमानं, थोड्या लाडिकपणानं आणि तितक्याच अभिमानानं केलं आहे. अलका कुबल यांच्या माहेरची साडी या चित्रपटानं तर साडीला एक नवीन भावनिक ओळख मिळवून दिली. त्यामुळे साडी हे स्त्रीसाठी केवळ वस्त्र नसून, ती एक प्रेमाची, मायेची खूण ठरली. स्मिता पाटील आणि संध्या यांनी आपल्या नऊवारी साडीतून ग्रामीण स्त्रीचं प्रगल्भ सौंदर्य दाखवलं. भूमिका, चक्र आणि उंबरठा यांसारख्या चित्रपटांमध्ये तर साडी म्हणजे केवळ वेशभूषा नव्हती, तर ती स्त्रीच्या संघर्षाची कहाणी होती. रत्नमाला, पद्मा चव्हाण, ललिता पवार यांसारख्या खलनायिकांनी आपल्या भूमिकेतून, कमरेला पदर खोचण्याच्या अंदाजातून साडीला एक आगळंवेगळं व्यक्तिमत्त्व म्हणून सादर केलं..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगमएकविसावं शतक आलं आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीत फॅशनच्या हजारो लाटा उसळल्या. वेस्टर्न कपडे, ग्लॅमरस गाउन्स आणि स्टायलिश फ्युजन ड्रेसेस यांचा प्रचंड भडिमार झाला. पण यांच्यातही साडी मात्र आपल्या वेगळ्याच थाटात अगदी सन्मानानं उभी राहिली. उलट साडीनं तर पारंपरिकतेसोबत आधुनिकतेचा संगम साधत नवं रूप धारण केलं. देवदास चित्रपटातील ऐश्वर्या राय-बच्चनच्या बंगाली पद्धतीच्या साड्या आजही आयकॉनिक आहेत. तिच्या ‘सिलसिला ये चाहत का...’ आणि ‘डोला रे डोला...’ या गाण्यांमधून पारंपरिक साडीचा एक राजेशाही अंदाज पुन्हा प्रस्थापित झाला. दोस्ताना चित्रपटातल्या ‘देसी गर्ल...’ या गाण्यात प्रियांका चोप्रानं घातलेल्या (नेसलेल्या नव्हे, तर घातलेल्याच बरं) ब्राऊनिश गोल्ड शिफॉन साडीनं आधुनिक भारतीय स्त्रीचं रूप खुलवलं. या गाण्यामुळे ‘देसी गर्ल साडी’ हा फॅशनचा नवा ट्रेंड ठरला. तर ये जवानी है दिवानीमधील दीपिका पादुकोणची निळसर काळी साडी म्हणजे कॉलेजच्या प्रत्येक फेअरवेलची शान ठरली आहे. जान्हवी कपूरच्या टिशू सिल्क साड्या आणि विद्या बालनच्या कॉटन सिल्क व कांजीवरम साड्यांनी दाखवून दिलं, की साडी ही आजच्या काळातही एलिगन्सची खरी ओळख आहे.रेड कार्पेटवर साडीरेड कार्पेट म्हटलं की डोळ्यासमोर येतो तो ग्लॅमर सोहळा... चमचमणाऱ्या लाइट्स, जगभरातील कलाकारांचा थाटमाट आणि फॅशनच्या विविध छटा पाहायला मिळतात तिथं. अशा या ग्लॅमरच्या जगात भारतीय परंपरेबरोबर फॅशन स्टेटमेंट असणारी साडी आता संपूर्ण जगाचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेत आहे. ज्या जगात दररोज ट्रेंड्स बदलतात, त्या जगात साडी अजूनही इटर्नल क्लासिक म्हणून अभिमानानं ओळखली जात आहे.कान्स फिल्म फेस्टिव्हलसारख्या महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सोहळ्यात जेव्हा दीपिका पादुकोणनं सब्यसाची यांनी डिझाईन केलेली बेंगॉल टायगर साडी नेसून रेड कार्पेटवर पाऊल टाकलं, तेव्हा समीक्षकांचाही ‘दिल को बना दे जो पतंग सासे ऐसी हवाये है...’ अशीच काही हालत झाली होती. त्याआधी २०१३मध्ये विद्या बालननंही कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये रेशमी धाग्यातली प्रतिष्ठित अशी राजेशाही कांजीवरम साडी परिधान केली होती, त्यावेळेस फ्रेंच मीडियानं तर ‘The lady who wore India’ या शब्दांनी तिला गौरवलं होतं. तसंच सोनम कपूरनंही आपल्या डिझायनर साड्यांमधून कधी मोनोक्रोम शिफॉन, तर कधी जड बनारसी परिधान करून साडीला एक मॉडर्न लुक दिला.क्रिती सेनॉन, करिना कपूर खान, आलिया भट्ट यांसारख्या आधुनिक अभिनेत्रींनीही आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट्समध्ये साडीला नव्या ढंगात सादर केलं. कधी मेट गालाच्या थाटात, तर कधी ऑस्करच्या मंचावर, प्रत्येक वेळेस त्यांच्या साड्यांवर खूप चर्चा झाली. मीडियात ‘Indian elegance meets global red carpet’ अशा हेडलाइन्सही झळकल्या.आज साडी ही फक्त फॅशन स्टेटमेंट राहिली नाहीये, तर ती भारताच्या सांस्कृतिक प्रतिभेचा आरसा ठरली आहे. चित्रपटसृष्टीतील प्रत्येक दशकातील पारंपरिकतेपासून ते मॉडर्न ग्लॅमरस साडीचा अखंडपणे प्रवाहित तरीही शाश्वत असणारा हा प्रवास पाहिला, की जणू काही साडी या नायिकांना ‘किसका है ये तुमको इंतजार.. मैं हूं ना...’ असंच म्हणते की काय असं वाटतं.हॉलिवूड अभिनेत्रींना साडीची भुरळइतकंच काय तर हॉलिवूड अभिनेत्रींनाही साडीनं आपल्या सौंदर्याची साद घातली. एलिझाबेथ हर्ली ही ब्रिटिश अभिनेत्री तर अनेकदा साडी नेसून भारतीय इव्हेंट्समध्ये हजेरी लावताना दिसते. नायोमी कॅम्पबेलनं चक्क एका फॅशन शोदरम्यान साडी नेसली होती व तिच्या या लुकची अनेक आंतरराष्ट्रीय फॅशन मॅगझिन्समध्येही चर्चा झाली होती. त्यामुळे साडीचा जागतिक स्तरावर स्वीकार केला गेल्याचं स्पष्ट होतं..नऊवारीचा दिमाखबाजीराव मस्तानी, पानिपत, मनकर्णिका, छावा यांसारख्या ऐतिहासिक चित्रपटांनी साडीचा वैभवशाली इतिहास उलगडून दाखवला. त्यांनी महाराष्ट्रीय नऊवारी साडीला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून दिली. ‘पिंगा ग पोरी पिंगा...’ या गाण्यातल्या दीपिका पादुकोण आणि प्रियांका चोप्रा या दोघींनी नेसलेल्या पारंपरिक नऊवारी साड्या जगभरात चर्चेत आल्या. नऊवारी साडी नेसण्याच्या अनेक पद्धती आहेत... ब्राह्मणी, पेशवाई, त्रिवेणी, जिजाऊ वगैरे. पण बाहुबलीमधील अनुष्का शेट्टीची नऊवारी साडी नेसण्याची स्टाइल खूपच फेमस झाली होती. मध्यंतरी तर संजू राठोडच्या ‘राजा मला एक नऊवारी साडी पाहिजे...’ या गाण्यानं तर तरुण मुलींमध्ये नऊवारी साडीची पुन्हा क्रेझ आणली. आजकाल सणावाराला, पारंपरिक इव्हेंटला किंवा ॲवॉर्ड फंक्शनलाही अगदी चिमुरड्यांपासून ते आजीबाईपर्यंत समस्त महिलावर्ग नऊवारी साडी परिधान करायला प्राधान्य देतो.(स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.