Prmeium|Saudi Turkey Hejaz rail revival : सौदी ते तुर्किये ऐतिहासिक रेल्वे मार्गाचे पुनरुज्जीवन; इस्तंबूल ते जेद्दा प्रवास आता रेल्वेने शक्य!

अरविंद रेणापूरकरसौदी अरेबिया सध्या तुर्किये आणि आखाती देशांना जोडणाऱ्या एका महत्त्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय रेल्वे प्रकल्पावर काम करत आहे. हा रेल्वेमार्ग तुर्कीयेमधील इस्तंबूलपासून सुरू होऊन सीरिया आणि जॉर्डनमार्गे सौदी अरेबियात प्रवेश करणार आहे आणि पुढे तो ओमानपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सध्या या प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अभ्यास सुरू असून, तो या वर्षाअखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या अस्थिर पश्चिम आशियातील स्थितीमुळे पुरवठा साखळी सक्षम करण्यासाठी विविध पर्यायांवर विचार केला जात असताना लांब पल्ल्यांचे रेल्वेमार्ग भविष्यात उद्भवणाऱ्या संकटावर काही प्रमाणात मार्ग काढू शकतात. सौदी अरेबिया आणि तुर्किये हे जेद्दा ते इस्तंबूलदरम्यान मोठ्या रेल्वे मार्गाच्या उभारणीसाठी पुढे सरसावले आहेत. हा प्रस्तावित मार्ग जेद्दा-मक्का-मदीना-जॉर्डन-सीरियामार्गे इस्तंबूलपर्यंत जाणार आहे. सौदीचे परिवहन मंत्री सालेह अल-जास्सेर यांनी सांगितले, की हा प्रकल्प प्रादेशिक एकात्मता वाढवेल, व्यापाराला चालना देईल आणि शाश्वत भू-वाहतूक व्यवस्था उभी करेल. सध्या सौदी अरेबियाने पूर्वेकडील बंदरांना जॉर्डन सीमेजवळील अल-हदीथा यांच्याशी जोडणारा लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर सुरू केला असून, भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय जोडणीसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा तुर्किये-सीरिया-जॉर्डन रेल्वे मार्गाच्या आधुनिकीकरणावर केंद्रित आहे. त्यानंतर हा मार्ग दक्षिणेकडे वाढवून सौदीच्या रेल्वे नेटवर्कशी जोडला जाईल. तुर्किये, जॉर्डन आणि सीरिया यांनी अम्मान येथे नुकत्याच वाहतूक सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून, त्यामुळे रस्ते व रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प ऐतिहासिक हिजाज रेल्वेच्या संकल्पनेला पुनरुज्जीवित करणारा आहे. १९०० ते १९०८ दरम्यान ऑटोमन साम्राज्यातील सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय यांच्या काळात ही रेल्वे उभारली गेली होती. मूळ योजना इस्तंबूल ते मक्का जोडण्याची होती, मात्र पहिले महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे ही रेल्वे केवळ मदीनापर्यंतच पोहोचू शकली. सध्या हा प्रकल्प अभ्यासाच्या टप्प्यात असून, बांधकामाची वेळापत्रके, निधी व्यवस्था आणि अंतिम मार्ग अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. तरीही, शतकानंतर पुन्हा एकदा या ऐतिहासिक मार्गाला आधुनिक रूप देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. याशिवाय, सौदी अरेबियाची बंदरे आणि वाहतूक मार्ग एकत्रितपणे कार्यरत असून, प्रादेशिक व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि देशांदरम्यान मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.सध्याच्या काळात होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असताना, सौदी अरेबिया पर्यायी लॉजिस्टिक्स मार्ग विकसित करण्यावर भर देत आहे. यानुसार तांबडा समुद्र आणि आखात किनाऱ्यावरील पायाभूत सुविधांचा वापर करून नवीन मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. रियाधने बंदरे आणि रेल्वे नेटवर्क जोडणारे ‘लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर’ आधीच सुरू केले आहेत. यामुळे गल्फ आणि रेड सीदरम्यान मालवाहतूक सुलभ झाली आहे. तसेच पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरांची क्षमता वाढवून वळवलेल्या मालवाहतुकीला हाताळण्याची तयारी केली जात आहे. यासोबतच, सुमारे ९५० किमी लांबीच्या जेद्दा-रियाध ‘सौदी लँडब्रिज प्रकल्पा’लाही पुन्हा गती देण्यात येत असून, तो देशातील सर्वात मोठ्या प्रलंबित वाहतूक प्रकल्पांपैकी एक आहे. एकेकाळी अरब द्वीपकल्प आणि लेव्हँट प्रदेशाला जोडणारा हा मार्ग आता बदलत्या जागतिक व्यापार परिस्थितीत पुन्हा महत्त्वाचा ठरत आहे. एकूणच, हे रेल्वे प्रकल्प आणि लॉजिस्टिक्स उपक्रम सौदी अरेबियाला प्रादेशिक व्यापार केंद्र म्हणून उभे करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहेत, विशेषतः जागतिक पुरवठा साखळीवर भू-राजकीय जोखमींचा प्रभाव वाढत असताना..Premium|India Tourism Data Compendium 2025 : भारतीय पर्यटनाच्या अफाट क्षमतेचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याची गरज.प्रादेशिक व्यापाराला चालना देणारा प्रकल्पप्रस्तावित रेल्वे प्रकल्प आशिया आणि युरोपमधील व्यापार अधिक सुलभ करण्यावर केंद्रित आहे. मालवाहतुकीचा वेग वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि विविध देशांमधील बाजारपेठांना थेट जोडणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. हा मार्ग इतर प्रादेशिक वाहतूक प्रकल्पांशी, विशेषतः गल्फ लिंकशी जोडला जाणार असून, संपूर्ण प्रदेशात एक सलग भू-वाहतूक कॉरिडॉर उभारण्याची शक्यता निर्माण होते. या प्रकल्पामुळे विविध देशांमधील लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक समन्वयित होईल. बंदरे, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक यांचा एकत्रित वापर करून मालाची देवाणघेवाण अधिक कार्यक्षम पद्धतीने होऊ शकते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.सागरीमार्गाकडून भूमार्गाकडेहा उपक्रम जागतिक व्यापाराच्या धोरणात होत असलेल्या बदलाचे प्रतीक आहे. पारंपरिक सागरी मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करून पर्यायी भूमार्ग विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे हा दीर्घकालीन, स्थिर आणि सुरक्षित पर्याय म्हणून समोर येत आहे. साहजिकच या माध्यमातून व्यापारमार्गांचे नवे नकाशे तयार होण्याची शक्यता आहे. रेल्वेच्या माध्यमातून जलद, विश्वासार्ह आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था उभी राहू शकते, ज्याचा फायदा प्रादेशिक तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेला होईल. यामुळे व्यापार अधिक वेगवान आणि स्वस्त होईल. सागरी मार्गांवरील अवलंबित्व कमी होईल. पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित आणि स्थिर होईल. पश्चिम आशियातील देशांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढेल..Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?.जगातील लांब पल्ल्याचे रेल्वेमार्गजगभरातील लांब पल्ल्याचे रेल्वेमार्ग हे केवळ प्रवासाचे साधन नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कणा मानले जातात. ट्रान्स सैबेरियन रेल्वे हा मॉस्को ते व्लादीव्होस्टोक (Vladivostok) असा सुमारे ९,२८९ किलोमीटर लांबीचा मार्ग आहे. या मार्गावर दरवर्षी लाखो प्रवासी आणि मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक होते, ज्यामुळे रशियाच्या पूर्व-पश्चिम व्यापाराला मोठी चालना मिळते.युरोपमधील ओरिएंट एक्स्प्रेस हा पॅरिस ते इस्तंबूलदरम्यान धावणारा ऐतिहासिक आणि लक्झरी मार्ग होता. आजही त्याचे आधुनिक रूप पर्यटनासाठी लोकप्रिय आहे. आशियात चीनचा बीजिंग ते ग्वांत्झू (Beijing–Guangzhou) रेल्वेमार्ग दरवर्षी कोट्यवधी प्रवाशांना सेवा देतो आणि औद्योगिक शहरांना जोडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देतो. चीन-युरोप रेल्वे सेवा (बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह) याअंतर्गत हजारो कंटेनर ट्रेन्स दरवर्षी चालतात. या माध्यमातून आशिया-युरोप व्यापार जलद आणि कमी खर्चिक होतो.उत्तर अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया झापयर (California Zephyr) हा शिकागो ते सॅन फ्रान्सिस्कोदरम्यान धावतो. हा मार्ग पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असला, तरी अमेरिकेतील लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवांमध्ये प्रवाशांची संख्या तुलनेने कमी आहे, कारण हवाई प्रवास अधिक लोकप्रिय आहे.भारतीय उपखंडातील स्थितीभारतीय उपखंडात भारतीय रेल्वे हे जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. दररोज सुमारे दोन ते तीन कोटी प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. दिब्रुगड ते कन्याकुमारी असा भारतातील सर्वात लांब मार्ग (सुमारे ४,२०० किमी) आहे. भारतात रेल्वेचा व्यापारी उपयोगही मोठा आहे. कोळसा, धान्य, सिमेंट आणि औद्योगिक मालवाहतुकीत रेल्वेचा मोठा वाटा आहे. दक्षिण आशियात भविष्यात भारत-नेपाळ, भारत-बांगलादेश आणि भारत-मध्यपूर्व कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..रेल्वेमार्गाचे वाढते महत्त्वआजच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत युद्ध, निर्बंध, सागरी मार्गांवरील तणाव हा लांब पल्ल्याचे रेल्वेमार्ग पुन्हा एकदा महत्त्वाच्या ठरत आहेत. विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, लाल समुद्र परिसरातील अस्थिरतेमुळे देश पर्यायी भूमार्गांकडे वळत आहेत. सागरी मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास रेल्वे हा विश्वासार्ह पर्याय ठरतो. चीन-युरोप रेल्वे एक्स्प्रेससारख्या नेटवर्कमुळे आशिया-युरोप दरम्यान मालवाहतूक जलद आणि तुलनेने सुरक्षित होते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, रेल्वेमुळे वाहतूक वेळ तीस ते चाळीस टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.रेल्वे प्रकल्प हे केवळ पायाभूत सुविधा नसून प्रभाव वाढवण्याचे साधन आहेत. चीनचे बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह किंवा प्रस्तावित हेजाझ रेल्वेचे पुनरुज्जीवन यामुळे प्रादेशिक सहकार्य वाढते आणि देशांमध्ये आर्थिक परस्परावलंबित्व निर्माण होते. तथापि, सर्व काही सकारात्मक नाही. रेल्वेमार्ग जर संघर्षग्रस्त भागातून (उदाहरणार्थ, सीरिया) जात असतील, तर सुरक्षा आणि राजकीय स्थैर्य हा मोठा प्रश्न ठरतो. तसेच मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आणि दीर्घकालीन परतावा ही आव्हाने आहेत. तरीही रेल्वे हा वाहतुकीसाठी स्वस्त पर्याय मानला जातो. भविष्यात भारत-पश्चिम आशिया-युरोप कॉरिडॉरसारखे (IMEC) प्रकल्प भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक मजबूत स्थान देऊ शकतात. यामुळे निर्यात वाढ, लॉजिस्टिक्स खर्चात कपात आणि धोरणात्मक स्वायत्तता मिळू शकते.अरविंद रेणापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.