Premium|Saudi Arabia Nuclear Deal : सौदीच्या अणुकरारामुळे पश्चिम आशियात नवी शस्त्रस्पर्धा पेटणार?

गोपाळ कुलकर्णीसौदी अरेबियाकडं अण्वस्त्रे येताच पश्चिम आशियातील युद्धाची दिशा बदलू शकते. इराणचं आव्हान पेलायचं असेल तर अणुबॉम्ब हवाच हे सौदीच्या नेतृत्वानं याआधीच ओळखलं होतं, फक्त अमेरिका त्याला फारशी अनुकूल नव्हती. आता चित्र बदललंय. राष्ट्रप्रमुख कमी व्यावसायिक अधिक वाटणाऱ्या ट्रम्प यांनी तीच संधी हेरत इराणशी आण्विक करार केल्याचं दिसून येतं. पण यामुळे जगात अण्वस्त्रांची स्पर्धा भडकू शकते.जागतिक पातळीवर युद्ध तंत्रज्ञानामध्ये कितीही बदल झाले तरीसुद्धा आण्विक शस्त्रांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. खरंतर अमेरिका विरुद्ध इराण संघर्षामागं तेल आणि आण्विक क्षमता ही दोन महत्त्वाची कारणं असल्याचं दिसून येतं. इराणच्या हाती हीच आण्विक ताकद येऊ नये म्हणून इस्राईलही प्रयत्न करतो आहे. इराणच्या ‘इस्लामी रिव्होल्युशनरी गार्ड’च्या (आयरजीसी) हाती अण्वस्त्रांचा ट्रिगर येणं म्हणजे आपलं अस्तित्व धोक्यात हे ठरलेलं, हे नेतान्याहू यांना पुरतं ठाऊक आहे. म्हणूनच अमेरिका आणि इस्राईल यांच्याकडून इराणच्या आण्विक प्रकल्पास सातत्यानं लक्ष्य केलं जात असल्याचं दिसतं. सध्याच्या युद्धकारणाची सूत्रं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या हाती असली, तरीसुद्धा अण्वस्त्रांचं महत्त्व आणि त्यांचा दरारा कुणीही नाकारू शकत नाही. रशिया विरुद्ध युक्रेन संघर्षामध्ये झेलेन्स्की यांच्या हाती अणुबॉम्ब असता तर त्यांच्या देशाची ही अवस्था झाली नसती, नेमका हाच निकष इराणलादेखील लागू होतो. इराणचा आण्विक कार्यक्रम १९५७मध्ये सुरू झाला, त्यामागे रशिया आणि चीनची असलेली ताकद लपून राहिलेली नाही. भविष्यामध्ये हा हस्तक्षेपदेखील वाढत जाणार हे निश्चित. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणनंही पश्चिम आशियातील इतर इस्लामी देशांची हयगय न करता त्यांच्यावर हल्ले केले. या हल्ल्याची धार एवढी तीव्र होती, की त्यामुळे सौदीसारख्या बड्या देशाचं अर्थकारणदेखील मटकन बसलं. होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून इराणनंही ‘हम भी किसीसे कम नहीं’ हे जगाला दाखवून दिलं. पण इराणकडं अणुबॉम्ब असता तर खरंच इस्राईल आणि अमेरिका यांची हल्ला करण्याची हिंमत झाली असती का? याचं उत्तर ‘नाही’ असंच आहे. तुम्हाला युद्ध करायचं नसलं तरीसुद्धा ते तुमच्यावर जेव्हा लादलं जातं, तेव्हा मात्र माघार घेऊन चालत नाही, अन्यथा तो संबंधित देश आणि त्याच्या प्रमुखाचा तेजोभंग ठरतो. त्यामुळंच अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतरदेखील इराण वाकला तर नाहीच पण मोडलादेखील नाही. इराणी हल्ल्यामुळं घायाळ झालेले इतर आखाती देश आण्विक क्षमतेच्या विकासासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. अमेरिकेनं सौदीबरोबरच्या कराराला शांततापूर्ण आण्विक सहकार्य करार असं म्हटलं आहे. या कराराचा मोठा लाभ अमेरिकी कंपन्यांना होईल. या कराराचा तपशील अद्याप जाहीर झालेला नसला तरीसुद्धा काही बाबी उघड झाल्या आहेत. यामुळे सौदी अरेबियाला युरेनियमच्या समृद्धीकरणाची परवानगी मिळू शकेल, सौदीला आण्विक प्रकल्पासाठी त्याचा इंधन म्हणून वापर करता येईल, तसेच त्याच्या माध्यमातून अणुबाँबची निर्मितीदेखील करणं शक्य होणार आहे. .Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.अमेरिकी कंपन्यांचे हितसंबंधया कराराचा आणखी एक सर्वांत मोठा धोका म्हणजे आधीच अस्थिर झालेल्या पश्चिम आशियामध्ये अण्वस्त्रांच्या निर्मितीची स्पर्धाच लागू शकते. या अणुकराराबरोबरच द्विपक्षीय संरक्षण करारावरदेखील स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक आणि रणनीतिक भागीदारीला यामुळं बळ मिळेल. अगदी अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या मुद्द्यालादेखील अमेरिका रेटून नेऊ शकते. खरंतर मागील वर्षी सौदीच्या नेत्यांनी अमेरिकेला भेट दिल्यानंतर या आण्विक कराराची पायाभरणी झाली होती. अमेरिकेनं इराणवर युद्ध लादल्यानंतर भूराजकीय समीकरणांमध्ये ३६० अंशांच्या कोनामध्ये बदल झाला आहे. इराणनं अमेरिकेच्या सौदीमधील तळांवर हल्ले केले होते. याचा फार मोठा फटका अमेरिकी लष्कराला बसला. इराणचे विश्वासू मित्र असलेल्या येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी सौदीच्या जहाजांना रोखण्याचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा अणुकरार होत असल्यानं त्याला आणखी महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या करारामुळं अमेरिकेनं उभारलेल्या अणुप्रकल्पांमध्ये सौदी अरेबियाला युरेनियमचं समृद्धीकरण घडवून आणता येईल. या आण्विक इंधनासाठी त्यांना परदेशी इंधनावर अवलंबून राहण्याची फारशी आवश्यकता भासणार नाही, असं बोललं जातं. आण्विक प्रकल्पांच्या उभारणीमध्ये अमेरिकी कंपन्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. त्यामुळं त्यांना अब्जावधी डॉलरचा लाभ होऊ शकतो. याबाबतीत अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री ख्रिस राइट यांनी केलेलं विधान म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरतं. ‘‘आण्विक सुरक्षेची उच्च मानकं यामुळं स्थापित होतील. जगातील उत्तम संशोधक आणि तंत्रज्ञान हे सौदी अरेबियाला मिळू शकेल,’’ असं त्यांनी म्हटलं आहे..अण्वस्त्र स्पर्धा भडकणार?या कराराबाबत अभ्यासकांचं म्हणणं मात्र काहीसं वेगळं दिसून येतं. आण्विक तंत्रज्ञानामुळं सौदी अरेबिया हा अण्वस्त्रं निर्माण करणारा एक प्रभावशाली देश होईल. खरंतर ज्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीचा पुरस्कार अवघ्या जगानं केला होता त्याला हरताळ फासण्याचा हा प्रकार असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेतील पश्चिम आशियासंबंधीच्या संरक्षणविषयक अभ्यासगटाच्या संचालक रोझमेरी केलॅनिक म्हणाल्या, ‘‘मुळात अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये अशा प्रकारचा करार होणं हीच खूप मोठी धक्कादायक बाब म्हणावी लागेल. कारण अमेरिकेनं याआधी कोणत्याही देशाला त्यांच्या भूमीवर अण्वस्त्रांच्या निर्मितीची परवानगी दिलेली नाही. याबाबतीत एखादं राष्ट्र जेव्हा स्वतःचं आण्विक इंधन स्वतः तयार करू लागतं तेव्हा मोठ्या लष्करी जोखिमेची स्थिती निर्माण होते.’’ अर्थात या आण्विक कराराच्या मसुद्याचा अमेरिकी कॉँग्रेसकडून फेरआढावा घेण्यात येईल. राजकीय आघाडीवर डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिक अशा दोन्ही पक्षांच्या खासदारांकडून या कराराला विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात कितीही विरोध झाला तरीसुद्धा ट्रम्प त्याला फारसे जुमानतील, अशी स्थिती नाही. कारण विरोधापेक्षा त्यांना उद्योगकारण (तेही स्वतःचं) अधिक महत्त्वपूर्ण वाटतं. त्यासाठी प्रसंगी ते युद्धाचा खेळही कसा खेळू शकतात, हे साऱ्या जगानं पाहिलं आहे. सौदीसारख्या राजकीय एकाधिकारशाही असलेल्या देशाला अण्वस्त्रांची निर्मिती करू देण्याची परवानगी देणं धोकादायक ठरू शकतं. या करारामध्ये युरेनियमच्या समृद्धीकरणाची तरतूद असेल, तर हा करार अमेरिकेनं २००९मध्ये सौदी अरेबियाचा शेजारी देश असलेल्या संयुक्त अरब अमिराताशी (यूएई) केलेल्या करारापेक्षा वेगळा ठरेल. यूएई स्वतःला लागणारं आण्विक इंधन स्वतः तयार करत नाही, तसंच इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचंदेखील पालन करतो. पण सौदीला यातून दिलासा मिळू शकतो. या आण्विक करारासाठी सौदी अरेबियाचं नेतृत्व मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील होतं. त्यासाठी सौदीच्या अनेक अध्यक्षांनी अमेरिकेच्या वाऱ्या केल्या होत्या..अमेरिकेकडून काही अटी शिथिल करण्यात आल्यानंतर हा करार मार्गी लागला असावा अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. स्वतः ट्रम्प यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन या कराराचा मार्ग मोकळा केल्याचं बोललं जातं. अर्थात या पाठीमागं रशिया आणि चीन यांच्यादरम्यानच्या वाटाघाटीही कारणीभूत असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळंच ट्रम्प यांना कोणत्याही स्थितीमध्ये ही संधी सोडायची नव्हती. या करारामुळं इराणच्याही आण्विक महत्त्वाकांक्षा आणखी वाढू शकतात. त्यांच्याकडं आहे तर आमच्याकडं का नाही या भूमिकेतून वेडी अण्वस्त्र स्पर्धा भडकू शकते, हेच जगासाठी सर्वाधिक धोकादायक आहे.लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.