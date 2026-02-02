Premium|Scotland Travel: स्कॉटलंड: अनुभवांची साठवण आणि आत्मशोधाचा प्रवास

ज्योत्स्ना बडदेस्कॉटलंडला जाणं म्हणजे स्वतःसाठी वेळ काढणं, गोंगाटापासून दूर जाऊन शांततेत स्वतःचा शोध घेणं. म्हणूनच हा देश प्रत्येकासाठी नसतो, तो त्यांच्यासाठीच असतो ज्यांना आयुष्यात फक्त डेस्टिनेशन्स फिरायची नसतात, तर अनुभवांची साठवण सोबत घेऊन परत यायचं असतं. स्कॉटलंड तुम्हाला बदलत नाही, पण तुम्हाला तुमच्याच आतल्या जगाची ओळख करून देतो. एकदा या भूमीवर पाऊल ठेवलं, की हा देश कायमचा तुमच्या मनात घर करून बसतो..टलंड हे केवळ एका देशाचं नाव नाही, तर तो एक अनुभव आहे, जो अगदी विमानाच्या चाकांनी जमिनीला स्पर्श केल्या क्षणापासूनच मनात रुजायला लागतो. विमानातून खाली उतरताच जाणवतं, की आपण एखाद्या वेगळ्याच जगात आलो आहोत. हवा थंड असते, पण बोचरी नसते. तिच्यात एक गोड ओलावा असतो, जणू निसर्ग स्वतः आपल्याला कवेत घेत असावा... आकाशात ढग हळूहळू फिरत असतात. सूर्य कधी डोकावत असतो, कधी लपत असतो आणि या सतत बदलणाऱ्या प्रकाशछटांमध्ये संपूर्ण दृश्य एखाद्या जिवंत चित्रासारखं भासू लागतं! स्कॉटलंडमधला पाऊसही खास असतो. तो भिजवतो, पण थकवत नाही. तो अंगावर पडतो आणि मन हलकं करतो, जणू निसर्ग आपल्याशी गप्पा मारत असावा....Premium|Keoladeo National Park Bharatpur : केवलादेव अभयारण्य; स्थलांतरित पक्ष्यांचे स्वर्ग आणि सारसांचे दुर्मिळ दर्शन.रस्त्यानं प्रवास करताना दिसणारी हिरवीगार माळरानं, अधूनमधून दिसणारे डोंगर, दूरवर पसरलेलं धुकं आणि त्यातून डोकावणारी छोटी-छोटी घरं असं सगळं पाहताना वाटतं, की आपण एखाद्या स्वप्नांच्या दुनियेत प्रवेश करतो आहोत. कधी एखादा तलाव सूर्यकिरणांत चमकत असतो, कधी दऱ्यांमधून वाहणारी नदी रेशमी चादरीसारखी वळणं घेत पुढे जात असते, तर कधी रस्त्याच्या कडेला शांतपणे उभ्या असलेल्या मेंढ्या आणि घोडे आपल्याकडे पाहत असतात. स्कॉटलंडचा निसर्ग कधीही आक्रमक वाटत नाही, तो हळूच मनात शिरतो, आपल्याच नकळतपणे आपल्याला शांत करतो..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .एडिनबर्गमध्ये चालताना असं वाटतं, की जणू इतिहासच आपल्याबरोबर चालतो आहे. दगडी रस्ते, शेकडो वर्षांच्या जुन्या इमारती, अरुंद गल्ल्या आणि वर उभा असलेला भव्य किल्ला... सगळं काही एखाद्या जिवंत कथेसारखं भासतं! किल्ल्यावरून खाली पाहिलं, की संपूर्ण शहर पायाखाली पसरलेलं दिसतं आणि त्याक्षणी काळ जणू स्तब्ध होतो. इथे प्रत्येक भिंत, प्रत्येक दगड काहीतरी सांगत असतो, पण मोठ्याने नाही, तर एकदम शांततेत.शहराच्या बाहेर पडताच स्कॉटलंडचं खरं रूप दिसायला लागतं. हायलॅंड्समध्ये गेल्यावर तर माणूस स्वतःला अगदी छोटा समजू लागतो. उंच डोंगर, खोल दऱ्या, मोकळी माळरानं आणि त्यातून वाहणारा वारा अनुभवून मन शांत होतं. इथे भिंती नाहीत, कुंपणं नाहीत, आहे ते फक्त स्वातंत्र्य. लॉच नेससारख्या तलावाच्या काठावर बसून पाणी पाहत राहिलं की वेळ कसा जातो कळतच नाही. त्या पाण्यावर उमटलेलं आकाशाचं, ढगांचं प्रतिबिंब आणि आजूबाजूची नितांत शांतता हा अनुभव शब्दांत मावणारा नाही. कधी समुद्रकिनाऱ्यावर उभं राहून खडकांवर आदळणाऱ्या लाटा पाहिल्यावर मनातही विचारांची लाट उमटते. इथला निसर्ग फक्त सुंदर नाहीये, तर तो तुम्हाला आतूनही हलवतो..स्कॉटलंडचे लोकही त्यांच्या भूमीसारखेच आहेत. थोडे राकट, पण आतून खूप मऊ. छोट्या गावातल्या एखाद्या कॅफेमध्ये बसलात, की कोणीही तुमच्याशी सहज बोलायला लागतं. त्यांच्या बोलण्यात औपचारिकता नसते, आपुलकी असते. गरम चहा, हलकं संगीत आणि खिडकीबाहेर पडणारा पाऊस या सगळ्यांतून एक वेगळीच ऊब मिळते, जी केवळ शरीराला नाही तर मनालाही उबदार करते. संध्याकाळी कुठेतरी बॅगपाइप्सचा सूर कानावर पडतो आणि अंगावर रोमांच उभे राहतात. त्या सुरांमध्ये दुःखही असतं, अभिमानही असतो आणि एक खोल भावनासुद्धा असते. जणूकाही स्कॉटलंडचं मन त्या संगीतामधून बोलतं आहे.स्कॉटलंडचा हा सगळा अनुभव स्वस्त अर्थातच नाही, इथे हॉटेल्स, प्रवास, जेवण, गाइड्स सगळंच महाग आहे; पण इथं जे मिळतं, ते पैशांत मोजता येत नाही. स्कॉटलंडला जाणं म्हणजे स्वतःसाठी वेळ काढणं, गोंगाटापासून दूर जाऊन शांततेत स्वतःचा शोध घेणं. म्हणूनच हा देश प्रत्येकासाठी नसतो; तो त्यांच्यासाठीच असतो ज्यांना आयुष्यात फक्त डेस्टिनेशन्स फिरायची नसतात, तर अनुभवांची साठवण सोबत घेऊन परत यायचं असतं. इथून परत येताना माणूस फक्त फोटो घेऊन येत नाही, तर एक वेगळीच शांतता, एक हळवी ओढ आणि काही न सांगता येणाऱ्या भावना घेऊन येतो. स्कॉटलंड तुम्हाला बदलत नाही, पण तुम्हाला तुमच्याच आतल्या जगाची ओळख करून देतो. एकदा या भूमीवर पाऊल ठेवलं, की हा देश कायमचा तुमच्या मनात घर करून बसतो.ज्योत्स्ना बडदे ट्रॅव्हलहोलिकच्या संस्थापिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.