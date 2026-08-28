Premium|Smoking and Respiratory Health : तंबाखूमुक्त समाजाची गरज; सेकंड हँड स्मोकमुळे महिलां-मुलांमध्ये कर्करोग, दमा व अर्भक मृत्यूचा वाढता धोका

डॉ. निरज जाधवसिगारेटच्या धुरामुळे सिगारेट ओढणाऱ्याचे जितके नुकसान होत असते, तितकेच नुकसान बाजूला उभे राहून श्वासोच्छ्वास करणाऱ्याचेही होत असते. हा धूर अनेक तास हवेत रेंगाळतो. त्यामुळे केवळ एका खोलीमध्ये किंवा खिडकी उघडी ठेवून धूम्रपान केल्याने इतर लोकांना सुरक्षित ठेवता येत नाही.शरीरक्रिया उत्तमरित्या चालावी यासाठी ऑक्सिजन, पाणी आणि अन्न या घटकांची प्रामुख्याने गरज असते. मानवी जीवनाच्या रक्षणासाठी या घटकांचे महत्त्वदेखील याच क्रमाने आहे. व्यक्ती काही दिवस अन्नाविना जगू शकते, पाण्याशिवायही काही काळ तग धरू शकते, परंतु शुद्ध हवेचा पुरवठा न झाल्यास अगदी काही क्षणांतच माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो.आयुर्वेदामध्ये श्वसनसंस्थेला ‘प्राणवह स्रोतस’ असे संबोधले जाते. प्राणवायूचे वहन करणारा मार्ग म्हणजे प्राणवह स्रोतस. प्राणरक्षणासाठी अतिशय महत्त्वाचा घटक असणारी हवा जर घातक रसायनांनी प्रदूषित झाली तर काय होऊ शकते, याचे उत्तर श्वसनसंस्थेला होणाऱ्या संसर्गापासून सुरू होऊन ते कर्करोगापर्यंत जाऊन थांबते. सिगारेट, बिडी ओढणे शरीरासाठी घातक आहे, हे आपण जाणतो. किंबहुना कायद्यानेदेखील तशा पद्धतीची तरतूद करून या उत्पादनांच्या वेष्टनावर ही सर्व उत्पादने प्राणघातक असल्याची सूचना छापणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सिगारेट, बिडी तसेच इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांपासून शक्य तितके दूर राहिलेलेच बरे..Women Health Tips: कधी आणि काय खावं... स्त्रीच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यासाठी योग्य आहार अन् व्यायामाचा मंत्र फक्त एका क्लिकमध्ये.अनेकदा आपण स्वतः कोणत्याही तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करीत नाही, सिगारेट व बिडीही ओढत नाही. पण तरीही तत्सम उत्पादनांच्या धुराच्या केवळ संपर्कात आल्यामुळेही कर्करोगाचा धोका संभवू शकतो. सिगारेट आणि बिडीच्या धुरातील विषारी रसायनांमुळे शरीरातील पेशींच्या डीएनएचे नुकसान होते, आणि त्यामुळे कर्करोग होऊ शकतो. जेव्हा आजूबाजूला पसरलेला सिगारेट किंवा बिडीचा धूर नाकावाटे आपल्या शरीरात जातो, तेव्हा घातक रसायने आणि कर्करोग निर्माण करू शकणारे घटक म्हणजेच कार्सिनोजेन्स शरीरात प्रवेश करतात. हे घटक आपल्या पेशींमधील डीएनए पेशींच्या वाढीवर प्रभाव टाकतात. धुरातील बेन्झीन, आर्सेनिक आणि फॉर्मल्डिहाइडसारखी घातक रसायने डीएनएची रचना बिघडवतात. यामुळे डीएनएचे पेशींवरचे नियंत्रण सुटते आणि त्या पेशी असामान्य गतीने वाढू लागतात. त्यातून पुढे कर्करोगाची गाठ म्हणजेच ट्यूमर तयार होऊ शकतो.मानवी शरीरात खराब झालेला डीएनए दुरुस्त करण्याची नैसर्गिक क्षमता असते. परंतु, तंबाखूच्या धुरातील रसायने डीएनए दुरुस्त करणारी यंत्रणा कमकुवत किंवा ब्लॉक करतात. परिणामी, खराब झालेला डीएनए दुरुस्त होत नाही आणि कॅन्सरच्या पेशी वेगाने वाढतात. धूम्रपानासंबंधित धुरामुळे शरीराची नैसर्गिक रोगप्रतिकारक शक्ती खूप कमकुवत होते. त्यामुळे शरीराला प्राथमिक टप्प्यातच कॅन्सरच्या पेशी शोधून त्यांना मारणे कठीण जाते.बिडी किंवा सिगारेटच्या गरम धुरामुळे फुप्फुस, जीभ आणि घशाच्या अंतर्गत त्वचेला सतत जखमा होतात आणि सूजही येते. ही दीर्घकालीन सूज पेशींच्या रचनेत वेगाने बदल घडवून आणते, त्यामुळे पुढील काळात कॅन्सर होण्याचा धोका वाढतो. धूम्रपानाचा धूर रक्तप्रवाहाद्वारे संपूर्ण शरीरात पसरत असल्यामुळे केवळ फुप्फुसातच नाही, तर शरीराच्या अनेक भागांमध्ये कॅन्सरच्या पेशी निर्माण होऊ शकतात..आयुष्यात कधीही सिगारेट न पिणाऱ्यांनाही धूम्रपानाशी संबंधित धुरामुळे अशा प्रकारच्या आजारांचा फटका बसतो. धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीच्या सतत किंवा ठरावीक वेळ सान्निध्यात राहिल्यामुळे असे आजार होऊ शकतात. याला ‘सेकंड हँड स्मोकिंग’ किंवा ‘पॅसिव्ह स्मोकिंग’ म्हणतात. जर एखादी व्यक्ती थेट सिगारेट ओढत असेल, तर ते सक्रिय धूम्रपान असते. परंतु, एखादी व्यक्ती तिच्याशेजारी उभी राहून तो धूर नकळत श्वसनाद्वारे शरीरात घेत असेल, तर ते निष्क्रिय धूम्रपान किंवा पॅसिव्ह स्मोकिंग असते. सिगारेटच्या धुरामुळे सिगारेट ओढणाऱ्याचे जितके नुकसान होत असते, तितकेच नुकसान बाजूला उभे राहून श्वासोच्छ्वास करणाऱ्यांचेही होत असते. हा धूर अनेक तास हवेत रेंगाळतो. केवळ एका खोलीमध्ये किंवा खिडकी उघडी ठेवून धूम्रपान केल्याने इतर लोकांना सुरक्षित ठेवता येत नाही.यावर काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी काही अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. युनायटेड किंग्डममधील नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसनुसार (एनएचएस), तंबाखूच्या धुरात पाच हजारांपेक्षा जास्त विषारी आणि कर्करोग निर्माण करणारी घातक रसायने असतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, जगभरात पॅसिव्ह स्मोकिंगमुळे दरवर्षी १० ते १३ लाख लोकांचा मृत्यू होतो. यात बहुतांश महिलांचा समावेश असतो. कुटुंबातील कोणी एक व्यक्ती सिगारेट ओढत असेल, तर त्याचा कुटुंबाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असतो. पतीला सिगारेटचे व्यसन असेल, तर त्याच्यासोबत राहणाऱ्या पत्नीला, मुलांना पॅसिव्ह स्मोकिंगचा धोका निर्माण होतो.केवळ पाच मिनिटे सिगारेटच्या धुराच्या संपर्कात आल्यामुळेही काही वेळा रक्तवाहिन्या ताठर होऊ शकतात, तर काहीवेळा अर्ध्या तासात रक्ताच्या गाठी तयार होऊन हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्यास फुप्फुसाचा कर्करोग, स्ट्रोक आणि श्वसनाचे गंभीर आजार जडू शकतात. लहान मुलांना तर पॅसिव्ह स्मोकिंगचा लगेच त्रास होण्याची शक्यता असते. लहान मुलांमध्ये बालदमा (अस्थमा), न्यूमोनिया आणि ब्राँकायटिसचा धोका कैकपटींनी वाढतो..धूम्रपान न करणाऱ्या प्रौढांमध्ये अप्रत्यक्ष धूम्रपानामुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांमध्ये हृदयरोग, पक्षाघात आणि फुप्फुसांचा कर्करोग यांचा समावेश होतो. महिलांच्या प्रजनन आरोग्यावरही पॅसिव्ह स्मोकिंगचा परिणाम होतो. यामुळे कमी वजनाचे बाळ जन्माला येऊ शकते. तसेच अर्भक मृत्यूचाही धोका संभवतो. नुकत्याच जन्माला आलेल्या बाळांमध्ये श्वसनसंस्थेचे आजार, कानांचे आजार होऊ शकतात आणि दम्याचे झटके येऊ शकतात.या सगळ्या समस्या उद्भवू नयेत यासाठी पॅसिव्ह स्मोकिंगबद्दल जागरूकता निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. सिगारेट ओढणे शरीरास घातक आहे, हे प्रत्येकानेच लक्षात घेतले पाहिजे. मुले आणि महिलांनी याबाबत विशेष काळजी घेतली पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी घालणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करायला हवी. संविधानाने प्रत्येकाला प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान केलेला आहे. यामध्ये स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी आणि उत्तम दर्जाचे अन्न या गोष्टी अध्याहृत आहेत. प्रत्येकाला स्वच्छ हवा घेण्याचा अधिकार आहे. आपले सिगारेट ओढण्याचे स्वातंत्र्य इतरांसाठी पारतंत्र्य ठरू शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.निरोगी आणि आरोग्यदायी वातावरणाच्या निर्मितीसाठी तंबाखूमुक्त समाज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवायला हवे. कारण यासाठी केवळ सिगारेट न ओढणे इतकेच पुरेसे नाही, तर सिगारेट न ओढण्याची परिस्थिती निर्माण करणेही आवश्यक आहे, तरच पॅसिव्ह स्मोकिंग अर्थात निष्क्रिय धूम्रपानामुळे होणाऱ्या नुकसानीला प्रतिबंध करता येऊ शकतो.लेखक पुणेस्थित अायुर्वेदिक डाॅक्टर व पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.