Premium|Green Technology: सामान्य माणसं हरित इंधनाचे पर्याय निवडतात, तेव्हा ते सीमोल्लंघन नाही तर दुसरं काय असतं?

डॉ. प्रमोद चौधरीशेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि म्हणूनच शेतकरी हा केंद्रबिंदू! शेतकरी शेतातला कचरा फेकून देण्याऐवजी त्यातून इंधन तयार करतो. इथले उद्योगधंदे कार्बन उत्सर्जन कमी करून जागतिक बाजारपेठेत पाय रोवतात. तरुण अभियंते आणि तंत्रज्ञ हरित तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देतात आणि त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी सामान्य माणसं हरित इंधनाचे पर्याय निवडतात, तेव्हा ते सीमोल्लंघन नाही तर दुसरं काय असतं?दसरा आणि सीमोल्लंघन हे समीकरण रूढ आहे. सीमोल्लंघन म्हणजे शब्दशः एखादी सीमा ओलांडणं... आपणच आपल्याला घालून घेतलेली मर्यादा ओलांडणं आणि नव्या दिशेला प्रवास सुरू करणं. थोडं अजून सोपं करून हल्लीच्या पिढीच्या भाषेत सांगायचं, तर सीमोल्लंघन म्हणजे आपल्या 'कम्फर्ट झोन'च्या बाहेर पडणं. कम्फर्ट झोन हा शब्दप्रयोग नवीन असला, तरी सीमोल्लंघन मात्र आपल्याला नवीन नाही. दसऱ्याच्या दिवशी आपण सगळेच सीमोल्लंघन करतो. वर्षानुवर्षे करत आलो आहोत. सीमेवर जाऊन लढाई करायचा, आपल्या सीमांचं रक्षण करायचा काळ होता, तेव्हा लोक वेगळ्या अर्थानं सीमोल्लंघन करत होते. आता काळ बदलला आहे. सीमोल्लंघनाचे जुने संदर्भ बदलले आहेत आणि नवे निर्माण झाले आहेत. म्हणून सीमोल्लंघन करताना जुनं सोडून द्यायचं असं मात्र अजिबात नाही. .दसऱ्याच्या दिवशी सीमोल्लंघन करताना आपण घराबाहेर पडतो. शेजारी, नातेवाईक यांना सोनं म्हणून आपट्याची पानं देतो. उज्ज्वल भविष्य, सुख आणि समृद्धीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. आम्ही सोनं लुटायला जायचो, तेव्हा आम्हाला मिळालेलं आपट्याचं पान आम्ही खरं सोनं असल्याप्रमाणे जपूनही ठेवत असू. या परंपरेत दडलेला संदेश महत्त्वाचा होता. आपल्या परंपरा आपल्याला आपल्या मर्यादा ओलांडून नवनवे मार्ग शोधण्याचा संदेश देतात. त्यासाठी प्रवृत्त करतात.मी गेली अनेक वर्षं ज्या ऊर्जा क्षेत्रात काम करतो आहे, त्या क्षेत्राच्या बाबतीत तर हे संदर्भ प्रचंड वेगानं बदलले आहेत. काळाची दिशा आणि गरज ओळखून, जुन्याचा आदर ठेवून, त्याचा योग्य तो सन्मान ठेवून पुढे जाणं; जीवाश्म इंधनाच्या मर्यादा ओळखून त्याला पर्याय ठरू शकतील असे नवनवीन आणि पुनर्वापरायोग्य (रिन्यूवेबल) पर्याय शोधणं आणि त्यांचा वापर अधिकाधिक सुलभ करत राहणं ही आजच्या काळाची तातडीची गरज आहे! यालाच मी 'हरित सीमोल्लंघन' असं म्हणतो.जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल हे आजच्या जगासमोरचे कळीचे प्रश्न आहेत. आज जगभरातील कारखाने, वाहनं, विमानं, जहाजं ही अजूनही इंधन म्हणून कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूंवर अवलंबून आहेत, हे वास्तव आहे. हे इंधन प्रकार आपल्याला 'सोयीचे' वाटतात हे खरं; पण हवामान बदल, तापमानवाढ, प्रदूषण आणि त्यांमुळे उद्भवणारे अनेक ज्ञात, अज्ञात आजार आणि या सगळ्यांवर खर्च होणारं प्रचंड परकीय चलन ही आपण त्या 'सोयीसाठी' मोजत असलेली किंमत आहे, हे नाकारून चालणार नाही. आपण भारतात राहतो. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्वाचे किती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्याला भोगायला लागतात याचा विचार आपण गांभीर्यानं करत नाही. एका बाजूला आपली इंधनाची गरज प्रचंड आहे. ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे सगळंच्या सगळं इंधन आपण परदेशातून आयात करत असल्यामुळे त्यावर होणारा आयात खर्च अवाढव्य आहे. आपल्याला त्यावर अब्जावधी डॉलर खर्च करावे लागतात. आपण हरित ऊर्जास्रोतांकडे वळायला सुरुवात केली, तर ही जीवाश्म इंधनावर खर्च होणारी अब्जावधी डॉलरची रक्कम शेती, शेतकरी आणि शेतीपूरक तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये गुंतवून आपण आपल्या कृषिप्रधान देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. आम्ही म्हणजे प्राजने विकसित केलेल्या आणि यशस्वीपणे उपयोगही करून दाखवलेल्या तंत्रज्ञानातून हे स्पष्टपणे दिसून येतं. आम्ही काय केलं ते सांगतो. .पर्यावरणपूरक रस्तेआपल्या देशात दरवर्षी हजारो किलोमीटरचे नवे रस्ते बांधले जातात. रस्त्यांच्या बांधणीतला एक अत्यावश्यक घटक म्हणजे बिटुमेन. हे बिटुमेन म्हणजे पेट्रोलियमचाच एक चिकट द्राव. आपण याला 'डांबर' म्हणतो. पेट्रोलियम घटकांपासून तयार होणाऱ्या या डांबराला पर्याय म्हणून उसाच्या अवशेषांपासून तयार होणाऱ्या बायोबिटुमेनचा वापर वाढवता येईल. त्याच्या वापरातून तयार होणारे रस्ते टिकाऊ, पर्यावरणपूरकही असतात. ग्रामीण भागात असे प्रदूषणमुक्त, गुळगुळीत रस्ते तयार झाले, तर रस्त्यांचं जाळं सुधारेल. ग्रामीण भागाचा शहरी भागाशी 'कनेक्ट' वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीस हातभारही लागेल..इथेनॉल ब्लेंडिंगकल्पना करा, कोल्हापूर किंवा सांगली जिल्ह्यातल्या एखाद्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यानं त्याच्या शेतातला ऊस तोडला आहे. हा ऊस साखर कारखान्यात गाळपासाठी जातो. गाळप झाल्यानंतर साखर वेगळी करताना उरलेली मळी वापरून इथेनॉल तयार होतं. हे इथेनॉल तुम्ही-आम्ही राहतो त्या शहरांमधल्या पेट्रोल पंपांवर पोहोचतं. पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळलं जातं. आपण ते पेट्रोल आपल्या वाहनांमध्ये भरतो. आपल्या शहरात होणारं प्रदूषण कमी करण्यात आपला हातभार लागतो.शेतकऱ्याला आपण नेहमी अन्नदाता म्हणत आलो आहोत. भारत कृषिप्रधान देश असल्यामुळे शेतकरी आपल्या सर्व धोरणांच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. पण शेतकऱ्याचा प्रवास अन्नदाता ते ऊर्जादाता असा असणं महत्त्वाचं आहे. हे कसं साध्य होईल? तर, त्याचं उत्तर आहे - इथेनॉल!भारत हा ऊस उत्पादनाच्या बाबतीत जगातला एक अग्रणी देश आहे. उसापासून साखर करण्याच्या प्रक्रियेत तयार होणाऱ्या विविध उप-पदार्थांपासून (बायप्रॉडक्ट्सपासून), खाण्यायोग्य नसलेल्या निकृष्ट प्रतीच्या धान्यातून, एवढंच कशाला अगदी शेतातल्या कचऱ्यापासून तयार होणारं इथेनॉल, अन्नदाता शेतकऱ्याला ऊर्जादाता होण्यासाठी महत्त्वाचं ठरतं.इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून वापरता येतं. सध्या भारतात त्याचं प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होतं आणि साहजिकच प्रदूषण कमी करण्यात त्याची मोलाची मदत होते. इंधनाची आयात कमी झाल्यामुळे त्यावर खर्च होणारा कितीतरी अब्ज डॉलरचा पैसा वाचतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्नाचा एक स्रोत उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते. सन २०२४पर्यंत भारतानं जीवाश्म इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा टप्पा गाठला. २० टक्के हे ऐकायला जरा कमी वाटत असलं, तरी त्यातून काय साध्य झालं ते आपण बघू या. २० टक्के इथेनॉलमुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली. त्यातून थोडेथोडके नाहीत, तर १.१३ लाख कोटी रुपये वाचले. कार्बन उत्सर्जन सुमारे ५५७ लाख मेट्रिक टन इतकं कमी झालं. इथेनॉलनिर्मितीचा मोबदला म्हणून सरकारनं ९२ हजार ४०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले. यातून त्या २० टक्के इथेनॉलचं महत्त्व अधोरेखित व्हावं. ही आकडेवारी भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. इथेनॉल हे केवळ इंधन नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळालेला तो एक नवा श्वास आहे. ज्या गावांमध्ये पूर्वी गाळप कारखाना म्हणजे फक्त साखर उत्पादन इतकंच मर्यादित काम असे, तिथं आता इथेनॉल प्रकल्पामुळे नव्या नोकऱ्या, नवे उद्योग उभे राहत आहेत. उद्योगधंद्याच्या आणि पर्यायानं नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. हे चित्र सकारात्मक आहे. .Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.शाश्वत हवाई इंधनआता जरा शाश्वत हवाई इंधन अर्थात सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएलकडे वळू या! आम्ही ऊर्जा क्षेत्रातले लोक त्याला एसएएफ असं म्हणतो. विमान प्रवासामुळे जग जवळ आलं हे खरं, पण त्यामुळे होणारं कार्बन उत्सर्जन हा आता जागतिक चिंतेचा विषय ठरतो आहे. त्यावर उपाय आहे तो एसएएफचा!ऊस, निम्न प्रतीचा तांदूळ, खराब झालेलं आणि खाण्यायोग्य नसलेलं धान्य अशा जैवस्रोतांपासून हे एसएएफ तयार होतं. ते जेट इंधनात मिसळलं जातं. आज जगभरातील बहुतेक विमान कंपन्या एसएएफच्या वापराकडे वळताना दिसतात. भारताकडे या क्षेत्राचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. भारतीय तंत्रज्ञान, शेतकरी आणि उद्योग यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून एसएएफचं उत्पादन केलं, तर स्वदेशी कंपन्यांची गरज भागवणं तर शक्य आहेच. ती गरज पूर्ण करून उर्वरित साठा आपण निर्यात करू शकू. उद्या जगभरातील विमानं जर भारतीय एसएएफवर चालली, तर ते सीमोल्लंघन केवढं अभिमानास्पद असेल!कंप्रेस्ड बायोगॅसग्रामीण भाग असो अथवा शहरी, कचऱ्याच्या समस्येनं आज सगळ्यांनाच ग्रासलेलं आहे. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान वापरलं, तर कंप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) तयार करता येणं शक्य आहे. हा सीबीजी केवळ इंधन नसून कचऱ्यातून मिळालेलं सोनंच ठरेल याची मला खात्री वाटते. शेण, शेतातील अवशेष आणि उरलेलं, वाया गेलेलं अन्न किंवा अन्नकचरा यांचा वापर करून सीबीजी तयार होतो. पेट्रोल, डिझेलला सक्षम पर्याय म्हणून त्याचा वापर करता येतो. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या सुटायला मदत झाली, तर एका बाजूला ‘डंपिंग ग्राऊंड्स’ होऊ पाहणाऱ्या शहरांबाहेरच्या गावांना मोकळा श्वास घेता येईल. दुसरीकडे कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन करणारं स्वच्छ इंधन मिळेल. त्याचा वापर सुरू झाला, तर प्रदूषण रोखण्यात प्रत्येकाचा हातभार लागेल. गावोगावी अशा यंत्रणा उभ्या राहिल्या तर ‘कचरा म्हणजे त्रास’ ही मानसिकता बदलेल आणि ‘कचरा म्हणजे संपत्ती’ असा नवा विचार रुजण्यास मदत होईल. कचऱ्याच्या मदतीने झालेलं हे एक सीमोल्लंघनच ठरेल. .Premium|Car Manufacturing: कारच्या जन्माची कहाणी..!.बायोप्लॅस्टिकजैवआधारित उत्पादनं किंवा उपाय हे काही फक्त इंधनांपुरतेच मर्यादित आहेत असं नाही. आपल्या रोजच्या जगण्यातल्या अनेक गोष्टींना जैवआधारित आणि म्हणूनच पर्यावरणपूरक उत्पादनांची जोड देणं सहज शक्य आहे. अशी उत्पादनं कुठली असू शकतात? आपण सध्या वापरतो त्या प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून बायोप्लॅस्टिक हे एक उत्कृष्ट वरदान आहे. हे बायोप्लॅस्टिक ऊस किंवा मक्यापासून तयार होतं. त्याचं नैसर्गिकरित्या विघटन होतं. त्याचा वापर सुरू केला, तर त्यामुळे अविघटनशील; माती, पाणी यांचं प्रदूषण करणाऱ्या प्लॅस्टिकपासून आपली मुक्तता सहज शक्य आहे.शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि म्हणूनच शेतकरी हा केंद्रबिंदू! शेतकरी शेतातला कचरा फेकून देण्याऐवजी त्यातून इंधन तयार करतो. इथले उद्योगधंदे कार्बन उत्सर्जन कमी करून जागतिक बाजारपेठेत पाय रोवतात. तरुण अभियंते आणि तंत्रज्ञ हरित 