Premium|Africa Cup 2026: सेनेगलचे विजेतेपद काळवंडले; आफ्रिका कप ऑफ नेशन्सच्या अंतिम सामन्यात वादग्रस्त निर्णय

सेनेगलच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सुमारे पंधरा मिनिटे लढत खंडित झाली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सेनेगल संघाची मनधरणी केली आणि पुन्हा खेळास सुरवात झाली. या धावपळीत मोरोक्कोच्या संघाला मैदानावर तिष्ठत राहावे लागले, ते विचलित झाले व त्याचा परिणाम पेनल्टी फटका मारताना झाला..'आफ्रिका कप ऑफ नेशन्स' ही आफ्रिका खंडातील अतिशय प्रतिष्ठित फुटबॉल स्पर्धा. घरच्या मैदानावर या स्पर्धेत बाजी मारण्यासाठी मोरोक्को संघ इच्छुक होता. त्यासाठी त्यांना अंतिम लढतीत सेनेगल या तगड्या संघाला पराभूत करणे आवश्यक होते. राबात येथे झालेला अंतिम सामना अतिशय उत्कंठावर्धक, तेवढाच संघर्षपूर्ण ठरला. सेनेगलने अतिरिक्त वेळेत गोल नोंदवून दुसऱ्यांदा आफ्रिकेतील चँपियन संघ होण्याचा मान मिळविला, मात्र प्रत्यक्षात सेनेगलचे विजेतेपद काळवंडले. त्यांनी यापूर्वी २०२१मध्ये हा करंडक पटकावला होता. सामन्यातील अखिलाडू वृत्तीवर मोठी चर्चा झाली, टीकेचा सूर उमटला. या सामन्यातील अशोभनीय बाबींची गंभीर दखल घेत आफ्रिका फुटबॉल महासंघाला (सीएएफ) कारवाईचे हत्यार उपसावे लागले. जागतिक फुटबॉल महासंघाने (फिफा) सामन्यातील घटनाक्रमांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. फुटबॉलमध्ये मैदानावरील दांडगाई व बहिष्कारासारख्या प्रकारास अजिबात थारा नसल्याचे फिफाने स्पष्टपणे नमूद केले. विजेतेपदाच्या सामन्यासाठी ६६ हजारांहून जास्त फुटबॉलप्रेमी स्टेडियमवर उपस्थित होते. सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली, अन्यथा स्टेडियमवर धुमश्चक्रीच झाली असती. तापलेल्या वातावरणात परिस्थिती नियंत्रणाखाली आली..एका पेनल्टीवरून सारा वादसेनेगलने मोरोक्कोला तोडीस तोड लढत दिली. सामन्याच्या भरपाई वेळेत मोरोक्कोला पेनल्टी फटका दिला गेला. येथेच वादाची ठिणगी पेटली. सेनेगलला वाटले, की मोरोक्कोला जेता ठरविण्यासाठीच निर्णय झालेला आहे. व्हीएआर - व्हिडिओ असिस्टंट रेफरीचा निवाडा सेनेगल संघाला मान्य नव्हता. रेफरींशी हुज्जत घालून काहीच होत नाही हे पाहून मोरोक्कोचे प्रशिक्षक पापे थियाव कमालीचे चिडले. पक्षपाती पंचगिरीचा आरोप करत ते खेळाडूंसह मैदानावरून बाहेर गेले. सेनेगलच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सुमारे पंधरा मिनिटे लढत खंडित झाली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सेनेगल संघाची मनधरणी केली आणि पुन्हा खेळास सुरुवात झाली. या धावपळीत मोरोक्कोच्या संघाला मैदानावर तिष्ठत राहावे लागले, ते विचलित झाले व त्याचा परिणाम पेनल्टी फटका मारताना झाला. भरपाई वेळेतील पेनल्टी फटक्यावर मोरोक्कोचा ब्राहिम दियाझ अचूक लक्ष्य साधू शकला नाही आणि सेनेगलचा गोलरक्षक एदुआर्द मेंडी याने चेंडू अचूकपणे रोखला. अतिरिक्त वेळेत पापे ग्युए याने गोल केला आणि सेनेगल विजेता ठरला, तर मोरोक्कोचे स्वप्न घरच्या मैदानावर भंगले, पन्नास वर्षांची प्रतीक्षा आणखी लांबली..कडक कारवाईचे अस्त्रआफ्रिका फुटबॉल महासंघाने शिस्तभंगाबद्दल कडक कारवाई केली. सेनेगलचे प्रशिक्षक पापे थियाव यांनी दोषी धरण्यात आले. त्यांना पाच सामन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले असून एक लाख डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला. या संघाचे खेळाडू इलिमन न्दियाये व इस्माईल सार यांना पंचांवर चाल करून गेल्याबद्दल दोन सामन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच खेळाडू, संघ कर्मचारी व चाहत्यांच्या अयोग्य वर्तनाबद्दल सेनेगल फुटबॉल महासंघास दोषी ठरवून त्यांना दंड ठोठावला गेला. मोरोक्कोलाही शिक्षा झालेली आहे..त्यांचे खेळाडू अश्रफ हकिमी याला दोन सामन्यांसाठी, तर इस्माईल सैबारी याला तीन सामन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. सामन्यातील बॉल बॉईजनी जाणूनबुजून सेनेगलच्या गोलरक्षकास अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. या अखिलाडू घटनेची गंभीर दखल घेतल्यामुळे बॉल बॉईज व मोरोक्को फुटबॉल महासंघालाही आर्थिक दंड भरावा लागणार आहे. अंतिम सामन्याचा निर्णय बदलावा ही मोरोक्कोची मागणी मात्र अमान्य करण्यात आली, त्यामुळे सेनेगलचे विजेतेपद कायम राहिले. किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..